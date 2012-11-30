Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Самойленко Максим
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Публикаций - 65, упоминаний - 65
Самойленко Максим упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Каренина Анна 8 2
|Воробьев Михаил 44 1
|Заединов Руслан 40 1
|Ильин Александр 10 1
|Елин Александр 7 1
|Юртаев Герман 16 1
|Клепинин Павел 7 1
|Баркетов Павел 6 1
|Платонов Алексей 13 1
|Герасимова Наталья 2 1
|Светушкова Наталья 15 1
|Соломатин Евгений 4 1
|Илюхин Олег 16 1
|Чаркин Евгений 182 1
|Анисимов Константин 27 1
|Рогдев Алексей 3 1
|Белов Александр 69 1
|Габриелян Владимир 20 1
|Сульгин Сергей 40 1
|Рыжиков Сергей 99 1
|Лопаткин Герман 102 1
|Голубев Василий 32 1
|Овчаренко Юрий 25 1
|Чумаченко Константин 10 1
|Королев Андрей 8 1
|Эйгес Павел 66 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 766333, в очереди разбора - 670019.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 766333, в очереди разбора - 670019.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru