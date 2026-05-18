Индексная книга (каталог) CNews*
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Терещенко Денис
СОБЫТИЯ
Публикаций - 95, упоминаний - 109
Терещенко Денис и организации, системы, технологии, персоны:
|Ципорин Павел 103 62
|Лысенко Эдуард 317 59
|Хайруллин Айрат 108 58
|Петрушин Андрей 110 55
|Албычев Александр 168 50
|Мартынова Елена 90 50
|Разумовский Дмитрий 125 48
|Херсонцев Алексей 93 43
|Шпак Василий 279 42
|Власов Сергей 101 40
|Шадаев Максут 1210 40
|Паршин Максим 323 39
|Меджитов Тимур 85 38
|Кудрин Алексей 125 34
|Слышкин Василий 129 32
|Малков Павел 51 32
|Сорокин Даниил 33 31
|Кирюшин Сергей 91 27
|Чернышенко Дмитрий 581 26
|Черников Алексей 53 24
|Скиба Владимир 42 24
|Петров Михаил 139 23
|Куртяник Надежда 441 21
|Рымар Максим 50 19
|Пугачев Павел 63 19
|Катамадзе Анна 133 18
|Рудзевич Мария 36 17
|Матвеева Татьяна 110 17
|Дюбанов Анатолий 95 16
|Панов Евгений 16 16
|Осипов Владимир 21 15
|Майнина Кристина 18 15
|Баканов Дмитрий 35 15
|Раскина Ирина 24 15
|Чирков Сергей 16 14
|Спиренков Вячеслав 38 14
|Артемов Андрей 15 14
|Федулов Владислав 86 12
|Кожевников Сергей 24 12
|Труненков Сергей 35 12
|Ведомости 1466 2
|Госрасходы - портал 70 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 2399 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.