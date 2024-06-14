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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 199231
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Мероприятия 894

Карапузов Алексей

СОБЫТИЯ


14.06.2024 ИТ-компания «Бизнес Система Телеком» (БСТ) и НТЦ ИТ РОСА подтвердили совместимость своих решений. 1
11.06.2024 ИТ-компания «Бизнес Система Телеком» (БСТ) и НТЦ ИТ РОСА подтвердили совместимость своих решений 1
08.12.2023 «Бизнес система телеком» и Orion soft подтвердили совместимость серверов «Звезда» и ПО zVirt . 1
05.12.2023 Подтверждена совместимость серверного оборудования «Звезда» с платформой виртуализации Sitronics Group 1
29.11.2023 Как российским банкам удается играть на импортоопережение 2
09.11.2023 Компания «Бизнес Система Телеком» выступила спонсором CNews FORUM 2023 2
19.10.2023 «Бизнес Система Телеком» примет участие в CNews FORUM 2023 1
07.07.2023 Каким будет суверенный Рунет и «Гостех» 1
16.06.2021 Онлайн-конференция CNews «Системы хранения данных 2021» состоится 6 июля 1
10.12.2020 Власти приведут государственные информсистемы к единому знаменателю 2
10.09.2020 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: темпы цифровизации растут» состоится 24 сентября 1
07.09.2020 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: темпы цифровизации растут» состоится 24 сентября 1
01.09.2020 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: темпы цифровизации растут» состоится 24 сентября 1
24.08.2020 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: темпы цифровизации растут» состоится 24 сентября 1
19.08.2020 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: темпы цифровизации растут» состоится 24 сентября 1
12.08.2020 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: темпы цифровизации растут» состоится 24 сентября 1
05.08.2020 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: темпы цифровизации растут» состоится 24 сентября 1
28.07.2020 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: темпы цифровизации растут» состоится 24 сентября 1
16.07.2020 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: темпы цифровизации растут» состоится 24 сентября 1
09.07.2020 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: темпы цифровизации растут» состоится 24 сентября 1

Публикаций - 21, упоминаний - 24

Карапузов Алексей и организации, системы, технологии, персоны:

ФТС РФ - ГУИТ - Главное управление информационных технологий - ФТС РФ ЦИТТУ - Центральное информационно-техническое таможенное управление - ГНИВЦ ФТС РФ 169 10
BSTelecom - Бизнес система телеком - БСТ 29 7
СФР - ПФР МИЦ - Межрегиональный информационный центр Пенсионного фонда РФ 39 7
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 4
МТС - Система Телеком 239 3
Directum - Директум 1268 3
ОТР ГК - ОТР 2000 227 3
Хост ГК - HostVM - Базовый код 79 2
РСХБ Интех - RSHB Intech 89 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 2
Intel Corporation 12811 2
9594 2
Ред Софт - Red Soft 1236 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 2
НТЦ ИТ Роса - Научно-технический центр информационных технологий РОСА - Российские операционные системы 448 2
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1461 2
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 807 2
K2 - К2РУ - SourceCode 148 1
ИИ-Технологии 309 1
Ruteq - Рутек 41 1
Т1 Холдинг - ИТ-холдинг Т1 511 1
Innovative People - Инновейтив Пипл 51 1
ФинГрад - FinGrad 48 1
БАРС Груп - Analytic Workspace - AW BI - ОСТ 27 1
DатаРу - DataRu - ДатаРу - ДатаRu 179 1
Kaspersky - ForPeople - Фопипл 56 1
Сбер - Сбер2В - СберБизнес Софт 101 1
Центр открытых разработок - OpenYard 94 1
Orion soft - Орион софт - 315 1
БИС - ITQuick - Айтиквик 60 1
Дом.РФ Технологии - Дом.РФ Цифровые технологии 145 1
Аусферр ИТЦ 44 1
Ростелеком 10948 1
МегаФон 10742 1
Huawei 4677 1
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1618 1
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 648 1
Softline - Софтлайн 3743 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 1
Корус Консалтинг ГК - Корус консалтинг ДМ 1476 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 4
Совкомбанк Факторинг - Национальная Факторинговая Компания, НФК 19 2
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 2
Русагро Группа Компаний 379 2
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 545 2
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 627 2
Абсолют Банк 249 2
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 622 2
Альфа-Капитал УК 155 2
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 277 1
Tablogix - Таблоджикс - Ителла - ItellaNLC - Itella Logistics - Posti Group Corporation 89 1
Силовые машины 166 1
Агропромкомплектация ГК - АПК-Центр 94 1
ВТБ - Единый ЦУПИС - ЕЦУПИС - Первый ЦУПИС - Мобильная карта НКО ИТИС 97 1
Фора Банк 86 1
Шереметьево Хэндлинг 50 1
lady & gentleman CITY - Леди и Джентльмен СИТИ 46 1
РЖД - Российские железные дороги 2096 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 1
ВТБ - Почта Банк 514 1
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах - РГС 431 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 551 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1308 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 617 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 531 1
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 1
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 362 1
Мечел ПАО - Промышленный холдинг 158 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 1
Газпром нефть 725 1
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 294 1
Совкомбанк ПАО 316 1
Ак Барс Банк 283 1
Spotify - Спотифай - интернет-сервис потокового аудио 294 1
Лента - Утконос 180 1
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 510 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 1
Ренессанс Страхование - Ренессанс жизнь - Спутник–управление капиталом УК 224 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 11
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 805 11
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 11
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 11
Федеральное казначейство России 1949 11
Правительство Тюменской области - Тюменская областная дума - Органы государственной власти Тюменской области 142 10
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 10
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 10
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 10
МИД РФ - Министерство иностранных дел России 459 10
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 10
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ - Агентство по управлению федеральным имуществом, ФАУФИ 617 10
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 364 10
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа Югры - Департамент информационных технологий и цифрового развития ХМАО-Югры - Депинформтехнологий Югры 120 10
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 171 10
ФНС РФ - Управление информационных технологий Федеральной налоговой службы - Центр управления безопасностью информации, ЦУБИ 63 10
Минтруд РФ - ФГБУ ФБ МСЭ - Федеральное бюро медико-социальной экспертизы 75 10
Правительство Москвы - ДЭПиР Москва - Департамент экономической политики и развития города Москвы - Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы 269 10
Минфин РФ - Гохран России - Государственное учреждение по формированию Государственного фонда драгоценных металлов и драгоценных камней Российской Федерации - Роскомдрагмет 29 10
Минобрнауки РФ - Департамент информационных технологий в сфере науки и высшего образования России 12 10
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 9
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты - Минсоцзащиты 358 7
Росрезерв - Федеральное агентство по государственным резервам 53 7
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 6
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 5
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 5
Минэнерго РФ - Департамент информационного обеспечения и цифровой трансформации ТЭК 19 4
Минэкономразвития РФ - Департамент обеспечения качества предоставления государственных услуг населению и выполнения государственных функций - Департамент государственного управления 8 3
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 196 3
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 2
Минприроды РФ РФИ - ФГБУ Российский фонд информации по природным ресурсам и охране окружающей среды Минприроды России 19 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 1
ФСБ РФ ЦИБ - Центр информационной безопасности Федеральной службы безопасности - Центр защиты информации и специальной связи 82 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 1
Минприроды РФ - Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации 158 1
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 312 1
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 7
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 21
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 20
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 14
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 13
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22559 12
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2881 12
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2769 12
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 11
PrivacyTech - Цифровой профиль гражданина - Цифровой образ - Цифровой след - Цифровая личность - Цифровой портрет - Цифровые отпечатки - Digital fingerprints - Digital footprint 758 10
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5866 10
Транспорт - ИТС - Интеллектуальные транспортные системы - Intelligent Transportation System - Единая платформа управления транспортной системы, ЕПУТС - Единая цифровая транспортно-логистическая среда, ЕЦТЛС - Умная дорога - Умный пешеходный переход 1489 10
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных - Глубинная аналитика - Глубокий анализ данных 2626 10
МЭДО - межведомственный электронный документооборот 318 10
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 8
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 5
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7210 5
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 4
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 3
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 1875 3
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1903 3
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 3
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6238 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 3
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 3
Microservice architecture - Микросервисная архитектура - вариант сервис-ориентированной архитектуры программного обеспечения 765 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 2
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 5209 2
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4873 2
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 2
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 2
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 2
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5787 2
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9303 2
Кибербезопасность - СЗИ - СрЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 5132 2
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5638 2
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8264 2
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14268 2
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 6
Intel Xeon Scalable Family - Intel Xeon Gold - Масштабируемые микропроцессоры 359 5
Linux OS 11533 3
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 3
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V - 300 2
НТЦ ИТ Роса - Хром 195 2
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1102 2
НТЦ ИТ Роса - ROSA Virtualization - Роса Виртуализация 125 2
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем - Единая цифровая платформа Российской Федерации 370 2
Orion soft - Zvirt - система безопасного управления средой виртуализации 262 1
Microsoft Windows 2000 8678 1
ЕГИСЗ МЗ РФ - РЭМД - Федеральный реестр электронных медицинских документов 47 1
Газинформсервис - Efros ПАК - Efros CI - Efros Config Inspector - Efros ACS - Efros Access Control Server - Efros DefOps - Efros Defence Operations 96 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 1
Orion soft - Орион софт - Termit - Инфолэнд Термит - решение для обеспечения удаленного доступа к приложениям и виртуальным рабочим столам 60 1
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1075 1
Quorum - Кворум Брокер сообщений 36 1
Сбер - Сбер2В - СберБизнес Софт - SberCRM - Sber CRM 68 1
Хост ГК - HostVM VDI - платформа виртуализации 35 1
Бизнес Технологии - Global-ERP 95 1
VK WorkSpace - Mail.ru для Бизнеса 248 1
СалютДевайсы - СберДевайсы - SaluteJazz - Jazz by Sber - SberJazz 73 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1768 1
Баррикады ИЦ - Горизонт-ВС ПАК 30 1
Ланит - Lansoft - LANSOFT Document Management - LanDocs LDM - Lanit Document Management - LDM.КЭДО - LDM.Express - LDM.Аналитика - LDM.Финансовый архив - LDM.Документооборот - LDM.CSP - LDM.Цифровой архив 158 1
СалютДевайсы - SaluteSpeech - SaluteSpeechInsights 38 1
Quorum - Кворум Сигнатура СКАД - 7 1
Axiom JDK СЗИ 175 1
СалютДевайсы - SaluteBot - Автоматизация взаимодействия с пользователями 16 1
Новые облачные технологии - МойОфис - Squadus - Сквадус 117 1
Orion soft - Proxima DB 55 1
Orion soft - Nova Container Platform - Nova AI 90 1
Orion soft - Cloudlink - Cloud Management-платформа 30 1
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V Works - Sber Platform V Workspace 80 1
Базальт СПО - BaseALT - Альт Платформа - Альт ОС 658 1
НКТ - Р7-графика 47 1
БИС - ITQuick - Jumse 52 1
Минприроды РФ - Экомониторинг ФГИС - Экоконтроль ФГИС 4 1
Аусферр ИТЦ - AF MDM 41 1
Elasticsearch - Тиражируемая свободная программная поисковая система 162 1
Скрыпник Назарий 15 10
Лысенко Эдуард 317 10
Кирюшин Сергей 91 10
Терещенко Денис 95 10
Паршин Максим 323 10
Хайруллин Айрат 108 10
Ципорин Павел 103 10
Кудрин Алексей 125 10
Албычев Александр 168 10
Симаков Олег 113 10
Малков Павел 51 10
Песчанских Георгий 39 10
Катамадзе Анна 133 10
Власов Сергей 101 10
Петрушин Андрей 110 10
Рудзевич Мария 36 10
Меджитов Тимур 85 10
Малахов Александр 20 10
Егоров Максим 36 10
Осипов Владимир 21 10
Швиндт Антоний 13 10
Казарин Станислав 175 10
Геллер Анатолий 12 10
Копырин Федор 11 10
Кулешов Василий 11 10
Наволоцкий Евгений 11 10
Панов Евгений 16 10
Кузнецов Дмитрий 75 9
Христенко Павел 15 7
Соломин Никита 8 7
Якубовский Михаил 8 7
Бочков Евгений 8 7
Рымар Максим 50 7
Гоцуцов Сергей 17 7
Разумовский Дмитрий 125 7
Злобин Виталий 12 5
Дюбанов Анатолий 95 5
Мартынова Елена 90 5
Сорокин Даниил 33 4
Шведов Александр 46 3
Россия - РФ - Российская федерация 166168 21
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 14
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 11
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3450 10
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3582 10
Россия - УФО - Тюменская область 1365 10
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1404 10
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 927 10
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 8
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 2058 7
Россия - ЦФО - Калужская область 1075 7
Франция - Французская Республика 8177 2
Казахстан - Западно-Казахстанская область - Уральск 31 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1259 1
Норвегия - Королевство 1858 1
Сингапур - Республика 1953 1
Индия - Bharat 5870 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3467 1
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 1
Германия - Федеративная Республика 13221 1
Ближний Восток 3154 1
Россия - СФО - Новосибирск 4876 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1803 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 1
Россия - ЦФО - Рязанская область 633 1
Россия - СЗФО - Псковская область 697 1
Казахстан - Астана - Нур-Султан - Акмола - Целиноград - Акмолинск 417 1
Казахстан - Алма-Ата - Алматы 634 1
Россия - ДФО - Магаданская область 533 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 18
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 14
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 12
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 12
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6556 10
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 8
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4428 8
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 6
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6594 4
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1477 4
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 2
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4019 2
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1639 2
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6692 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5715 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 2
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2678 2
Факторинг - factoring - комплекс финансовых услуг для производителей и поставщиков 225 1
ЕТП - Единая техническая политика 22 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6583 1
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 2117 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 1
Цифровая трансформация - Экономика данных цифровая трансформация государства - Data economy 521 1
Технопарки - инновационные центры и наукограды - Technoparks, innovation centers and science cities - ИТ-кампус - Индустриальный парк 929 1
Lising - Лизинг - Долгосрочная финансовая аренда оборудования или недвижимости 762 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6057 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3863 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8839 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 3029 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6171 1
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 3164 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 1
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1501 1
Туризм - Экскурсии - Экскурсионные туры - Аудиоэкскурсии 697 1
Недвижимость - Архитектурное проектирование 13 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 1
Импортозамещение - параллельный импорт 618 1
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2391 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 11
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 3
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 851 2
CNews Инновация года - награда 155 2
CNews IaaS рейтинг - CNews Мишень IaaS Enterprise 76 1
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Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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