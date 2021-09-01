Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
ОКВЭД
Общероссийский классификатор видов экономической деятельности
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 55, упоминаний - 62
ОКВЭД упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Медведев Дмитрий 1434 4
|Путин Владимир 1828 4
|Чернышенко Дмитрий 234 3
|Абрамов Сергей 56 2
|Кириллов Андрей 7 2
|Фомичев Олег 107 2
|Trump Donald J. - Трамп Дональд 322 2
|Никифоров Николай 1126 2
|Оверин Аркадий 2 2
|Онищенко Владислав 41 2
|Лифшиц Евгений 7 2
|Мишустин Михаил 302 2
|Ромашкин Александр 2 2
|Ганник Яна 6 1
|Богданова Надежда 1 1
|Альбац Мария 1 1
|de Vries Hendrik Bernard - де Врис Хендрик Бернард 1 1
|Боброва Людмила 1 1
|Печникова Елена 1 1
|Макаров Вячеслав 3 1
|Кучма Леонид 1 1
|Горьков Станислав 1 1
|Курганский Максим 2 1
|Симонова Екатерина 1 1
|Илия Димитров 7 1
|Щуровский Денис 5 1
|Пухова Камилла 1 1
|Ахундов Ариф 1 1
|Бронецкий Андрей 12 1
|Кириченко Катерина 1 1
|Сафиулин Алексей 3 1
|Шойтов Александр 7 1
|Павлов Александр 20 1
|Валяева Елизавета 72 1
|Кисляков Евгений 83 1
|Касперская Наталья 197 1
|Сергунина Наталья 163 1
|Шадаев Максут 384 1
|Хасис Лев 96 1
|Шипов Савва 70 1
|РИА Новости 654 2
|Руспрофайл 3 2
|Forbes - Форбс 442 1
|ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 2192 1
|Tom’s Hardware 86 1
|Ведомости 259 1
|The Bell - Издание 34 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 481 1
|Global Times 12 1
|Российская газета 92 1
|RusProfile 3 1
|Motor.ru - Автомобильные новости 3 1
|Автоброкер 1 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 766091, в очереди разбора - 669777.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 766091, в очереди разбора - 669777.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru