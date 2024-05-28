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Банки.ру Banki.ru Цифровые технологии АО

Банки.ру - Banki.ru - Цифровые технологии АО

Банки.ру —  финансовый супермаркет в России, помогает клиентам в выборе финансовых продуктов, предоставляет информацию о финансовом рынке, является площадкой для обсуждения вопросов, связанных с работой банков и страховых, инвестиционных компаний.


28.05.2024 «Банки.ру» обновил логотип впервые за 19 лет

ого момента практически не менялся. Это был комбинированный логотип с названием бренда на латинице «banki.ru», подзаголовком «нформационный портал» и трехцветной иконкой в виде столбчатого граф
07.08.2023 Cloud4Y предоставил «Банки.ру» облачное хранилище на базе Nextcloud

Cloud4Y предоставил «Банки.ру» облачное хранилище на базе Nextcloud. Это безопасное хранилище для совместной работ
01.06.2023 «Мегафон» стал партнером финансовой платформы «Банки.ру»

«Мегафон» и финансовая платформа «Банки.ру» (АО «Цифровые технологии») запускают партнерство. Первый совместный проект позволит предоставить клиентам доступ к финансовым предложениям любого российского банка-участника платформы
13.04.2023 МТТ и «Банки.ру» реализовали решение для защиты данных пользователей

МТТ, провайдер интеллектуальных решений для бизнеса, предоставил решение «Защита номера» финансовой платформе «Банки.ру». Решение на базе сервисов платформы «МТС Exolve» позволило повысить уровень защиты конфиденциальности личных данных пользователей, приобретающих банковские продукты через «Банки.ру
20.10.2022 «Банки.ру» выбрал продукт компании «Айти бастион» для защиты своей облачной инфраструктуры

Финансовый маркетплейс «Банки.ру» для защиты своей облачной инфраструктуры выбрал продукт компании «Айти бастион», а именно комплекс СКДПУ НТ, включающий в себя «СКДПУ НТ шлюз» доступа и «СКДПУ НТ мониторинг и аналити
27.02.2018 IBS Platformix построила ИТ-инфраструктуру под новый сервис Banki.ru

системы анализа и прогнозирования в холдинге «Банки.ру». На базе новой ИТ-инфраструктуры на портале Banki.ru уже запущен сервис «Мастер подбора кредитов». Главной предпосылкой развертывания вир
27.11.2014 Softline перевела ИТ-ресурсы «Банки.ру» в «облако» Amazon Web Services

Компания Softline выполнила проект по миграции части ИТ-инфраструктуры ГК «Банки.ру» в «облако» Amazon Web Services. В результате был обеспечен оперативный доступ к дан
06.08.2013 Finam Global продал свой пакет акций в Banki.ru фонду Russia Partners Technologies

ционного холдинга «Финам») завершил сделку по продаже принадлежащей ему доли в холдинговой компании Banki.ru. Покупателем актива выступил инвестиционный фонд Russia Partners Technologies, наход
10.07.2012 «Альфа-Банк» запустил сервис по переводу с карты на карту на сайте Banki.ru

На интернет-портале Banki.ru внедрен сервис «Альфа-Банка», который дает пользователям возможность совершать переводы средств между картами разных российских банков, используя специальную форму, в любое время суток
20.06.2012 Eset Consulting провела аудит ИБ для интернет-ресурса «Банки.ру»

ой безопасности, реализованного в рамках направления Eset Consulting для информационного агентства «Банки.ру». В рамках проекта по исследованию и анализу безопасности веб-приложений информацион
06.07.2010 «Финам» приобрёл миноритарный пакет акций группы «Банки.ру»

Венчурное подразделение инвестиционного холдинга «Финам» и группа «Банки.ру» объявили о завершении сделки по приобретению миноритарного пакета акций группы «Банки.ру». В ее рамках «Финам» выкупил дополнительную эмиссию группы «Банки.ру», став ее

18.12.2007 AutoRenter.ru — новый проект от «Банки.ру»

Информационное агентство «Банки.ру» объявило о запуске нового проекта под названием AutoRenter.ru. Он посвящен аренде автомобилей и представляет собой единую базу данных с удобным поиском с учетом различных параметров.


Публикаций - 75, упоминаний - 88

Банки.ру и организации, системы, технологии, персоны:

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BSS - Банк Софт Системс - БСС 672 6
Yandex - Яндекс 7405 5
Intel Corporation 12214 5
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 511 5
Ростелеком 9738 4
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3941 4
SAP SE 5280 4
Microsoft Corporation 24661 4
Softline - Софтлайн 2840 4
Abbyy - Аби Продакшн - BIT Software 1166 4
Intersoft Lab - Интерсофт Лаб 136 4
Neoflex - Неофлекс 220 4
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1637 4
МегаФон 8922 3
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Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 919 3
2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 292 3
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X Corp - Twitter 2848 3
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2162 3
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IBM - International Business Machines Corp 9446 3
Diasoft - Диасофт 882 3
РСХБ - R-Style Softlab - R-Style Software Lab - Эр-Стайл Софтлаб 652 3
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Бифит - Bifit 84 3
Армада - РБК софт - РБК ИС - РБК Информационные Системы - RBC Solutions 895 3
PM Expert 113 3
Verysell IT Projects - Верисел Проекты 107 3
Процессные Технологии 7 3
Квадриум - Quadrium 17 3
Rosweb - АРКТЕЛ - АрктикТелеком - Арктел-Инвест 82 3
Ростелеком - БФТ-Холдинг - Zirvan - Зирван 15 3
Комита 24 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7358 8
ПСБ - Промсвязьбанк 854 8
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг 1091 7
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2810 6
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 6
Альфа-Банк 1775 6
ГПБ - Газпромбанк 1086 5
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1183 5
МКБ - Московский кредитный банк 560 4
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 926 4
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 679 4
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1638 4
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 452 3
Пробизнесбанк АКБ 134 3
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1883 3
Русский стандарт Банк 444 3
NanduQ - Qiwi 996 3
Renaissance Moscow Monarch Centre Hotel - Ренессанс Москва Монарх Центр 33 3
МФД-ИнфоЦентр ИА - Межбанковский финансовый дом 32 3
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 847 3
ВТБ - Почта Банк 467 2
ЦИАН - CIAN 136 2
ПСБ - Связь-банк АКБ - Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики 160 2
МДМ Банк - Московский Деловой Мир АКБ 281 2
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 445 2
Visa International 1950 2
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 493 2
Global CIO - Глобал Си Ай Оу 61 2
ВТБ - ВТБ24 665 2
Яндекс - Маркет Деливери - Delivery Club - Деливери Клаб 252 2
Инфинитум - Специализированный депозитарий 39 2
Лента - Сеть розничной торговли 2090 2
Связной ГК 1372 2
Лайф ФГ - Финансовая группа 161 2
Синара Банк - СКБ-банк - Газэнергобанк - СКБ-финанс 210 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 2
РБК Бизнес-Конференции - РБК Events 8 2
РЖД - Российские железные дороги 1910 1
Почта России ПАО 2118 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 661 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4774 16
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11710 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2898 2
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1665 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3342 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3288 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3061 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5950 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5467 2
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1368 1
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 241 1
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Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1087 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1218 1
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 427 1
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 729 1
ОП РФ - Общественная палата Российской Федерации 119 1
ВАС РС - Федеральные арбитражные суды Российской Федераци 118 1
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АСВ - Агентство по страхованию вкладов 95 1
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Минцифры РФ - Росинформтехнологии - Федеральное агентство по информационным технологиям - ФАИТ 318 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2188 1
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 370 1
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Apple - App Store 2897 2
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Apple iPhone - серия смартфонов 7099 2
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Microsoft Outlook 1393 2
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Oracle Java - язык программирования 3091 2
Ventail Limited - Клименко и Ко ГК - LiveInternet - блог-платформа 189 2
ЦФТ Банк БИК - Банковский информационный комплекс - СПЭД БИК IBSo - IB System Object 142 2
АйТи Бастион - СКДПУ НТ - Система контроля действий привилегированных пользователей 69 2
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Верховный суд РФ - Судебный департамент - ИАЦ Судебного департамента ФГБУ - ГАС Правосудие - Государственная автоматизированная система 135 1
VK - Mail.ru Мой мир - социальная сеть 160 1
Яндекс.Карты и Транспорт - Yandex Maps 507 1
VK - Яндекс.Новости 47 1
Яндекс.Едадил 20 1
DD Planet - Выберу.ру 15 1
TamTam - ТамТам - Мессенджер 20 1
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Вертоградов Владимир 27 2
Смирнов Михаил 67 2
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Трошин Алексей 12 1
Царев Евгений 23 1
Греф Герман 421 1
Вуколов Виктор 1 1
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Репин Игорь 23 1
Матвеева Наталья 2 1
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Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43358 17
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52193 7
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14137 7
Беларусь - Белоруссия 5690 5
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17458 4
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13336 3
Украина 7622 2
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2493 2
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2885 2
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Ближний Восток 2950 1
Америка Латинская 1818 1
Европа Западная 1482 1
Япония 13303 1
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Россия - УФО - Тюменская область - Тюменский район - Тюмень 862 1
Мальта - Республика 132 1
Индия - Bharat 5463 1
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Нижневартовск 215 1
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 1274 1
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Сургутский район - Сургут - Сургутская агломерация 322 1
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийск 201 1
Россия - СФО - Новосибирск 4320 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2980 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2753 1
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Европа 21799 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 1966 1
Россия - УФО - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 852 1
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1354 1
Россия - ДФО - Сахалинская область - Курильские острова - Курильский архипелаг - Кунашир - Парамушир 95 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3532 1
Африка - Африканский регион 3485 1
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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