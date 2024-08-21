Фабрикант ЭТП Fabrikant ЭТС АО межотраслевая торговая система
ЭТП «Фабрикант» ведет свою историю с 2005 г. и является одним из основателей рынка электронных торгов Российской Федерации. ЭТП «Фабрикант» - это электронная платформа для проведения всех видов торгов:
- государственные и муниципальные закупки (44-ФЗ);
- корпоративные закупки (223-ФЗ);
- коммерческие закупки;
- закупки по капитальному ремонту в многоквартирных домах (615-ПП);
- имущественные торги (приватизация, аренда, конфискованное и арестованное имущество, непрофильные активы);
- торги по банкротству (127-ФЗ);
- корпоративные продажи.
Электронные процедуры площадки соответствуют требованиям российского законодательства. По распоряжению правительства РФ ЭТП «Фабрикант» входит в перечень федеральных электронных торговых площадок. Компания имеет все необходимые лицензии ФСТЭК России и ФСБ России.
СУДЕБНЫЕ ДЕЛА
Всего 1 дело, на cумму 7 546 873 622 ₽*
СОБЫТИЯ
|21.08.2024
Электронная торговая площадка «Фабрикант» внедрила сервис проверки репутации на основе ЭКГ-рейтинга
Электронная торговая площадка «Фабрикант» первой среди российских ЭТП внедрила возможность отслеживать ЭКГ-рейтинг компаний
|04.04.2022
Электронная площадка «НЭП-Фабрикант» совместно с Softline решила проблему контроля за действиями привилегированных пользователей
Федеральная электронная яплощадка для проведения торгов «НЭП-Фабрикант» (АО «ЭТС») при помощи глобального поставщика ИТ-решений и услуг Softline внедрила
|20.02.2018
«Фабрикант» автоматизировал приемку кода c помощью PT Application Inspector
Электронная торговая площадка «Фабрикант» создала систему защиты своих приложений на базе технологий Positive Technologies ―
|25.01.2016
«Фабрикант» и «1С» провели интеграцию на базе «1С: Управление холдингом»
Фирма «1С» и торговый портал «Фабрикант» провели интеграцию сервисов на базе решения «1С:Управление холдингом». Продукт «1С
|29.07.2015
«Фабрикант» расширил возможности доступа к электронным торгам для физических лиц
Торговый портал «Фабрикант» предоставил бесплатный доступ физическим лицам к электронным торгам на продажу. Об
|22.01.2014
«Фабрикант.ру» за 440 млн руб. купил площадку Московской биржи для госторгов
лагается по адресу etp-micex.ru), имеющую право проводить госторги. Покупателем выступила компания «Фабрикант.ру», специализирующаяся на проведении коммерческих закупок (площадка Fabrikant.ru).
|21.01.2014
Fabrikant.ru купил «ММВБ-ИТ» — оператора ЭТП ММВБ «Госзакупки»
Торговый портал Fabrikant.ru приобрел «ММВБ-ИТ» — электронную торговую площадку, обладающую лицензией на пров
|11.12.2013
Fabrikant.ru усилил контроль доступа к серверам с помощью Wallix AdminBastion
Торговый портал Fabrikant.ru внедрил систему контроля доступа привилегированных пользователей к серверам на базе технологий Wallix AdminBastion (WAB). Как результат, служба безопасности торгового портала получ
|03.09.2013
Fabrikant.ua перенес свою ИТ-инфраструктуру в «Облако» De Novo
Национальный оператор облачных сервисов Украины De Novo сообщил о переносе электронной торговой площадкой Fabrikant.ua своей ИТ-инфраструктуры в «Облако» De Novo. Оператор обеспечивает заказчику необходимые условия для работы электронного бизнеса, в том числе производительность ИТ-составляющей при
|11.07.2012
«Фабрикант.ру» запустил электронную торговую площадку для грузоотправителей
Компания «Фабрикант.ру» сообщила о запуске торговой системы «Фабрикант рейл», консолидирующей за
|10.04.2012
Группа RU-COM cэкономила на закупках более 1,3 млрд руб. с помощью портала Fabrikant.ru
Группа RU-COM оценила итоги работы за 2011 г. на торговом портале Fabrikant.ru: экономия на закупках выросла в 13,5 раза, составив 1,3 млрд руб., против 70 млн руб. в 2010 г. «В 2010 г., в рамках модернизации закупочной политики Группы RU-COM, функция единого
|20.03.2012
«РКК «Энергия» переводит электронные закупки на Fabrikant.ru
В 2012 г.«Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С.П. Королева» будет осуществлять закупки на торговом портале Fabrikant.ru. Торговый портал Fabrikant.ru был выбран в качестве официальной площадки «РКК «Энергия» по закупке товаров, работ и услуг на собственные оборотные средства. В 2011 г. корпор
|29.02.2012
Fabrikant.ru обеспечит госкомпаниям информационную инфраструктуру и поможет соответствовать требованиям 223-ФЗ
варя 2012 г. вступил в силу 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», вовлекший в сферу электронных закупок все компании с государственным участием. Торговый портал Fabrikant.ru предлагает компаниям специальные сервисы для торгов по 223-ФЗ. Государственные корпорации, компании и их дочерние предприятия уже сейчас должны принять собственное положение о заку
|16.02.2012
Fabrikant.ru и ЭТП ММВБ «Госзакупки» договорились об интеграции
Электронная торговая площадка ММВБ «Госзакупки» и торговый портал Fabrikant.ru в ходе форума «Госзаказ-2012» подписали соглашение о сотрудничестве в области организации и проведения торгово-закупочных процедур. В рамках сотрудничества будет осуществляться поэ
|31.08.2011
«Фабрикант.ру» предоставил СМБ бесплатный доступ к электронным торгам
Межотраслевая торговая система «Фабрикант.ру» (fabrikant.ru) разработала специальный тариф «Малая закупка» - теперь в предела
|20.12.2010
«Росатом» перевел на электронные торги 30% торговых процедур и сэкономил более 13 млрд руб.
Торговая система «Фабрикант.ру» сообщила о том, госкорпорации «Росатом» удалось сэкономить более 13 млрд руб. п
|29.11.2010
Электронные закупки позволили предприятиям RU-COM сэкономить более 1 млрд руб.
Межотраслевая торговая система «Фабрикант» сообщила о том, что переход к электронной системе закупок организаций, входящих в
|15.11.2010
Система «Фабрикант.ру» аккредитована для проведения торгов по продаже имущества банкротов
при проведении открытых торгов в электронной форме при продаже имущества (предприятия) должников в ходе процедур, применяемых в деле о банкротстве. По итогам заседания, электронная торговая система «Фабрикант.ру» была признана соответствующей требованиям для проведения электронных торгов по продаже имущества должников дороже 500 тыс. руб. Напомним, что с 14 октября продажа имущества предпр
|01.11.2010
Имущество несостоятельных предприятий можно приобрести через интернет
Торговая система «Фабрикант.ру» сообщила о том, что отныне все открытые торги имущества несостоятельных предпри
|11.10.2010
Поставщик титана для Boeing сэкономил 460 млн руб. на электронных торгах
практики электронных закупок товарно-материальных ценностей (ТМЦ) с 2008 г. через торговую систему «Фабрикант.ру» (www.fabrikant.ru). Опыт проведения независимых электронных закупок показался к
|27.04.2010
«Фабрикант.ру»: Минэкономразвития и ФАС действуют вопреки поручениям администрации президента РФ и правительства
с принятыми Арбитражным судом обеспечительными мерами по заявлению Межотраслевой Торговой Системы «Фабрикант.ру». 20 апреля 2010 г. были поданы заявления об их отмене, что, по мнению «Фабри
|16.04.2010
Результаты отбора операторов электронных площадок могут быть отменены
ражный суд г. Москвы вынес решение о принятии обеспечительных мер в полном объеме по заявлению ООО «Фабрикант.ру». Арбитражный суд приостановил действие решения Минэкономразвития России и ФАС Р
|29.03.2010
«Фабрикант.ру»: при отборе электронных площадок был нарушен закон
целях проведения открытых аукционов в электронной форме. 23 марта 2010 г. участник данного отбора «Фабрикант.ру» подал в Арбитражный суд г. Москвы заявление о признании отбора недействительным
|04.02.2010
Объем электронных госзакупок в МТС «Фабрикант» превысил 782 млн руб.
По данным аналитической службы Межотраслевой торговой системы «Фабрикант», совокупный объем всех торговых процедур по государственным и муниципальным закупк
|13.01.2010
Объем торгов в МТС «Фабрикант» превысил 63,74 млрд руб.
По данным аналитической службы Межотраслевой Торговой Системы «Фабрикант», совокупный объем всех торговых процедур, проведенных в системе «Фабрикант»
|02.10.2009
Объём всех торгов в МТС «Фабрикант» превысил 10 млрд руб.
По данным аналитической службы межотраслевой торговой системы «Фабрикант», совокупный объем всех торговых процедур, проведенных в системе «Фабрикант», составил более 10,82 млрд руб. Общее количество торгов превысило 7,7 тыс. процедур. Объем корпорат
|24.08.2009
Минобороны выбрало электронную площадку МТС «Фабрикант» для госзакупок
проводить закупки работ, товаров и услуг через электронную площадку Межотраслевой Торговой Системы «Фабрикант». Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства. Ранее Управление государств
|08.07.2009
Объём всех торгов в МТС «Фабрикант» превысил 9 млрд руб.
По данным аналитического центра Межотраслевой торговой системы «Фабрикант», совокупный объем всех торговых процедур, проведенных в МТС «Фабрикант», со
|25.06.2009
Минобороны будет закупать продовольственные и канцтовары на электронных торгах
оваров, которые будут закупаться Министерством обороны РФ через электронные торги. В качестве оператора электронной площадки для проведения пробных торгов была выбрана межотраслевая торговая система «Фабрикант». Об этом говорится в сообщении пресс-службы МТС «Фабрикант». Как отмечается, в ближайшее время на торговой площадке «Фабрикант» будут размещены первые электронные аукци
|21.03.2007
Ресторан «Русский Фабрикантъ» выбрал решения «1С-Рарус»
ов были оборудованы рабочие места кассиров, установлены терминалы для официантов. На данный момент в единой системе работает 17 пользователей. В планах сотрудничества компании «1С-Рарус» и ресторана «Русский Фабрикантъ» — дальнейшая техническая и консультационная поддержка.
