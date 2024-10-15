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BSTelecom Бизнес система телеком БСТ
ООО «Бизнес Система Телеком» (БСТ) – российский разработчик и производитель вычислительного, радио- и микроэлектронного оборудования и программного обеспечения под торговым знаком «Звезда». Компания обладает собственным производством полного цикла.
СУДЕБНЫЕ ДЕЛА
Всего 18 дел, на cумму 161 542 454 ₽*
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
BSTelecom и организации, системы, технологии, персоны:
|Карапузов Алексей 21 7
|Горин Сергей 5 4
|Харченко Ольга 4 3
|Мироненко Роман 5 2
|Гребеник Геннадий 68 2
|Кадомский Вячеслав 107 2
|Санников Олег 6 2
|Герман Константин 8 2
|Аксенов Олег 62 2
|Коресталев Андрей 15 2
|Рылеев Денис 16 2
|Батухтин Евгений 2 2
|Натрусов Артем 313 2
|Шадаев Максут 1210 2
|Чаркин Евгений 317 2
|Абакумов Евгений 227 2
|Нестеров Алексей 175 2
|Батай Илья 59 2
|Ульянов Николай 176 2
|Лежнев Федор 47 2
|Панков Алексей 12 2
|Денисов Анатолий 57 1
|Ефёров Алексей 45 1
|Макевнин Борис 44 1
|Тульчинский Станислав 93 1
|Григорьева Елена 4 1
|Распопов Алексей 49 1
|Харитонов Вадим 43 1
|Никулин Василий 5 1
|Шмаков Антон 72 1
|Шаев Виталий 59 1
|Бардаков Денис 1 1
|Манасян Карапет 15 1
|Гущин Артём 2 1
|Аверьянихин Артур 2 1
|Бутенко Павел 17 1
|Пашинский Сергей 16 1
|Позднякова Ксения 25 1
|Петров Артем 26 1
|Оберемок Надежда 45 1
|N+1 - Издание 188 1
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