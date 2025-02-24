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Кибербезопасность HSM Hardware security module Модуль аппаратной безопасности Устройство для безопасного ввода данных
СОБЫТИЯ
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|24.02.2025
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НСПК полностью перешла на российские HSM-модули
НСПК полностью перешла на российские HSM-модули. Об этом CNews сообщили представители НСПК. По словам Артема Гутника, директора де
|22.03.2024
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БПС Процессинг проводит тестирование HSM-модулей в рамках программы по импортозамещению
иптографических ключей. Все операции шифрования и дешифрования поступающих данных происходят внутри HSM-модуля. В связи с уходом французской Thales, главного поставщика HSM, в августе 20
|06.07.2023
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«Инфотекс» получила сертификаты ФСБ России на ViPNet HSM
«Инфотекс» объявила о получении сертификатов ФСБ России для программно-аппаратного комплекса ViPNet Hardware Security Module (ViPNet HSM). Сертификаты №СФ/124-4538 от 21 июня 2023 г., №СФ/124-4539 от 21 июня 2023 г. подтверждают соответствие ПАК ViPNet HSM (варианты исполнения 7 и 8 соответственно) требованиям к средс
|26.06.2023
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Создан первый российский аппаратный модуль для безопасных платежей на замену европейским аналогам
России появился первый отечественный аппаратный модуль кибербезопасности (Hardware Security Module, HSM), позиционируемый в качестве продукции французской компании Thales. Ее продукция – это
|29.03.2023
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Подтверждена совместимость ViPNet HSM с продуктами «Компас плюс»
«Инфотекс» и «Компас плюс» объявили об успешном завершении тестирования совместимости криптографического модуля ViPNet HSM версии 3.3, решения ACS для аутентификации при онлайн-платежах 3DS и решения Payment Gateway для обработки транзакций в области электронной коммерции. Информация о совместимости актуальных
|16.06.2022
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«Диасофт» разработала продукт для формирования и проверки усиленной квалифицированной электронной подписи класса КВ2
«Диасофт» разработала продукт для формирования и проверки усиленной квалифицированной электронной подписи класса КВ2 – СПО «Модуль подписи HSM». Отличительная особенность продукта – это его универсальность и возможность использования для реализации любых задач банка, где требуется применение централизованной криптографии. СПО «Мод
|13.04.2021
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Блокчейн вышел за пределы банкинга: в каких отраслях востребована криптография
бъединения всего портфеля продуктов под новый единый бренд Entrust, происходит активное развитие облачных сервисов защиты данных и «криптографии-как-услуги» на основе аппаратных модулей безопасности (HSM) nShield. А специализированное сервисное подразделение компании активно помогает внедрять организациям аппаратное обеспечение безопасности в их информационную экосистему, опираясь на лучшие
|11.11.2020
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Oberon и nCipher будут развивать аппаратные ИБ-решения в России
езопасности в рамках стратегии развития компании до 2025 г. Полученный статус позволит Oberon предложить заказчикам решения для защиты корпоративной системы с помощью аппаратных модулей безопасности (HSM). Класс решений HSM обеспечивает надежное выполнение криптографических операций и защиту ключей шифрования. Аппаратные модули безопасности можно использовать в виде встраиваемых плат
|26.09.2017
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Gemalto представила аппаратный модуль безопасности с секционированием
Gemalto объявила о запуске первого в отрасли аппаратного модуля безопасности (HSM) с секционированием в качестве улучшенной функции безопасности. Новая функция позволяет организациям в сфере финансовых услуг упростить операции шифрования с использованием одного HSM
|22.03.2017
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Аппаратный модуль безопасности Gemalto сохранит контроль над ключами шифрования в Microsoft Azure Information Protection
ъявила о том, что теперь пользователи приложения Microsoft Azure Information Protection могут воспользоваться новыми функциями «Hold Your Own Key» (HYOK), работая с аппаратными модулями безопасности (HSM) SafeNet Luna от компании Gemalto. Такая интеграция позволяет организациям с жесткими нормативными требованиями к защите информации управлять, владеть и хранить свои ключи шифрования в лока
|24.12.2015
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ViPNet HSM в платежных системах: возможности и преимущества
ьзователей и объемы ключевой информации увеличиваются, и требуются криптографические средства повышенной мощности, способные обрабатывать миллионы запросов в день от все большего числа пользователей. HSM и применение в платежных системах Одна из новейших разработок компании «ИнфоТеКС» — высокопроизводительный программно-аппаратный комплекс ViPNet HSM, который реализует различные крип
|29.07.2015
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Gemalto представила аппаратный модуль безопасности для управления ключами в «облаке»
Компания Gemalto представила SafeNet Luna SA 6 — аппаратный модуль безопасности (HSM, hardware security module), созданный специально для поставщиков облачных услуг. Благодар
|29.10.2014
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Комплекс DSS/HSM дополнит спектр средств защиты данных в сервисе «i-Конто»
Сервионика» (ГК «Ай-Теко») запустила пилотный проект по применению программно-аппаратного комплекса HSM с технологией DSS в сервисе «i-Конто» для обмена юридически значимыми электронными докуме
|07.06.2012
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Аппаратный модуль безопасности SafeNet Luna EFT сертифицирован по стандарту PCI HSM
Компания SafeNet, поставщик решений для защиты данных, объявила о том, что аппаратный модуль безопасности Luna EFT Hardware Security Module (HSM) прошел сертификацию на соответствие стандарту PCI HSM, а также стандарту FIPS 140-2 Level 3. Таким образом, SafeNet заблаговременно провела сертификацию, до вступления в силу обязат
|28.05.2008
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CompuTel поставляет базовое ПО модулей безопасности HSM 8000
Компания CompuTel, партнер Thales e-Security, начала поставки на российский рынок новой версии базового программного обеспечения версии 3.0 модулей безопасности HSM серии 8000 производства Thales e-Security. Модули безопасности Host Security Module (HSM) широко применяются для обеспечения безопасности карточных платежей и используются большинств
|15.03.2006
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БПЦ и HP интегрируют SmartVista и HSM Atalla
о том, что ими достигнута договоренность о реализации в программном комплексе SmartVista, предназначенном для выпуска и обслуживания пластиковых карт, поддержки аппаратных модулей шифрования данных (HSM) HP Atalla. После проведения интеграции модули Atalla будут использоваться системой SmartVista Front-End для управления DES и Triple-DES ключами, обработки PIN-кодов в реальном времени, а т
Кибербезопасность и организации, системы, технологии, персоны:
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