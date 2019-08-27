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OneSpan VASCO Data Security

СОБЫТИЯ

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27.08.2019 Easy4 обеспечит туристов безроуминговой мобильной связью 1
28.11.2018 Пять новых букридеров ONYX умеют многое 1
21.08.2014 Латвийский банк Rietumu внедрил систему виртуальной идентификации 1
08.08.2014 Банк Rietumu выпустил новое приложение интернет-банка для iPad 1
22.04.2014 В Москве обсудят перспективы платежной индустрии 1
11.03.2014 «Антифрод-терминал» интегрирован с бизнес-приложением InterBank Corporate 1
07.09.2012 Первые SIM-карты с ЭЦП появятся в России в 2013 г. 1
15.02.2011 Intel вместе с Symantec и Vasco создаст модули защиты ноутбуков 1
30.11.2010 8 февраля в Москве откроется форум iFin-2011 «Электронные финансовые услуги и технологии в России» 1
24.02.2009 iFin-2009 «Электронные финансовые услуги в России»: итоги форума 1
12.02.2009 17-18 февраля пройдет международный Форум iFin 2009 1
03.02.2009 С 17 по 18 февраля пройдет Международный Форум iFin 2009 1
30.01.2009 17 февраля откроется IX международный Форум iFin 2009 1
21.02.2008 Завершил работу форум iFin-2008 1
07.02.2008 19 февраля пройдет форум iFin-2008 1
26.11.2007 VASCO представила новый аппаратный идентификатор личности 2
14.08.2007 19 сентября откроется выставка Cardex & IT Security 2007 1
13.02.2007 20 февраля стартует iFin-2007 1
30.08.2006 12 сентября откроется выставка Cardex & IT Security 2006 1
23.08.2006 12 сентября откроется Cardex & IT Security 2006 1
25.07.2006 12-14 сентября в Москве пройдет выставка Cardex & IT Securuty 1
03.06.2004 Хакеры и пароли: кто кого? 1
15.08.2002 VASCO иTopS BI начнут сотрудничество в области средств обеспечения информационной безопасности 2

Публикаций - 24, упоминаний - 26

OneSpan VASCO Data Security и организации, системы, технологии, персоны:

РСХБ - R-Style Softlab - R-Style Software Lab - Эр-Стайл Софтлаб 713 9
Diasoft - Диасофт 1144 8
BSS - Banks Soft Systems - Банк Софт Системс - БСС 740 8
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 540 8
Бифит - Bifit 91 8
Aplex Technology 14 7
FlexSoft - ФлексСофт - Флекс Софтваре Системс - Flexible Software Systems - ранее ФОРС-Банковские Системы 141 7
TietoEVRY - TietoEnator - ТиетоЭнатор - Tieto Kont 35 7
MFMSolutions Mobile Finance Management Solutions - MFM Integration - МФМ Интеграция 14 7
СмартКард-Сервис 14 6
Инверсия - Инверсия НПФ 156 6
Комита - Комита иннотех 27 5
Инист - Inist 37 5
Intel Corporation 12811 5
Hypercom 15 4
Lightnet Complex - Лайтнэт Комплекс 14 4
EY - Ernst & Young Global - EY-Parthenon 389 4
ЦФТ - Золотая Корона 362 4
ITG Group - INPAS - ИНПАС 131 4
OpenWay Group - OpenWay Systems - OpenWay Service 58 4
ПрограмБанк 98 4
Квадриум - Quadrium 18 3
Информзащита 941 3
Webmoney - Вебмани.Ру 547 3
ISBC Group - ИСУБ - Интеллектуальные системы управления бизнесом - Интеллектуальные Бизнес-Системы - Смарт Системз - Компания Смарт Карты 68 3
Intervale - Интервейл - СмартКардЛинк 50 3
Teligent - CompuTel - Компьютел - CompuTel System Management, CSM - Компьютел систем менеджмент, КСМ 69 3
R-Style - Эр-Стайл ГК 749 3
Telecom Design 24 3
Advent International - IDEMIA - OT-Morpho - Oberthur Technologies - Safran Identity & Security - Sagem Orga - Morpho Systems - GE Homeland Protection - Sagem Sécurité - Sagem Défense Sécurité - ORGA Kartensysteme GmbH - Morpho Systèmes 64 3
ОРГА-Зеленоград 8 3
Böwe Systec 3 3
SFOUR 13 2
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 495 2
ЦМД-Софт 46 2
Compass Plus - Компас плюс - Процессинговый центр - ПЦ 61 2
КАСТОМ - Ладон-Н 1 1
ARQA Technologies - АРКА Текнолоджиз 8 1
CMA Group Holding - CMA Small System AB - СМА Смол Системз 13 1
SecurEnvoy 9 1
Radisson Blu Slavyanskaya Hotel and Business Centre - Отель Рэдиссон Славянская 307 8
Оникс Капитал 17 5
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 4
Global Payments - Total System Services 16 3
BSC - Business Solutions Consulting - БСЦ Мск 24 3
Rietumu Banka 19 2
NetInfo 8 2
eBay Inc 1640 1
Mercedes-Benz Group - Daimler AG - Даймлер АГ - Daimler-Benz - Даймлер-Бенц АГ - Daimler-Chrysler - ДаймлерКрайслер Автомобили РУС 251 1
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 267 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 692 1
Абсолют Банк 249 1
ЦМТ - Центр международной торговли в Москве 142 1
Equifax - Американское бюро кредитных историй 33 1
МКБ - Элекснет - Elecsnet - Москлирингцентр НКО АО - система моментальной оплаты услуг 139 1
Nordea Bank - Нордеа Банк - Оргрэсбанк АБ 101 1
Ricoh Imaging Company - Ricoh Pentax - Asahi Glass 49 1
Intesa - Интеза Санпаоло - Банк Интеза - КМБ-Банк - Банк кредитования малого бизнеса 66 1
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 326 1
Гознак ППФ - Пермская печатная фабрика 21 1
Резонанс НПП 407 1
Меткомбанк - Металлургический коммерческий банк 28 1
Kept - Knowledge Performance Excellence and Technology - Кэпт - Кэпт Налоги и Консультирование - ранее КПМГ - KPMG Russia 143 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 4
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 3
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 1
ЦБ РФ ГУБиЗИ - Главное управление безопасности и защиты информация Банк России 50 1
U.S. Department of Justice - DOJ - Минюст США - Министерство юстиции США 632 1
Минцифры РФ - Росинформтехнологии - Федеральное агентство по информационным технологиям - ФАИТ 335 1
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 12
ВЭО России - Вольное экономическое общество России - ВЭО Москвы - Вольное экономическое общество Москвы 14 2
НСБ - Ассоциация международного сотрудничества негосударственных структур безопасности 9 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 1
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 110 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 11
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4602 9
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4329 7
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29698 6
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6238 5
PIN - Personal Identification Number - ПИН - Персональный идентификационный номер 1425 5
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2881 4
Картография и навигация - ГИС - Геоинформационная система - геотехнологии - геоинформационно-картографические технологии - геопространственные данные - Geographic information system, GIS - Интеллектуальное картографирование - Smart mapping 2220 4
FinTech - ATM - Automatic Teller Machine - Автоматический банкомат - Банкоматные сети - Банкоматизация 2316 4
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8650 4
Кибербезопасность - КСБ - Комплексные системы безопасности - Интегрированные комплексы безопасности - КАСУБ - Комплексная автоматизированная система управления безопасностью - МФСБ - Многофункциональная система безопасности 1728 4
FinTech - Банковская карта - bank card - дебетовая карта - debit card - карточный бизнес - ISO/IEC 7810 2328 4
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 3
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8777 3
Машинное зрение - Видеоаналитика - Распознавание жестов - Жестовый интерфейс - Управление жестами - Gesture Recognition - Gesture Interface - Gesture control 1177 3
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 2
BookReader - Букридер - Электронная книга (устройство) - цифровые книги 1571 2
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 2
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 5194 2
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 3261 2
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 2
EMVCo 3DS - 3-D Secure - 3DSecure - Протокол безопасности онлайн-кредитных и дебетовых карт двухфакторной аутентификации 438 2
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5385 2
Кибербезопасность - FIDO U2F - FIDO2 - Universal 2nd Factor - открытый, бездрайверный протокол для двухфакторной аутентификации - SMS authentication 2FA - сценарии 2ФА - SMS-based two-factor authentication 1179 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26307 2
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14769 2
Калькулятор - Calculator 400 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 5280 1
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 3023 1
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7938 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 1530 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6480 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9294 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 1
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7623 2
Apple iPad 4012 2
Google Android 15244 2
OneSpan VASCO VACMAN 2 2
OneSpan VASCO Digipass 1 1
Apple - App Store 3109 1
Microsoft Azure 1526 1
Intel Core - Семейство процессоров 1251 1
Google Cloud Platform - GCP 383 1
Google Android 4 - Android Ice Cream Sandwich 930 1
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1444 1
Webmoney Transfer 165 1
E Ink Corporation - E Ink (electronic ink) - E Ink Vizplex, E Ink Pearl, E Ink Pearl HD, E Ink Carta, E Ink Mobius, E Ink Kaleido - "электронные чернила" - Electronic Paper Display, EDP - электронная бумага 545 1
МТС - МТТ MVNE - Mobile Virtual Network Enabler 47 1
ТТК - ЕТК - Единая транспортная карта 189 1
ЦФТ Фактура - ЦФТ Faktura 168 1
ONYX BOOX - Оникс Букс - серия букридеров - электронная книга 131 1
РСХБ - R-Style Softlab - RS-InterBank 143 1
Easy4 SIM-карты 1 1
BSC Msc 4 1
Поспелов Алексей 1 1
Гвоздев Игорь 1 1
Дюгаев Евгений 13 1
Бурдинский Андрей 6 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 19
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 13
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 6
Бельгия - Королевство 1192 4
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 3
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2607 3
Германия - Федеративная Республика 13221 3
Франция - Французская Республика 8177 3
Нидерланды 3746 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 2
Швеция - Королевство 3782 2
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1823 2
Латвия - Латвийская Республика 836 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 1
Индия - Bharat 5870 1
Италия - Итальянская Республика 4508 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 1
Турция - Турецкая республика 2620 1
Украина 7928 1
Испания - Королевство 3840 1
Эстония - Эстонская Республика 764 1
Таиланд - Королевство 926 1
Греция - Греческая Республика 1017 1
Европа Северная - Скандинавия - Скандинавский регион 841 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 17
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5770 7
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8491 6
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 5
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 4
Музеи, выставки, библиотеки - музейная, выставочная, библиотечная деятельность 1578 4
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 2
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7523 2
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2430 1
НКО - Некоммерческая организация 636 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 7039 1
СССР и США - Холодная война 213 1
Фальсификация - Fake, Фейк - Falsificatio - Подделка - Поддельный предмет, вещь, сообщение, выдаваемое за настоящее - Дезинформация - Недостоверная информация - Клевета в интернете 930 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4802 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3863 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7529 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6556 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7418 1
Платёжное поручение - Payment order 241 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3304 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5510 1
Здравоохранение - Нервная система - Nervous system - Неврология - Мозг - Brain - центральный отдел нервной системы - Инсульт и черепно-мозговые травмы - Stroke and traumatic brain injuries - Острое нарушение мозгового кровообращения (ОНМК) 1329 1
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6692 1
Technavio 29 1
iFin - Электронные финансовые услуги и технологии - Международный форум 54 8
Cardex & IT Security - Интеллектуальные карты и системы информационной безопасности - Международная конференция 25 4
ПЛАС-Форум 14 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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