Digital Chief - Диджитал шеф

Digital Chief — российская IT-компания, предоставляющая комплексные решения для электронной коммерции и цифровой трансформации бизнеса. Основные направления деятельности включают разработку платформ электронной коммерции (B2C интернет-магазины, B2B порталы, маркетплейсы), заказную разработку IT-решений под ключ, консалтинг e-commerce, а также их сопровождение и развитие. Решения компании включены в реестр Минцифры и соответствуют современным требованиям безопасности и производительности.