Получите все материалы CNews по ключевому слову
Телицын Вячеслав
УПОМИНАНИЯ
|Рынок ИТ-решений в e-commerce 2023 1
|21.12.2023
|От монолитов к микросервисам: как эволюционировали e-commerce решения 1
|16.10.2023
|Российское решение для онлайн-торговли нового поколения презентовали на Ecom Retail Week 2023 1
Телицын Вячеслав и организации, системы, технологии, персоны:
|Digital Chief - Диджитал шеф 5 3
|Magento Inc 37 2
|Oracle Corporation 6803 2
|СКБ Контур - Docrobot - Э-Ком - Электронные коммуникации - E-Com - Экомдок 198 2
|SAP SE 5383 2
|Росатом - РИР - Лига Цифровой Экономики 103 1
|1С-Битрикс - Bitrix 606 1
|ЛЭТУАЛЬ - Л’Этуаль - Алькор и КО - L'Etoile - Торговая сеть 98 1
|Снежная Королева - СК Трейд 57 1
|М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2611 1
|Северсталь ПАО - Severstal 540 1
|ФосАгро 140 1
|Digital Chief - DC Commerce - платформа для электронной коммерции 5 2
|SAP C/4HANA - SAP Hybris 96 2
|Oracle Commerce 16 1
|NVision Барьер 699 1
|Oracle Java - язык программирования 3281 1
|PHP Hypertext Preprocessor - язык программирования 623 1
|Кунцевич Сергей 5 3
|Сенчук Олег 3 1
|Россия - РФ - Российская федерация 152955 3
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 44965 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1383321, в очереди разбора - 733672.
Создано именных указателей - 182749.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.