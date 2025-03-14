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Комита

Комита

Акционерное общество «КОМИТА» осуществляет деятельность на рынке разработки программного обеспечения и автоматизированных информационных систем в защищенном исполнении. Большинство решений компании входит в Реестр Российского программного обеспечения, соответствует критериям импортозамещения. С 01.11.2001 года  АО «Комита» участвует в разработке Единой информационной системы Росфинмониторинга, а с 2002 года оказывает услуги по технической поддержке программного комплекса Росфинмониторинга. АО «Комита» имеет государственную аккредитацию на осуществление деятельности в области информационных технологий, официально зарегистрировано в качестве поставщика ИТ-решений в интересах Банка России, имеет  лицензии ФСБ России, ФСТЭК России, Минобороны России.


14.03.2025 Comita AML подтвердила совместимость с новейшей версией российской СУБД Postgres Pro 2
22.04.2024 «Комита Отчёт Онлайн» подтвердила совместимость с российской СУБД Postgres Pro 1
12.04.2024 Comita AML подтвердила совместимость с российской СУБД Postgres Pro 5
10.04.2023 Дмитрий Еманов, «Ред База Данных»: Пользователей нашей СУБД привлекает возможность комфортной миграции с Oracle 1
03.02.2009 С 17 по 18 февраля пройдет Международный Форум iFin 2009 1
30.01.2009 17 февраля откроется IX международный Форум iFin 2009 1
21.02.2008 Завершил работу форум iFin-2008 1
07.02.2008 19 февраля пройдет форум iFin-2008 1
13.02.2007 20 февраля стартует iFin-2007 1
12.02.2007 20 февраля откроется форум iFin-2007 1
05.02.2007 20 февраля откроется форум iFin-2007 1
29.01.2007 20 февраля откроется форум iFin-2007 1
08.02.2006 15 февраля откроется 6-й форум iFin-2006 1
07.02.2006 15 февраля откроется 6-й форум iFin-2006 1
07.02.2006 15 февраля пройдет форум iFin-2006 1
06.02.2006 15 февраля откроется форум "Электронный банкинг в России" 1
30.01.2006 15 февраля откроется форум "Электронный банкинг в России" 1
23.01.2006 15 февраля откроется форум "Электронный банкинг в России" 1
02.02.2005 Форум "Дистанционные финансовые услуги в России" пройдет в середине февраля 1
22.11.2004 Банки отказываются от "самописания" в ИТ 1
26.02.2004 iFin-2004: банки стали чуть ближе к клиентам 1
19.01.2004 25-26 февраля в Москва состоится IV Международный Форум iFin-2004 2
15.12.2003 Приволжский округ готовится к построению инфраструктуры удостоверяющих центров 1
22.09.2003 Hummingbird в России: официальное открытие 1
02.07.1999 Осуществлена интеграция ИБС "Гефест" компании "ПрограмБанк" с системой "Банк-Клиент" фирмы "Комита" (СПб) 1

Публикаций - 25, упоминаний - 31

Комита и организации, системы, технологии, персоны:

Бифит - Bifit 84 18
BSS - Банк Софт Системс - БСС 674 17
Diasoft - Диасофт 897 15
РСХБ - R-Style Softlab - R-Style Software Lab - Эр-Стайл Софтлаб 658 15
Инист - Inist 35 15
Intel Corporation 12236 14
EY - Ernst & Young Global 373 12
АйТи - Аплана - Логика Бизнеса - ранее БОСС Референт 240 7
CSBI - Компьютерные системы для бизнеса - СиЭсБиАй 89 7
ПрограмБанк 95 7
FlexSoft - ФлексСофт - Флекс Софтваре Системс - Flexible Software Systems - ранее ФОРС-Банковские Системы 128 6
HP - Hewlett-Packard 3626 6
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 513 6
ФОРС - Центр разработки 639 6
Инверсия - Инверсия НПФ 145 6
OneSpan VASCO Data Security 23 5
СмартКард-Сервис 14 5
Московская Биржа - СМВБ-Информационные технологии 14 5
TietoEVRY - TietoEnator - ТиетоЭнатор - Tieto Kont 35 4
MFMSolutions Mobile Finance Management Solutions - MFM Integration - МФМ Интеграция 14 4
Квадриум - Quadrium 17 4
ОТР ГК - ОТР 2000 216 3
Webmoney 542 3
Intervale - Интервейл 46 3
Teligent - CompuTel - Компьютел - CompuTel System Management, CSM - Компьютел систем менеджмент, КСМ 67 3
Telecom Design 23 3
Lightnet Complex - Лайтнэт Комплекс 13 3
Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1018 2
R-Style - Эр-Стайл ГК 724 2
Sputnik Labs - Спутник Лабc Консалтинг 67 2
Postgres Professional - ППГ - Постгрес профессиональный разработка 400 2
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1638 1
Ред Софт - Red Soft 739 1
Oracle Corporation 6726 1
Cognitive Technologies - Когнитивные технологии - Когнитив Технолоджис 705 1
NVision Group - Энвижн Груп 679 1
Quorum - Кворум - 127 1
Digital Design - Диджитал Дизайн 540 1
Ramax - Рамакс 117 1
Техноэволаб - Technoevolab - Xerox Russia - Ксерокс Россия - Xerox CIS - Xerox СНГ - Xerox Eurasia - Ксерокс Евразия 191 1
Оникс Капитал 17 14
МФД-ИнфоЦентр ИА - Межбанковский финансовый дом 32 9
МКБ - Элекснет - Elecsnet - Москлирингцентр НКО АО - система моментальной оплаты услуг 138 7
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1649 6
Radisson Blu Slavyanskaya Hotel and Business Centre - Отель Рэдиссон Славянская 291 6
Московская Биржа - СМВБ - Сибирская межбанковская валютная биржа 18 5
BSC - Business Solutions Consulting - БСЦ Мск 24 2
Белый Ветер 356 1
Первый Ключ Центр выпуска ЭЦП - Удостоверяющий центр 9 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4213 3
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 463 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3158 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4823 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1666 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3014 1
Росфинмониторинг - ФСФМ - Федеральная служба по финансовому мониторингу 212 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 842 1
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 254 15
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5347 12
FinTech - ДБО - Mobile Payment - Услуги мобильной коммерции - Мобильная платежная система - Мобильный платёж - Wireless-based payment system - Система мобильных платежей 860 9
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12683 8
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19850 5
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 2238 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67229 4
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4196 4
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13990 4
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11507 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31138 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12651 2
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10208 2
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 1723 1
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 1912 1
СКУД - Системы контроля и управления доступом - Access control and management systems 1274 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5784 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8230 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51402 1
AML - Anti-Money Laundering - Противодействие отмыванию доходов, полученных преступным путём - Коррупция 499 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7183 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12857 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2545 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24680 1
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13890 1
Auditing Database Use - Аудит базы данных 39 1
Fax - facsimile - Факс - факсимильная связь - факсимильный аппарат - факсимильные сообщения 1010 1
СУБД - Shard database architecture - Sharding - Шардирование - Шардинг - Сегментирование базы данных 21 1
ЦФТ Фактура - ЦФТ Faktura 167 8
ЦФТ SimMP - Система мобильных платежей 23 7
OpenText EMC Documentum - платформа управления знаниями, документами и бизнес-процессами 398 6
Комита - Comita AML 2 2
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 717 2
Python - высокоуровневый язык программирования 957 1
Samsung Exynos - Samsung Hummingbird - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 439 1
Microsoft SQL Server - MS SQL 1669 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4562 1
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 993 1
Ред Софт - Ред База Данных - СУБД с открытым кодом 110 1
Firebird - кроссплатформенная реляционная система управления базами данных - СУБД 76 1
Embarcadero Interbase 42 1
Oracle Java SE JDBC - Java Database Connectivity 66 1
ПрограмБанк АБС - Центавр Омега, Дельта - Гефест ИБС 33 1
Postgres Professional - Postgres Pro Shardman 18 1
Комита Отчет 2 1
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1091 1
Бурдинский Андрей 6 2
Иванов Александр 103 1
Маркелов Константин 40 1
Смирнова Елена 14 1
Местер Николай 8 1
Афанасьев Георгий 11 1
Ханжин Алексей 3 1
Еманов Дмитрий 4 1
Хитькова Юлия 3 1
Самофатов Николай 2 1
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Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2771 1
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье 1388 1
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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