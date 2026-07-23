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АМДтехнологии
«АМДтехнологии» — российская инжиниринговая компания, специализирующаяся на проектировании и строительстве инфраструктуры центров обработки данных (ЦОД). Организация выступает генподрядчиком по реализации проектов «под ключ», включая системы электроснабжения, холодоснабжения, вентиляции и автоматизации. Компания имеет подтвержденный опыт работы с государственными заказчиками, в частности Федеральной налоговой службой и Федеральной таможенной службой, а также с крупными коммерческими операторами дата-центров. Основной фокус деятельности направлен на создание высоконадежных и энергоэффективных ИТ-объектов, соответствующих международным стандартам качества.
Описание деятельности и специализация
Компания осуществляет цикл работ: от консалтинга и проектирования до поставки оборудования и пусконаладочных мероприятий. Ключевым отличием «АМДтехнологий» является способность выполнять сложные инженерные задачи в условиях жестких архитектурных ограничений и сжатых сроков.
Рейтинги и позиции на рынке
По данным аналитического агентства CNews, «АМДтехнологии» входит в число крупнейших игроков рынка инфраструктуры ЦОД. По итогам 2017 года компания заняла:
- 8-е место в рейтинге крупнейших поставщиков инфраструктуры дата-центров;
- 6-е место в рейтинге крупнейших поставщиков инженерной инфраструктуры.
Клиенты и деловые связи
Портфель заказов компании формируется за счет государственных и коммерческих структур. Среди ключевых клиентов выделяются:
- Федеральная налоговая служба (ФНС): компания выступила генподрядчиком по строительству второй очереди мегаЦОДов в Дубне и Городце. Сумма контрактов составила около 3,67 млрд рублей. Проект был реализован досрочно — за 15 месяцев.
- Федеральная таможенная служба (ФТС): победитель тендера на строительство главного ЦОДа в Твери. Сумма контракта — 790 млн рублей. Срок реализации — два года. Конкурентом выступала «Ланит-Интеграция».
- DataLine (INLINE Technologies Group): реализация системы охлаждения для ЦОД NORD-4 в Москве с холодопроизводительностью 10,5 мВт.
- «Авантаж»: проект энергоэффективного ЦОД уровня Tier III площадью 20 000 кв. м.
- НИИ имени Н.В. Склифосовского: модернизация ИТ-инфраструктуры и создание единой информационно-коммуникационной структуры медицинских учреждений.
Среди стратегических партнеров числится компания «Инпро технолоджис». Стороны заключили соглашение о совместном строительстве ЦОДов с использованием технологии непосредственного жидкостного охлаждения (Liquid Cube). Также «АМДтехнологии» является эксклюзивным дистрибьютором голландской компании LSVdatacenters BV, внедряя технологию Low Speed Ventilation для снижения энергозатрат на охлаждение.
Продукты и технологии
Компания не производит серверное оборудование, но разрабатывает собственные программные решения и применяет передовые инженерные методики:
- Приложение для автоматизации обслуживания ЦОД: позволяет считывать RFID-метки и QR-коды на оборудовании через мобильные устройства, экономя более 30% времени сервисных инженеров. Разработка заняла 18 месяцев.
- «АМДпомощник»: многофункциональный инженерный справочник и калькулятор для проектировщиков. Инструмент объединяет гидравлические, электрические и другие расчеты в одном интерфейсе, минимизируя ошибки при проектировании.
- Tier III стандарты: реализация систем холодоснабжения с режимом 100% свободного охлаждения (free cooling) при температуре ниже +8°C, что повышает отказоустойчивость и снижает эксплуатационные расходы.
- LSV Technology: внедрение технологии низкоскоростной вентиляции, позволяющей снизить скорость воздухоохладителей для повышения энергоэффективности.
Конкуренция
На российском рынке инженерного оснащения ЦОД «АМДтехнологии» конкурирует с рядом компаний, включая:
- Ланит-Интеграция
- Компьюлинк (бывший основной подрядчик ФНС)
- АВ-инжиниринг
- Rubytech
- Тензор
Зарубежными аналогами в сфере проектирования и строительства дата-центров являются:
- Arcadis (Нидерланды)
- AtkinsRéalis (Великобритания/Канада)
- Schneider Electric (Франция, как поставщик решений и партнер)
- Danfoss (Дания, оборудование для климатических систем)
Цитата
Максим Сохань, генеральный директор «АМДтехнологии», в интервью CNews отметил: «Курс Российской Федерации на цифровизацию национальной экономики требует выстраивания качественной и безопасной инфраструктуры государственных ЦОДов. Только в таком случае ведомства и госучреждения смогут эффективно обмениваться информацией между собой и выстраивать полностью бесконтактные, цифровые отношения с гражданами».
Информация актуальна на 23.07.2026
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АМДтехнологии и организации, системы, технологии, персоны:
|Сохань Максим 17 17
|Гаврилов Виктор 7 3
|Дорошенко Елена 4 2
|Лящ Михаил 49 2
|Терещенко Денис 95 1
|Карачинский Анатолий 96 1
|Мацоцкий Сергей 180 1
|Ефименко Евгений 11 1
|Ворошилов Павел 9 1
|Котелюх Олег 6 1
|Александрова Александра 10 1
|Шендерюк-Жидков Александр 3 1
|Витоженц Александр 7 1
|Мищук Сергей 4 1
|Курбанов Тимур 13 1
|Антошкин Артур 3 1
|Дбар Федор 50 1
|Энгельс Фридрих 8 1
|Пашнин Александр 2 1
|Семенко Евгений 2 1
|Комарова Елизавета 1 1
|Погуляев Павел 1 1
|Плюснин Сергей 1 1
|Алиуллов Динар 2 1
|Опанасенко Всеволод 139 1
|Мишустин Михаил 786 1
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