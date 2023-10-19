«Бизнес Система Телеком» примет участие в CNews FORUM 2023

Компания «Бизнес Система Телеком» (БСТ) примет участие в крупнейшем ежегодном событии российской ИТ-индустрии – «CNews FORUM 2023: Информационные технологии завтра», который пройдет в Москве 1 ноября 2023 г. В этом году CNews FORUM уже в 16-й раз соберет профессионалов и экспертов ИТ-отрасли, руководителей ИТ-подразделений и департаментов крупнейших компаний, представителей ведущих российских интеграторов и вендоров.

«Бизнес Система Телеком», разработчик и поставщик российских серверов «Звезда» серии «Иридиум», выступит спонсором секции «Цифровизация финансового сектора». На Форуме компания представит подходы и кейсы развития ИТ-инфраструктуры на основе вычислительной платформы «Звезда» и продемонстрирует свои импортозамещающие продукты на выставочной экспозиции Форума (стенд 46).

«Современные банки сами во многом представляют собой настоящие ИТ-компании с развитыми аналитическими и проектными компетенциями. Санкции, уход иностранных вендоров, блокировка привычных каналов развития – это лишь краткий перечень трудностей, с которыми им пришлось столкнуться в прошлом году. Мы предоставляем заказчикам удобный и эффективный инструмент для реализации стратегических проектов и для развития ИТ-инфраструктуры, сервисов и бизнес-процессов, а также помогаем им этот инструмент применять с максимальной пользой. Производимые нами серверы «Звезда» серии «Иридиум» успешно протестированы российскими банками и теперь широко применяются для решения разнообразных прикладных задач», – комментирует генеральный директор «Бизнес Система Телеком» Алексей Карапузов.