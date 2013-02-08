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SecurEnvoy

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


08.02.2013 T-Mobile обеспечил удаленных сотрудников безопасным доступом к корпоративным данным с помощью SecurAccess 1
11.09.2012 Новая версия SecurAccess позволяет подключать 100 тыс. пользователей в течение часа 1
07.09.2012 Первые SIM-карты с ЭЦП появятся в России в 2013 г. 1
31.05.2012 Новый сервис SecurEnvoy доставит программный токен на любое устройство по выбору сотрудника 1
16.04.2012 Вышла новая версия ПО SecurAccess 1
05.03.2012 SecurAccess интегрирован с SMS-сервисом от Stream Telecom 1
13.02.2012 Аутентификация: когда телефон лучше токена 1
23.01.2012 Российским пользователям стала доступна технология двухфакторной аутентификации на базе мобильного от SecurEnvoy 1

Публикаций - 9, упоминаний - 9

SecurEnvoy и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25775 3
Cisco Systems 5372 2
Check Point Software Technologies 829 2
Fortinet 452 2
Citrix Systems 868 2
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1597 2
Google LLC 12690 2
Sonic Aventail 3 2
Celestix Networks 3 2
Ростелеком 10948 1
Broadcom - VMware 2610 1
МегаФон 10742 1
Dell Technologies - Dell Computer 2219 1
Thales - Gemalto - SafeNet 140 1
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1778 1
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 495 1
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation - Sprint Communications - Nextel Communications - Nextel Partners - NeoWorld Communications 1422 1
OpenText - Micro Focus - Novell 880 1
Kaspersky OT CyberSecurity - Kaspersky Industrial CyberSecurity - KICS CERT - Kaspersky Industrial Control Systems Cyber Emergency Response Team - Центр исследования безопасности промышленных систем «Лаборатории Касперского» 165 1
HID Global - HID Corporation 125 1
AOL Inc - America Online 1883 1
Thales - Gemalto 189 1
Thales Group 143 1
RSA Security - Security Dynamics - Secure Dynamics Technologies 113 1
HID ActivIdentity 18 1
Deepnet security 2 1
Entrust - Entrust Technologies - Entrust Datacard 81 1
OneSpan VASCO Data Security 24 1
Stream Telecom - Инфосвязь - Северо-Западная Компания 2 1
Mercedes-Benz Group - Daimler AG - Даймлер АГ - Daimler-Benz - Даймлер-Бенц АГ - Daimler-Chrysler - ДаймлерКрайслер Автомобили РУС 251 1
Equifax - Американское бюро кредитных историй 33 1
Топ Секьюрити 1 1
U.S. Department of Justice - DOJ - Минюст США - Министерство юстиции США 632 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 2
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 110 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 9
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9294 8
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29698 6
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 5
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26307 5
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 4
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 3
PIN - Personal Identification Number - ПИН - Персональный идентификационный номер 1425 3
USB-токен - аппаратный токен - USB-ключ - криптографический токен 1081 3
TOTP - Time-based One-Time Password Algorithm - RFC 6238 - OATH-алгоритм создания одноразовых паролей для защищенной аутентификации - OTP/ОТП-токен 305 3
Кибербезопасность - LDAP - Lightweight Directory Access Protocol - Легковесный протокол доступа к каталогам 632 2
Кибербезопасность - FIDO U2F - FIDO2 - Universal 2nd Factor - открытый, бездрайверный протокол для двухфакторной аутентификации - SMS authentication 2FA - сценарии 2ФА - SMS-based two-factor authentication 1179 2
OpenLDAP - open-source implementation of the Lightweight Directory Access Protocol (LDAP) 46 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 2
Групповая политика - Group Policy - набор правил или настроек, в соответствии с которыми производится настройка рабочей среды приёма и передачи 1115 2
Кибербезопасность - Менеджер паролей - Парольный менеджер - Password Manager - Парольная политика 600 2
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6480 1
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 1
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4329 1
Кибербезопасность - Trojan - TrojWare - Троянская программа - Дроппер - Dropper - Вредоносное ПО 3399 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 1
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7210 1
Сетевое оборудование - Gateway - Интернет-шлюз - Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор 2974 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5787 1
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 2245 1
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4602 1
Кибербезопасность - SSL - Secure Sockets Layer - Слой защищённых сокетов 1093 1
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 5194 1
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 3261 1
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8649 1
SIM-card - eSIM - Embedded SIM - Виртуальная SIM-карта - eUICC - Embedded Universal Integrated Circuit Card - ISIM - subscriber identity module 408 1
MIT - Kerberos - computer-network authentication protocol - сетевой протокол аутентификации 218 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 1
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13054 1
Кибербезопасность - HSM - Hardware security module - Модуль аппаратной безопасности - Устройство для безопасного ввода данных 88 1
RSA - Rivest, Shamir и Adleman - Криптографический алгоритм с открытым ключом 377 1
Smart CardReader - Считыватель смарт-карт - Digital signatures on a Smartcard - Цифровые подписи на смарткарте 977 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5385 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1684 3
Apple iPhone - серия смартфонов 7623 2
Apple iPad 4012 2
Microsoft Windows 16882 2
SecurEnvoy - SecurBYOT 1 1
Google Android 15244 1
Apple macOS 2419 1
Microsoft Azure 1526 1
Microsoft Windows XP 2431 1
Google Cloud Platform - GCP 383 1
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform - Microsoft Viridian 686 1
Cisco ASA - Cisco Adaptive Security Appliance - Cisco Firepower Security Appliance - Cisco Firepower NGFW - Cisco FTD (Firepower Threat Defense Software) - Cisco FDM (Firepower Device Manager) - Cisco Firepower FXOS Software - Cisco Firepower Security App 89 1
Microsoft Stream - Сервис потоковой передачи видео 143 1
Citrix Access Platform - Citrix Access Essentials - Citrix Access Gateway - Citrix Access Suite - Citrix Remote PC Access 20 1
Microsoft Windows Server 2003 571 1
Google Authenticator 25 1
Самойленко Максим 67 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 8
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 1
Швеция - Королевство 3782 1
Франция - Французская Республика 8177 1
Эстония - Эстонская Республика 764 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5715 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4802 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6556 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7418 1
Номер телефона - Телефонный номер - Абонентский номер - Phone number 1859 1
Technavio 29 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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