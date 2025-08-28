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ОКВЭД Общероссийский классификатор видов экономической деятельности

СОБЫТИЯ


28.08.2025 Сбербанк упростил регистрацию ИП: подходящие коды ОКВЭД предложит GigaChat

Зарегистрировать ИП в «Сбербанк Онлайн» стало проще. Банк внедрил в процесс нейросетевую модель GigaChat, которая помогает предпринимателям выбрать коды ОКВЭД исходя из особенностей их бизнеса. Достаточно описать свою деятельность простыми словами, и система предложит корректные варианты. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка. Раньше н
02.02.2024 Ассоциация лабораторий по развитию искусственного интеллекта АЛРИИ выступила с инициативой создания собственного кода ОКВЭД для деятельности, связанной с технологиями искусственного интеллекта

Ассоциация лабораторий по развитию искусственного интеллекта АЛРИИ выступила с инициативой создания собственного кода ОКВЭД для деятельности, связанной с технологиями искусственного интеллекта. Соответствующее предложение было озвучено участниками АЛРИИ 26 января 2024 г. в рамках заседания рабочей группы по во
29.08.2023 У властей просят признать отраслью промышленности добычу криптовалюты в России и присвоить ОКВЭД

следует признать экономической деятельностью и установить для подобных предприятий промышленный код ОКВЭД. С таким предложением оператор центров обработки данных BitRiver обратился к министру п
04.06.2020 «Актион-МЦФЭР» обратилась к Правительству с просьбой предоставить бизнесу время для уточнения кодов ОКВЭД

павшему в перечень и оставшемуся без господдержки, из-за технических особенностей регистрации кодов ОКВЭД. Требование петиции — правительство может предоставить бизнесу время для уточнения осно
17.07.2014 В России появится официальное понятие «ИТ-отрасль»

ся лишь с 1 января 2015 г. В этой ситуации Минкомсвязи утверждает группировки как для старых версий ОКВЭД и ОКПД, так и для новых, но с отсроченной датой начала действия — с 1 января 2015 г. На

Публикаций - 287, упоминаний - 421

ОКВЭД и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 10948 28
Yandex - Яндекс 9215 15
Google LLC 12688 14
Apple Inc 13154 14
МегаФон 10742 13
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 13
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 12
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 12
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 11
Telegram Group 2940 11
Microsoft Corporation 25775 10
9594 10
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1351 10
Samsung Electronics 11064 9
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5658 9
Intel Corporation 12811 9
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 8
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 782 7
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 807 6
3Logic Group - Новый Ай Ти Проект 156 6
Марвел-Дистрибуция - Fplus - Фплюс - Ф-Плюс Оборудование и разработки - Ф-Плюс Мобайл - Fplusmobile - F+ tech - F+ data 419 6
Softline - Софтлайн 3743 6
Базальт СПО - BaseALT - Базальт Свободное Программное Обеспечение 950 6
Angara Security - Angara Technologies Group - Ангара Технолоджиз Груп - АТ Груп 354 6
SAP SE 5601 5
Cisco Systems 5372 5
Huawei 4675 5
Oracle Corporation 7074 5
АйТи 1519 5
Ростелеком - БФТ-Холдинг - ранее Бюджетные и Финансовые Технологии 404 4
Бештау ГК - Бештау электроникс - Бештау технологии 77 4
3Logic Group - Ревотех - Революционные технологии 8 4
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 4
Xiaomi - Сяоми 2231 4
LG Electronics 3735 4
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 4
AMD - Advanced Micro Devices 4641 4
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 783 4
Элемент ГК - Микрон - Micron 1688 4
VK - Mail.ru Group 3602 4
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 30
Почта России ПАО 2370 15
РЖД - Российские железные дороги 2096 11
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2948 10
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 9
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 9
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1522 7
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1755 6
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1308 6
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 4
ГПБ - Газпромбанк 1273 4
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 4
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1661 4
Лента - Окей - О'Кей - РФБ-Ритейл - Гипермаркет 240 3
Тракторные заводы Концерн - Машиностроительно-индустриальная группа - КТЗ МИГ - Чебоксарский завод промышленных тракторов, ЧЗПТ - ЧЕТРА-Промышленные машины - Промтрактор - Чебоксарский агрегатный завод, ЧАЗ - Владимирский моторо-тракторный завод, ВМТЗ 85 3
RusProfile - Руспрофайл 31 3
Газпром ПАО 1493 3
Связной ГК 1401 3
Microsoft - LinkedIn 699 3
Альфа-Банк 1979 3
Tesla Motors 461 3
GFG - Lamoda - Купишуз 219 3
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 3
Газпром нефть 725 3
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 627 3
Лемана ПРО - Ле Монлид - Leroy Merlin - Леруа Мерлен Восток 252 3
Магнит - Азбука вкуса - Городской супермаркет - АВ Daily - сеть продовольственных супермаркетов 209 3
Петрович СТД - Петрович Строительный торговый дом 104 2
Мегаполис ГК - Мегаполис ТК - Мегаполис ТД - Мегаком - Фортуна Лоджистик Сигарный дом - СовИнтерАвтоСервис 226 2
Россети МРСК Центра и Приволжья ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания - Удмуртэнерго - Владимирэнерго - Калугаэнерго - Кировэнерго 54 2
ЛЭТУАЛЬ - Л’Этуаль - Алькор и КО - L'Etoile - Торговая сеть 102 2
Familia - Фамилия - Торговая сеть 285 2
Новатэк - ранее Новафининвест 76 2
МСП Корпорация - МСП банк - Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства - РосБР - Российский банк развития 81 2
Ростех - Швабе - Сапфир НПО - Сапфир АО Московский завод - Научно-производственная организация 69 2
Ланит - Ланит Венчурс - Lanit Ventures 16 2
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 354 2
РЖД ДЖВ - Дирекция железнодорожных вокзалов 24 2
Серния Инжиниринг 6 2
Ростех - ОДК УЗГА - Уральский Завод Гражданской Авиации - Завод № 404 60 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 76
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6540 37
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3901 36
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 29
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 28
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 21
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 20
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 19
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 14
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 14
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 14
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 14
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 12
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Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 11
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 8
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Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 7
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Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 583 6
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 6
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 448 6
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 383 5
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 388 5
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 5
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 5
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 5
Районный суд РФ - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 870 5
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 4
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 4
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 4
МИД РФ - Министерство иностранных дел России 459 4
ОЭЗ Технополис Москва - Печатники - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 626 4
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 368 4
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 783 4
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 364 4
Росфинмониторинг - ФСФМ - Федеральная служба по финансовому мониторингу - Росфинмониторинг 256 4
ФНС РФ - УФНС России - Управления Федеральной налоговой службы - ИФНС России - Инспекции Федеральной налоговой службы - МИФНС - Межрегиональные инспекции Федеральной налоговой службы 410 3
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 7
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 6
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 4
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 3
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 3
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 3
АКОРТ - Ассоциация компаний розничной торговли 33 2
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 2
СоюзМаш России - Союз машиностроителей России 57 2
ECR Russia - ECR-Rus - Efficient Consumer Response - Электронные документы-эффективная экономика 8 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 2
Единая Россия - Политическая партия 321 2
GS1 - Международная организация стандартизации учёта и штрихового кодирования логистических единиц 34 2
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 181 1
Ассоциация участников отрасли ЦОД - Ассоциация участников отрасли центров обработки данных 40 1
CCIX - Cache Coherent Interconnect for Accelerators - консорциум AMD, ARM, Huawei, IBM, Mellanox, Qualcomm и Xilinx, 10 1
Опора России - ОООМиСП - Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства 80 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 1
АЮР - Ассоциация юристов России 51 1
ФРИ - Фонд Развития Интернет 154 1
FATF - The Financial Action Task Force (on Money Laundering) - Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег - Коррупция 11 1
OpenChain 1 1
AEB - Association of European Businesses - АЕБ - Ассоциация европейского бизнеса 18 1
Гильдия консультантов и управляющих общественными финансами 1 1
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 1
АКППОО - Ассоциация КП ПОО - Ассоциация крупнейших потребителей программного обеспечения и оборудования 22 1
АЛРИИ - Ассоциация лабораторий по развитию искусственного интеллекта 6 1
АБА - Ассоциация блогеров и агентств 11 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 1
РосКомСвобода - Общественная организация 86 1
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 234 1
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 424 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25784 91
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53874 68
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26227 42
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34983 38
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Кибербезопасность - СЗИ - СрЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 5132 13
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 12
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СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 12
Инсорсинг - Insourcing - Инхаус-команда - inhouse, in-house разработка в компаниях - внутренний, не выходящий за рамки организации - Самописное ПО - Самописный софт 1594 11
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16235 11
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 11
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Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 3713 11
Оповещение и уведомление - Notification 5943 11
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 11
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 11
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18328 10
СКБ Контур - Контур.Фокус 1362 92
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 35
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 16
Google Android 15243 16
FreePik 1841 15
Linux OS 11533 15
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 13
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 1034 12
Apple iOS 8583 9
Microsoft Windows 16882 9
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 8
Новые облачные технологии - МойОфис 958 8
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 7
Apple - App Store 3109 7
Интерфакс СПАРК - система профессионального анализа рынков и компаний 297 7
3Logic Group - Ревотех - Гравитон 240 6
Google YouTube - Видеохостинг 3002 5
Microsoft Office 4170 5
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1597 5
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 706 5
Google Android APP - Google Android Advanced Protection Program 751 4
Много приложений - RuStore - Рустор 628 4
Microsoft Windows 10 1938 4
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 1034 4
Ethereum (ETH) - Ether - Эфириум - Этериум - Эфир - платформа онлайн-сервисов на базе блокчейна 425 4
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5725 4
Apple iPhone 6 4861 4
Angara Cyber Resilience Center - ACRC - Angara SOC - Angara Security Оperation Сenter - Центр киберустойчивости 52 4
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 744 4
Федеральное казначейство России - ЭБ ГИИС ЕПБС - Единый портал бюджетной системы РФ - Электронный бюджет Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 265 4
ФНС РФ - Государственный адресный реестр - ФИАС - Федеральная информационная адресная система 82 3
Microsoft Windows 11 827 3
OpenAI - ChatGPT 719 3
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 1045 3
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 925 3
Apple macOS 2419 3
Intel Core - Семейство процессоров 1251 3
Сбер - Сбербанк Онлайн - СБОЛ - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 891 3
AMD Ryzen - Серия микропроцессоров 636 3
TDF LibreOffice - пакет офисных программ 282 3
Путин Владимир 3454 14
Шадаев Максут 1210 11
Мишустин Михаил 787 9
Куртяник Надежда 441 8
Чернышенко Дмитрий 580 8
Медведев Дмитрий 1665 6
Башлыков Александр 11 6
Ткачев Станислав 10 6
Паршин Максим 323 5
Шпак Василий 279 4
Гендрих Сергей 29 4
Никифоров Николай 1138 4
Комиссаров Дмитрий 248 4
Горелкин Антон 118 4
Шашкин Алексей 61 3
Копосов Максим 74 3
Осипов Олег 26 3
Сивцев Илья 174 3
Бориславский Даниил 33 3
Тятюшев Максим 215 3
Грибков Артем 15 3
Калинин Александр 189 3
Чачава Александр 124 2
Петрова Екатерина 21 2
Фомичев Олег 139 2
Сизоненко Григорий 45 2
Казарян Карен 84 2
Плуготаренко Сергей 89 2
Кириллов Андрей 9 2
Василенко Евгения 23 2
Чурсин Дмитрий 87 2
Абрамов Сергей 76 2
Кузнецов Владимир 47 2
Ломоносов Александр 26 2
Чепко Владимир 5 2
Бенгин Владимир 38 2
Григоренко Дмитрий 249 2
Данцев Олег 4 2
Вирцер Евгений 43 2
Лифшиц Евгений 11 2
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Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47598 102
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54745 48
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Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 34
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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