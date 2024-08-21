Фабрикант ЭТП Fabrikant ЭТС АО межотраслевая торговая система

ЭТП «Фабрикант» ведет свою историю с 2005 г. и является одним из основателей рынка электронных торгов Российской Федерации. ЭТП «Фабрикант» - это электронная платформа для проведения всех видов торгов:

  • государственные и муниципальные закупки (44-ФЗ);
  • корпоративные закупки (223-ФЗ);
  • коммерческие закупки;
  • закупки по капитальному ремонту в многоквартирных домах (615-ПП);
  • имущественные торги (приватизация, аренда, конфискованное и арестованное имущество, непрофильные активы);
  • торги по банкротству (127-ФЗ);
  • корпоративные продажи.

Электронные процедуры площадки  соответствуют требованиям российского законодательства. По распоряжению правительства РФ ЭТП «Фабрикант» входит в перечень федеральных электронных торговых площадок. Компания имеет все необходимые лицензии ФСТЭК России и ФСБ России.

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА

Всего 1 дело, на cумму 7 546 873 622 ₽*

Судебные дела (1) на сумму 7 546 873 622 ₽*
в качестве истца (1) на сумму 7 546 873 622 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


21.08.2024 Электронная торговая площадка «Фабрикант» внедрила сервис проверки репутации на основе ЭКГ-рейтинга

Электронная торговая площадка «Фабрикант» первой среди российских ЭТП внедрила возможность отслеживать ЭКГ-рейтинг компаний

04.04.2022 Электронная площадка «НЭП-Фабрикант» совместно с Softline решила проблему контроля за действиями привилегированных пользователей

Федеральная электронная яплощадка для проведения торгов «НЭП-Фабрикант» (АО «ЭТС») при помощи глобального поставщика ИТ-решений и услуг Softline внедрила

20.02.2018 «Фабрикант» автоматизировал приемку кода c помощью PT Application Inspector

Электронная торговая площадка «Фабрикант» создала систему защиты своих приложений на базе технологий Positive Technologies ―
25.01.2016 «Фабрикант» и «1С» провели интеграцию на базе «1С: Управление холдингом»

Фирма «1С» и торговый портал «Фабрикант» провели интеграцию сервисов на базе решения «1С:Управление холдингом». Продукт «1С
29.07.2015 «Фабрикант» расширил возможности доступа к электронным торгам для физических лиц

Торговый портал «Фабрикант» предоставил бесплатный доступ физическим лицам к электронным торгам на продажу. Об
22.01.2014 «Фабрикант.ру» за 440 млн руб. купил площадку Московской биржи для госторгов

лагается по адресу etp-micex.ru), имеющую право проводить госторги. Покупателем выступила компания «Фабрикант.ру», специализирующаяся на проведении коммерческих закупок (площадка Fabrikant.ru).
21.01.2014 Fabrikant.ru купил «ММВБ-ИТ» — оператора ЭТП ММВБ «Госзакупки»

Торговый портал Fabrikant.ru приобрел «ММВБ-ИТ» — электронную торговую площадку, обладающую лицензией на пров
11.12.2013 Fabrikant.ru усилил контроль доступа к серверам с помощью Wallix AdminBastion

Торговый портал Fabrikant.ru внедрил систему контроля доступа привилегированных пользователей к серверам на базе технологий Wallix AdminBastion (WAB). Как результат, служба безопасности торгового портала получ
03.09.2013 Fabrikant.ua перенес свою ИТ-инфраструктуру в «Облако» De Novo

Национальный оператор облачных сервисов Украины De Novo сообщил о переносе электронной торговой площадкой Fabrikant.ua своей ИТ-инфраструктуры в «Облако» De Novo. Оператор обеспечивает заказчику необходимые условия для работы электронного бизнеса, в том числе производительность ИТ-составляющей при

11.07.2012 «Фабрикант.ру» запустил электронную торговую площадку для грузоотправителей

Компания «Фабрикант.ру» сообщила о запуске торговой системы «Фабрикант рейл», консолидирующей за
10.04.2012 Группа RU-COM cэкономила на закупках более 1,3 млрд руб. с помощью портала Fabrikant.ru

Группа RU-COM оценила итоги работы за 2011 г. на торговом портале Fabrikant.ru: экономия на закупках выросла в 13,5 раза, составив 1,3 млрд руб., против 70 млн руб. в 2010 г. «В 2010 г., в рамках модернизации закупочной политики Группы RU-COM, функция единого
20.03.2012 «РКК «Энергия» переводит электронные закупки на Fabrikant.ru

В 2012 г.«Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С.П. Королева» будет осуществлять закупки на торговом портале Fabrikant.ru. Торговый портал Fabrikant.ru был выбран в качестве официальной площадки «РКК «Энергия» по закупке товаров, работ и услуг на собственные оборотные средства. В 2011 г. корпор
29.02.2012 Fabrikant.ru обеспечит госкомпаниям информационную инфраструктуру и поможет соответствовать требованиям 223-ФЗ

варя 2012 г. вступил в силу 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», вовлекший в сферу электронных закупок все компании с государственным участием. Торговый портал Fabrikant.ru предлагает компаниям специальные сервисы для торгов по 223-ФЗ. Государственные корпорации, компании и их дочерние предприятия уже сейчас должны принять собственное положение о заку
16.02.2012 Fabrikant.ru и ЭТП ММВБ «Госзакупки» договорились об интеграции

Электронная торговая площадка ММВБ «Госзакупки» и торговый портал Fabrikant.ru в ходе форума «Госзаказ-2012» подписали соглашение о сотрудничестве в области организации и проведения торгово-закупочных процедур. В рамках сотрудничества будет осуществляться поэ
31.08.2011 «Фабрикант.ру» предоставил СМБ бесплатный доступ к электронным торгам

Межотраслевая торговая система «Фабрикант.ру» (fabrikant.ru) разработала специальный тариф «Малая закупка» - теперь в предела
20.12.2010 «Росатом» перевел на электронные торги 30% торговых процедур и сэкономил более 13 млрд руб.

Торговая система «Фабрикант.ру» сообщила о том, госкорпорации «Росатом» удалось сэкономить более 13 млрд руб. п
29.11.2010 Электронные закупки позволили предприятиям RU-COM сэкономить более 1 млрд руб.

Межотраслевая торговая система «Фабрикант» сообщила о том, что переход к электронной системе закупок организаций, входящих в

15.11.2010 Система «Фабрикант.ру» аккредитована для проведения торгов по продаже имущества банкротов

при проведении открытых торгов в электронной форме при продаже имущества (предприятия) должников в ходе процедур, применяемых в деле о банкротстве. По итогам заседания, электронная торговая система «Фабрикант.ру» была признана соответствующей требованиям для проведения электронных торгов по продаже имущества должников дороже 500 тыс. руб. Напомним, что с 14 октября продажа имущества предпр
01.11.2010 Имущество несостоятельных предприятий можно приобрести через интернет

Торговая система «Фабрикант.ру» сообщила о том, что отныне все открытые торги имущества несостоятельных предпри
11.10.2010 Поставщик титана для Boeing сэкономил 460 млн руб. на электронных торгах

практики электронных закупок товарно-материальных ценностей (ТМЦ) с 2008 г. через торговую систему «Фабрикант.ру» (www.fabrikant.ru). Опыт проведения независимых электронных закупок показался к
27.04.2010 «Фабрикант.ру»: Минэкономразвития и ФАС действуют вопреки поручениям администрации президента РФ и правительства

с принятыми Арбитражным судом обеспечительными мерами по заявлению Межотраслевой Торговой Системы «Фабрикант.ру». 20 апреля 2010 г. были поданы заявления об их отмене, что, по мнению «Фабри
16.04.2010 Результаты отбора операторов электронных площадок могут быть отменены

ражный суд г. Москвы вынес решение о принятии обеспечительных мер в полном объеме по заявлению ООО «Фабрикант.ру». Арбитражный суд приостановил действие решения Минэкономразвития России и ФАС Р
29.03.2010 «Фабрикант.ру»: при отборе электронных площадок был нарушен закон

целях проведения открытых аукционов в электронной форме. 23 марта 2010 г. участник данного отбора «Фабрикант.ру» подал в Арбитражный суд г. Москвы заявление о признании отбора недействительным
04.02.2010 Объем электронных госзакупок в МТС «Фабрикант» превысил 782 млн руб.

По данным аналитической службы Межотраслевой торговой системы «Фабрикант», совокупный объем всех торговых процедур по государственным и муниципальным закупк
13.01.2010 Объем торгов в МТС «Фабрикант» превысил 63,74 млрд руб.

По данным аналитической службы Межотраслевой Торговой Системы «Фабрикант», совокупный объем всех торговых процедур, проведенных в системе «Фабрикант»
02.10.2009 Объём всех торгов в МТС «Фабрикант» превысил 10 млрд руб.

По данным аналитической службы межотраслевой торговой системы «Фабрикант», совокупный объем всех торговых процедур, проведенных в системе «Фабрикант», составил более 10,82 млрд руб. Общее количество торгов превысило 7,7 тыс. процедур. Объем корпорат
24.08.2009 Минобороны выбрало электронную площадку МТС «Фабрикант» для госзакупок

проводить закупки работ, товаров и услуг через электронную площадку Межотраслевой Торговой Системы «Фабрикант». Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства. Ранее Управление государств
08.07.2009 Объём всех торгов в МТС «Фабрикант» превысил 9 млрд руб.

По данным аналитического центра Межотраслевой торговой системы «Фабрикант», совокупный объем всех торговых процедур, проведенных в МТС «Фабрикант», со
25.06.2009 Минобороны будет закупать продовольственные и канцтовары на электронных торгах

оваров, которые будут закупаться Министерством обороны РФ через электронные торги. В качестве оператора электронной площадки для проведения пробных торгов была выбрана межотраслевая торговая система «Фабрикант». Об этом говорится в сообщении пресс-службы МТС «Фабрикант». Как отмечается, в ближайшее время на торговой площадке «Фабрикант» будут размещены первые электронные аукци
21.03.2007 Ресторан «Русский Фабрикантъ» выбрал решения «1С-Рарус»

ов были оборудованы рабочие места кассиров, установлены терминалы для официантов. На данный момент в единой системе работает 17 пользователей. В планах сотрудничества компании «1С-Рарус» и ресторана «Русский Фабрикантъ» — дальнейшая техническая и консультационная поддержка.

Публикаций - 61, упоминаний - 112

Фабрикант ЭТП и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14983 13
Росэлторг ЕЭТП - Единая электронная торговая площадка 146 10
РТС-тендер - B2B-Center - Центр развития экономики - Единая система электронной торговли 274 5
Ростелеком 10618 4
9253 4
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1617 3
ЕТС - Единые торговые системы - eTradeCommunity 46 3
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1298 2
Воентелеком - Воентелеком — Интегрированные системы и сети - Воентелеком-Сервис 169 2
RuCom Группа E4 - инжиниринговая компания - ОАО Инжиниринговый центр - Е4-ЦЭМ, Е4-Центрэнергомонтаж 23 2
ATIZ Innovation 4 1
Алее Софтвер - Alee Software 10 1
Байкал Композит 2 1
Статус Комплайнс - Status Compliance 1 1
МегаФон 10293 1
SAP SE 5527 1
Yandex - Яндекс 8763 1
Softline - Софтлайн 3500 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9344 1
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 937 1
ГЛОНАСС АО 260 1
МТС - МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 874 1
1С-Рарус 948 1
АСТ - Автоматизированные Системы и Технологии - AST - Advanced System Technologies 110 1
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1097 1
Spectec - НПП СпецТек - Научно-производственное предприятие 92 1
Softline - BeringPro - BearingPoint - БерингПоинт - KPMG Consulting - КПМГ Консалтинг 96 1
МегаФон - Синтерра - Synterra 818 1
One Identity 11 1
ДИМИ-Центр - DIMI-Center 2 1
Microbox 4 1
De Novo - Де Ново 46 1
Технологии Будущего 163 1
Сбер А - Сбербанк АСТ SberB2B ЭТП - Сбербанк Автоматизированная система торгов - Электронная торговая площадка 104 8
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1836 5
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 446 4
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2796 3
Московская Биржа - ММВБ-РТС - Фондовая биржа 437 3
ВСМПО-АВИСМА - Березниковский титано-магниевый комбинат, БТМК - АВИСМА-Машиностроитель - АВИСМА-Спецремонт - АВИСМА-МетрАТек - Аналитик-А 45 2
Дальмостострой 2 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8453 2
Sollers - УАЗ - Ульяновский автомобильный завод 139 2
БСПБ - Банк Санкт-Петербург 199 2
РТС-тендер - федеральная электронная торговая площадка 66 2
Петербургская Биржа - ТЭК-торг ЭТП 74 2
СУЭК СГК - СИБЭКО - Сибирская энергетическая компания - Новосибирскэнерго - Новосибирское районное энергетическое управление - Сибирьэнерго - Запсибэнерго - Западно-Сибирское районное управление энергетического хозяйства 30 2
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 487 1
Мегафарм - Мега фарм 3 1
НЭСКО - Нижневартовская энергосбытовая компания 3 1
Sollers - ЗМЗ - Заволжский моторный завод - 15 1
101Hotels.com 456 1
СКБ Контур УЦ - Удостоверяющий центр 49 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1577 1
Русские фонды ИГ - Проспект ИК - Проспект инвестментс - инвестиционная группа 40 1
ДЦСС - Дальневосточный центр судостроения и судоремонта - Звезда Дальневосточный завод 5 1
ОСК - ХСЗ - Хабаровский судостроительный завод 1 1
АТД - Арктический торговый дом 1 1
Петролеспорт 6 1
Еврострой 6 1
РЖД - Российские железные дороги 2035 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3064 1
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах - РГС 419 1
ГПБ - Газпромбанк 1212 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1128 1
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 545 1
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 264 1
X5 Group - Перекрёсток 623 1
ВкусВилл - Избёнка 200 1
Boeing 1028 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1160 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 455 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1748 1
Сбер - Сбербанк НПФ - Негосударственный пенсионный фонд - СберНПФ - Пенсионные решения НПФ - Ренессанс пенсии НПФ 78 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2840 13
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3143 13
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2296 12
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6392 5
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2241 4
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 745 4
Правительство Республики Татарстан - Аппарат Кабинета Министров Республики Татарстан - Президент Республики Татарстан - органы государственной власти 301 4
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1125 3
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1688 3
Администрация Костромы 4 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13210 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3506 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4870 2
Федеральное казначейство России 1895 2
Правительство Костромской области - Костромская областная дума - органы государственной власти 27 1
Администрация Президента РФ - Управление делами президента Российской Федерации - ППП УД президента РФ ФГУП - Предприятие по поставкам продукции Управления делами Президента РФ 62 1
Минобороны РФ - ВМФ РФ - Тихоокеанский флот 23 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5434 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5218 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 730 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5313 1
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 743 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2104 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1289 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2785 1
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 766 1
Правительство Москвы - ДТУ Москва - Департамент торговли и услуг - Департамент потребительского рынка и услуг города Москвы - Департамент продовольственных ресурсов города Москвы - Автоматизированная система оптового продовольственного рынка 27 1
Минобороны РФ - ВМФ РФ - Военно-Морской Флот Российской Федерации - День Военно-Морского Флота РФ - Главный военно-морской парад в Санкт-Петербургу - последнее воскресенье июля 282 1
Администрация Президента РФ - Управление делами президента Российской Федерации - УДП РФ 196 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 440 1
Правительство Республики Ингушетия - органы государственной власти 15 1
Росреестр - Федеральный научно-технический центр геодезии, картографии и инфраструктуры пространственных данных ФГБУ - Центр геодезии, картографии и ИПД ФГБУ - Центральный научно-исследовательский институт геодезии, аэросъёмки и картографии (ЦНИИГАиК) 28 1
Правительство Республики Саха (Якутия) - органы государственной власти 122 1
НАИЗ - Национальная ассоциация институтов закупок 8 3
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 141 1
КПСС - Коммунистическая партия СССР - Коммунистическая партия Советского Союза 39 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 75169 16
ЭТП - Электронная торговая площадка - Электронные закупки - E-procurement - Electronic procurement - Цифровые закупки 704 15
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4745 12
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13540 9
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34602 8
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 58633 5
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 17473 4
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 32749 4
SRM - Supplier Relationship Management - Управление взаимоотношениями с поставщиками - Система управления и планирования закупками 1105 4
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25751 3
EA - Enterprise Architecture - Enterprise Services - Enterprise-решения - Бизнес-приложение - Business Application - Информационные бизнес-системы - Прикладное программное обеспечение для корпоративного сектора 2223 3
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 5036 3
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4205 3
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13201 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23839 3
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7174 3
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2302 3
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22274 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13190 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12589 2
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17425 2
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8562 2
Открытое правительство - Доктрина государственного управления - Концепция открытости федеральных органов исполнительной власти 190 2
B2G - Business-to-government - Бизнес правительству - отношения между бизнесом и государством 386 2
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3315 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23425 2
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12469 2
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12476 2
e-Business - Electronic Business - Е-бизнес, И-бизнес - Интернет-бизнес - Электронный бизнес 1772 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17992 1
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5766 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 15182 1
Front-office - фронт-офис - фронт-офисные решения 508 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11736 1
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10122 1
Стандартизация - Standardization 2272 1
Электротехника - Электромеханика - Электрические машины - Электромеханические комплексы - Электротехническое оборудование - Electrical equipment - электроприбор - electrical appliance 287 1
Проектирование - процесс определения архитектуры, компонентов, интерфейсов и других характеристик системы или её части 1597 1
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14491 1
Фотокамеры - Трансфокатор - Объектив переменного фокусного расстояния - Вариообъектив или зум-объектив (zoom) - Transfocator, variobjector 1973 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3474 13
Московская Биржа - ММВБ–Информационные Технологии - MOEXIT 12 4
Positive Technologies - PT AI - PT Application Inspector - PT Application Security 84 3
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5343 2
Positive Technologies - PT AF - PT Application Firewall - PT Application Firewall Cloud DDoS Protection 159 2
Microsoft Windows 2000 8679 2
Штрих-М ФР - Штрих-MiniPOS 19 1
Росатом - ОЭТП - Атоминформресурс - Отраслевая электронная торговая площадка Федерального агентства по атомной энергии - Единый отраслевой стандарт закупок ГК Росатом 20 1
1С Первый Бит - БИТ.Тендер 1 1
One Identity IM - One Identity Manager - One Identity Safeguard 8 1
ВкусВилл - Обед.ру 1 1
De Novo Облако - De Novo ЦОД 23 1
Google Android 14955 1
Apple iOS 8418 1
Microsoft Office 4043 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6012 1
Oracle Java - язык программирования 3396 1
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2928 1
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1151 1
Яндекс.Маркет - Yandex Market 1220 1
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 937 1
C# - C Sharp - Си шарп - Язык программирования 381 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2487 1
Microsoft Xamarin 35 1
Spectec TRIM - EAM/MRO-система 133 1
1С:Бухгалтерия - 1С:БП - 1С:Бухгалтерия птицефабрики 994 1
МТС Big Data 318 1
1С:ERP УХ - 1С:ERP Управление Холдингом 212 1
Oracle Primavera - Oracle EPPM - Oracle Enterprise Project Portfolio Management 122 1
SAP MDM - SAP Master Data Management - SAP MDM Ontologic 37 1
SAP SRM - SAP Supplier Relationship Management - mySAP Supplier Relationship Management 35 1
OpenText EMC Documentum - платформа управления знаниями, документами и бизнес-процессами 412 1
Naumen - Сэтонлайн - SETonline ЭТП 42 1
1С-Рарус Общепит 41 1
1С-Рарус Ресторан+Бар+Кафе 14 1
Габестро Сергей 28 27
Абызов Михаил 68 3
Медведев Дмитрий 1664 3
Плоцкий Дмитрий 3 2
Брежнев Леонид 6 2
Андреева Маргарита 2 2
Артемьев Игорь 91 2
Киреенко Сергей 2 1
Трефилов Дмитрий 1 1
Мишутин Дмитрий 3 1
Конышева Марина 2 1
Шилов Александр 4 1
Алексеева Олеся 18 1
Эллинский Евгений 1 1
Красильников Алексей 2 1
Фролова Марина 4 1
Шубарев Максим 1 1
Воеводин Михаил 1 1
Эйфман Борис 1 1
Шраменко Александр 4 1
Кашунина Ирина 1 1
Чернихов Яков 1 1
Таранец Татьяна 1 1
Балин Асигкрит 1 1
Погодаев Илья 1 1
Дворкович Аркадий 213 1
Шувалов Игорь 85 1
Тарасенко Андрей 14 1
Федоров Алексей 133 1
Смирнов Дмитрий 106 1
Харитонов Александр 69 1
Соколов Артем 52 1
Давыдов Александр 54 1
Черногоров Андрей 65 1
Сердюков Анатолий 84 1
Чайка Юрий 43 1
Александров Антон 11 1
Воробьев Александр 39 1
Прошкин Александр 2 1
Чуйченко Константин 9 1
Россия - РФ - Российская федерация 160553 34
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3320 7
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46501 5
Россия - ПФО - Нижегородская область 2191 3
Россия - УФО - Челябинская область 1443 3
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 1132 2
Россия - УФО - Свердловская область 1832 2
Франция - Французская Республика 8051 2
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1708 2
Италия - Венеция 78 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Василеостровский район - Васильевский остров 118 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Всеволожский район - Мурино 36 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18574 1
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1393 1
Земля - планета Солнечной системы 10738 1
Армения - Республика 2399 1
Беларусь - Белоруссия 6140 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3079 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19028 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8313 1
Индия - Bharat 5769 1
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион - Крымский полуостров 1033 1
Германия - Федеративная Республика 13035 1
Италия - Итальянская Республика 4459 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3461 1
Бразилия - Федеративная Республика 2478 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Кронштадт 106 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3046 1
Россия - ЮФО - Волгоградская область 863 1
Россия - ЦФО - Курская область 721 1
Турция - Турецкая республика 2533 1
Индонезия - Республика 1031 1
Россия - ПФО - Самарская область 1510 1
Украина 7863 1
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2752 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край 2165 1
Россия - СКФО - Ставропольский край 1032 1
Россия - ЦФО - Ивановская область 568 1
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 1088 1
Арктика - Арктический регион - Арктическая зона - Арктический бассейн 861 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55754 33
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26374 25
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5352 15
Федеральный закон 223-ФЗ - О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц 420 8
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51889 7
Федеральный закон 94-ФЗ - О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд 256 7
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6802 7
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8970 7
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6379 6
Финансовый сектор - Кредитование - Коллекторское агентство - долговое агентство 440 5
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11908 5
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3756 5
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10908 4
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4471 4
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3312 4
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 32403 3
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1877 3
Пищевая промышленность - Молочная промышленность - Молочные продукты - Молочная продукция - 1 июня - День молока 451 3
Коррупция - Коррупционные расследования - Коррупционные риски - Corruption - Corruption investigations - Corruption risks - Нулевая толерантность (терпимость) 675 3
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8492 2
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5388 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8364 2
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6494 2
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8621 2
Дача - Дачный сезон - Дачники 1037 2
Судебная власть - Арбитраж - Арбитражный суд 469 2
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5845 2
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7471 2
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5500 2
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6845 2
CA - Certification authority - Удостоверяющие центры 960 2
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6406 2
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10626 2
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8012 2
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7361 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2628 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2945 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7109 1
Энергетика - Energy - Energetically 5605 1
Платёжное поручение - Payment order 239 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1180 1
Ведомости 1338 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2249 1
Комсомольская правда ИД 77 1
Известия ИД 732 1
Российская газета 282 1
Gartner - Гартнер 3630 2
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 375 2
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8454 1
МЭИ - Московский энергетический институт 162 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 344 1
ГУАП СПб - Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения 44 1
МЭИ НИУ - Национальный исследовательский университет 68 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7640 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1430908, в очереди разбора - 728972.
Создано именных указателей - 192250.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

