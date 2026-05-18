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Индексная книга (каталог) CNews*
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Терещенко Денис

СОБЫТИЯ


18.05.2026 Солнечные батареи нового типа начнут служить годами благодаря российским ученым 1
12.03.2026 VAS Experts и Media-Tel подтвердили технологическую совместимость решений для построения мобильного оператора 1
10.02.2026 Продажи видеокарт в России за год выросли на 30 миллиардов. 90% рынка занимает Nvidia 2
03.12.2025 Еще 6000 семей в Кирово-Чепецке получили доступ к гигабитному интернету от МТС 1
01.12.2025 VAS Experts представила СКАТ 14.0 с расширенной функциональностью DPI и BRAS 1
06.11.2025 VAS Experts тестирует демоверсию продукта по защите от DDoS-атак 1
29.10.2025 VAS Experts представила рекомендации по реагированию на SYN Flood-атаки 1
25.11.2024 Денис Терещенко, замруководителя ФТС России: Для перехода на «Гостех» и отказа от Microsoft требуется дополнительное финансирование 2
11.09.2024 Конференция CNews «Цифровизация госсектора 2024» состоится 17 сентября 1
05.09.2024 Конференция CNews «Цифровизация госсектора 2024» состоится 17 сентября 1
23.08.2024 Конференция CNews «Цифровизация госсектора 2024» состоится 17 сентября 1
13.08.2024 Конференция CNews «Цифровизация госсектора 2024» состоится 17 сентября 1
01.08.2024 Конференция CNews «Цифровизация госсектора 2024» состоится 17 сентября 1
24.07.2024 Конференция CNews «Цифровизация госсектора 2024» состоится 17 сентября 1
17.07.2024 Конференция CNews «Цифровизация госсектора 2024» состоится 17 сентября 1
12.07.2024 Для большинства иностранных продуктов уже есть российская альтернатива 1
09.07.2024 Конференция CNews «Цифровизация госсектора 2024» состоится 17 сентября 1
02.07.2024 Конференция CNews «Цифровизация госсектора 2024» состоится 17 сентября 1
22.04.2024 CNews приглашает 19 июня 2024 г. на секцию «Цифровизация госсектора» CNews FORUM Кейсы 1
04.04.2024 Конференция CNews «Цифровизация в госсекторе 2024» состоится 9 апреля 1
01.04.2024 Конференция CNews «Цифровизация в госсекторе 2024» состоится 9 апреля 1
25.03.2024 Конференция CNews «Цифровизация в госсекторе 2024» состоится 9 апреля 1
11.03.2024 Конференция CNews «Цифровизация в госсекторе 2024» состоится 9 апреля 1
25.01.2024 Конференция CNews «Цифровизация в госсекторе 2024» состоится 9 апреля 1
18.09.2023 Конференция CNews «Цифровизация в госсекторе: итоги 2023» состоится 19 сентября 1
15.09.2023 Российским студентам не доплачивают в ИТ. Курьеры зарабатывают больше 1
13.09.2023 Конференция CNews «Цифровизация в госсекторе: итоги 2023» состоится 19 сентября 1
07.09.2023 Конференция CNews «Цифровизация в госсекторе: итоги 2023» состоится 19 сентября 1
29.08.2023 Конференция CNews «Цифровизация в госсекторе: итоги 2023» состоится 19 сентября 1
25.08.2023 Конференция CNews «Цифровизация в госсекторе: итоги 2023» состоится 19 сентября 1
21.08.2023 Конференция CNews «Цифровизация в госсекторе: итоги 2023» состоится 19 сентября 1
14.08.2023 Конференция CNews «Цифровизация в госсекторе: итоги 2023» состоится 19 сентября 1
29.06.2023 Российская таможня полностью откажется от решений Cisco 2
16.09.2022 Победитель конкурса «Лидеры России» и директор ФКУ «Государственные технологии» выступят на конференции CNews «Актуальные задачи цифровизации госсектора» 22 сентября 1
09.09.2022 Минцифры, Минэк, МИД, Счетная палата, Минтруд, Минэнерго, Ростест, ФАС, на конференции CNews «Актуальные задачи цифровизации госсектора» 22 сентября 1
05.09.2022 Конференция CNews «Актуальные задачи цифровизации госсектора» состоится 22 сентября 1
25.08.2022 Как таможня потратила 780 миллионов на свою ИКТ-инфраструктуру 2
22.08.2022 Конференция CNews «Актуальные задачи цифровизации госсектора» состоится 22 сентября 1
21.07.2022 Открыта регистрация на конференцию CNews «Актуальные задачи цифровизации госсектора» в Москве 22 сентября 1

Публикаций - 95, упоминаний - 109

Терещенко Денис и организации, системы, технологии, персоны:

ФТС РФ - ГУИТ - Главное управление информационных технологий - ФТС РФ ЦИТТУ - Центральное информационно-техническое таможенное управление - ГНИВЦ ФТС РФ 169 16
Delta Computers - Дельта Компьютерс 127 10
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 648 10
SearchInform - СёрчИнформ - ранее СофтИнформ 520 9
Гознак Технологии - Гознак Цифровые продукты - Goznak Tech 24 8
СФР - ПФР МИЦ - Межрегиональный информационный центр Пенсионного фонда РФ 39 8
Cisco Systems 5372 8
ОТР ГК - ОТР 2000 227 7
Eltex - Предприятие Элтекс 273 7
ЦИК РФ - Федеральный центр информатизации при Центральной избирательной комиссии Российской Федерации - ФЦИ При ЦИК России 135 6
Oracle Corporation 7074 6
Diasoft - Диасофт 1144 6
Минобрнауки РФ - ЦИТО ФГБУ - Центр информационно-технического обеспечения 12 5
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 5
Comindware - Колловэар 202 4
Postgres Professional - ППГ - Постгрес профессиональный разработка 599 4
ITG - VAS Experts - ВАС Экспертс 68 4
Системы документооборота 522 4
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 4
Microsoft Corporation 25775 4
Directum - Директум 1268 4
Росатом - Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома - Гринатом простые решения 275 3
Nvidia Corp 4002 3
Фактор-ТС 25 3
RDW Computers - РДВ Компьютерс - RDW Technology - РДВ Технолоджи - Real Digital World - Реальный Цифровой Мир 128 3
Softline - Sl Soft - Сл Софт 345 3
StepUp Lab - Степ Ап Лаб - СТЭПАП 9 3
Кеды профессора 8 3
Ростелеком 10948 3
Broadcom - VMware 2610 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 3
Ростелеком - РТЛабс - РТ МИС - РТ Медицинские информационные системы 72 2
Broadcom - Brocade Communications Systems 249 2
ЛИТ - Лаборатория информационных технологий 11 2
Центр2М - Center2М 67 2
Н-ком 6 2
Агат РТ - Агат Российские Технологии - Агат-СофТ 54 2
Т1 Холдинг - ИТ-холдинг Т1 511 2
Flexbby Solutions - Softlogic - Софтлоджик 30 2
Notamedia - Нотамедиа 22 2
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 267 8
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 3
Почта России ПАО 2370 3
Mercedes-Benz Group - Mercedes-Benz AG 204 2
Tata Motors - Jaguar Land Rover 103 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 2
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 504 2
Тонар 8 2
РЖД - Российские железные дороги 2096 2
Volvo Cars 262 2
Ford 435 1
Международный аэропорт Внуково имени А.Н. Туполева - ИАТА: VKO, ИКАО: UUWW 214 1
Полюс ПАО - Полюс Золото - Polyus Gold - Алданзолото ГРК - Полюс логистика - Полюс Вернинское - Полюс Красноярск - Полюс Алдан - Полюс Магадан 68 1
Volkswagen Audi Group 232 1
Илим ГК - Ilim Group - Илим Палп - Илим Тимбер Индастри - Илим Эксим - Илим Инновации - Котласский ЦБК - Котласский целлюлозно-бумажный комбинат - Братский целлюлозно-картонный комбинат, ЦКК 86 1
Mazda Motor Corporation 73 1
ТехноНИКОЛЬ - ТСТН - Торговая Сеть ТехноНИКОЛЬ - УТС ТехноНИКОЛЬ 139 1
Технологии Доверия - ТеДо - TeDo - JSC Technologies of Trust - Audit - PwC Россия - ПрайсвотерхаусКуперс 111 1
Stellantis PSA - Opel 34 1
Тракторные заводы Концерн - Машиностроительно-индустриальная группа - КТЗ МИГ - Чебоксарский завод промышленных тракторов, ЧЗПТ - ЧЕТРА-Промышленные машины - Промтрактор - Чебоксарский агрегатный завод, ЧАЗ - Владимирский моторо-тракторный завод, ВМТЗ 85 1
Роснефть - ТНК-ВР Холдинг - Тюменская нефтяная компания - Тюменский нефтяной научный центр, ТННЦ 299 1
ГПБ Лизинг - Каркаде Лизинг - Carcade Leasing 59 1
Малахит 21 1
Роснефть - РН-БашНИПИнефть 9 1
РЖД МЖД - Казанский вокзал 20 1
Логика молока - ЛМ - Health&Nutrition - H&N - ЭЙЧ ЭНД ЭН - Danone - Данон Россия - Данон Индустрия - Юнимилк 167 1
Роснефть - РН-Удмуртнефть имени В.И. Кудинова - Удмуртнефтепродукт - УННК - Удмуртская Нефтяная Национальная Компания 11 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 1
Газпром ПАО 1493 1
BMW Group 482 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 531 1
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 444 1
KIA Motors - KIA Motors RUS - КИА Моторс Россия 143 1
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 1
Роснефть НК - нефтяная компания 562 1
Volkswagen Group - VW 308 1
ПСБ - Промсвязьбанк 963 1
Газпром нефть 725 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 493 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 78
Федеральное казначейство России 1949 69
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 61
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 55
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 50
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа Югры - Департамент информационных технологий и цифрового развития ХМАО-Югры - Депинформтехнологий Югры 120 50
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 805 47
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 46
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 41
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 39
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 36
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 32
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 26
Правительство Калужской области - Губернатор Калужской области - органы государственной власти 98 25
Правительство Тюменской области - Тюменская областная дума - Органы государственной власти Тюменской области 142 24
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 21
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 368 20
Минэнерго РФ - Департамент информационного обеспечения и цифровой трансформации ТЭК 19 19
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 382 18
МИД РФ - Министерство иностранных дел России 459 17
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ - Агентство по управлению федеральным имуществом, ФАУФИ 617 16
Минприроды РФ - Рослесхоз - Федеральное агентство лесного хозяйства 155 15
Правительство Москвы - ДЭПиР Москва - Департамент экономической политики и развития города Москвы - Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы 269 15
СФР - Соцфонд - Социальный фонд России - Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации 209 15
Администрация Президента РФ - Аппарат Президента РФ 342 15
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 364 15
Правительство Орловской области - Губернатор Орловской области - Органы государственной власти Орловской области. 39 14
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 405 14
Правительство Пермского края - Администрация губернатора Пермского края - органы государственной власти 99 14
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 13
Правительство Москвы - ЦНД ГКУ - Центр налоговых доходов ГКУ 50 12
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 12
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 171 11
ФНС РФ - Управление информационных технологий Федеральной налоговой службы - Центр управления безопасностью информации, ЦУБИ 63 11
Минтруд РФ - ФГБУ ФБ МСЭ - Федеральное бюро медико-социальной экспертизы 75 11
Администрация Псковской области - Губернатор Псковской области - органы государственной власти 63 11
Минфин РФ - Гохран России - Государственное учреждение по формированию Государственного фонда драгоценных металлов и драгоценных камней Российской Федерации - Роскомдрагмет 29 11
Минобрнауки РФ - Департамент информационных технологий в сфере науки и высшего образования России 12 11
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 11
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 10
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 14
ГосИнформСистемы 160 4
G7 - The Group of Seven - Международный клуб Большая семёрка - Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США 46 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 1
WCO - World Customs Organization - ВТамО - Всемирная таможенная организация 10 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 77
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 74
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 71
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2769 62
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 46
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 44
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 44
PrivacyTech - Цифровой профиль гражданина - Цифровой образ - Цифровой след - Цифровая личность - Цифровой портрет - Цифровые отпечатки - Digital fingerprints - Digital footprint 758 39
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22559 32
МЭДО - межведомственный электронный документооборот 318 30
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2881 27
Офисные приложения - Офисные пакеты ПО - Office Applications - Office Software packages - Текстовый редактор - Text Editor - Специализированные программы для работы с документами 2230 25
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Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 23
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Ситуационный центр (СЦ) - Диспетчерский центр (ДЦ) - Situation, Dispatch Center - Информационно-аналитическая система ситуационного центра (АС СЦ) - Системы ситуационного управления - Situational management systems 1165 18
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 16
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5866 15
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных - Глубинная аналитика - Глубокий анализ данных 2626 14
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3583 14
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Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 11
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MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 4862 11
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Инфраструктурное ПО - Инфраструктурное программное обеспечение 366 9
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Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 3127 8
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1903 8
ID-карты - Цифровое удостоверение - Цифровой пропуск - Электронный паспорт - Электронная паспортизация объекта учета - Цифровой паспорт 754 7
Лоскутная автоматизация - "Зоопарк" ИТ-систем - Лоскутная цифровизация 354 7
Управление заданиями, поручениями, задачами - Task management - Task tracker - Task manager - Таск-менеджер - Трекер задач - Таск-трекер - Контроль исполнения - Execution control 1197 7
Минцифры РФ - НСУД ЕИП ФГИС РФ - Единая информационная платформа и Витрины данных Национальной системы управления данными ФГИС - НСУМД - Национальная система управления мастер-данными 128 7
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 7
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2702 6
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 6
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - DLT - Distributed Ledger Technology - Технологии распределенного реестра 1657 6
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем - Единая цифровая платформа Российской Федерации 370 37
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 29
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 1044 8
Сбер - Cloud.ru - SberCloud ML Space - SberCloud Model Training - сервис для разработки моделей машинного и глубокого обучения 76 7
ГосЗатраты - Общественный мониторинг госзакупок в Рф 44 7
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 430 7
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1102 6
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1768 5
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 1045 5
Linux OS 11533 5
Новые облачные технологии - МойОфис 958 4
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1316 4
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 3
Softline - Sl Soft - Preferentum - Преферентум - Платформа анализа неструктурированной информации 73 3
МВД РФ - ГИБДД - ЕАИС ТО - ЕАИСТО - Единая автоматизированная информационная система технического осмотра транспортных средств 24 3
Фактор-ТС - Дионис - DioNIS DPS - DioNIS LXM 10 3
ФТС РФ - ЕАИС ТО - Единая автоматизированная информационная система таможенных органов - МИАИС - Межведомственная интегрированная автоматизированная информационная система - ФТС РФ ЦОД - КАСТО АИСТ-М 102 3
Wiseadvice - EmplDocs 8 3
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 3
СКБ Контур - Контур.Фокус 1362 3
Федеральное казначейство России - ЭБ ГИИС ЕПБС - Единый портал бюджетной системы РФ - Электронный бюджет Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 265 2
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 2
Bombardier GTX Гидроцикл 2 2
Москвич МАЗ - Москвич АЗЛК - советский и российский легковой автомобиль 23 2
Реестр добросовестных экспортеров 213 2
Volkswagen Audi A - автомобиль представительского класса 47 2
Ford Focus - Компакт-кар 29 2
BMW X - серия кроссоверов 28 2
Tata Motors - Jaguar Land Rover - Range Rover Sport - Land Rover Discovery - Land Rover Range Rover 12 2
Lunex IV NX YETI-4TEX - Мототранспортное средство - снегоход 2 2
VK WorkSpace - Mail.ru для Бизнеса 248 2
Toyota Land Cruiser 28 2
Porsche Panamera 9 2
Honda SES 2 2
Передовые технологии - RuDesktop 36 2
СФР - Социальное казначейство - ГИС ЕЦП - Единая цифровая платформа в социальной сфере ГИС - Единая централизованная цифровая платформа в социальной сфере 34 2
Ростелеком - РТЛабс - РТ МИС - ЕЦП.BI 6 2
Delta Computers - Delta Sprut 14 2
ФТС РФ - ЦВК ЕАИС 8 2
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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