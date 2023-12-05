Подтверждена совместимость серверного оборудования «Звезда» с платформой виртуализации Sitronics Group

«Бизнес система телеком» (БСТ), российский производитель вычислительных решений, и Sitronics Group успешно завершили испытания совместимости производимых БСТ серверов «Звезда» серии «Иридиум» с программным продуктом «Ситроникс. Платформа виртуализации».

В тестировании использовались все три модели из продуктовой линейки: ИР-224Х, ИР-212Х и ИР-110Х c современными процессорами Intel Xeon Scalable 3 поколения, включенные в Единый реестр российской радиоэлектронной продукции Минпромторга России.

При испытаниях специалисты оценивали возможность создания виртуальной инфраструктуры на базе оборудования БСТ, масштабирования вычислительных мощностей и развертывания в виртуальных машинах различных операционных систем, в том числе различных дистрибутивов Linux. Кроме того, тестировалась производительность сетевой подсистемы, процессоров и оперативной памяти, проверялась надежность работы подсистем хранения данных. В результате проведенных тестов платформа виртуализации Sitronics Group на серверах «Звезда» серии «Иридиум» показали полную совместимость.

Платформа виртуализации Sitronics Group используется для управления вычислительными мощностями и создания требуемых аппаратных конфигураций. Внесена в реестр отечественного программного обеспечения Минцифры РФ.

«Технологическое сотрудничество с БСТ открывает для наших заказчиков новые возможности в выборе ПО и аппаратных решений для построения собственной ИТ-инфраструктуры, а также способствует повышению гибкости и адаптивности уже существующих систем. Инфраструктура на отечественных компонентах – это еще и вопрос безопасности, который сегодня не менее актуален, чем год назад. Наши специалисты позаботились об этом аспекте и готовы предложить комплексные решения для надежности инфраструктурных комплексов», – сказал вице-президент по программным продуктам и решениям Sitronics Group Павел Дрейгер.

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«Бизнес система телеком» (БСТ) – российский разработчик и производитель вычислительного оборудования и программного обеспечения под торговым знаком «Звезда». Компания обладает собственным производством полного цикла, что позволяет выполнять разработку электронных устройств от идеи до промышленного образца в короткие сроки.

«Одним из ключевых направлений нашей деятельности является создание высокотехнологичных решений, совместимых с продуктами ведущих российских вендоров программного обеспечения. Вопрос совместимости российского «железа» и софта сегодня актуален для всего ИТ-рынка. Заказчики хотят видеть широкий выбор комплексных импортонезависимых решений, способных покрыть растущий спрос. Начатое технологическое партнерство с Sitronics Group открывает перед нами новые возможности для реализации крупных инфраструктурных проектов, в том числе, нацеленных на снижение зависимости от импорта», – сказал генеральный директор компании «Бизнес система телеком» Алексей Карапузов.