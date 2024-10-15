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BSTelecom Бизнес система телеком БСТ

BSTelecom - Бизнес система телеком - БСТ

ООО «Бизнес Система Телеком» (БСТ) – российский разработчик и производитель вычислительного, радио- и микроэлектронного оборудования и программного обеспечения под торговым знаком «Звезда». Компания обладает собственным производством полного цикла.

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА

Всего 18 дел, на cумму 161 542 454 ₽*

Судебные дела (18) на сумму 161 542 454 ₽*
в качестве истца (4) на сумму 30 460 249 ₽*
в качестве ответчика (12) на сумму 131 082 205 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


15.10.2024 Merlion – официальный дистрибьютор БСТ 1
26.06.2024 Сервера «Звезда» серии «Иридиум» от «Бизнес Система Телеком» обеспечивают работу масштабных инфраструктур при поддержке «Ред ОС» 8 1
14.06.2024 ИТ-компания «Бизнес Система Телеком» (БСТ) и НТЦ ИТ РОСА подтвердили совместимость своих решений. 1
11.06.2024 ИТ-компания «Бизнес Система Телеком» (БСТ) и НТЦ ИТ РОСА подтвердили совместимость своих решений 1
08.12.2023 «Бизнес система телеком» и Orion soft подтвердили совместимость серверов «Звезда» и ПО zVirt . 1
05.12.2023 Подтверждена совместимость серверного оборудования «Звезда» с платформой виртуализации Sitronics Group 1
29.11.2023 Как российским банкам удается играть на импортоопережение 3
09.11.2023 Компания «Бизнес Система Телеком» выступила спонсором CNews FORUM 2023 1
19.10.2023 «Бизнес Система Телеком» примет участие в CNews FORUM 2023 1
28.09.2023 «Акулы» банковского ИТ выступят на CNews FORUM 2023 1
11.09.2023 Ruteq произведет крупную партию материнских плат для «Бизнес система телеком» 2
04.09.2023 Axoft пополнила «железный» портфель двухпроцессорным сервером «Иридиум» 1
29.08.2023 «Бизнес система телеком» и HostVM подтвердили совместимость решений 1
18.08.2022 Координатор ИТ в госорганах разорвал огромный контракт 4
08.08.2022 Treolan и «Бизнес система телеком» подписали партнерское соглашение 1
18.02.2022 Orange обновил российскую сетевую инфраструктуру 1
17.02.2022 В реестре Минпромторга появились серверы c процессорами последнего поколения 1
02.11.2021 «Бизнес Система Телеком» и Huawei подписали соглашение о сотрудничестве 1
02.11.2021 Сервер «Звезда» компании «Бизнес Система Телеком» внесен в Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1
29.09.2021 Серверы «Звезда» компании «Бизнес Система Телеком» работают на отечественном BIOS и BMC 1
20.08.2021 «Бизнес система телеком» выпустила опытный образец сервера «Иридиум ИР-216Е» с четырьмя процессорами «Эльбрус» 1
23.06.2021 Поставщик серверов для главного ЦОДа МВД сбил цену контракта в 3,5 раза и оставил ни с чем «Техносерв», «Ростех» и «Ростелеком» 2
12.02.2021 «Бизнес система телеком» и НИИ «Восход» провели тестирование ПАК «Звезда» 1
03.08.2015 «СКБ Контур» стал клиентом BSTelecom 1
15.12.2014 Eaton поставит ИБП для ЦОДа BSTelecom 3
05.10.2011 Аналитики назвали лидеров российского рынка ЦОДов 1

Публикаций - 29, упоминаний - 38

BSTelecom и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Система Телеком 239 15
НТЦ ИТ Роса - Научно-технический центр информационных технологий РОСА - Российские операционные системы 448 5
Intel Corporation 12811 4
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 4
Хост ГК - HostVM - Базовый код 79 4
Центр открытых разработок - OpenYard 94 3
Huawei 4677 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 3
Ред Софт - Red Soft 1236 3
Крок - Croc 1964 3
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1351 3
Softline - Цифровые Решения - Axoft - Аксофт - Сервисный ИТ-дистрибутор 432 3
РСХБ Интех - RSHB Intech 89 3
Orion soft - Орион софт - 315 2
Ростелеком 10948 2
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1828 2
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 2
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 648 2
HP Inc. 5883 2
9594 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 2
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1440 2
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1914 2
Ланит Интеграция 219 2
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1461 2
Ruteq - Рутек 41 2
PRO32 - ПРО32 58 1
Сбер - Сбер2В - СберБизнес Софт 101 1
Русагро Тех - Русагро Технологии 60 1
Oxygen - O2xygen - О2ксиджен - О2 клауд - Бизнес Система Телехаус 6 1
Дом.РФ Технологии - Дом.РФ Цифровые технологии 145 1
Аусферр ИТЦ 44 1
Uvatron - АВИ 8 1
Broadcom - VMware 2610 1
МегаФон 10742 1
Dell EMC 5180 1
Cisco Systems 5372 1
Восход ФГБУ НИИ 721 1
Microsoft Corporation 25775 1
Lenovo Group 2447 1
Совкомбанк Факторинг - Национальная Факторинговая Компания, НФК 19 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 3
Альфа-Капитал УК 155 3
РЖД - Российские железные дороги 2096 2
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 2
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 531 2
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 2
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 2
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 510 2
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 545 2
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 627 2
Абсолют Банк 249 2
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 622 2
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 359 2
БКС ФГ - Финансовая группа - БКС банк 210 2
Синара ГК - Sinara Group 124 2
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 277 2
Фора Банк 86 2
Дамате - Damate - ТМФ, Тюменские молочные фермы - Индилайт 39 1
Москвич МАЗ - Московский автомобильный завод - Renault Russie - Рено Россия - Автофрамос Рено - АЗЛК 29 1
lady & gentleman CITY - Леди и Джентльмен СИТИ 46 1
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 688 1
ВТБ - Почта Банк 514 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 551 1
ГПБ - Газпромбанк 1273 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 617 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 1
ОМК - Объединенная металлургическая компания 234 1
Ингосстрах СПАО 478 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 692 1
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 362 1
Русагро Группа Компаний 379 1
Мечел ПАО - Промышленный холдинг 158 1
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк 598 1
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 294 1
Совкомбанк ПАО 316 1
Spotify - Спотифай - интернет-сервис потокового аудио 294 1
УБРиР - Уральский банк реконструкции и развития 182 1
Синара Банк - СКБ-банк - Газэнергобанк - СКБ-финанс 228 1
Агрокомплекс имени Н.И. Ткачева 63 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 10
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 8
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 1
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1168 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 1
ФСБ РФ ЦИБ - Центр информационной безопасности Федеральной службы безопасности - Центр защиты информации и специальной связи 82 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 1
Федеральное казначейство России 1949 1
Минцифры РФ - Департамент инфраструктурных проектов 64 1
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 388 1
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации - Департамент государственной политики в области информационных технологий и координации информатизации - Департамент развития отрасли информационных технологий 179 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 24
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 18
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Ланит - Lansoft - LANSOFT Document Management - LanDocs LDM - Lanit Document Management - LDM.КЭДО - LDM.Express - LDM.Аналитика - LDM.Финансовый архив - LDM.Документооборот - LDM.CSP - LDM.Цифровой архив 158 3
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Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 2
Баррикады ИЦ - Горизонт-ВС ПАК 30 1
Quorum - Кворум Сигнатура СКАД - 7 1
Новые облачные технологии - МойОфис - Squadus - Сквадус 117 1
Orion soft - Proxima DB 55 1
Orion soft - Nova Container Platform - Nova AI 90 1
Orion soft - Cloudlink - Cloud Management-платформа 30 1
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V Works - Sber Platform V Workspace 80 1
Базальт СПО - BaseALT - Альт Платформа - Альт ОС 658 1
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Intel SSF - Intel Scalable System Framework 5 1
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Новые облачные технологии - МойОфис 958 1
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Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1597 1
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ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 1
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СБК - Communigate Pro - Коммуникационная платформа 317 1
Т1 Облако - T1 Cloud - Т1 Клауд - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud - TS-Cloud 437 1
Microsoft Outlook 1506 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1362 1
GitLab Inc - Gitlab - Веб-инструмент жизненного цикла DevOps с открытым исходным кодом 222 1
1С:ERP Управление предприятием 841 1
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 944 1
Microsoft Exchange - MS Exchange 1846 1
НКТ - Р7-Офис 543 1
Карапузов Алексей 21 7
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Мироненко Роман 5 2
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Герман Константин 8 2
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Натрусов Артем 313 2
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RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 2
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2678 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 2
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6171 2
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1639 1
Импортозамещение - параллельный импорт 618 1
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6692 1
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2541 1
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2391 1
Санкции - Антироссийские санкции - Санкции против России 669 1
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1574 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5715 1
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 531 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8073 1
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 3129 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3789 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4605 1
ФАС РФ - РНП - Реестр недобросовестных поставщиков 293 1
Федеральный закон 223-ФЗ - О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц 442 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 5109 1
Экономический эффект 1342 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6527 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 2254 1
PoP - Point of Presence - Точки присутствия 322 1
Тендер - НМЦК - начальная (максимальная) цена контракта при осуществлении государственных и муниципальных закупок 259 1
Факторинг - factoring - комплекс финансовых услуг для производителей и поставщиков 225 1
CA - Certification authority - Удостоверяющие центры 998 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
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Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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