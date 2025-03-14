Акционерное общество «КОМИТА» осуществляет деятельность на рынке разработки программного обеспечения и автоматизированных информационных систем в защищенном исполнении. Большинство решений компании входит в Реестр Российского программного обеспечения, соответствует критериям импортозамещения. С 01.11.2001 года АО «Комита» участвует в разработке Единой информационной системы Росфинмониторинга, а с 2002 года оказывает услуги по технической поддержке программного комплекса Росфинмониторинга. АО «Комита» имеет государственную аккредитацию на осуществление деятельности в области информационных технологий, официально зарегистрировано в качестве поставщика ИТ-решений в интересах Банка России, имеет лицензии ФСБ России, ФСТЭК России, Минобороны России.