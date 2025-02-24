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Кибербезопасность HSM Hardware security module Модуль аппаратной безопасности Устройство для безопасного ввода данных

СОБЫТИЯ

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24.02.2025 НСПК полностью перешла на российские HSM-модули

НСПК полностью перешла на российские HSM-модули. Об этом CNews сообщили представители НСПК. По словам Артема Гутника, директора де
22.03.2024 БПС Процессинг проводит тестирование HSM-модулей в рамках программы по импортозамещению

иптографических ключей. Все операции шифрования и дешифрования поступающих данных происходят внутри HSM-модуля. В связи с уходом французской Thales, главного поставщика HSM, в августе 20
06.07.2023 «Инфотекс» получила сертификаты ФСБ России на ViPNet HSM

«Инфотекс» объявила о получении сертификатов ФСБ России для программно-аппаратного комплекса ViPNet Hardware Security Module (ViPNet HSM). Сертификаты №СФ/124-4538 от 21 июня 2023 г., №СФ/124-4539 от 21 июня 2023 г. подтверждают соответствие ПАК ViPNet HSM (варианты исполнения 7 и 8 соответственно) требованиям к средс
26.06.2023 Создан первый российский аппаратный модуль для безопасных платежей на замену европейским аналогам

России появился первый отечественный аппаратный модуль кибербезопасности (Hardware Security Module, HSM), позиционируемый в качестве продукции французской компании Thales. Ее продукция – это

29.03.2023 Подтверждена совместимость ViPNet HSM с продуктами «Компас плюс»

«Инфотекс» и «Компас плюс» объявили об успешном завершении тестирования совместимости криптографического модуля ViPNet HSM версии 3.3, решения ACS для аутентификации при онлайн-платежах 3DS и решения Payment Gateway для обработки транзакций в области электронной коммерции. Информация о совместимости актуальных

16.06.2022 «Диасофт» разработала продукт для формирования и проверки усиленной квалифицированной электронной подписи класса КВ2

«Диасофт» разработала продукт для формирования и проверки усиленной квалифицированной электронной подписи класса КВ2 – СПО «Модуль подписи HSM». Отличительная особенность продукта – это его универсальность и возможность использования для реализации любых задач банка, где требуется применение централизованной криптографии. СПО «Мод
13.04.2021 Блокчейн вышел за пределы банкинга: в каких отраслях востребована криптография

бъединения всего портфеля продуктов под новый единый бренд Entrust, происходит активное развитие облачных сервисов защиты данных и «криптографии-как-услуги» на основе аппаратных модулей безопасности (HSM) nShield. А специализированное сервисное подразделение компании активно помогает внедрять организациям аппаратное обеспечение безопасности в их информационную экосистему, опираясь на лучшие
11.11.2020 Oberon и nCipher будут развивать аппаратные ИБ-решения в России

езопасности в рамках стратегии развития компании до 2025 г. Полученный статус позволит Oberon предложить заказчикам решения для защиты корпоративной системы с помощью аппаратных модулей безопасности (HSM). Класс решений HSM обеспечивает надежное выполнение криптографических операций и защиту ключей шифрования. Аппаратные модули безопасности можно использовать в виде встраиваемых плат
26.09.2017 Gemalto представила аппаратный модуль безопасности с секционированием

Gemalto объявила о запуске первого в отрасли аппаратного модуля безопасности (HSM) с секционированием в качестве улучшенной функции безопасности. Новая функция позволяет организациям в сфере финансовых услуг упростить операции шифрования с использованием одного HSM

22.03.2017 Аппаратный модуль безопасности Gemalto сохранит контроль над ключами шифрования в Microsoft Azure Information Protection

ъявила о том, что теперь пользователи приложения Microsoft Azure Information Protection могут воспользоваться новыми функциями «Hold Your Own Key» (HYOK), работая с аппаратными модулями безопасности (HSM) SafeNet Luna от компании Gemalto. Такая интеграция позволяет организациям с жесткими нормативными требованиями к защите информации управлять, владеть и хранить свои ключи шифрования в лока
24.12.2015 ViPNet HSM в платежных системах: возможности и преимущества

ьзователей и объемы ключевой информации увеличиваются, и требуются криптографические средства повышенной мощности, способные обрабатывать миллионы запросов в день от все большего числа пользователей. HSM и применение в платежных системах Одна из новейших разработок компании «ИнфоТеКС» — высокопроизводительный программно-аппаратный комплекс ViPNet HSM, который реализует различные крип
29.07.2015 Gemalto представила аппаратный модуль безопасности для управления ключами в «облаке»

Компания Gemalto представила SafeNet Luna SA 6 — аппаратный модуль безопасности (HSM, hardware security module), созданный специально для поставщиков облачных услуг. Благодар
29.10.2014 Комплекс DSS/HSM дополнит спектр средств защиты данных в сервисе «i-Конто»

Сервионика» (ГК «Ай-Теко») запустила пилотный проект по применению программно-аппаратного комплекса HSM с технологией DSS в сервисе «i-Конто» для обмена юридически значимыми электронными докуме
07.06.2012 Аппаратный модуль безопасности SafeNet Luna EFT сертифицирован по стандарту PCI HSM

Компания SafeNet, поставщик решений для защиты данных, объявила о том, что аппаратный модуль безопасности Luna EFT Hardware Security Module (HSM) прошел сертификацию на соответствие стандарту PCI HSM, а также стандарту FIPS 140-2 Level 3. Таким образом, SafeNet заблаговременно провела сертификацию, до вступления в силу обязат
28.05.2008 CompuTel поставляет базовое ПО модулей безопасности HSM 8000

Компания CompuTel, партнер Thales e-Security, начала поставки на российский рынок новой версии базового программного обеспечения версии 3.0 модулей безопасности HSM серии 8000 производства Thales e-Security. Модули безопасности Host Security Module (HSM) широко применяются для обеспечения безопасности карточных платежей и используются большинств
15.03.2006 БПЦ и HP интегрируют SmartVista и HSM Atalla

о том, что ими достигнута договоренность о реализации в программном комплексе SmartVista, предназначенном для выпуска и обслуживания пластиковых карт, поддержки аппаратных модулей шифрования данных (HSM) HP Atalla. После проведения интеграции модули Atalla будут использоваться системой SmartVista Front-End для управления DES и Triple-DES ключами, обработки PIN-кодов в реальном времени, а т

Публикаций - 85, упоминаний - 112

Кибербезопасность и организации, системы, технологии, персоны:

Thales - Gemalto - SafeNet 140 14
Thales Group 142 13
Thales - Gemalto 189 11
InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 589 11
КриптоПРО - Крипто-ПРО 486 9
IBM - International Business Machines Corp 9668 7
Entrust - Entrust Technologies - Entrust Datacard 81 6
Microsoft Corporation 25670 6
Thales e-Security 9 5
БПЦ - Банковский производственный центр - БПЦ Девелопмент - БПЦ Банковские технологии - БПС Программные Продукты - БПС Инновационные программные решения - БПС Процессинг 145 4
Oracle Corporation 7046 4
Diasoft - Диасофт 1115 4
InfoTeCS - ИнфоТеКС Интернет Траст - ИИТ - Удостоверяющий центр 41 3
Teligent - CompuTel - Компьютел - CompuTel System Management, CSM - Компьютел систем менеджмент, КСМ 69 3
Thales - Gemalto - SafeNet - Rainbow Security - Rainbow Technologies 179 3
NetApp - Network Appliance 664 3
Ростелеком 10840 3
HP Inc. 5868 3
Fujifilm - Fuji Photo Film 349 2
TietoEVRY - Tieto 144 2
Hitachi Data Systems - HDS - Хитачи Дата Системс 419 2
TietoEVRY Retail payments and Cards 62 2
Google LLC 12576 2
СИС груп - Сертифицированные информационные системы груп 32 2
RSA Security - Security Dynamics - Secure Dynamics Technologies 112 2
HID ActivIdentity 18 2
TESSIS - СИС 6 2
Broadcom - VMware 2588 2
SAP SE 5568 2
Dell EMC 5164 2
Cisco Systems 5345 2
Yandex - Яндекс 9059 2
Восход ФГБУ НИИ 718 2
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3420 2
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1725 2
Dell Technologies - Dell Computer 2194 2
9456 2
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 932 2
Информзащита 924 2
Veritas Technologies - Веритас Текнолоджис - Veritas Software Corporation 335 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8703 8
Visa International 1989 5
НСПК - Национальная система платежных карт 936 4
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1926 4
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3124 3
РЖД - Российские железные дороги 2078 2
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 612 2
Аэроклуб 27 1
SoftBank Group 282 1
Ростех - РТ-Финанс - Новиком АКБ - Новикомбанк 64 1
ВТБ - Открытие ФК - Петрокоммерц - Авиатекбанк АКБ 57 1
Газпром трансгаз 157 1
Агробанк АКБ 3 1
ТКБ - ТрансКапиталБанк 90 1
Аэрогеология НПП ФГУ 1 1
STG - Symphony Technology Group 7 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 716 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1688 1
ВТБ - Почта Банк 512 1
Ростех - ОДК Сатурн НПЦ - Научно-технический центр - Рыбинск Моторс, Люлька-Сатурн, Рыбинские моторы - ОМО им. П.И. Баранова - Омское моторостроительное объединение имени П.И. Баранова 136 1
ГПБ - Газпромбанк 1259 1
МКБ - Московский кредитный банк 648 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 902 1
Mercedes-Benz Group - Daimler AG - Даймлер АГ - Daimler-Benz - Даймлер-Бенц АГ - Daimler-Chrysler - ДаймлерКрайслер Автомобили РУС 251 1
Росводоканал - УК Региональные объединенные системы Водоканал 53 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1875 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1490 1
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 564 1
Альфа-Банк 1963 1
USM Holdings - ЮэСэМ ХК - ЮэСэМ Холдинговая компания 195 1
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2380 1
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк 581 1
АльфаСтрахование СГ 382 1
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 538 1
Western Union - Western Union Financial Services - Вестерн Юнион 128 1
Траст НБ - Банк непрофильных активов - Национальный банк Траст - Траст ИБ - Траст Инвестиционный банк 119 1
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