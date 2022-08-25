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ФТС РФ ЦВК ЕАИС

СОБЫТИЯ

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25.08.2022 Как таможня потратила 780 миллионов на свою ИКТ-инфраструктуру 1
16.06.2021 Федеральная таможня потратит миллиарды на заполнение своего ЦОДа «железом» и ПО 1
21.07.2020 «Ланит» перехватил проект главного ЦОДа ФТС у «подрядчика с чердака» 1
22.06.2020 Сорвано проектирование главного таможенного ЦОДа. Сверхдешевый подрядчик провалил контракт 1
24.10.2019 ФТС строит главный таможенный ЦОД за 850 миллионов 1
15.01.2008 ГНИВЦ ФТС России требуется обслуживание ЦВК ЕАИС 1
14.07.2006 ГНИВЦ ФТС объявил три тендера на поставку ИТ-продуктов 2

Публикаций - 8, упоминаний - 9

ФТС РФ и организации, системы, технологии, персоны:

ФТС РФ - ГУИТ - Главное управление информационных технологий - ФТС РФ ЦИТТУ - Центральное информационно-техническое таможенное управление - ГНИВЦ ФТС РФ 169 4
Крок - Croc 1964 3
Ланит Интеграция 219 3
Н-ком 6 3
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Extreme Networks - Enterasys Networks - Enterasys Systems 77 1
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