Электронная площадка «НЭП-Фабрикант» совместно с Softline решила проблему контроля за действиями привилегированных пользователей

Федеральная электронная яплощадка для проведения торгов «НЭП-Фабрикант» (АО «ЭТС») при помощи глобального поставщика ИТ-решений и услуг Softline внедрила решение класса PAM, чтобы обеспечить информационную безопасность ИТ-инфраструктуры компании.

Так как «НЭП-Фабрикант» является электронной торговой площадкой, для заказчика вопрос кибербезопасности критически важен. Клиент обратился в Softline для поиска решения по модернизации системы контроля за действиями привилегированных пользователей.

Softline помогла заказчику провести сравнительный анализ и функциональную оценку нескольких продуктов класса Privileged Access Management. По итогам пилотного тестирования было выбрано решение Safeguard вендора One Identity.

Система управления привилегированными учетными записями позволяет контролировать, отслеживать и записывать сессии привилегированных пользователей. Она имеет продвинутый аудит и, осуществляя видеофиксацию всех действий администратора, предоставляет возможность распознавать введенные команды и производить их анализ в автоматизированном режиме.

Такая функциональность позволяет в случае вредоносных действий отследить нарушителя, который пытался нанести ущерб информационной системе. Кроме того, внедренное ПО дает возможность блокировать команды, которые являются заведомо деструктивными, и в режиме онлайн уведомлять администратора безопасности. Также решение скрывает пароли на защищаемые активы от привилегированных пользователей.

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Для «НЭП-Фабрикант» наличие такого инструмента является крайне важным, поскольку позволяет контролировать технический доступ к активам информационной системы.

«Данный проект является успешным, поскольку с внедрением решения Safeguard One Identity мы в полной мере достигли всех поставленных целей. Мы высоко оцениваем работу команды Softline по организации консультаций, демонстраций и пилотирования решений основных ведущих производителей в области PAМ-решений. Благодаря помощи Softline мы смогли получить прямые консультации, провести анализ и выбрать наиболее подходящее для нас решение. В совместной работе нам понравилась возможность через одного партнера получить доступ ко всем интересующим нас программным продуктам», – сказал Дмитрий Смирнов, руководитель отдела информационной безопасности ЭТП «НЭП-Фабрикант».

По окончании проекта сотрудничество «НЭП-Фабрикант» и Softline продолжает развиваться по линии информационной безопасности.