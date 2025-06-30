Nova Container Platform – российская безопасная платформа контейнеризации на базе Kubernetes. Решение позволяет ускорить процесс разработки ПО, сократить Time To Market за счёт автоматизации развертывания и управления Kubernetes кластеров. NOVA – не просто Kubernetes, а полноценная платформа со всеми необходимым инструментами для размещения и эксплуатации контейнеризированных приложений, включая: инструменты логирования и мониторинга, инструменты безопасности, управления сетью, инструменты для разработчиков. Управление NOVA осуществляется через консольную утилиту или удобный веб-интерфейс. Платформа может быть поверх собственной виртуализации, в публичных облаках или на bare-metal. Nova Container Platform интегрируется с продуктами экосистемы Orion soft: zVirt (безопасная среда виртуализации), Cloudlink (CMP-платформа), Proxima DB (СУБД).

Nova AI помогает ИТ-командам и ML/DS-специалистам запускать и масштабировать инфраструктуру для обучения моделей, развертывания LLM-сервисов и инференса, обеспечивая при этом безопасность, совместимость с российскими операционными системами и эффективность использования GPU.