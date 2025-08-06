Разделы

Кибербезопасность PAM Privileged Access Manager Контроль и управление привилегированным доступом пользователей DAG Data Access Governance DACL Discretionary Access Control List список избирательного управления доступом

Кибербезопасность - PAM - Privileged Access Manager - Контроль и управление привилегированным доступом пользователей - DAG - Data Access Governance - DACL - Discretionary Access Control List - список избирательного управления доступом

Защита от внутренних угроз — важнейший пласт кибербезопасности, ведь большинство инцидентов по статистике относится именно к этой категории. Сотрудники по ошибке или со злым умыслом могут компрометировать чувствительные данные своей организации. Этот риск еще выше для привилегированных пользователей — то есть тех, у кого есть расширенный доступ к информационным системам организации, сетевой инфраструктуре и конфиденциальным сведениям. Как правило это администраторы информационных систем, а также внешние подрядчики (например, поставщики новых приложений). За счет широких полномочий они могут изменять конфигурацию информационных систем или оборудования, отключать системы безопасности, использовать конфиденциальную информацию.

Для контроля доступа привилегированных пользователей к информационным системам организации используется такое ИБ решение как PAM-система (Privileged Access Management). Оно позволяет выдавать гранулированный доступ для привилегированных сотрудников — минимально достаточные полномочия для выполнения рабочих задач. Объем полномочий определяется регламентом организации и настроенными правилами подключения. Другая важная функция —контроль действий пользователей в течение всей рабочей сессии. Через веб интерфейс администратора можно наблюдать происходящее в режиме реального времени или посмотреть в формате видео уже завершенную сессию: PAM фиксирует весь трафик. Если инцидент все же произошел и необходимо расследование, можно выгрузить запись и передать специалистам на изучение.

По сути, PAM-решения реализуют сценарий атаки «человек посередине» (MITM, Man in the middle) — система устанавливается в сети между пользователем и ресурсом, к которому пользователю нужен доступ. PAM становится промежуточным звеном: перехватывает трафик и для пользователя представляется целевым ресурсом, а для ресурса — пользователем. В случае с реальной атакой при такой подмене сообщений выполняются несанкционированные действия, PAM-решения же преследуют благие цели: держать под контролем работу администраторов и предотвращать нарушения.

СОБЫТИЯ

Опубликовать описание технологии — book@cnews.ru


06.08.2025 ГК Softline внедрила на предприятии пищевой промышленности систему управления привилегированным доступом Indeed PAM

кса решений в области безопасности айдентити, внедрили на предприятии пищевой промышленности Indeed PAM — продукт для управления доступом привилегированных пользователей к ИТ-системам организац
06.08.2025 Innostage представила новую версию системы управления привилегированным доступом — Innostage PAM

системы управления привилегированным доступом. Продукт получил новое название — Innostage Cardinal PAM (ранее Innostage PAM), что отражает значительное расширение функциональности и пер
06.08.2025 Российский рынок PAM-систем в 2024 г. составил 5,7 млрд рублей

Летом 2025 г. компания Piccard провела исследование российского рынка систем класса PAM (Privileged Access Management), которое включало в себя кабинетное исследование, глубинные инт
05.08.2025 Обновление Bi.Zone PAM 2.3: механизм «второй руки» для двойного контроля и снижения рисков

мошенников к пользователям с расширенными правами — одна из множества причин, почему системы класса privileged access management стали базовым инструментом кибербезопасности. PAM-решения ежедне
05.08.2025 «Сравни» внедрила PAM-решение JumpServer для повышения управляемости доступа

ии «АФИ Дистрибьюшн», эксклюзивного дистрибьютора JumpServer в России. Решение позволило перейти на PAM-платформу без ущерба для рабочих процессов и сохранить высокий уровень контроля при админ
29.07.2025 «АйТи Бастион» внедрил собственную двухфакторную аутентификацию на базе TOTP в своей PAM‑платформе

действие настраивается на внутреннем сервисе СКПДУ НТ, а использовать 2FA можно во всех подсистемах PAM-платформы («Шлюз доступа», «Мониторинг и аналитика» и др.). При этом решение не требует д
23.07.2025 «Айти Таск» расширил портфель PAM-решением JumpServer

ель решений китайским продуктом Jump Server — платформой для управления привилегированным доступом (PAM). Новое партнерство позволяет решать более широкий спектр задач заказчиков и повышает гиб
10.07.2025 MFASoft Secure Authentication Server совместим с системой sPACE PAM

са MFASoft Secure Authentication Server (SAS) и системы управления привилегированным доступом sPACE PAM. Испытания подтвердили корректность совместной работы этих продуктов. Об этом CNews сообщ
03.06.2025 iTProtect завершил переход на российскую систему управления привилегированным доступом Indeed PAM

ходу с зарубежной платформы CyberArk на российскую систему Indeed Privileged Access Manager (Indeed PAM) от компании «Индид», разработчика продуктов в области безопасности айдентити. Данное реш
28.05.2025 Международный аэропорт Шереметьево применяет Indeed PAM для защиты учетных данных

АО «Международный аэропорт Шереметьево» внедрил Indeed Privileged Access Manager (Indeed PAM) – продукт для защиты привилегированного доступа от компании «Индид», российского разрабо
14.05.2025 Подтверждена совместимость Termidesk VDI с PAM-системой СКДПУ НТ

ак важна интеграция элементов PAM-платформы СКДПУ НТ и Termidesk VDI. Грамотно настроенные политики PAM-решения позволяют точечно отслеживать доступ к информационным ресурсам и данным в рамках

24.04.2025 В «Контур.PAM» внедрили протокол SSH для защиты устройств на Linux-системах ​

«Контур» расширил функциональные возможности своего продукта по инфобезопасности – сервиса привилегированного доступа «Контур.PAM». Теперь она поддерживает не только Windows-системы, но и терминальный доступ к Linux-серверам. Об этом CNews сообщили представители «Контура». Ранее «Контур.PAM» обеспечивал защиту

23.04.2025 СУБД Jatoba и Indeed PAM усилят безопасность привилегированного доступа компаний

об успешном завершении тестирования на совместимость системы управления базами данных Jatoba версии 6.4.1 и решения для управления привилегированным доступом Indeed Privileged Access Manager (Indeed PAM) версии 3.0. Интеграция этих продуктов обеспечивает организациям комплексную защиту критически важных данных, позволяя контролировать доступ привилегированных пользователей к базам данных и
23.04.2025 «Индид» защищает доступ к ключевым ИТ-системам ООО «Сбер Лигал»

решений в области защиты айдентити. Программные комплексы Indeed Privileged Access Manager (Indeed PAM) и Indeed Access Manager (Indeed AM) позволили клиенту обеспечить эффективное управление

22.04.2025 Innostage обновила In PAM

ний в области цифровой безопасности, выпустила новую версию программного продукта In PAM (Innostage Privileged Access Management), предназначенного для организации и контроля доступа привилегир
15.04.2025 «СберМаркетинг» усилил систему управления привилегированными доступами

ение системы управления привилегированным доступом на базе Indeed Privileged Access Manager (Indeed PAM) с помощью ИБ-интегратора iTProtect и компании «Индид», разработчика комплекса решений дл
21.03.2025 Axiom JDK Certified и Libercat Certified подтвердили совместимость с PAM-системой компании Web Control

ИБ. Тесты подтвердили полную работоспособность системы управления привилегированным доступом sPACE PAM с отечественной средой разработки и исполнения Java Axiom JDK Certified и сервером Java-п
19.03.2025 Система управления привилегированным доступом sPACE PAM совместима с токенами и смарт-картами «Рутокен» ЭЦП 3.0

овые убытки и негативно сказаться на репутации компании. Внедрение комплексного решения класса PАМ (Privileged Access Management) и использование двухфакторной аутентификации поможет снизить эт
07.02.2025 BI.Zone PAM заменит в «Сбере» зарубежное решение по защите привилегированного доступа

«Сбер» отказался от зарубежной системы по управлению привилегированным доступом класса PAM (privileged access management) в пользу российского решения BI.Zone PAM. Об этом CNews сообщил
04.02.2025 Bi.Zone PAM 2.0: ускорено решение рутинных задач по управлению привилегированным доступом 

бирать между безопасностью и удобством управления. «Мы нацелены на создание лучшего продукта класса privileged access management и последовательно развиваем платформу от правильной архитектуры

27.01.2025 «Металлоинвест» перешел на отечественную PAM-систему

Компания «Металлоинвест» перешла на программный комплекс Indeed Privileged Access Manager (Indeed PAM) для управления доступом привилегированных пользователей взамен потерявшего поддержку ино
22.01.2025 «Индид» выпустила новую версию продукта Indeed PAM 3

Компания «Индид» расширила функциональность Indeed Privileged Access Manager (Indeed PAM) – продукта для управления доступом привилегированных пользователей. В версии 3.0 разработчики представили ряд обновлений, в частности новый компонент PostgreSQL Proxy и улучшенный мастер у
13.01.2025 NGR Softlab дополнил PAM-систему Infrascope модулем поведенческой аналитики

Российский разработчик ИБ-решений NGR Softlab включил в новую версию своего решения класса PAM Infrascope модуль поведенческой аналитики (UEBA). Технология обогатит возможности системы
25.12.2024 Разработчик «АйТи Бастион» обновил продукт «СКДПУ НТ Шлюз доступа»

Версия платформы класса PAM «СКДПУ НТ Шлюз доступа» 7.0.18 предлагает новые функции и улучшения для оптимизации работ
12.12.2024 «Снежная Королева» повысила надежность и безопасность ИТ-систем с помощью Indeed PAM

ы «Снежная Королева» успешно внедрила программный комплекс Indeed Privileged Access Manager (Indeed PAM) от компании «Индид» – российского разработчика решений в области защиты айдентити. Проду
27.11.2024 ГК «Солар» интегрировала двухфакторную аутентификацию «Аладдин Р.Д.» в решения для управления доступом привилегированных пользователей

веренной безопасной ИТ-инфраструктуры, завершили проект по реализации технологической совместимости PAM-системы Solar SafeInspect, веб-портала Solar SafeConnect с программным продуктом двухфакт
22.11.2024 Система управления привилегированным доступом «In PAM» от Innostage включена в реестр отечественного ПО

Система управления привилегиями и контроля доступа привилегированных пользователей «Innostage Privileged Access Management» компании Innostage, интегратора и разработчика сервисов и решен
21.11.2024 «Абсолют Банк» усиливает кибербезопасность с помощью продуктов «Индид»

ий в области защиты айдентити «Индид». С помощью продуктов Indeed Privileged Access Manager (Indeed PAM) и Indeed Access Manager (Indeed AM) банк обеспечил безопасное и централизованное управле
02.10.2024 BI.Zone PAM получил сертификат ФСТЭК России

BI.Zone PAM получил сертификат ФСТЭК России. Продукт успешно прошел необходимые испытания. Теперь его
26.09.2024 Компания «АйТи Бастион» объявила о старте программы конкурентного перехода

онкурентного перехода позволит компаниям, использующим системы контроля привилегированного доступа (PAM), перейти на отечественное решение от компании «АйТи Бастион» на максимально выгодных усл
09.09.2024 Система управления привилегированным доступом sPACE PAM совместима с российской СУБД Postgres Pro

Postgres Professional, разработчик российской СУБД Postgres Pro, и Web Control, разработчик sPACE PAM, объявляют о совместимости своих продуктов. Сертификат, выданный Postgres Professional, п
16.08.2024 Новый продукт Bi.Zone PAM защитит от нелегитимного использования административных учетных записей

быть болезненными: утечка конфиденциальной информации, нелегитимный доступ к финансовым активам, разрушение ИT-инфраструктуры, простой и потеря прибыли. Bi.Zone Privileged Access Management (Bi.Zone PAM) препятствует действиям злоумышленников, которые собираются получить доступ к привилегированным учетным записям и проникнуть в ИT-периметр компании. Продукт позволяет выстроить защиту от те
17.07.2024 Подсистема платформы СКДПУ НТ получила сертификат ФСТЭК России

Разработчик «АйТи Бастион» сообщает о сертификации компонентов PAM-платформы СКДПУ НТ по четвертому уровню доверия (сертификат ФСТЭК России № 4811). Платфор
14.06.2024 Innostage выпустила продукт для управления привилегированным доступом Innostage PAM

вать продуктовый портфель, расширяя его направления. Новый продукт Innostage PAM относится к классу Privileged Access Management (PAM) и помогает компаниям организовывать и контролировать досту
17.05.2024 Компания «Индид» представляет версию 2.10 продукта для защиты привилегированного доступа Indeed Privileged Access Manager (Indeed PAM)

Компания «Индид» объявила о запуске обновленной версии Indeed PAM (Indeed Privileged Access Manager). В числе ключевых изменений продукта: поддержка новых

16.05.2024 Москва заплатит 314 миллионов специалистам по Java и PostgreSQL, которые улучшат городскую ИС

Усовершенствование СУДИР Как выяснил CNews, правительство Москвы планирует модернизацию городской информационной
01.02.2024 Привилегированный доступ: тренды угроз и прогноз рынка PAM-систем

пользователей к информационным системам организации используется такое ИБ решение как PAM-система (Privileged Access Management). Оно позволяет выдавать гранулированный доступ для привилегиров
27.12.2023 Разработчик NGR Softlab получил сертификат ФСТЭК на продукт класса PAM Infrascope

ов из самых разных отраслей». Разработчики NGR Softlab оснастили продукт рядом функций: автоматизация привилегированных задач, которая позволяет выстраивать сложные схемы использования решения класса PAM; выстраивание гибких политик при обращении пользователей к базам данных с применением списков разрешенных и запрещенных команд с ведением логирования всех действий; журналирование доступа к
18.10.2023 Обновление Indeed Privileged Access Manager (Indeed PAM): версия 2.9

Отечественное решение Indeed PAM теперь можно установить не только на Windows, но и на любой дистрибутив Linux с поддержкой Docker, в том числе сертифицированный ФСТЭК. Об этом CNews сообщили представители компании «Индид»
22.08.2023 СКДПУ НТ прошел оценку уровня надежности компанией «Акстел-безопасность»

Флагманская РАМ-система (Privileged Access Management) контроля доступа привилегированных пользователей СКДПУ НТ компа

