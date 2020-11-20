Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
SAP C/4HANA
SAP Hybris
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Публикаций - 57, упоминаний - 96
SAP C/4HANA упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1373 2
|ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1241 1
|Президент Российской Федерации 1442 1
|Руссофт - Russoft 251 1
|АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 153 1
|IATA - The International Air Transport Association - Международная ассоциация воздушного транспорта 42 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 767275, в очереди разбора - 670960.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 767275, в очереди разбора - 670960.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru