Совместимость DC Commerce и Nova Container Platform поможет повысить эффективность разработки цифровых решений для электронной торговли

Платформа для электронной коммерции DC Commerce разработчика Digital Chief получила официальное подтверждение совместимости с Nova Container Platform — передовым оркестратором контейнеризированных приложений от компании Orion soft. Об этом CNews сообщили представители Orion soft.

Сертификация DC Commerce для работы с Nova подтверждает ее готовность к бесшовной интеграции. Совместное развертывание Nova и DC Commerce позволит минимизировать время внедрения проекта, а также повысить безопасность приложений и инфраструктуры. Интеллектуальное распределение ресурсов через Nova снижает издержки на поддержание инфраструктуры. Контейнеризированная архитектура и продвинутая оркестрация Nova гарантируют бесперебойную работу и стабильность в пиковые периоды.

«Сегодня все больше игроков ритейла для развития своего бизнеса выбирают ПО с микросервисной архитектурой. Она обеспечивает высокую скорость и гибкость разработки, упрощает масштабируемость решений. Nova эффективно управляет контейнеризированными сервисами, добавляя ресурсы по мере необходимости и обеспечивая стабильную работу даже при высоких нагрузках. Используя решения Orion soft и Digital Chief вместе, компании смогут сократить трудозатраты, облегчить разработку, тестирование и эксплуатацию собственных цифровых решений для e-commerce», — сказал Максим Морарь, лидер продукта Nova Container Platform в Orion soft.

«Для всех наших клиентов доступна возможность работы на базе платформы Nova. Совместимость DC Commerce с Nova от Orion soft — это еще один шаг к повышению надежности и удобства использования нашей платформы. Мы понимаем, что современные компании требуют гибкости, производительности и безопасности в своих решениях для e-commerce. Сертификация подтверждает, что DC Commerce готова соответствовать этим ожиданиям» , — сказал Сергей Кунцевич, технический директор Digital Chief.