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Разработчик «АйТи Бастион» обновил продукт «СКДПУ НТ Шлюз доступа»

Версия платформы класса PAM «СКДПУ НТ Шлюз доступа» 7.0.18 предлагает новые функции и улучшения для оптимизации работы и повышения уровня безопасности.

В ответ на запрос пользователей специалисты «АйТи Бастион» провели модернизацию компонентов, влияющих на производительность и удобство использования решения по контролю удаленного доступа. Об этом CNews сообщили представители «АйТи Бастион».

Ключевые изменения

Проведена оптимизация компонента Session Probe, который запускается на каждой RDP-сессии при использовании «Шлюза доступа». В результате оптимизации использование CPU уменьшилось более чем на 50%, потребление памяти – более чем на 20%. Улучшение производительности обеспечило работу интерфейса без задержек и ухудшения качества даже в условиях высокой нагрузки. При этом минимальные требования к ресурсам заказчика остались прежними.

Новый релиз PAM-платформы теперь поддерживает авторизацию с помощью смарт-карт на целевых устройствах, что значительно упрощает процесс аутентификации по сравнению с вводом пароля. Пользователи получили возможность быстрого доступа к целевым системам без необходимости запоминать сложные пароли. Снижен риск утечки учетных данных и несанкционированного подключения, поскольку доступ возможен только при наличии физической карты.

В версии продукта 7.0.18 также обновлен пользовательский интерфейс, который стал более современным, и добавлена кастомизация RDP-прокси. Внешний вид селектора RDP-прокси можно адаптировать под корпоративные стандарты и личные предпочтения: менять цвет, стиль, добавлять логотипы.

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Новая версия «СКДПУ НТ Шлюз доступа» поддерживает ОС Astra Linux Special Edition с последними оперативными обновлениями, что гарантирует стабильную работу, а также соответствие требованиям безопасности и производительности.

«Работая над обновлениями PAM-платформы СКДПУ НТ, мы сделали мощный инструмент для безопасного удаленного доступа, который отвечает всем современным требованиям и ожиданиям пользователей. Добавлена опция смены порта, на котором работает SSH-прокси – это позволяет не только соответствовать принятым во многих компаниях ИБ-стандартам, но и в целом сделать систему более безопасной. Обновилась библиотека протокола TACACS+, обеспечив лучшее взаимодействия с системами, работающими по этому протоколу, — сказал руководитель отдела развития продуктов «АйТи Бастион» Константин Родин.

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