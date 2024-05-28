Банки.ру - Banki.ru - Цифровые технологии АО

ого момента практически не менялся. Это был комбинированный логотип с названием бренда на латинице « banki.ru », подзаголовком «нформационный портал» и трехцветной иконкой в виде столбчатого граф

Cloud4Y предоставил « Банки.ру » облачное хранилище на базе Nextcloud. Это безопасное хранилище для совместной работ

«Мегафон» и финансовая платформа « Банки.ру » (АО «Цифровые технологии») запускают партнерство. Первый совместный проект позволит предоставить клиентам доступ к финансовым предложениям любого российского банка-участника платформы

МТТ, провайдер интеллектуальных решений для бизнеса, предоставил решение «Защита номера» финансовой платформе « Банки.ру ». Решение на базе сервисов платформы «МТС Exolve» позволило повысить уровень защиты конфиденциальности личных данных пользователей, приобретающих банковские продукты через « Банки.ру