Родин Константин
Родин Константин и организации, системы, технологии, персоны:
|Натрусов Артем 284 14
|Шадаев Максут 1008 14
|Ульянов Николай 112 14
|Демидов Сергей 127 14
|Нестеров Алексей 143 14
|Аксенов Олег 44 14
|Абакумов Евгений 205 14
|Чаркин Евгений 296 14
|Прохоров Юрий 64 13
|Меденцев Константин 97 13
|Бутенко Павел 16 13
|Сотин Денис 205 13
|Пшиченко Дмитрий 46 13
|Дьяченко Валерий 95 13
|Плешков Алексей 67 13
|Козак Николай 161 13
|Мураховский Эдуард 38 13
|Карпов Иван 78 13
|Прохорова Алла 65 13
|Портной Михаил 42 13
|Слышкин Василий 129 13
|Семенихин Игорь 56 13
|Халматов Максим 64 13
|Юсупов Шамиль 41 13
|Мискевич Евгений 49 13
|Москальков Дмитрий 42 13
|Сороченков Алексей 42 13
|Трофимова Людмила 50 13
|Горчаков Денис 48 13
|Степченков Максим 65 13
|Рубин Адар 47 13
|Лебедев Антон 51 13
|Урьяс Вадим 98 13
|Позднякова Ксения 25 13
|Шойтов Александр 78 13
|Петров Артем 24 13
|Каюмов Шамиль 53 13
|Клепиков Алексей 117 13
|Егоров Владимир 82 13
|Сыкулев Андрей 84 13
|CNews Инновация года - награда 111 1
|Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar 4RAYS - центр исследования киберугроз 97 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3198 1
|CNews IaaS рейтинг - CNews Мишень IaaS Enterprise 58 1
|НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1042 1
|НИУ ВШЭ - ИСИЭЗ - Институт статистических исследований и экономики знаний 77 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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