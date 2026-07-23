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АМДтехнологии

АМДтехнологии

«АМДтехнологии» — российская инжиниринговая компания, специализирующаяся на проектировании и строительстве инфраструктуры центров обработки данных (ЦОД). Организация выступает генподрядчиком по реализации проектов «под ключ», включая системы электроснабжения, холодоснабжения, вентиляции и автоматизации. Компания имеет подтвержденный опыт работы с государственными заказчиками, в частности Федеральной налоговой службой и Федеральной таможенной службой, а также с крупными коммерческими операторами дата-центров. Основной фокус деятельности направлен на создание высоконадежных и энергоэффективных ИТ-объектов, соответствующих международным стандартам качества.

Описание деятельности и специализация

Компания осуществляет цикл работ: от консалтинга и проектирования до поставки оборудования и пусконаладочных мероприятий. Ключевым отличием «АМДтехнологий» является способность выполнять сложные инженерные задачи в условиях жестких архитектурных ограничений и сжатых сроков. 

 

Рейтинги и позиции на рынке

По данным аналитического агентства CNews, «АМДтехнологии» входит в число крупнейших игроков рынка инфраструктуры ЦОД. По итогам 2017 года компания заняла:

  • 8-е место в рейтинге крупнейших поставщиков инфраструктуры дата-центров;
  • 6-е место в рейтинге крупнейших поставщиков инженерной инфраструктуры.

Клиенты и деловые связи

Портфель заказов компании формируется за счет государственных и коммерческих структур. Среди ключевых клиентов выделяются:

  • Федеральная налоговая служба (ФНС): компания выступила генподрядчиком по строительству второй очереди мегаЦОДов в Дубне и Городце. Сумма контрактов составила около 3,67 млрд рублей. Проект был реализован досрочно — за 15 месяцев.
  • Федеральная таможенная служба (ФТС): победитель тендера на строительство главного ЦОДа в Твери. Сумма контракта — 790 млн рублей. Срок реализации — два года. Конкурентом выступала «Ланит-Интеграция».
  • DataLine (INLINE Technologies Group): реализация системы охлаждения для ЦОД NORD-4 в Москве с холодопроизводительностью 10,5 мВт.
  • «Авантаж»: проект энергоэффективного ЦОД уровня Tier III площадью 20 000 кв. м.
  • НИИ имени Н.В. Склифосовского: модернизация ИТ-инфраструктуры и создание единой информационно-коммуникационной структуры медицинских учреждений.

Среди стратегических партнеров числится компания «Инпро технолоджис». Стороны заключили соглашение о совместном строительстве ЦОДов с использованием технологии непосредственного жидкостного охлаждения (Liquid Cube). Также «АМДтехнологии» является эксклюзивным дистрибьютором голландской компании LSVdatacenters BV, внедряя технологию Low Speed Ventilation для снижения энергозатрат на охлаждение.

Продукты и технологии

Компания не производит серверное оборудование, но разрабатывает собственные программные решения и применяет передовые инженерные методики:

  • Приложение для автоматизации обслуживания ЦОД: позволяет считывать RFID-метки и QR-коды на оборудовании через мобильные устройства, экономя более 30% времени сервисных инженеров. Разработка заняла 18 месяцев.
  • «АМДпомощник»: многофункциональный инженерный справочник и калькулятор для проектировщиков. Инструмент объединяет гидравлические, электрические и другие расчеты в одном интерфейсе, минимизируя ошибки при проектировании.
  • Tier III стандарты: реализация систем холодоснабжения с режимом 100% свободного охлаждения (free cooling) при температуре ниже +8°C, что повышает отказоустойчивость и снижает эксплуатационные расходы.
  • LSV Technology: внедрение технологии низкоскоростной вентиляции, позволяющей снизить скорость воздухоохладителей для повышения энергоэффективности.

Конкуренция

На российском рынке инженерного оснащения ЦОД «АМДтехнологии» конкурирует с рядом компаний, включая:

  • Ланит-Интеграция
  • Компьюлинк (бывший основной подрядчик ФНС)
  • АВ-инжиниринг
  • Rubytech
  • Тензор

Зарубежными аналогами в сфере проектирования и строительства дата-центров являются:

  • Arcadis (Нидерланды)
  • AtkinsRéalis (Великобритания/Канада)
  • Schneider Electric (Франция, как поставщик решений и партнер)
  • Danfoss (Дания, оборудование для климатических систем)

Цитата

Максим Сохань, генеральный директор «АМДтехнологии», в интервью CNews отметил: «Курс Российской Федерации на цифровизацию национальной экономики требует выстраивания качественной и безопасной инфраструктуры государственных ЦОДов. Только в таком случае ведомства и госучреждения смогут эффективно обмениваться информацией между собой и выстраивать полностью бесконтактные, цифровые отношения с гражданами».

Информация актуальна на 23.07.2026

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19.01.2022 Автоматизация налоговой службы обойдется государству в 30 миллиардов 1
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13.01.2021 «АМДтехнологии» построит главный ЦОД для Федеральной таможенной службы 1
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25.12.2020 «АМДтехнологии» завершила строительство второй очереди ЦОДов ФНС 1
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06.02.2020 «АМДтехнологии» выпустили приложение для автоматизации обслуживания ЦОДов 2
27.12.2019 «АМДтехнологии» помогли модернизировать ИТ-инфраструктуру НИИ имени Склифосовского 1
30.10.2019 «Инпро технолоджис» и «АМДтехнологии» будут вместе строить ЦОДы с жидкостным охлаждением 1
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29.06.2018 Как выбор систем холодоснабжения, кондиционирования и вентиляции влияет на надежность ЦОД 1
29.06.2018 Компания «АМДтехнологии» построила самый высокий хладоцентр в Европе 1
29.06.2018 Максим Сохань -

Тщательное планирование позволяет существенно сократить затраты на строительство ЦОДа

 2
20.06.2018 ФНС раскошеливается на четыре миллиарда на расширение своих мегаЦОДов 1
25.04.2018 «АМДтехнологии» в 2017 году выросла на 37% 1
10.04.2018 «АМДтехнологии» построила самый высокий холодильный центр в Европе 1
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Публикаций - 33, упоминаний - 45

АМДтехнологии и организации, системы, технологии, персоны:

Компьюлинк ГК - Compulink 456 8
Ланит Интеграция 219 5
Авантаж 72 4
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2398 4
Н-ком 6 3
ITG Group - INLINE Technologies Group 120 2
Alfa Laval - Альфа Лаваль 4 2
Инпро Технолоджис 13 2
ГПБ - ГС-инвест - Rubytech - Рубитех - ранее ИБС Консалтинг 195 2
ИНЭЛТ - ИНЕ Лтд - Индустриальная электротехника XXI 3 2
Danfoss - Данфосс 21 2
Е-Флопс - E-Flops 8 2
LSVdatacenters BV 2 2
Ростелеком 10920 2
Microsoft Corporation 25748 2
IBM - International Business Machines Corp 9693 2
Крок - Croc 1961 2
Schneider Electric 614 2
Ростелеком - РТК-ЦОД - DataLine - Даталайн 302 2
Inline Technologies - Инлайн технолоджис 231 2
Teradata - Терадата 225 1
ADVA Optical Networking 16 1
Сбер - СберСервис - Сбербанк Сервис 106 1
Ramax - Рамакс 138 1
RRC - RRC EN - RRC Enterprise Networking - RRC Focus Distribution - RRC Business Telecommunications 178 1
Smart Technologies - Смарт текнолоджис - Смарт-холдинг 174 1
DCLogic - ДиСиЛоджик 64 1
Тензор 170 1
Унитех 17 1
ФНС РФ - ГНИВЦ - Главный научный инновационный внедренческий центр ФНС России - Главный научно-исследовательский вычислительный центр 135 1
ФТС РФ - ГУИТ - Главное управление информационных технологий - ФТС РФ ЦИТТУ - Центральное информационно-техническое таможенное управление - ГНИВЦ ФТС РФ 169 1
Электронная Москва - Удостоверяющий центр 187 1
Broadcom - Brocade Communications Systems 249 1
ФОРС ГК - ФОРС холдинг 65 1
ДиалогНаука 271 1
Росатом - РИР - Лига Цифровой Экономики 116 1
Гознак Технологии - Гознак Цифровые продукты - Goznak Tech 24 1
IBS - ИБС экспертиза - IBS Expertise 166 1
SoftwareONE Group 108 1
Nvidia Corp 3984 1
Россети Ленэнерго 1698 2
АВ Инжиниринг 2 2
Москва-Сити - ММДЦ - Московский международный деловой центр 182 1
Этажи 0 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 1
BLF Partners 13 1
Геометрия НПО 162 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 723 1
Башня Федерация 16 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1120 1
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 267 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3293 13
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 5
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1084 4
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6527 4
Районный суд РФ - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 868 3
Минстрой РФ - Единый заказчик в сфере строительства ГУП - ФНС РФ ФКУ ОДЕЗ - Объединенная дирекция единого заказчика федеральной налоговой службы 17 3
ФТС РФ - Региональные таможенные управления - МАПП - Многосторонний автомобильный пункт пропуска 263 3
Федеральное казначейство России 1945 3
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Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2128 2
ВНИИЗЖ ФГБУ - Федеральный центр охраны здоровья животных 9 1
ФНС РФ - УФНС России - Управления Федеральной налоговой службы - ИФНС России - Инспекции Федеральной налоговой службы - МИФНС - Межрегиональные инспекции Федеральной налоговой службы 410 1
ФНС РФ - ФКУ Налог-Сервис 25 1
Судебная власть - Judicial power 2488 1
ОЭЗ Калининград - Особая экономическая зона 7 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3578 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5630 1
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1160 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1697 1
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Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24313 4
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АМДтехнологии - АМДпомощник 3 3
СКБ Контур - Контур.Фокус 1353 3
Инпро Технолоджис Liquid Cube 8 2
Microsoft Windows BitLocker 942 2
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Intel x86 - архитектура процессора 2146 2
ГЕОП РФ - Гособлако - Государственная единая облачная платформа - Управление государственной единой облачной платформой (УГЕОП) 203 1
Федеральное казначейство России - ЭБ ГИИС ЕПБС - Единый портал бюджетной системы РФ - Электронный бюджет Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 265 1
Nvidia CUDA - Compute Unified Device Architecture - Вычисления на графических процессорах 199 1
Autodesk Revit 125 1
Авантаж ЦОД 12 1
Правительство Москвы - ЦГУ - Цифровое государственное управление - региональный проект города Москвы 319 1
Правительство Москвы - Электронная Москва ГЦП - Электронная Москва Городская целевая программа 92 1
CorpSoft24 - Nord ЦОД 1 1
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 260 1
Microsoft FAT32 - File Allocation Table - «таблица размещения файлов» - Файловая система 138 1
Microsoft Power BI - PWBI - Microsoft BI - Microsoft Business Intelligence 238 1
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Независимый регистратор ГИС - Государственная информационная система 60 1
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Proxmox Server Solutions GmbH - Proxmox VE - Proxmox Virtual Environment - Proxmox Backup 48 1
Oracle Java EE - J2EE - Jakarta EE - Java Platform Enterprise Edition 365 1
МВД РФ - ГИБДД - ЕАИС ТО - ЕАИСТО - Единая автоматизированная информационная система технического осмотра транспортных средств 24 1
СФР - ФСС РФ - Соцстрах ЕИИС - Соцстрах Единая Интегрированная Информационная Система 32 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1756 1
Nvidia H - серия графических процессоров (GPU) 87 1
Cilium 7 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 1043 1
Google Android 15212 1
Apple iOS 8562 1
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Microsoft Windows 16860 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6241 1
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 848 1
Сохань Максим 17 17
Гаврилов Виктор 7 3
Дорошенко Елена 4 2
Лящ Михаил 49 2
Терещенко Денис 95 1
Карачинский Анатолий 96 1
Мацоцкий Сергей 180 1
Ефименко Евгений 11 1
Ворошилов Павел 9 1
Котелюх Олег 6 1
Александрова Александра 10 1
Шендерюк-Жидков Александр 3 1
Витоженц Александр 7 1
Мищук Сергей 4 1
Курбанов Тимур 13 1
Антошкин Артур 3 1
Дбар Федор 50 1
Энгельс Фридрих 8 1
Пашнин Александр 2 1
Семенко Евгений 2 1
Комарова Елизавета 1 1
Погуляев Павел 1 1
Плюснин Сергей 1 1
Алиуллов Динар 2 1
Опанасенко Всеволод 139 1
Мишустин Михаил 786 1
Россия - РФ - Российская федерация 165556 17
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47475 11
Россия - ПФО - Нижегородская область - Городец - Городецкий район 94 9
Россия - ЦФО - Московская область - Дубна 462 9
Россия - ПФО - Нижегородская область 2283 8
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверь 781 4
Европа 24936 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54658 2
Земля - планета Солнечной системы 10846 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19480 2
Нидерланды 3738 2
Россия - ЦФО - Московская область - Красногорск 261 1
Россия - ЦФО - Московская область - Лыткарино 46 1
Россия - ЮФО - Республика Крым - Феодосия 31 1
Москва - САО - Коровинское шоссе 15 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19056 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4192 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13802 1
Дания - Королевство 1335 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8536 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3454 1
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4470 1
Канада 5073 1
Германия - Федеративная Республика 13193 1
Франция - Французская Республика 8164 1
Китай - Тайвань 4239 1
Россия - ЮФО - Волгоградская область 904 1
Россия - СЗФО - Калининградская область 1465 1
Америка Северная - Североамериканский регион 3407 1
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1662 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5449 10
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57486 10
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6539 8
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6641 7
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4422 5
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53289 4
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Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10290 2
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5750 2
ФАС РФ - РНП - Реестр недобросовестных поставщиков 293 2
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 3019 2
Страхование - Страховое дело - Insurance 6497 2
ЕПД - Единый платежный документ - Квитанция ЖКХ - Квитанция за жилищно-коммунальные услуги 236 2
Физика - Градус Цельсия 293 2
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5095 2
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Физика - Гидравлика - насосы - компрессоры - демпферы - амортизаторы - гидравлические прессы, приводы 354 2
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4500 2
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Федеральный закон 374-ФЗ - Закон Яровой - О внесении изменений в УК и УПК РФ в части установления дополнительных мер противодействия терроризму 236 2
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Налогообложение - ЕСН - Единый социальный налог 133 1
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ОКВЭД - Общероссийский классификатор видов экономической деятельности 286 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27194 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 7006 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9098 1
ОЭЗ - Особая экономическая зона - Свободная экономическая зона - Special Economic Zone - Free Economic Zone 1077 1
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2323 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6148 1
Финансовый сектор - Кредитование - PTI - Payment to Income - Показатель долговой нагрузки - Кредитный портфель - Задолженность - Закредитованность 1319 1
U.S. Entity List USA - Список организаций и лиц, действующих вопреки национальной безопасности и внешнеполитическим интересам США 14 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15979 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2374 1
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 363 4
IDC - International Data Corporation 4972 2
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3947 2
CNews Fast рейтинг 54 1
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IHS iSuppli - IHS Infonetics Research - IHS Markit - IHS Technology 530 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8597 1
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - НИИ СП имени Склифосовского ГБУЗ - Научно-исследовательский институт скорой помощи имени Н.В. Склифосовского 33 2
FZJ - Forschungszentrum Jülich GmbH - Юлихский исследовательский центр - Julich Supercomputing Centre - Суперкомпьютерный центр Юлих 35 1
НИЦ Курчатовский институт - ПИЯФ - Петербургский институт ядерной физики имени Б. П. Константинова 19 1
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр - ЛИПАН - Лаборатория измерительных приборов АН СССР 293 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 5
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1278 1
CNews AWARDS - награда 571 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
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Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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