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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Терещенко Денис
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Публикаций - 38, упоминаний - 79
Терещенко Денис упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 14
|WCO - World Customs Organization - ВТамО - Всемирная таможенная организация 1 1
|Четвернин Алексей 651 20
|Семенов Алексей 67 18
|Албычев Александр 74 18
|Лысенко Эдуард 209 17
|Паршин Максим 142 17
|Ципорин Павел 51 17
|Малков Павел 38 17
|Кудрин Алексей 63 16
|Хайруллин Айрат 39 15
|Рымар Максим 36 14
|Рудзевич Мария 34 12
|Осипов Владимир 17 12
|Кирюшин Сергей 52 11
|Симаков Олег 106 11
|Песчанских Георгий 38 11
|Катамадзе Анна 72 11
|Власов Сергей 76 11
|Петрушин Андрей 64 11
|Меджитов Тимур 56 11
|Малахов Александр 16 11
|Егоров Максим 23 11
|Швиндт Антоний 13 11
|Казарин Станислав 100 11
|Геллер Анатолий 12 11
|Копырин Федор 11 11
|Кулешов Василий 11 11
|Наволоцкий Евгений 11 11
|Панов Евгений 16 11
|Карапузов Алексей 12 10
|Скрыпник Назарий 12 10
|Анисимов Михаил 13 9
|Кузнецов Дмитрий 40 9
|Разумовский Дмитрий 70 8
|Христенко Павел 11 8
|Соломин Никита 8 8
|Якубовский Михаил 8 8
|Бочков Евгений 8 8
|Шипов Савва 70 7
|Скляр Алексей 49 7
|Акимов Максим 167 6
|CNews Analytics 1992 1
|ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 87 1
|ИИКП - Ижевский институт комплексного приборостроения 2 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 771644, в очереди разбора - 675326.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 771644, в очереди разбора - 675326.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru