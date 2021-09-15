Разделы

Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Все категории 46354
ИКТ
Организации
Ведомства
Ассоциации
Технологии
Системы
Персоны
Местоположение
Статьи
Пресса
ИАА
НИИ, ВУЗы и Библиотеки
Мероприятия

Терещенко Денис


15.09.2021 Конференция «ИКТ в госсекторе 2021» состоится 21 сентября 1
07.09.2021 Конференция «ИКТ в госсекторе 2021» состоится 21 сентября 1
01.09.2021 Конференция «ИКТ в госсекторе 2021» состоится 21 сентября 1
17.08.2021 Конференция «ИКТ в госсекторе 2021» состоится 21 сентября 1
11.08.2021 CNews приглашает на конференцию «ИКТ в госсекторе 2021» в сентябре 1
16.06.2021 Федеральная таможня потратит миллиарды на заполнение своего ЦОДа «железом» и ПО 2
31.03.2021 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе 2021» состоится 8 апреля 1
24.03.2021 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе 2021» состоится 8 апреля 1
03.03.2021 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе 2021» состоится 8 апреля 1
17.09.2020 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: темпы цифровизации растут» состоится 24 сентября 1
10.09.2020 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: темпы цифровизации растут» состоится 24 сентября 1
07.09.2020 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: темпы цифровизации растут» состоится 24 сентября 1
01.09.2020 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: темпы цифровизации растут» состоится 24 сентября 1
24.08.2020 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: темпы цифровизации растут» состоится 24 сентября 1
19.08.2020 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: темпы цифровизации растут» состоится 24 сентября 1
12.08.2020 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: темпы цифровизации растут» состоится 24 сентября 1
05.08.2020 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: темпы цифровизации растут» состоится 24 сентября 1
28.07.2020 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: темпы цифровизации растут» состоится 24 сентября 1
16.07.2020 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: темпы цифровизации растут» состоится 24 сентября 1
09.07.2020 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: темпы цифровизации растут» состоится 24 сентября 1
20.04.2020 Российская СУБД взамен Oracle обойдется Казначейству в 650 миллионов 1
30.03.2020 Счетная палата избавляется от Oracle, но остается верна Windows 1
25.03.2020 Казначейство отказывается от СУБД Oracle в пользу Postgres Pro. Цена вопроса 1
26.12.2019 От высот «Эльбруса» до глубин «Байкала»: 6 событий года в импортозамещении. Выбор CNews Analytics 1
05.12.2019 Как ИТ-чиновники России скрывают информацию о своих автомобилях 1
04.12.2019 Замглавы ФТС Денис Терещенко в интервью CNews: Самая непростая ситуация — с импортозамещением СУБД 19
03.09.2019 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: Цифровая экономика в действии» состоится 19 сентября 1
28.08.2019 Идет аккредитация на конференцию CNews «ИКТ в госсекторе: Цифровая экономика в действии» 1
19.08.2019 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: Цифровая экономика в действии» состоится 19 сентября 1
13.08.2019 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: Цифровая экономика в действии» состоится 19 сентября 1
06.08.2019 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: Цифровая экономика в действии» состоится 19 сентября 1
31.07.2019 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: Цифровая экономика в действии» состоится 19 сентября 1
21.03.2019 Федеральная таможня переходит с Oracle на Postgres Pro 5
11.03.2019 Федеральная таможня полностью меняет Cisco на российский «Элтекс» из-за санкций США 4
11.03.2019 Замглавы ФТС Денис Терещенко – о создании электронной таможни в России 13
01.10.2015 ФТС и «Почта России» начали первый эксперимент по электронному взаимодействию 3
11.09.2015 Таможенники переходят на электронное взаимодействие с госструктурами 1
13.01.2010 Щеголев: ИТ-рынок упал. Министерство добивается льгот для компаний 2

Публикаций - 38, упоминаний - 79

Терещенко Денис упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Cisco Systems 2069 5
ОТР 135 5
Oracle Corporation 3374 4
Directum - Директум 649 4
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5376 4
Eltex - Элтекс 71 3
Программный продукт ГК 92 2
Фактор-ТС 10 2
Microsoft Corporation 11226 2
SberCloud - СберКлауд Облачные технологии 178 2
Diasoft - Диасофт 357 2
IBM 3575 1
ОМП - Открытая мобильная платформа 186 1
Элвис НПЦ - Электронные вычислительно-информационные системы 89 1
Ланит ГК 1164 1
HPE - Hewlett Packard Enterprise 436 1
Элтеза - Elteza 3 1
Brocade Communications Systems 144 1
ФТС РФ ЦИТТУ - Центральное информационно-техническое таможенное управление 4 1
Nvidia Corp 2047 1
Hamster robotics engineering - Хамстер роботикс инжиниринг 7 1
Intermech - Интермех НПП 9 1
Ростех - Концерн Автоматика 398 1
НТЦ Модуль - Научно-технический центр 23 1
Arenadata - Аренадата Софтвер 39 1
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 210 1
Ростех Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 702 1
Т-Платформы 274 1
МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 232 1
РусБИТех - ГК Astra Linux 426 1
Норси-Транс (НТ) 49 1
Intel Corporation 4221 1
ЦРПТ - Центр развития перспективных технологий 143 1
Ростех - Ростехнологии 2230 1
Восход ФГБУ НИИ 367 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2773 1
РЖД - Российские железные дороги 1083 2
KIA Motors 73 1
Volkswagen Group - VW - Фольксваген груп 162 1
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 182 1
Московский аэропорт Домодедово им. М. В. Ломоносова 185 1
Ford 173 1
Международный аэропорт Внуково им. А.Н. Туполева 91 1
Jaguar Land Rover 63 1
ИТЭЛМА НПП 15 1
Toyota Motor - Тойота Мотор 185 1
PSA Opel 17 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 420 26
Федеральное казначейство России 766 22
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 21
Счётная палата РФ 462 20
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 514 17
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа-Югры - Департамент информационных технологий и цифрового развития ХМАО-Югры - Депинформтехнологий Югры 39 16
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 924 16
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1722 15
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 756 14
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 620 12
МИД РФ - Министерство иностранных дел 204 12
Правительство Тюменской области - Департамент информатизации 35 11
ФНС РФ - Управление информационных технологий Федеральной налоговой службы 46 11
ФТС РФ - Главное управление информационных технологий 44 11
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 93 11
ФГБУ ФБ МСЭ Минтруда России - Федеральное бюро медико-социальной экспертизы 27 11
Правительство Москвы - Департамент экономической политики и развития города Москвы 14 11
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества 325 11
Гохран России - Государственное учреждение по формированию Государственного фонда драгоценных металлов и драгоценных камней Российской Федерации 16 11
Минобрнауки РФ - Департамент информационных технологий в сфере науки и высшего образования России 12 11
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) 216 11
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 11
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты 183 9
Росрезерв - Федеральное агентство по государственным резервам 29 9
ПФР МИЦ - Межрегиональный информационный центр Пенсионного фонда РФ 31 8
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1242 8
Правительство Москвы - Комитет государственных услуг города Москвы 21 6
Минэкономразвития РФ - Департамент обеспечения качества предоставления государственных услуг населению и выполнения государственных функций 7 6
Правительство РФ 2209 6
Минвостокразвития РФ - Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики 20 6
Главгосэкспертиза России ФАУ 38 6
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1374 6
ФЦИ При ЦИК России - Федеральный центр информатизации 26 6
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 354 6
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5808 6
Росархив - Федеральное архивное агентство 91 5
Минэнерго РФ - Департамент информационного обеспечения и цифровой трансформации ТЭК 5 5
ГИВЦ Минкультуры России - Главный информационно-вычислительный центр Министерства культуры РФ 15 5
Правительство Московской области 48 4
Рослесинфорг ФГБУ - Федеральное агентство лесного хозяйства 18 4
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 14
WCO - World Customs Organization - ВТамО - Всемирная таможенная организация 1 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10411 19
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 252 13
Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе 146 11
МЭДО - межведомственный электронный документооборот 107 11
ИТС - Интеллектуальные транспортные системы - ITS - Intelligent Transportation System - ЕЦТЛС - Единая цифровая транспортно-логистическая среда 79 11
Цифровой профиль гражданина - Цифровой образ - Цифровой след - Цифровая личность - Цифровой портрет - Цифровые отпечатки - Digital fingerprints - Digital footprint 51 6
ОИТ - Оборудование, изделия и технологии 19 6
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 136 6
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1038 4
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1639 3
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 287 3
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2234 1
ARM64 - Архитектура процессора 1021 1
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1585 1
flops, flop/s, флопс или флоп/с - FLoating-point Operations Per Second - Внесистемная единица, используемая для измерения производительности компьютеров 253 1
OSPF - Open Shortest Path First - Протокол динамической маршрутизации 33 1
ЦУР - муниципальный центр управления регионом 24 1
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 725 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1256 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 6
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 593 6
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 151 4
Новые облачные технологии - МойОфис 311 3
Oracle DB - Oracle Database - Объектно-реляционная система управления базами данных 276 3
Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional 35 3
Microsoft Windows 10 6691 2
Фактор-ТС Дионис - Dionis-DPS 3 2
ГИИС ЭБ - Электронный бюджет ГИИС Федерального казначейства РФ - Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 135 2
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 488 2
ГИС ГМП - Государственная информационная система о государственных и муниципальных платежах 151 2
Linux OS 4288 2
Bombardier GTX Гидроцикл 2 1
Lunex IV NX YETI-4TEX - Мототранспортное средство - снегоход 2 1
Baikal Electronics - Байкал-M - Микропроцессор BE-M 65 1
ФТС РФ ЕАИС - Единая автоматизированная информационная система 14 1
ЕАИС ТО - Единая Автоматизированная Информационная Система Технического Осмотра 5 1
Hamster robotics engineering - HR-MPC - серия настольных мини-компьютеров 6 1
Jaguar Land Rover - Range Rover Sport 5 1
BMW X - серия кроссоверов 3 1
Audi Q - серия кроссоверов 6 1
Ford Focus - Компакт-кар 19 1
Audi A - Автомобиль представительского класса 12 1
Baikal Electronics - Байкал-MS - Микропроцессор для микросерверов 4 1
Volkswagen Touareg 5 1
Eltex MЕ - серия маршрутизаторов 2 1
Москвич-2141 - Легковой автомобиль 2 1
Baikal - Байкал - Семейство процессоров - Т-Платформы 157 1
ФТС РФ ЦОД 5 1
Intel Itanium 80 1
Microsoft Office 1954 1
Nvidia GeForce GTX 2090 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 289 1
ОМП Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 322 1
НТЦ Модуль - NeuroMatrix Core - НейроМатрикс - Микропроцессорная архитектура - NM6408, NM6407 - Нейропроцессор 19 1
ГЕОП РФ - Государственная единая облачная платформа - Гособлако - УГЕОП - Управление государственной единой облачной платформой 80 1
МЦСТ - Эльбрус-1С+ - 1891ВМ11Я - Микропроцессор со встроенным графическим ядром c поддержкой аппаратного ускорения 3D-графики 36 1
Ростех - Эльбрус 801 - Сериия моноблоков 35 1
Google Android 10752 1
Apple iOS 5742 1
Четвернин Алексей 651 20
Семенов Алексей 67 18
Албычев Александр 74 18
Лысенко Эдуард 209 17
Паршин Максим 142 17
Ципорин Павел 51 17
Малков Павел 38 17
Кудрин Алексей 63 16
Хайруллин Айрат 39 15
Рымар Максим 36 14
Рудзевич Мария 34 12
Осипов Владимир 17 12
Кирюшин Сергей 52 11
Симаков Олег 106 11
Песчанских Георгий 38 11
Катамадзе Анна 72 11
Власов Сергей 76 11
Петрушин Андрей 64 11
Меджитов Тимур 56 11
Малахов Александр 16 11
Егоров Максим 23 11
Швиндт Антоний 13 11
Казарин Станислав 100 11
Геллер Анатолий 12 11
Копырин Федор 11 11
Кулешов Василий 11 11
Наволоцкий Евгений 11 11
Панов Евгений 16 11
Карапузов Алексей 12 10
Скрыпник Назарий 12 10
Анисимов Михаил 13 9
Кузнецов Дмитрий 40 9
Разумовский Дмитрий 70 8
Христенко Павел 11 8
Соломин Никита 8 8
Якубовский Михаил 8 8
Бочков Евгений 8 8
Шипов Савва 70 7
Скляр Алексей 49 7
Акимов Максим 167 6
Россия - Российская федерация - РФ 57828 33
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17531 24
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1626 23
Россия - Удмуртская Республика - Удмуртия 416 11
Россия - Ханты-Мансийский автономный округ - Югра - ХМАО-Югры 637 11
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1478 10
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7268 8
Россия - Калужская область 575 8
Россия - Новосибирская область 822 7
Россия - Тульская область 755 6
Арктика 141 6
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14257 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5789 2
Россия - Тверь 331 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2482 2
Китай - Тайвань 599 1
Россия - Калининградская область 544 1
Россия - Севастополь 420 1
Россия - Приморский край - Приморье 608 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5697 1
Казахстан - Республика 2661 1
Беларусь - Белоруссия 2104 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1294 1
Северный Кавказ 138 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4040 12
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1165 11
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 7
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 3
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 849 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 1
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 1
НДС - Налог на добавленную стоимость 537 1
Федеральный закон 374-ФЗ - Закон Яровой - О внесении изменений в УК и УПК РФ в части установления дополнительных мер противодействия терроризму 154 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 150 1
Федеральный закон 90-ФЗ - Суверенный интернет - Автономный интернет - О внесении изменений в Федеральный закон „О связи“ - Закон об автономном-суверенном Рунете - Автономный Рунет 90 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2237 1
Tax Free - Такс-фри - Система возврата суммы налога на добавленную стоимость (НДС) 4 1
Коррупция 22 1
Коммерсантъ - Издательский дом 481 1
CNews Analytics 1992 1
ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 87 1
ИИКП - Ижевский институт комплексного приборостроения 2 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1138 17
CNews FORUM Информационные технологии завтра 644 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 329 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 771644, в очереди разбора - 675326.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






MARKET.CNEWS

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Стирально-сушильная машина или отдельная сушка: что выбрать?

Обзор JBL Bar 5.0 Multibeam: кинотеатральный звук в компактном формате

Обзор гибкого смартфона Samsung Galaxy Z Fold3: на пути к совершенству

Показать еще

Наука

Квантовый Интернет уже близко: ученые достигли квантовой телепортации между двумя чипами

Новый протокол квантовой криптографии стал устойчив к помехам

Речевой нейропротез переводит сигналы мозга прямо в слова
Показать еще