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ОКВЭД
Общероссийский классификатор видов экономической деятельности


01.09.2021 Замглавы Минцифры Максим Паршин в интервью CNews — о новом порядке включения в реестр российского ПО и аккредитации ИТ-компаний 2
26.07.2021 Власти раздадут российским ИТ-компаниям до 20 миллионов на развитие ИИ 1
20.07.2021 Московский инновационный кластер открывает прием заявок на технологический конкурс 1
19.07.2021 Исследование «Руссофт»: в России ежегодно появляется около 100 компаний, которые занимаются разработкой ПО 1
15.07.2021 Минцифры раздаст ИТ-компаниям гранты на 3,8 миллиарда 1
21.06.2021 Минцифры переманило в штат топ-менеджера знаменитой ИБ-компании 1
09.06.2021 «Билайн» покупает облачный бизнес IBS 1
04.06.2021 Россияне создали Face ID для коров и коз ради цифровизации сельского хозяйства 1
27.04.2021 В России появится сеть зарядок для электромобилей. За ней стоит сын «радиоэлектронного вице-премьера» Борисова 2
19.04.2021 Власти хотят понизить налоги для российских ИТ-компаний и поднять для иностранных 1
07.04.2021 Экс-глава столичного ДИТ создал собственную венчурную компанию 1
25.03.2021 Граждан России перестанут пускать в соцсети без паспорта. Роскомнадзор уже запустил процедуру 1
23.12.2020 Сбербанк купил контрольный пакет в крупнейшем поставщике платежных терминалов 1
16.12.2020 «Ростелеком» получил 4,5 млрд руб. на внедрение российских ИТ 1
12.10.2020 Компания экс-премьера Чечни создала магазин для торговли оружием через интернет. Видео 1
01.09.2020 Рассекречена итоговая внешность серийного российского электромобиля. Фото, видео 1
26.08.2020 ФСБ арестовала ИТ-советника Госдумы, когда он выманивал $3 млн у подследственного главы НКК 2
25.08.2020 Арестован ИТ-советник Госдумы, автор идеи государственного суперинтегратора 2
05.08.2020 Россияне выпустили мощный ПК с фантастическим дизайном. Фото 1
06.07.2020 Экс-премьер Чечни вложил миллионы в виртуальную реальность 1
03.07.2020 Налоговая реформа для ИТ-компаний. Кто выиграет, а кто потеряет 1
02.07.2020 США запретили Intel продавать чипы крупнейшему китайскому производителю суперкомпьютеров 1
10.06.2020 Минкомсвязи попросило Путина спасти ИТ-рынок, обязав госкомпании покупать строго отечественное ПО 1
08.06.2020 Полноценная цифровая платформа предпринимателя появится в 2021 году 1
04.06.2020 «Актион-МЦФЭР» обратилась к Правительству с просьбой предоставить бизнесу время для уточнения кодов ОКВЭД 1
12.05.2020 Московские власти открыли онлайн-сервис по выдаче субсидий малому и среднему бизнесу 1
04.05.2020 Налоговая открыла сервис для оформления субсидий малому бизнесу и ИП 1
20.04.2020 В России потратят 36 млрд рублей на развитие блокчейна. Что это даст? 1
03.04.2020 «Точка» отменила абонентскую плату для пострадавших от пандемии отраслей бизнеса 1
30.01.2020 Модульбанк запустил бесплатный сервис регистрации ИП и ООО без визита в налоговую 1
17.05.2019 «Ланит» выбил с ИТ-рынка «конкурента», торговавшего сухофруктами 1
11.04.2019 Банк «Точка» отменил плату за регистрацию бизнеса 1
30.11.2018 Власти собираются объединить все данные граждан и бизнеса в огромное электронное досье 1
29.11.2018 Эксперты: национальная система управления данными должна фокусироваться на пользе для бизнеса и граждан 1
18.09.2018 Около семи тысяч участников рынка подключились к Национальному каталогу товаров 1
09.06.2018 ЦРПТ запустит тестовую платформу для Национального каталога товаров 1
28.02.2018 Сбербанк запустил новый онлайн-сервис для малого бизнеса 1
10.10.2017 «Татэнергосбыт» повышает качество обслуживания клиентов с Abbyy FlexiCapture 1
01.08.2017 «Дочка» «Ростеха» создаст ИТ-систему для «Почты России» чужими руками 1
09.12.2015 Минкомсвязи решило, какие виды софта попадут в Реестр отечественного ПО 1

Публикаций - 55, упоминаний - 62

ОКВЭД упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6860 6
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6479 4
Крок 1221 3
Ростех - Ростехнологии 2230 3
АФК Система ПАО 996 2
Google LLC 7161 2
АТОЛ ГК 168 2
Apple Inc - Эппл Рус 7724 2
Nomix - Номикс 2 2
Лансис 2 2
IBM 3551 2
Intel Corporation 4192 2
ЦРПТ - Центр развития перспективных технологий 143 2
China Mobile 186 2
Microsoft Corporation 11127 2
Huawei 2732 2
Samsung Electronics 5702 2
Alibaba Group 298 2
Cisco Systems 2049 2
Waves Protocol - Waves Platform 11 1
THATIC - Tianjin Haiguang Advanced Technology Investment Co. Ltd 3 1
Leta Group 204 1
БФТ - Бюджетные и Финансовые Технологии 200 1
Астерос Информационная безопасность - Кабест 57 1
PwC - PricewaterhouseCoopers 310 1
Ланит Интеграция 101 1
NTT DoCoMo 161 1
NTT Data 11 1
АйТи 752 1
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 595 1
ЦЭКИ ФГБУ - Центр экспертизы и координации информатизации 19 1
SberCloud - СберКлауд Облачные технологии 178 1
Docsvision - ДоксВижн 778 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5351 1
IBS DataFort - ИБС ДатаФорт 170 1
HyperPC 2 1
SuperWave - СуперВэйв групп 11 1
Corsair 11 1
Integra 6 1
NetDocuments 1 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 5
Точка 124 2
X5 Group 599 2
Tesla Motors 241 2
X5 Group - Пятерочка 559 2
Тракторные заводы Концерн 24 2
РЖД - Российские железные дороги 1081 2
British American Tobacco - Бритиш американ тобакко - БАТ Россия 74 1
Grupo Santander 11 1
Carrefour 14 1
Societe Generale Group 42 1
Metro Cash&Carry - Metro C&C 222 1
АвтоВАЗ 119 1
Martine Jarlgaard 1 1
Barclays 50 1
Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог 164 1
Мегаполис ТК 89 1
Sistema_VC - Sistema Venture Capital - венчурный фонд 28 1
МСП банк 24 1
ZETTA - Zero Emission Terra Transport Asset - Транспортный актив с нулевым выбросом 6 1
Модульбанк - Modulbank 95 1
PMI - Philip Morris International - ФМИ - Филип Моррис Интернэшнл 19 1
MEL Science 4 1
BNP Paribas 33 1
US Bank 3 1
Электрошеринг Холдинговая Компания 1 1
Imperial Tobacco - Империал Тобакко 2 1
Ornua 2 1
Альфа-Банк 1127 1
Walmart - Wal-Mart Stores 152 1
Maersk 10 1
Почта России ПАО 1574 1
Газпром ПАО 524 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1282 1
МКБ - Московский кредитный банк 268 1
Норникель - Норильский никель 178 1
Аэрофлот 493 1
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 1
Магнит - Сеть магазинов 269 1
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган 163 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5800 12
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1720 5
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 5
Правительство РФ 2207 5
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1595 4
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 3
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1372 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1958 2
Роскачество - Российская система качества 16 2
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) 216 2
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 2
МИК - Московский инновационный кластер 51 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1436 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1002 2
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 220 2
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 922 2
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 447 2
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2236 2
Суд по интеллектуальным правам (СИП) - Патентный суд РФ - Арбитражный суд по интеллектуальным правам 32 1
ОАЭ - Управление знаний и человеческого развития эмирата Дубай - The Knowledge and Human Development Authority - KHDA 1 1
РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 40 1
Правительство Москвы - Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы - ДПиИР 134 1
Минсельхоз РФ - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 85 1
World Bank Group - Всемирный банк 131 1
Правительство Москвы - Департамент торговли и услуг 4 1
ВС КНР - Народно-освободительная армия Китая 3 1
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 93 1
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 182 1
Арбитражный суд Московского округа 20 1
РЭЦ - Российский экспортный центр 55 1
Федеральное казначейство России 766 1
Корпорация МСП - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 69 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 879 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 512 1
Президент Российской Федерации 1441 1
Пентагон - Министерство обороны США 279 1
Россельхознадзор РФ - Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору 65 1
GS1 - Международная организация стандартизации учёта и штрихового кодирования логистических единиц 23 2
АКОРТ - Ассоциация компаний розничной торговли 19 2
Союз машиностроителей России 26 2
ECR Russia - ECR-Rus - Efficient Consumer Response - Электронные документы-эффективная экономика 4 2
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 174 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 122 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 153 1
АФТ - Ассоциация Финтех 76 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 32 1
Опора России - Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства 38 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 151 1
OpenChain 1 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1034 5
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2257 2
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность 412 2
НСУД РФ - Национальная система управления данными 28 2
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 694 2
Scanner - Сканер - Устройство ввода - создание цифрового изображения объекта 25 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1638 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3010 1
PoA - Proof of Authority - Алгоритм достижения консенсуса валидации 6 1
OLAP - Analytical processing - Интерактивная аналитическая обработка данных 82 1
Blockchain - Смарт-контракт - Smart contract - Умные контракты 27 1
dApps - децентрализованные приложения 3 1
Вредоносное ПО - Криптомайнер - Cryptomining 68 1
Website - Вебсайт 117 1
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство 486 1
P2P - peer-to-peer - Одноранговая, децентрализованная, пиринговая сеть 160 1
ИТ-консалтинг - IT-consulting - консалтинг в сфере информационных технологий 233 1
LPoS/DPoS - Leased/Delegated Proof-of-Stake - алгоритм консенсуса в блокчейне 3 1
PBFT - Practical Byzantine Fault Tolerance - консенсусный алгоритм терпимости к ошибкам в асинхронных сетях 5 1
RAFT Consensus Algorithm 3 1
DVP - Delivery versus Payment - порядок расчётов по биржевым и внебиржевым сделкам 4 1
HR-Grid 2 1
PoS - Proof-of-stake - Доказательство доли владения 9 1
RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 251 1
WoS - Web of Science - Поисковая интернет-платформа по реферативным базам данных публикаций в научных журналах и патентов 17 1
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3711 1
НИР - Научно-исследовательская работа 115 1
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 1
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1259 1
B2C - Business-to-consumer - Бизнес для Потребителя 318 1
PoW - Proof-of-work - Доказательство выполнения работы - Система защиты систем от DDoS-атак или злоупотребления услугами 9 1
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - ЦПД - Цифровая подпись документа - EDS - Electronic digital signature - DS - Digital signature 135 1
Честный знак РФ - ГИСМ - ГИС МТ - Государственная информационная система маркировки и прослеживаемости товаров - Система маркировки товаров средствами идентификации и отслеживания движения товаров 142 1
Graphics DDR SDRAM - GDDR - Graphics Double Data Rate - Подвид энергозависимой динамической памяти с произвольным доступом (DRAM) и удвоенной скоростью передачи данных (DDR) 196 1
CLM - Customer lifecycle management - Управление жизненным циклом клиента - KYC - Know your customer - Знай своих клиентов 29 1
DLT - Distributed Ledger Technology - Технологии распределенного реестра 17 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10394 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1254 1
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 1
Google Android 10751 2
ФИАС - Федеральная информационная адресная система 35 2
КМТ - Национальный каталог маркированных товаров, работ, услуг - КТРУ 14 2
Kingston HyperX 19 1
Сбербанк Плати QR 3 1
Epic Games Unreal Engine 179 1
DTG Tracelabel - Блокчейн-платформа 7 1
XRP - Криптовалюта 7 1
Telegram - Мессенджер 80 1
HTC Vive VR - шлем виртуальной реальности 49 1
Alibaba Tmail 6 1
xCurrent - Блокчейн-платформа 3 1
Steam VR - Платформа цифровой дистрибуции 257 1
ZETTA - City Modul 1 - электромобиль 5 1
Эвотор Маркет - Магазин приложений 15 1
Nissan Leaf - электромобиль 24 1
NEM - New Economy Movement - криптовалюта 5 1
Kingston HyperX Predator DDR4 RGB 5 1
Эвотор Power - фискальный регистратор 1 1
Эвотор Pay 5 1
Росгидромет ICON 14 1
Ledger - криптовалютный кошелёк 5 1
MultiChain - Open source blockchain platform 3 1
АвтоВАЗ Lada Granta 6 1
HyperPC Cyber 1 1
Stellar XLM - криптовалюта 3 1
Nvidia GeForce GTX 2073 1
СПАРК-Интерфакс 104 1
Apple iOS 5742 1
Microsoft Windows 10 6659 1
Intel Core - Семейство процессоров 863 1
Nvidia GeForce RTX - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 133 1
Oculus Rift - VR-гарнитура на базе ПК 39 1
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 225 1
Ethereum (ETH) - Эфириум - Этериум - Эфир - Платформа онлайн-сервисов на базе блокчейна 255 1
Tezos - Программная блокчейн-платформа 3 1
J.P. Morgan Quorum - Блокчейн-платформа Ethereum 26 1
Corda R3 - Платежная система на блокчейне 10 1
IOTA - Криптовалюта с открытым исходным кодом 3 1
Hashgraph - Хэшграф - Альтернатива блокчейну - Распределенный реестр 3 1
Медведев Дмитрий 1434 4
Путин Владимир 1828 4
Чернышенко Дмитрий 234 3
Абрамов Сергей 56 2
Кириллов Андрей 7 2
Фомичев Олег 107 2
Trump Donald J. - Трамп Дональд 322 2
Никифоров Николай 1126 2
Оверин Аркадий 2 2
Онищенко Владислав 41 2
Лифшиц Евгений 7 2
Мишустин Михаил 302 2
Ромашкин Александр 2 2
Ганник Яна 6 1
Богданова Надежда 1 1
Альбац Мария 1 1
de Vries Hendrik Bernard - де Врис Хендрик Бернард 1 1
Боброва Людмила 1 1
Печникова Елена 1 1
Макаров Вячеслав 3 1
Кучма Леонид 1 1
Горьков Станислав 1 1
Курганский Максим 2 1
Симонова Екатерина 1 1
Илия Димитров 7 1
Щуровский Денис 5 1
Пухова Камилла 1 1
Ахундов Ариф 1 1
Бронецкий Андрей 12 1
Кириченко Катерина 1 1
Сафиулин Алексей 3 1
Шойтов Александр 7 1
Павлов Александр 20 1
Валяева Елизавета 72 1
Кисляков Евгений 83 1
Касперская Наталья 197 1
Сергунина Наталья 163 1
Шадаев Максут 384 1
Хасис Лев 96 1
Шипов Савва 70 1
Россия - Российская федерация - РФ 57544 33
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17437 14
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14137 7
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5748 3
Специальный административный район Гонконг 552 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5649 2
Беларусь - Белоруссия 2095 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7957 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2473 2
Россия - Омск 630 2
Россия - Чеченская Республика (Чечня) 225 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7183 2
Япония 2802 2
Европа 3774 2
Москва - ТиНАО - объединение названий двух новых округов г. Москвы (Троицкого и Новомосковского административных округов) 9 1
Россия - СФО - Новосибирск 1975 1
Россия - ПФО - Казань 1520 1
Эстония - Таллин 27 1
США - Нью-Йорк - Манхэттен 32 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1620 1
Казахстан - Республика 2641 1
Эстония - Эстонская Республика 418 1
Франция - Французская Республика 2136 1
Китай - Специальный административный район Макао (Аомынь) 41 1
Россия - Тольятти 238 1
Кипр - Республика 247 1
Узбекистан - Республика 825 1
Испания - Королевство 1257 1
Украина 3378 1
Россия - Самарская область 564 1
Китай - Тайвань 593 1
Бразилия - Федеративная Республика 1128 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты - Дубай 219 1
Сингапур - Республика 808 1
Польша - Республика 831 1
Южная Корея - Республика 1465 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3950 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3224 11
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 8
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 4
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 4
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 834 3
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 2
НДС - Налог на добавленную стоимость 537 2
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4024 1
ОКПД - Общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности 20 1
МКТУ - Международная классификация товаров и услуг - International Classification of Goods and Services for the Purposes of the Registration of Marks 4 1
НМЦК - начальная (максимальная) цена контракта при осуществлении государственных и муниципальных закупок 16 1
Сведения о застрахованных лицах - форма СЗВ-М 5 1
NDA - Non-disclosure agreement - Соглашение о неразглашении 29 1
ТСЖ - Товарищество собственников жилья 70 1
ЕИРЦ - Единый информационно-расчетный центр 39 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 419 1
ФОТ - Фонд оплаты труда 60 1
ОКР - Опытно-конструкторские работы 71 1
НДФЛ - Налог на Доходы Физических Лиц - Подоходный налог 105 1
ICO - Initial Coin Offering - Первичное размещение токенов 91 1
РЕПО - REPO - Repurchase agreement - Сделка купли (продажи) ценной бумаги с обязательством обратной продажи (покупки) через определённый срок по заранее определённой в этом соглашении цене 41 1
Федеральный закон 374-ФЗ - Закон Яровой - О внесении изменений в УК и УПК РФ в части установления дополнительных мер противодействия терроризму 154 1
РИА Новости 654 2
Руспрофайл 3 2
Forbes - Форбс 442 1
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2192 1
Tom’s Hardware 86 1
Ведомости 259 1
The Bell - Издание 34 1
Коммерсантъ - Издательский дом 481 1
Global Times 12 1
Российская газета 92 1
RusProfile 3 1
Motor.ru - Автомобильные новости 3 1
Автоброкер 1 1
IDC - International Data Corporation 2724 1
Fortune Global 500 162 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 431 1
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 83 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 766091, в очереди разбора - 669777.
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