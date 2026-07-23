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«АМДтехнологии» — российская инжиниринговая компания, специализирующаяся на проектировании и строительстве инфраструктуры центров обработки данных (ЦОД). Организация выступает генподрядчиком по реализации проектов «под ключ», включая системы электроснабжения, холодоснабжения, вентиляции и автоматизации. Компания имеет подтвержденный опыт работы с государственными заказчиками, в частности Федеральной налоговой службой и Федеральной таможенной службой, а также с крупными коммерческими операторами дата-центров. Основной фокус деятельности направлен на создание высоконадежных и энергоэффективных ИТ-объектов, соответствующих международным стандартам качества.

Описание деятельности и специализация

Компания осуществляет цикл работ: от консалтинга и проектирования до поставки оборудования и пусконаладочных мероприятий. Ключевым отличием «АМДтехнологий» является способность выполнять сложные инженерные задачи в условиях жестких архитектурных ограничений и сжатых сроков.

Рейтинги и позиции на рынке

По данным аналитического агентства CNews, «АМДтехнологии» входит в число крупнейших игроков рынка инфраструктуры ЦОД. По итогам 2017 года компания заняла:

8-е место в рейтинге крупнейших поставщиков инфраструктуры дата-центров;

в рейтинге крупнейших поставщиков инфраструктуры дата-центров; 6-е место в рейтинге крупнейших поставщиков инженерной инфраструктуры.

Клиенты и деловые связи

Портфель заказов компании формируется за счет государственных и коммерческих структур. Среди ключевых клиентов выделяются:

Федеральная налоговая служба (ФНС) : компания выступила генподрядчиком по строительству второй очереди мегаЦОДов в Дубне и Городце. Сумма контрактов составила около 3,67 млрд рублей . Проект был реализован досрочно — за 15 месяцев.

: компания выступила генподрядчиком по строительству второй очереди мегаЦОДов в Дубне и Городце. Сумма контрактов составила около . Проект был реализован досрочно — за 15 месяцев. Федеральная таможенная служба (ФТС) : победитель тендера на строительство главного ЦОДа в Твери. Сумма контракта — 790 млн рублей . Срок реализации — два года. Конкурентом выступала «Ланит-Интеграция».

: победитель тендера на строительство главного ЦОДа в Твери. Сумма контракта — . Срок реализации — два года. Конкурентом выступала «Ланит-Интеграция». DataLine (INLINE Technologies Group) : реализация системы охлаждения для ЦОД NORD-4 в Москве с холодопроизводительностью 10,5 мВт.

: реализация системы охлаждения для ЦОД NORD-4 в Москве с холодопроизводительностью 10,5 мВт. «Авантаж» : проект энергоэффективного ЦОД уровня Tier III площадью 20 000 кв. м.

: проект энергоэффективного ЦОД уровня Tier III площадью 20 000 кв. м. НИИ имени Н.В. Склифосовского: модернизация ИТ-инфраструктуры и создание единой информационно-коммуникационной структуры медицинских учреждений.

Среди стратегических партнеров числится компания «Инпро технолоджис». Стороны заключили соглашение о совместном строительстве ЦОДов с использованием технологии непосредственного жидкостного охлаждения (Liquid Cube). Также «АМДтехнологии» является эксклюзивным дистрибьютором голландской компании LSVdatacenters BV, внедряя технологию Low Speed Ventilation для снижения энергозатрат на охлаждение.

Продукты и технологии

Компания не производит серверное оборудование, но разрабатывает собственные программные решения и применяет передовые инженерные методики:

Приложение для автоматизации обслуживания ЦОД : позволяет считывать RFID-метки и QR-коды на оборудовании через мобильные устройства, экономя более 30% времени сервисных инженеров. Разработка заняла 18 месяцев.

: позволяет считывать RFID-метки и QR-коды на оборудовании через мобильные устройства, экономя более 30% времени сервисных инженеров. Разработка заняла 18 месяцев. «АМДпомощник» : многофункциональный инженерный справочник и калькулятор для проектировщиков. Инструмент объединяет гидравлические, электрические и другие расчеты в одном интерфейсе, минимизируя ошибки при проектировании.

: многофункциональный инженерный справочник и калькулятор для проектировщиков. Инструмент объединяет гидравлические, электрические и другие расчеты в одном интерфейсе, минимизируя ошибки при проектировании. Tier III стандарты : реализация систем холодоснабжения с режимом 100% свободного охлаждения (free cooling) при температуре ниже +8°C, что повышает отказоустойчивость и снижает эксплуатационные расходы.

: реализация систем холодоснабжения с режимом 100% свободного охлаждения (free cooling) при температуре ниже +8°C, что повышает отказоустойчивость и снижает эксплуатационные расходы. LSV Technology: внедрение технологии низкоскоростной вентиляции, позволяющей снизить скорость воздухоохладителей для повышения энергоэффективности.

Конкуренция

На российском рынке инженерного оснащения ЦОД «АМДтехнологии» конкурирует с рядом компаний, включая:

Ланит-Интеграция

Компьюлинк (бывший основной подрядчик ФНС)

(бывший основной подрядчик ФНС) АВ-инжиниринг

Rubytech

Тензор

Зарубежными аналогами в сфере проектирования и строительства дата-центров являются:

Arcadis (Нидерланды)

(Нидерланды) AtkinsRéalis (Великобритания/Канада)

(Великобритания/Канада) Schneider Electric (Франция, как поставщик решений и партнер)

(Франция, как поставщик решений и партнер) Danfoss (Дания, оборудование для климатических систем)

Цитата

Максим Сохань, генеральный директор «АМДтехнологии», в интервью CNews отметил: «Курс Российской Федерации на цифровизацию национальной экономики требует выстраивания качественной и безопасной инфраструктуры государственных ЦОДов. Только в таком случае ведомства и госучреждения смогут эффективно обмениваться информацией между собой и выстраивать полностью бесконтактные, цифровые отношения с гражданами».

Информация актуальна на 23.07.2026