Кашутин Андрей
Кашутин Андрей и организации, системы, технологии, персоны:
|Масчан Ксения 1 1
|Трефилов Дмитрий 1 1
|Плоцкий Дмитрий 3 1
|Самойленко Максим 66 1
|Булатов Кирилл 18 1
|Емельянов Антон 62 1
|Черногоров Андрей 65 1
|Дырмовский Дмитрий 129 1
|Габестро Сергей 28 1
|Стятюгин Роман 37 1
|Россия - РФ - Российская федерация 144195 7
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43156 1
|Россия - ПФО - Татарстан Республика 2896 1
|МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 371 1
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