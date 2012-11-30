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Самойленко Максим


30.11.2012 Евгений Тетенькин: Блокировка сайтов не должна травмировать Рунет 1
27.11.2012 "Техносерв": OSS/BSS смещаются в госсектор 1
22.11.2012 Ростовская область: Мы принимаем документы только в электронном виде 1
01.11.2012 СКС без проводов - теперь это возможно 1
31.10.2012 Tieto приносит в Россию скандинавские ценности 1
28.09.2012 SQL Server 2012: что гарантирует защиту данных? 1
28.09.2012 Эффективная обработка данных: используем MS SQL Server 1
28.09.2012 "Инфостарт": Если не нашли у нас – нет нигде 1
19.09.2012 "Такском": Использовать электронную подпись просто 1
11.09.2012 Как встроить ЭДО в бизнес-процессы компании? 1
07.09.2012 McAfee в России: Делаем ставку на платформенный подход 1
07.09.2012 МГТС: услуги на скорости света 1
31.08.2012 Андрей Кудря о причинах ухода с поста генерального директора "Рамэк-ВС" 1
27.08.2012 Требования 223-ФЗ: что ускорит выдачу новой ЭЦП? 1
06.08.2012 Выявлен главный источник кибератак 1
11.07.2012 В Омске выбрали СЭД для госорганов 1
19.06.2012 Рунет в осаде: взломан каждый десятый крупный сайт 1
07.06.2012 "Промсвязьбанк": реорганизация филиалов обошлась без авралов 1
01.06.2012 EOS for SharePoint в банке: масштабируемость и прозрачность 1
30.05.2012 Как защищен MS SQL Server 2012? 1
30.05.2012 MS SQL Server 2012: работаем в "облаках" 1
29.05.2012 MS SQL Server 2012: как выстраивается BI 1
28.05.2012 MS SQL Server 2012: как решить вопросы производительности? 1
28.05.2012 Безопасный интернет-банк: рецепты от Trusteer 1
24.05.2012 Ingate Digital Agency: Интернет-магазинам обычное SEO не поможет 1
17.05.2012 "Кировский завод" отказывается от бумаги 1
24.04.2012 Система управления контентом eDocLib. Из коробки – в "облака" 1
23.04.2012 Интервью с CIO банка "АйСиАйСиАй Банк Евразия" 1
16.04.2012 Maykor: пора взглянуть на ИТ-аутсорсинг по-новому 1
04.04.2012 Сергей Рыжиков: Социальный интранет – это новые перспективы для компании 1
04.04.2012 Юрий Овчаренко: Людям, "облакам" и серверам нужно одно - чтобы о них заботились 1
03.04.2012 MS SQL Server 2012 раскладывает данные "по полочкам" 1
23.03.2012 "ЭР-Телеком": Рынок становится "телеком-зависимым" 1
22.03.2012 ЭОС вооружает регионы госуслугами 1
21.03.2012 Банк "Хоум Кредит": Мы банкиры, для нас главное – цифры 1
16.02.2012 Создание СЭД в "Первой грузовой компании" 1
13.02.2012 Аутентификация: когда телефон лучше токена 1
07.02.2012 Pinpoint: сайт знакомств клиентов с технологиями 1
06.02.2012 Как оплачивают заказы в российских интернет-магазинах? 1
30.01.2012 Nipper Studio знает, что происходит в вашей сети 1

Публикаций - 65, упоминаний - 65

Самойленко Максим упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 11127 18
SAP SE 3216 10
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6479 6
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6860 5
Oracle Corporation 3356 5
3761 5
IBM 3551 4
Google LLC 7161 4
Apple Inc - Эппл Рус 7724 4
СКБ Контур 416 3
ЭОС - Электронные офисные системы 987 3
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4690 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5351 2
Xerox 519 2
Intel Security McAfee - McAfee Associates 388 2
EPAM Systems - ЭПАМ Систэмз - Effective Programming for America 302 2
Facebook 3767 2
Cisco Systems 2049 2
Digital Design - Диджитал Дизайн 374 1
МФИ Софт 103 1
Panduit 31 1
Oracle Siebel 130 1
Единая электронная торговая площадка - ЕЭТП Росэлторг 106 1
AOL Inc 314 1
Samsung Electronics 5702 1
Рамэк-ВС 71 1
TietoEVRY - Tieto 122 1
OpenText 160 1
CompanyMedia 111 1
Duqu - Дуку-2 - Хакерская группировка 54 1
Maykor - Мэйкор 259 1
Раском - Rascom 15 1
НСТ - Новые сервисные технологии 35 1
InterTrust - ИнтерТраст 232 1
Microsoft Russia - Майкрософт Россия 254 1
RIPE NCC - Network Coordination Centre 19 1
Ingate 10 1
ЦРТ Сервис 74 1
Офис-док - Office Doc 55 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 2
Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - Home Credit and Finance Bank 218 2
Кировский завод 26 2
Barclays 50 1
Metro Cash&Carry - Metro C&C 222 1
Nestle - Нестле 64 1
Прогресс РКЦ - Ракетно-космический центр 130 1
Интер РАО ПАО 159 1
ПГК - Первая грузовая компания 98 1
АвтоВАЗ 119 1
ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 90 1
Сургутнефтегаз - СНГ 123 1
Ригла - аптечная сеть 47 1
Billa - Билла - Сеть супермаркетов 30 1
Элекснет - Система моментальной оплаты услуг 98 1
МиГ РСК - Российская авиастроительная компания 25 1
Citigroup 114 1
Ренессанс Капитал - Renaissance Capital 77 1
UBS AG 119 1
СДМ-Банк 51 1
РСХБ - Россельхозбанк 183 1
Московская Пивоваренная Компания 11 1
Спортмастер 116 1
Газпром нефть 382 1
ПСБ - Промсвязьбанк 613 1
X5 Group 599 1
Роснефть НК 367 1
Северсталь ПАО 204 1
KIA Motors 72 1
Qiwi 783 1
Альфа-Банк 1127 1
Связной ГК 883 1
Газпром ПАО 524 1
Почта России ПАО 1574 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 2
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 922 2
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1241 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1002 1
ОМСУ - Органы местного самоуправления 19 1
РосНИИРОС - Российский научно-исследовательский институт развития общественных сетей 35 1
ИФНС - Инспекция Федеральной налоговой службы 36 1
РФ ОИВ - Органы исполнительной власти 14 1
FTC USA - Federal Trade Commission - Федеральная торговая комиссия США 80 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 879 1
ПФР Департамент информационных технологий 103 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 774 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5800 1
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1372 1
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1595 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1720 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1958 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 655 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 151 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10394 8
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1638 6
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7319 4
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 286 4
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 947 3
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4551 3
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 1206 3
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика 784 3
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2257 3
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1453 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3010 3
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств 429 2
ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Мобильный банк 693 2
XML - Extensible Markup Language - Расширяемый язык разметки - RSS - Rich Site Summary 426 2
Service Desk - Help Desk - Единая система учета обращений - Сервис деск - Система обслуживания обращений от клиентов и сотрудников 373 2
Kerberos - Сетевой протокол аутентификации 44 2
НСИ - Управление нормативно-справочной информацией 132 2
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1150 2
IDS - Intrusion Detection System - IPS - Intrusion Prevention System - Система обнаружения и предотвращения вторжений 122 2
OLAP - Analytical processing - Интерактивная аналитическая обработка данных 82 2
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных 113 2
UDM - Unified Data Management - Унифицированные базы данных 8 2
AOD - Always On Display 103 2
VAS - Value Added Services - Услуги, приносящие дополнительный доход 80 2
МЭДО - межведомственный электронный документооборот 107 2
ИТ-аутсорсинг 670 2
MDM - Master Data Management - Управление основными данными 54 2
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2899 2
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов 351 2
APT - Advanced Persistent Threats - Таргетированные или целевые атаки 167 2
XSS Cross-Site Scripting - Межсайтовый скриптинг - Межсайтовое выполнение сценариев 100 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1254 2
PCI DSS - Payment Card Industry Data Security Standard - Стандарт безопасности данных индустрии платёжных карт 534 2
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 723 2
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5386 2
DPI - Deep Packet Inspection - Системы глубокой фильтрации (инспекции) трафика 43 1
ISO 9001 - Quality management systems (Requirements) - стандарт системы менеджмента качества 139 1
Scanner - Сканер - Устройство ввода - создание цифрового изображения объекта 25 1
PnP - Plug&Play 93 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3973 1
Microsoft SharePoint Products and Technologies 831 8
Microsoft SQL Server 797 7
Microsoft Windows 10 6659 6
SQL - Язык программирования 434 5
Microsoft PowerPivot 24 3
Microsoft Office 1946 3
Microsoft PowerView 12 3
Google Android 10751 3
Microsoft Silverlight 138 3
Drive Electro Moskva - электрогрузовик 4 2
ЭОС EOS for SharePoint 112 2
Microsoft Active Directory - Microsoft AD 789 2
1С:Документооборот 78 2
Oracle DB - Oracle Database - Объектно-реляционная система управления базами данных 276 2
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 292 2
СКБ Контур - Контур.Диадок 146 2
PHP - Язык программирования 305 2
Apple - App Store 2198 2
Microsoft SQL Server Analysis Services 27 2
Apple iPad 3263 2
IBM DB2 150 2
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 593 2
Microsoft SharePoint 2010 43 2
1С:Бухгалтерия 398 1
Microsoft Visual Studio 170 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 211 1
Oracle JRE - Oracle Java Runtime Environment 30 1
Microsoft Lync 272 1
ЭОС eDocLib 85 1
Microsoft Exchange Server 210 1
ЭОС Дело СЭД 622 1
Intel AMT - Intel Active Management Technology 24 1
Apple Macintosh 190 1
R-Style Softlab - InterBank 94 1
1С:Отчетность 5 1
Qt Framework - Фреймворк для разработки кроссплатформенного ПО 74 1
ЭОС Архивное дело 80 1
Intel AES-NI - Intel Advanced Encryption Standard New Instructions - Расширение системы команд AES x86 для микропроцессоров 12 1
Microsoft Windows Live 121 1
Apple iOS 5742 1
Каренина Анна 8 2
Воробьев Михаил 44 1
Заединов Руслан 40 1
Ильин Александр 10 1
Елин Александр 7 1
Юртаев Герман 16 1
Клепинин Павел 7 1
Баркетов Павел 6 1
Платонов Алексей 13 1
Герасимова Наталья 2 1
Светушкова Наталья 15 1
Соломатин Евгений 4 1
Илюхин Олег 16 1
Чаркин Евгений 182 1
Анисимов Константин 27 1
Рогдев Алексей 3 1
Белов Александр 69 1
Габриелян Владимир 20 1
Сульгин Сергей 40 1
Рыжиков Сергей 99 1
Лопаткин Герман 102 1
Голубев Василий 32 1
Овчаренко Юрий 25 1
Чумаченко Константин 10 1
Королев Андрей 8 1
Эйгес Павел 66 1
Россия - Российская федерация - РФ 57544 44
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17437 12
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14137 8
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7183 7
Европа 3774 6
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5649 5
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7957 5
Казахстан - Республика 2641 4
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3950 4
Россия - ПФО - Самара 1295 4
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1114 3
Германия - Федеративная Республика 3657 3
Европа Западная 616 3
Украина 3378 3
Азия - Азиатский регион 1520 3
Россия - УФО - Екатеринбург 2068 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5748 2
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 1061 2
Северная Америка 1413 2
Индия - Республика 2175 2
Австрия - Австрийская Республика 528 1
Россия - Ростовская область 864 1
Испания - Барселона 536 1
Грузия 692 1
Россия - Курган 148 1
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 460 1
Восточная Азия 27 1
Россия - Омская область 384 1
ЮАР - Южно-Африканская Республика 240 1
Европа Северная - Скандинавия 275 1
Россия - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 436 1
Колумбия - Республика 137 1
Россия - Республика Бурятия 285 1
Россия - Обнинск 105 1
Россия - Тольятти 238 1
Венесуэла - Боливарианская Республика 116 1
Ирландия - Дублин 66 1
Россия - СФО - Ленинградская область 1122 1
Япония 2802 1
Армения - Республика 689 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2857 8
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4024 8
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1209 6
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3224 5
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1430 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2233 2
Федеральный закон 223-ФЗ - О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц 118 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс 324 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 282 1
АЗС - Автомобильная заправочная станция 83 1
НПА - Нормативный правовой акт 49 1
Compliance - Комплаенс - Соответствие внутренним или внешним требованиям (нормам) 28 1
Федеральный закон 63-ФЗ - Об электронной подписи 120 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1163 1
Gartner 2194 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 384 1
РАН - Российская академия наук 317 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1138 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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