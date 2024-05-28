Банки.ру Banki.ru Цифровые технологии АО
Банки.ру — финансовый супермаркет в России, помогает клиентам в выборе финансовых продуктов, предоставляет информацию о финансовом рынке, является площадкой для обсуждения вопросов, связанных с работой банков и страховых, инвестиционных компаний.
|28.05.2024
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«Банки.ру» обновил логотип впервые за 19 лет
ого момента практически не менялся. Это был комбинированный логотип с названием бренда на латинице «banki.ru», подзаголовком «нформационный портал» и трехцветной иконкой в виде столбчатого граф
|07.08.2023
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Cloud4Y предоставил «Банки.ру» облачное хранилище на базе Nextcloud
Cloud4Y предоставил «Банки.ру» облачное хранилище на базе Nextcloud. Это безопасное хранилище для совместной работ
|01.06.2023
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«Мегафон» стал партнером финансовой платформы «Банки.ру»
«Мегафон» и финансовая платформа «Банки.ру» (АО «Цифровые технологии») запускают партнерство. Первый совместный проект позволит предоставить клиентам доступ к финансовым предложениям любого российского банка-участника платформы
|13.04.2023
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МТТ и «Банки.ру» реализовали решение для защиты данных пользователей
МТТ, провайдер интеллектуальных решений для бизнеса, предоставил решение «Защита номера» финансовой платформе «Банки.ру». Решение на базе сервисов платформы «МТС Exolve» позволило повысить уровень защиты конфиденциальности личных данных пользователей, приобретающих банковские продукты через «Банки.ру
|20.10.2022
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«Банки.ру» выбрал продукт компании «Айти бастион» для защиты своей облачной инфраструктуры
Финансовый маркетплейс «Банки.ру» для защиты своей облачной инфраструктуры выбрал продукт компании «Айти бастион», а именно комплекс СКДПУ НТ, включающий в себя «СКДПУ НТ шлюз» доступа и «СКДПУ НТ мониторинг и аналити
|27.02.2018
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IBS Platformix построила ИТ-инфраструктуру под новый сервис Banki.ru
системы анализа и прогнозирования в холдинге «Банки.ру». На базе новой ИТ-инфраструктуры на портале Banki.ru уже запущен сервис «Мастер подбора кредитов». Главной предпосылкой развертывания вир
|27.11.2014
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Softline перевела ИТ-ресурсы «Банки.ру» в «облако» Amazon Web Services
Компания Softline выполнила проект по миграции части ИТ-инфраструктуры ГК «Банки.ру» в «облако» Amazon Web Services. В результате был обеспечен оперативный доступ к дан
|06.08.2013
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Finam Global продал свой пакет акций в Banki.ru фонду Russia Partners Technologies
ционного холдинга «Финам») завершил сделку по продаже принадлежащей ему доли в холдинговой компании Banki.ru. Покупателем актива выступил инвестиционный фонд Russia Partners Technologies, наход
|10.07.2012
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«Альфа-Банк» запустил сервис по переводу с карты на карту на сайте Banki.ru
На интернет-портале Banki.ru внедрен сервис «Альфа-Банка», который дает пользователям возможность совершать переводы средств между картами разных российских банков, используя специальную форму, в любое время суток
|20.06.2012
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Eset Consulting провела аудит ИБ для интернет-ресурса «Банки.ру»
ой безопасности, реализованного в рамках направления Eset Consulting для информационного агентства «Банки.ру». В рамках проекта по исследованию и анализу безопасности веб-приложений информацион
|06.07.2010
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«Финам» приобрёл миноритарный пакет акций группы «Банки.ру»
Венчурное подразделение инвестиционного холдинга «Финам» и группа «Банки.ру» объявили о завершении сделки по приобретению миноритарного пакета акций группы «Банки.ру». В ее рамках «Финам» выкупил дополнительную эмиссию группы «Банки.ру», став ее
|18.12.2007
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AutoRenter.ru — новый проект от «Банки.ру»
Информационное агентство «Банки.ру» объявило о запуске нового проекта под названием AutoRenter.ru. Он посвящен аренде автомобилей и представляет собой единую базу данных с удобным поиском с учетом различных параметров.
Банки.ру и организации, системы, технологии, персоны:
|Макарова Марина 5 2
|Вертоградов Владимир 27 2
|Смирнов Михаил 67 2
|Смирнов Дмитрий 92 2
|Сварник Павел 20 2
|Афанасьев Денис 71 2
|Ильин-Адаев Филипп 2 2
|Новожилов Александр 21 2
|Хачикян Кристина 2 2
|Шадаев Максут 1015 1
|Климарев Михаил 48 1
|Малько Александр 1 1
|Комаров Алексей 13 1
|Зыков Владимир 7 1
|Федоров Андрей 29 1
|Юнусова Динара 2 1
|Морозов Максим 11 1
|Гарюнов Алексей 4 1
|Аксаков Анатолий 155 1
|Коптелов Андрей 111 1
|Кочетков Владислав 248 1
|Каширина Лидия 1 1
|Корчаг Евгений 1 1
|Лазарева Евгения 7 1
|Эзрохи Андрей 12 1
|Дубровский Юрий 9 1
|Щенникова Жанна 13 1
|Дегтева Елена 15 1
|Фомичев Андрей 71 1
|Протопопова Татьяна 4 1
|Аникин Леонид 61 1
|Логинова Елена 6 1
|Трошин Алексей 12 1
|Царев Евгений 23 1
|Греф Герман 421 1
|Вуколов Виктор 1 1
|Арлазаров Владимир 230 1
|Репин Игорь 23 1
|Матвеева Наталья 2 1
|Шальнева Софья 1 1
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