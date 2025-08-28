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ОКВЭД Общероссийский классификатор видов экономической деятельности
СОБЫТИЯ
|28.08.2025
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Сбербанк упростил регистрацию ИП: подходящие коды ОКВЭД предложит GigaChat
Зарегистрировать ИП в «Сбербанк Онлайн» стало проще. Банк внедрил в процесс нейросетевую модель GigaChat, которая помогает предпринимателям выбрать коды ОКВЭД исходя из особенностей их бизнеса. Достаточно описать свою деятельность простыми словами, и система предложит корректные варианты. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка. Раньше н
|02.02.2024
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Ассоциация лабораторий по развитию искусственного интеллекта АЛРИИ выступила с инициативой создания собственного кода ОКВЭД для деятельности, связанной с технологиями искусственного интеллекта
Ассоциация лабораторий по развитию искусственного интеллекта АЛРИИ выступила с инициативой создания собственного кода ОКВЭД для деятельности, связанной с технологиями искусственного интеллекта. Соответствующее предложение было озвучено участниками АЛРИИ 26 января 2024 г. в рамках заседания рабочей группы по во
|29.08.2023
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У властей просят признать отраслью промышленности добычу криптовалюты в России и присвоить ОКВЭД
следует признать экономической деятельностью и установить для подобных предприятий промышленный код ОКВЭД. С таким предложением оператор центров обработки данных BitRiver обратился к министру п
|04.06.2020
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«Актион-МЦФЭР» обратилась к Правительству с просьбой предоставить бизнесу время для уточнения кодов ОКВЭД
павшему в перечень и оставшемуся без господдержки, из-за технических особенностей регистрации кодов ОКВЭД. Требование петиции — правительство может предоставить бизнесу время для уточнения осно
|17.07.2014
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В России появится официальное понятие «ИТ-отрасль»
ся лишь с 1 января 2015 г. В этой ситуации Минкомсвязи утверждает группировки как для старых версий ОКВЭД и ОКПД, так и для новых, но с отсроченной датой начала действия — с 1 января 2015 г. На
ОКВЭД и организации, системы, технологии, персоны:
|Путин Владимир 3454 14
|Шадаев Максут 1210 11
|Мишустин Михаил 787 9
|Куртяник Надежда 441 8
|Чернышенко Дмитрий 580 8
|Медведев Дмитрий 1665 6
|Башлыков Александр 11 6
|Ткачев Станислав 10 6
|Паршин Максим 323 5
|Шпак Василий 279 4
|Гендрих Сергей 29 4
|Никифоров Николай 1138 4
|Комиссаров Дмитрий 248 4
|Горелкин Антон 118 4
|Шашкин Алексей 61 3
|Копосов Максим 74 3
|Осипов Олег 26 3
|Сивцев Илья 174 3
|Бориславский Даниил 33 3
|Тятюшев Максим 215 3
|Грибков Артем 15 3
|Калинин Александр 189 3
|Чачава Александр 124 2
|Петрова Екатерина 21 2
|Фомичев Олег 139 2
|Сизоненко Григорий 45 2
|Казарян Карен 84 2
|Плуготаренко Сергей 89 2
|Кириллов Андрей 9 2
|Василенко Евгения 23 2
|Чурсин Дмитрий 87 2
|Абрамов Сергей 76 2
|Кузнецов Владимир 47 2
|Ломоносов Александр 26 2
|Чепко Владимир 5 2
|Бенгин Владимир 38 2
|Григоренко Дмитрий 249 2
|Данцев Олег 4 2
|Вирцер Евгений 43 2
|Лифшиц Евгений 11 2
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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