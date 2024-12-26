Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 166143
ИКТ 12983
Организации 10186
Ведомства 1441
Ассоциации 966
Технологии 3378
Системы 24911
Персоны 70352
География 2711
Статьи 1506
Пресса 1175
ИАА 682
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2547
Мероприятия 843

Родин Константин



26.12.2024 Компании «Газинформсервис» и «АйТи Бастион» подвели итоги года 1
25.12.2024 Разработчик «АйТи Бастион» обновил продукт «СКДПУ НТ Шлюз доступа» 1
29.10.2024 «АйТи Бастион» и InfoWatch успешно интегрировали свои продукты СКДПУ НТ и InfoWatch ARMA 1
30.08.2024 Проукраинские киберпреступники успешно атаковали ИТ-инфраструктуру российской промышленной компании 1
24.04.2024 На базе протокола ICAP: «АйТи Бастион» и InfoWatch объединили решения 1
18.04.2024 «АйТи Бастион» и «Лаборатория Касперского» успешно интегрировали решения по протоколу ICAP 1
19.02.2024 «АйТи Бастион» и «Газинформсервис» интегрировали решения по кибербезопасности для крупного бизнеса 1
01.02.2024 Компания «АйТи Бастион» обновила продукт «Синоникс» 1
23.11.2023 Бизнесу необходима реальная ИБ 1
30.10.2023 Завершается прием заявок на участие в ИТ-событии года. Успейте зарегистрироваться 1
26.10.2023 Сотни ИТ-директоров России соберутся в одно время в одном месте 1
24.10.2023 Осталась неделя до главного ИТ-события года. Успейте зарегистрироваться 1
18.10.2023 Осталось две недели до главного ИТ-события года. Успейте зарегистрироваться 1
10.10.2023 Звезды импортозамещения в ИТ выступят на CNews FORUM 2023 1
05.10.2023 Сотни ИТ-директоров России соберутся в одно время в одном месте 1
28.09.2023 «Акулы» банковского ИТ выступят на CNews FORUM 2023 1
20.09.2023 Знающие люди расскажут на CNews FORUM 2023, как выстроить информационную безопасность в наше непростое время 1
14.09.2023 Лидеры цифровизации розничной торговли выступят на CNews FORUM 2023 1
07.09.2023 «Айти бастион» и R-Vision развивают технологическое партнерство 1
05.09.2023 Глава Минцифры России Максут Шадаев ответит на вопросы участников ИТ-отрасли на CNews FORUM 2023 1
05.09.2023 Решения «СКДПУ НТ» и «Паладин-Х14» прошли технологическую совместимость 1
31.08.2023 Отличники цифровой трансформации выступят на CNews FORUM 2023 1
23.08.2023 Первые лица РЖД, Россельхозбанка, «Уралсиба», ИТ-директоры «Полюса», Мосбиржи и других мегакомпаний выступят на CNews FORUM 2023 1
22.08.2023 СКДПУ НТ прошел оценку уровня надежности компанией «Акстел-безопасность» 1
08.08.2023 CNews FORUM 2023: Определились первые докладчики, список ежедневно пополняется 1
30.11.2021 10 простых шагов: Как обеспечить безопасность КИИ 1

Публикаций - 26, упоминаний - 26

Родин Константин и организации, системы, технологии, персоны:

АйТи Бастион - IT Bastion 100 23
8213 15
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12553 14
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 445 14
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2160 14
Ланит Интеграция 190 14
Schneider Electric Secure Power 65 13
НТЦ ИТ Роса - Научно-технический центр информационных технологий РОСА - Российские операционные системы 317 13
Русагро Тех - Русагро Технологии 48 13
Cinimex - Синимекс - Синимекс-Информатика 208 13
Ростелеком ОМП - Открытая мобильная платформа 431 13
Сибур Холдинг - Сибур Диджитал - Сибур ИТ - Sibur Digital 86 13
Такском - Taxcom 240 13
Норникель ОЦО - Общий центр обслуживания - НН-Инфоком - Норникель Спутник - Нортех - Норникель Технические сервисы 62 13
Schneider Electric 575 13
Ситилабс 44 13
Центр2М - Center2М 66 13
Rimini Street 58 13
Первый ОФД - Первый Оператор фискальных данных 115 13
РСХБ Интех - RSHB Intech 49 12
АйТи 1365 8
Hoff Tech - Хофф Тех 39 7
Росатом - Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома - Гринатом простые решения 220 5
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4875 4
Газинформсервис - ГИС 272 4
R-Vision - Р-Вижн 153 2
Microsoft Corporation 24625 2
InfoWatch - Инфовотч 1014 2
Axxtel - Акстел-Безопасность 7 1
Норси-Транс - НТ 108 1
Inventive Retail Group 76 1
Postgres Professional - ППГ - Постгрес профессиональный разработка 380 1
BSTelecom - Бизнес система телеком - БСТ 23 1
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2039 1
Oracle Corporation 6688 1
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 503 1
Innovative People - Инновейтив Пипл 36 1
Ланит - Норбит - Norbit 368 1
Cisco Systems 5114 1
Центр открытых разработок - OpenYard 25 1
ГПБ - Газпромбанк 1084 14
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1629 14
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 233 14
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1025 14
РЖД - Российские железные дороги 1903 14
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 489 14
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 461 14
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 452 14
OKS Group 51 13
Дамате - Damate - ТМФ, Тюменские молочные фермы 34 13
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 926 13
Ингосстрах СПАО 421 13
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 800 13
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ 652 13
ВТБ - ПГК - Первая грузовая компания 198 13
Автотор - Калининградский автомобилестроительный завод 28 13
БКС ФГ - Финансовая группа - БКС банк 152 13
Фармимэкс АО - Фармацевтический импорт, экспорт 34 13
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 658 13
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 455 13
Мечел ПАО - Промышленный холдинг 157 13
Агрокомплекс имени Н.И. Ткачева 58 13
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 197 13
ФосАгро - Апатит - Балаковские минудобрения, БМУ - Череповецкий Азот 64 13
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 437 13
ОМК - Объединенная металлургическая компания 201 13
Фора Банк 55 13
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк - МТС Финтех 480 12
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 338 12
36,6 - аптечная сеть 90 12
Агропромкомплектация ГК - АПК-Центр 70 12
ВТБ СД - ВТБ Специализированный депозитарий 37 12
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 514 8
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 507 7
Абсолют Банк 230 7
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 329 6
Комус 94 6
Синара ГК - Sinara Group 100 6
Kept - Knowledge Performance Excellence and Technology - Кэпт - ранее КПМГ - KPMG Russia 114 6
Альфа-Капитал УК 102 6
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1965 14
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11624 14
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 330 13
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2715 13
Минцифры РФ - Департамент инфраструктурных проектов 60 13
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации - Департамент государственной политики в области информационных технологий и координации информатизации - Департамент развития отрасли информационных технологий 178 13
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1902 6
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3331 6
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 324 5
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2499 5
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1665 5
Госдума РФ - Комитет Госдумы по по кредитным организациям и финансовым рынкам 123 5
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4077 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2803 1
ФРИИ Акселератор 50 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 340 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2736 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1854 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4744 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3046 1
Федеральное казначейство России 1772 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1159 1
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 219 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27360 24
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65959 22
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50404 18
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19282 17
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15715 14
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2016 14
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4402 14
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6665 14
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5249 14
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21134 14
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5778 14
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 583 14
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6553 13
Smart City - Умный город - Разумный город - Цифровой город - Интеллектуальный город 1438 13
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 2773 13
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12009 13
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 2948 13
InsurTech - Insurance Technologies - Цифровые технологии в страховании - Умное страхование - Страховая телематика - Онлайн-страхование 155 13
ОС Мобильная - Mobile OS - Мобильная операционная система - Mobile Operating System 614 13
Microservice architecture - Микросервисная архитектура - вариант сервис-ориентированной архитектуры программного обеспечения 531 13
Data Driven - «управляемый данными» - подход к управлению, основанный на данных 522 12
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25336 8
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12518 6
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20600 6
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29676 5
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12598 5
Сетевое оборудование - Gateway - Интернет-шлюз - Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор 2709 4
Кибербезопасность - PAM - Privileged Access Manager - Контроль и управление привилегированным доступом пользователей - DAG - Data Access Governance - DACL - Discretionary Access Control List - список избирательного управления доступом, контролируемый влад 311 4
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30687 4
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6643 4
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 4992 3
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 6111 3
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7416 3
SCADA - Supervisory Control And Data Acquisition - ПАК сбора данных и диспетчерского контроля - АСУ ТП 397 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24116 2
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6399 2
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4214 2
СКУД - Системы контроля и управления доступом - Access control and management systems 1243 2
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды 6084 2
Кибербезопасность - SOAR - Security Orchestration, Automation and Response - Incident Response Platform, IRP - Cybersecurity incident response plan, CSIRP - Digital Forensics and Incident Response, DFIR - Реагирование и расследования инцидентов ИБ 712 2
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 830 13
1С:ERP Управление предприятием 550 13
RuSIEM - Система сбора информации и событий от ИТ-систем 86 13
АйТи Бастион - СКДПУ НТ - Система контроля действий привилегированных пользователей 69 10
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 526 5
АйТи Бастион - Синоникс 7 3
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4435 2
Microsoft Windows 15657 2
Kaspersky OS 124 1
Kaspersky Security Center - KCS 66 1
Kaspersky Secure Connection - Kaspersky Secure Remote Workspace, KSRW - Kaspersky Secure Mail Gateway - Kaspersky Security Mail Gateway - Kaspersky SMTP-Gateway - Kaspersky Linux Mail Server 58 1
Kaspersky Thin Client 8 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1553 1
МТС Cloud - CloudMTS - Облако МТС 320 1
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем 303 1
Новые облачные технологии - МойОфис 778 1
Linux OS 9937 1
НКТ - Р7-Офис 380 1
Сбер - СберБизнес Софт - SberCRM 43 1
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 322 1
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V - 188 1
Т1 Клауд - T1 Cloud - Т1 Облако - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud - TS-Cloud 364 1
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 881 1
Бизнес Технологии - Global-ERP 45 1
Ланит - Lansoft - LANSOFT Document Management - LanDocs LDM - Lanit Document Management - LDM.КЭДО - LDM.Express - LDM.Аналитика - LDM.Финансовый архив - LDM.Документооборот 121 1
Газинформсервис - Efros ПАК - Efros CI - Efros Config Inspector - Efros ACS - Efros Access Control Server - Efros DefOps - Efros Defence Operations 55 1
R-Vision EVO 7 1
Новые облачные технологии - МойОфис - Squadus 71 1
Газинформсервис - Jatoba СУБД 61 1
Газинформсервис - Ankey SIEM 7 1
Cisco ISE - Cisco Identity Services Engine 16 1
CorpSoft24 Хостинг ИСПДн 13 1
R-Vision IRP - R-Vision Incident Response Platform - R-Vision SOAR - R-Vision Security Orchestration, Automation and Response 37 1
Skybox Security Suite - Skybox View Enterprise Suite - SkyBox Firewall Assurance 8 1
Газинформсервис - Ankey IDM 24 1
Газинформсервис - Ankey ASAP - Газинформсервис Ankey Advanced Security Analytics Platform 22 1
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V Works - Sber Platform V Workspace 57 1
Kaspersky Scan Engine 3 1
InfoWatch Traffic Monitor - IWTM - DLP-система 186 1
НКТ - Р7-графика 31 1
Натрусов Артем 284 14
Шадаев Максут 1008 14
Ульянов Николай 112 14
Демидов Сергей 127 14
Нестеров Алексей 143 14
Аксенов Олег 44 14
Абакумов Евгений 205 14
Чаркин Евгений 296 14
Прохоров Юрий 64 13
Меденцев Константин 97 13
Бутенко Павел 16 13
Сотин Денис 205 13
Пшиченко Дмитрий 46 13
Дьяченко Валерий 95 13
Плешков Алексей 67 13
Козак Николай 161 13
Мураховский Эдуард 38 13
Карпов Иван 78 13
Прохорова Алла 65 13
Портной Михаил 42 13
Слышкин Василий 129 13
Семенихин Игорь 56 13
Халматов Максим 64 13
Юсупов Шамиль 41 13
Мискевич Евгений 49 13
Москальков Дмитрий 42 13
Сороченков Алексей 42 13
Трофимова Людмила 50 13
Горчаков Денис 48 13
Степченков Максим 65 13
Рубин Адар 47 13
Лебедев Антон 51 13
Урьяс Вадим 98 13
Позднякова Ксения 25 13
Шойтов Александр 78 13
Петров Артем 24 13
Каюмов Шамиль 53 13
Клепиков Алексей 117 13
Егоров Владимир 82 13
Сыкулев Андрей 84 13
Россия - РФ - Российская федерация 144208 20
Европа Восточная 3075 13
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43161 12
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 2938 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17026 1
Азия - Азиатский регион 5528 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51006 15
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5760 14
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47986 14
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5653 14
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3931 13
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2916 13
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24081 13
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1623 13
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 359 13
Поколение Z - Generation Z- зумеры - Homelanders, Homeland Generation, Zoomers или New Silent Generation - поколение людей, родившихся со второй половины 1990х по первую половину 2010х 92 13
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4812 8
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2333 4
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13488 3
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14317 3
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2388 3
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 6048 3
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1189 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8369 2
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2400 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5411 2
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8036 2
Паника - паническая атака - Фобия - боязнь - phobia - fear - иррациональный неконтролируемый страх или устойчивое переживание излишней тревоги 779 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6959 2
Транспорт - АЗС - Автомобильная заправочная станция - топливный ритейл 562 1
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала 1873 1
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1584 1
Инвестиции венчурные - Venture investments 2129 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29017 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 2824 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5073 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4142 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3106 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2305 1
Цифровая трансформация - Экономика данных цифровая трансформация государства - Data economy 251 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4874 1
Спорт - Йога - Fitness - Фитнес - Зарядка - Гимнастика - вид физической активности 683 1
Insider information - Инсайдерская информация - инсайдер 829 1
Compliance - Комплаенс - Соответствие внутренним или внешним требованиям (нормам) 291 1
Антитеррор - Терроризм - террористические акты - антитеррористические меры 1582 1
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1327 1
CNews Инновация года - награда 111 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar 4RAYS - центр исследования киберугроз 97 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3198 1
CNews IaaS рейтинг - CNews Мишень IaaS Enterprise 58 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1042 1
НИУ ВШЭ - ИСИЭЗ - Институт статистических исследований и экономики знаний 77 1
CNews AWARDS - награда 519 14
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1116 14
CNews Баттл 64 13
CNews FORUM Кейсы 225 1
Рейтинг Рунета - Всероссийский конкурс сайтов и приложений 63 1
ISE - Integrated Systems Europe 46 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335413, в очереди разбора - 773325.
Создано именных указателей - 166143.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






MARKET.CNEWS

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Где легально слушать музыку: стриминговые сервисы, которые работают в России в 2025 году

Как изучать звездное небо при помощи смартфона: лучшие приложения

7 увлекательных бесплатных игр для iOS и Android, в которые можно играть без геймпада

Показать еще

Наука

Загадочные камни возрастом 12 000 лет — предшественники колеса?

Самое холодное место во Вселенной раскрывает тайны антиматерии

В древнеегипетской кружке найдено 2000-летнее психоделическое зелье
Показать еще