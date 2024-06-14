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Карапузов Алексей
СОБЫТИЯ
Публикаций - 21, упоминаний - 24
Карапузов Алексей и организации, системы, технологии, персоны:
|Скрыпник Назарий 15 10
|Лысенко Эдуард 317 10
|Кирюшин Сергей 91 10
|Терещенко Денис 95 10
|Паршин Максим 323 10
|Хайруллин Айрат 108 10
|Ципорин Павел 103 10
|Кудрин Алексей 125 10
|Албычев Александр 168 10
|Симаков Олег 113 10
|Малков Павел 51 10
|Песчанских Георгий 39 10
|Катамадзе Анна 133 10
|Власов Сергей 101 10
|Петрушин Андрей 110 10
|Рудзевич Мария 36 10
|Меджитов Тимур 85 10
|Малахов Александр 20 10
|Егоров Максим 36 10
|Осипов Владимир 21 10
|Швиндт Антоний 13 10
|Казарин Станислав 175 10
|Геллер Анатолий 12 10
|Копырин Федор 11 10
|Кулешов Василий 11 10
|Наволоцкий Евгений 11 10
|Панов Евгений 16 10
|Кузнецов Дмитрий 75 9
|Христенко Павел 15 7
|Соломин Никита 8 7
|Якубовский Михаил 8 7
|Бочков Евгений 8 7
|Рымар Максим 50 7
|Гоцуцов Сергей 17 7
|Разумовский Дмитрий 125 7
|Злобин Виталий 12 5
|Дюбанов Анатолий 95 5
|Мартынова Елена 90 5
|Сорокин Даниил 33 4
|Шведов Александр 46 3
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.