Orion soft Nova Container Platform Nova AI
Nova Container Platform – российская безопасная платформа контейнеризации на базе Kubernetes. Решение позволяет ускорить процесс разработки ПО, сократить Time To Market за счёт автоматизации развертывания и управления Kubernetes кластеров. NOVA – не просто Kubernetes, а полноценная платформа со всеми необходимым инструментами для размещения и эксплуатации контейнеризированных приложений, включая: инструменты логирования и мониторинга, инструменты безопасности, управления сетью, инструменты для разработчиков. Управление NOVA осуществляется через консольную утилиту или удобный веб-интерфейс. Платформа может быть поверх собственной виртуализации, в публичных облаках или на bare-metal. Nova Container Platform интегрируется с продуктами экосистемы Orion soft: zVirt (безопасная среда виртуализации), Cloudlink (CMP-платформа), Proxima DB (СУБД).
Nova AI помогает ИТ-командам и ML/DS-специалистам запускать и масштабировать инфраструктуру для обучения моделей, развертывания LLM-сервисов и инференса, обеспечивая при этом безопасность, совместимость с российскими операционными системами и эффективность использования GPU.
СОБЫТИЯ
|30.06.2025
|
Платформа контейнеризации Nova от Orion soft теперь с сертификатом от ФСТЭК
Оркестратор контейнеризированных приложений Nova Container Platform от российского разработчика ПО Orion soft получил сертификат ФСТЭК Ро
|19.06.2025
|
Платформа Visiology сертифицирована для работы в системе контейнеризации Nova Container Platform
Платформа бизнес-аналитики Visiology получила сертификат совместимости с системой управления контейнерами Nova Container Platform компании Orion soft. Это означает, что Visiology может быть развёрнута и эффективно функционировать в среде Nova, соответствуя требованиям к производительности, отказоус
|23.04.2025
|
Совместимость платформы Bimeister с Nova Container Platform облегчит цифровизацию бизнес-процессов
етность в условиях высоконагруженной инфраструктуры с большими объемами данных. Об этом CNews сообщили представители Orion soft. В ходе тестирования ПО развернули в кластере платформы контейнеризации Nova Container Platform. Все основные операции, такие как развертывание приложения в контейнерной среде, множественный импорт документов в архив и из архива, парсинг и размещение в системе 3D-м
|19.03.2025
|
Совместимость с «Интеграционной платформой FESB» облегчит развертывание систем в Nova Container Platform
имость «Интеграционной платформы FESB» (Factor-ESB) с оркестратором контейнеризированных приложений Nova Container Platform, а также СУБД Proxima DB. Совместимость решений обеспечивает простую
|17.03.2025
|
«Модум-Транс» перешла с западного ПО на системы zVirt и Nova Container Platform разработчика Orion soft
орожных перевозок, усилила технологическую независимость, внедрив два российских решения разработчика инфраструктурного ПО Orion soft – систему виртуализации zVirt в связке с системой контейнеризации Nova Container Platform. «Модум-Транс» — оператор железнодорожного подвижного состава, сервисный партнер ключевых промышленных грузоотправителей, производителей угля, цемента, продукции масложи
|24.02.2025
|
Подтверждена совместимость системы резервного копирования «Кибер Бэкап» и платформы оркестрации контейнеризированных приложений Nova Container Platform
истемы резервного копирования «Кибер Бэкап» и платформы оркестрации контейнеризированных приложений Nova Container Platform. Вместе решения дают заказчикам инструменты для комплексной защиты да
|29.01.2025
|
Совместимость DC Commerce и Nova Container Platform поможет повысить эффективность разработки цифровых решений для электронной торговли
Платформа для электронной коммерции DC Commerce разработчика Digital Chief получила официальное подтверждение совместимости с Nova Container Platform — передовым оркестратором контейнеризированных приложений от компании Orion soft. Об этом CNews сообщили представители Orion soft. Сертификация DC Commerce для работы с
|12.12.2024
|
Data Sapience и Orion soft подтвердили совместимость продуктов
ные тестирования Lakehouse-платформы данных Data Ocean Nova и платформы управления контейнеризацией Nova Container Platform. Продукты позволяют развернуть решение для работы с большими данными
|06.12.2024
|
Совместимость GitFlic и Nova Container Platform позволит построить эффективный конвейер для разработки и эксплуатации микросервисных приложений
Компания «РеСолют» (входит в «Группу Астра») объявляет о подтвержденной совместимости платформы для хранения и работы с исходным кодом GitFlic и Nova Container Platform — платформы оркестрации контейнеризированных приложений на базе Kubernetes российского разработчика инфраструктурного ПО для Enterprise-бизнеса Orion soft. Об этом CNews
|28.11.2024
|
Совместимость Low-code платформы ELMA365 с продуктами Nova Container Platform и Proxima DB позволит эффективно автоматизировать бизнес-процессы
Российские разработчики ELMA и Orion soft успешно протестировали совместимость Low-code платформы ELMA365 для автоматизации бизнес-процессов с платформой контейнеризации Nova Container Platform и промышленной СУБД Proxima DB. В связке продукты позволят ускорить процесс импортозамещения и развивать ИТ-инфраструктуру, обеспечивая безопасность, стабильность и отка
|10.10.2024
|
Luntry и Orion soft подтвердили совместимость продуктов для защиты и оркестрации контейнеризированных приложений
Компания «КлаудРан» и разработчик инфраструктурного ПО для Enterprise-бизнеса Orion soft подтвердили совместимость решения для обеспечения безопасности контейнеров Luntry и платформы контейнеризации Nova Container Platform. Заказчики могут использовать продукты совместно, чтобы обеспечить контроль рисков на всем жизненном цикле контейнерных приложений и сократить затраты времени и ресурсов
|23.07.2024
|
Страховой дом ВСК перешел на российскую платформу контейнеризации Nova Container Platform
Страховой дом ВСК перевел часть сервисов на российскую Kubernetes-платформу. Nova Container Platform, разработанная компанией Orion soft и позволяющая упростить управлени
|04.06.2024
|
«Центр корпоративных решений» и Orion soft: Nova Container Platform – новая скорость новых решений
«Центр корпоративных решений» совместно с компанией Orion soft внедрили платформу контейнеризации Nova Container Platform для Корпоративного портала ЦКР. Платформа позволила сократить время запуска решения с нескольких месяцев до тридцати минут, а также повысить его отказоустойчивость и дос
|31.10.2023
|
Инфраструктура на контейнерах позволила «Музторгу» в 3 раза сократить время развертывания корпоративной PIM-системы
сервисы» реализовали проект на базе собственного облака с помощью платформы оркестрации контейнеров Nova Container Platform от Orion soft. За счет ее использования развертывание и настройка зан
|24.07.2023
|
Платформа контейнеризации Nova Container Platform включена в реестр российского ПО
Российский разработчик Orion soft сообщил о включении платформы контейнеризации Nova Container Platform в реестр отечественного ПО. На основании поручения Министерства цифро
|22.06.2023
|
Nova Container Platform стала доступна в облаке «Крок»
облачные сервисы» объявил о доступности в своем облаке российской платформы оркестрации контейнеров Nova Container Platform от Orion soft. Решение позволяет более чем на 40% ускорить процесс ра
