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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 200367
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Комарова Елизавета

СОБЫТИЯ


01.09.2026 «Лаборатория Касперского»: каждый пятый ритейлер в мире терял данные в результате кибератак 1
28.06.2024 Россияне создали уникальную двухпроцессорную системную плату для серверов 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Комарова Елизавета и организации, системы, технологии, персоны:

АМДтехнологии 36 1
Е-Флопс - E-Flops 12 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5680 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3331 1
CCIX - Cache Coherent Interconnect for Accelerators - консорциум AMD, ARM, Huawei, IBM, Mellanox, Qualcomm и Xilinx, 10 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 294 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10248 1
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Контроллер - Controller - регулятор, управляющее устройство 1248 1
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USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10628 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 23050 1
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ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 54246 1
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22687 1
DDR SODIMM - Small Outline Dual In-line Memory module 193 1
PCI - mini-PCI - PCIe - PCI Express - Peripheral Component Interconnect Express 1662 1
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10415 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1374 1
Сохань Максим 18 1
Дорошенко Елена 6 1
Пашнин Александр 2 1
Плюснин Сергей 1 1
Погуляев Павел 1 1
Россия - ЦФО - Московская область - Красногорск 263 1
Россия - РФ - Российская федерация 167112 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19239 1
ОКВЭД - Общероссийский классификатор видов экономической деятельности 299 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6810 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33965 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1468867, в очереди разбора - 725104.
Создано именных указателей - 200367.
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