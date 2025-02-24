НСПК полностью перешла на российские HSM-модули НСПК полностью перешла на российские HSM-модули. Об этом CNews сообщили представители НСПК. По словам Артема Гутника, директора де

БПС Процессинг проводит тестирование HSM-модулей в рамках программы по импортозамещению иптографических ключей. Все операции шифрования и дешифрования поступающих данных происходят внутри HSM-модуля. В связи с уходом французской Thales, главного поставщика HSM, в августе 20

«Инфотекс» получила сертификаты ФСБ России на ViPNet HSM «Инфотекс» объявила о получении сертификатов ФСБ России для программно-аппаратного комплекса ViPNet Hardware Security Module (ViPNet HSM). Сертификаты №СФ/124-4538 от 21 июня 2023 г., №СФ/124-4539 от 21 июня 2023 г. подтверждают соответствие ПАК ViPNet HSM (варианты исполнения 7 и 8 соответственно) требованиям к средс

Создан первый российский аппаратный модуль для безопасных платежей на замену европейским аналогам России появился первый отечественный аппаратный модуль кибербезопасности (Hardware Security Module, HSM), позиционируемый в качестве продукции французской компании Thales. Ее продукция – это

Подтверждена совместимость ViPNet HSM с продуктами «Компас плюс» «Инфотекс» и «Компас плюс» объявили об успешном завершении тестирования совместимости криптографического модуля ViPNet HSM версии 3.3, решения ACS для аутентификации при онлайн-платежах 3DS и решения Payment Gateway для обработки транзакций в области электронной коммерции. Информация о совместимости актуальных

«Диасофт» разработала продукт для формирования и проверки усиленной квалифицированной электронной подписи класса КВ2 «Диасофт» разработала продукт для формирования и проверки усиленной квалифицированной электронной подписи класса КВ2 – СПО «Модуль подписи HSM». Отличительная особенность продукта – это его универсальность и возможность использования для реализации любых задач банка, где требуется применение централизованной криптографии. СПО «Мод

Блокчейн вышел за пределы банкинга: в каких отраслях востребована криптография бъединения всего портфеля продуктов под новый единый бренд Entrust, происходит активное развитие облачных сервисов защиты данных и «криптографии-как-услуги» на основе аппаратных модулей безопасности (HSM) nShield. А специализированное сервисное подразделение компании активно помогает внедрять организациям аппаратное обеспечение безопасности в их информационную экосистему, опираясь на лучшие

Oberon и nCipher будут развивать аппаратные ИБ-решения в России езопасности в рамках стратегии развития компании до 2025 г. Полученный статус позволит Oberon предложить заказчикам решения для защиты корпоративной системы с помощью аппаратных модулей безопасности (HSM). Класс решений HSM обеспечивает надежное выполнение криптографических операций и защиту ключей шифрования. Аппаратные модули безопасности можно использовать в виде встраиваемых плат

Gemalto представила аппаратный модуль безопасности с секционированием Gemalto объявила о запуске первого в отрасли аппаратного модуля безопасности (HSM) с секционированием в качестве улучшенной функции безопасности. Новая функция позволяет организациям в сфере финансовых услуг упростить операции шифрования с использованием одного HSM

Аппаратный модуль безопасности Gemalto сохранит контроль над ключами шифрования в Microsoft Azure Information Protection ъявила о том, что теперь пользователи приложения Microsoft Azure Information Protection могут воспользоваться новыми функциями «Hold Your Own Key» (HYOK), работая с аппаратными модулями безопасности (HSM) SafeNet Luna от компании Gemalto. Такая интеграция позволяет организациям с жесткими нормативными требованиями к защите информации управлять, владеть и хранить свои ключи шифрования в лока

ViPNet HSM в платежных системах: возможности и преимущества ьзователей и объемы ключевой информации увеличиваются, и требуются криптографические средства повышенной мощности, способные обрабатывать миллионы запросов в день от все большего числа пользователей. HSM и применение в платежных системах Одна из новейших разработок компании «ИнфоТеКС» — высокопроизводительный программно-аппаратный комплекс ViPNet HSM, который реализует различные крип

Gemalto представила аппаратный модуль безопасности для управления ключами в «облаке» Компания Gemalto представила SafeNet Luna SA 6 — аппаратный модуль безопасности (HSM, hardware security module), созданный специально для поставщиков облачных услуг. Благодар

Комплекс DSS/HSM дополнит спектр средств защиты данных в сервисе «i-Конто» Сервионика» (ГК «Ай-Теко») запустила пилотный проект по применению программно-аппаратного комплекса HSM с технологией DSS в сервисе «i-Конто» для обмена юридически значимыми электронными докуме

Аппаратный модуль безопасности SafeNet Luna EFT сертифицирован по стандарту PCI HSM Компания SafeNet, поставщик решений для защиты данных, объявила о том, что аппаратный модуль безопасности Luna EFT Hardware Security Module (HSM) прошел сертификацию на соответствие стандарту PCI HSM, а также стандарту FIPS 140-2 Level 3. Таким образом, SafeNet заблаговременно провела сертификацию, до вступления в силу обязат

CompuTel поставляет базовое ПО модулей безопасности HSM 8000 Компания CompuTel, партнер Thales e-Security, начала поставки на российский рынок новой версии базового программного обеспечения версии 3.0 модулей безопасности HSM серии 8000 производства Thales e-Security. Модули безопасности Host Security Module (HSM) широко применяются для обеспечения безопасности карточных платежей и используются большинств