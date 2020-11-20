Разделы

Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Все категории 46354
ИКТ
Организации
Ведомства
Ассоциации
Технологии
Системы
Персоны
Местоположение
Статьи
Пресса
ИАА
НИИ, ВУЗы и Библиотеки
Мероприятия

SAP C/4HANA
SAP Hybris


20.11.2020 «Детский мир» и «Инфосистемы джет» продлили контракт по ИТ-аутсорсингу 1
04.12.2019 Accenture и SAP развивают облачное решение для энергетики 1
29.10.2019 Как начать работать с X-данными 1
01.08.2019 НЛМК переводит онлайн-продажи и сервис на SAP С/4HANA 2
04.07.2019 SAP и Accenture разработают новые версии решений на платформе SAP C/4HANA 7
06.06.2019 Платформа myConcerto стала доступна клиентам российского офиса Accenture 1
16.04.2019 Кадровый голод породил падение качества ИТ-услуг. Мнение заказчиков 1
12.04.2019 Сергей Дунаев, Северсталь: CIO – умирающая профессия 1
28.02.2019 SAP в России показала трехкратный рост прибыли и победила Америку 1
06.02.2019 Epam: В будущем большинство приложений будут собраны, а не куплены 1
22.11.2018 InfoWatch и SAP CIS займутся защитой корпоративных данных российских клиентов 1
22.10.2018 Спрос на облака: SAP повышает прогноз прибыли 1
24.07.2018 SAP сообщил о росте доходов облачного бизнеса на 30% 1
07.06.2018 SAP представила новые продукты с поддержкой блокчейн, чат-ботов и аналитики 2
06.06.2018 SAP представила пакет решений для обновления CRM и портфолио сервисов для работы с данными 4
25.05.2018 ФК «Зенит» и SAP CIS подготовят специалистов для индустрии спортивного маркетинга 1
17.05.2018 SAP запускает приложение SAP Customer Data Cloud для персонализированных маркетинговых кампаний 1
31.01.2018 SAP приобретает компанию Callidus Software 5
12.12.2017 40% покупателей в США используют голосовых помощников для праздничного шоппинга 1
21.11.2017 SAP размещает облачное портфолио SAP Hybris в российском центре обработки данных 2
03.10.2017 SAP представила пакет SAP Hybris Commerce для индустрии финансовых услуг 1
27.09.2017 SAP SE представила новую версию SAP Hybris Commerce для авиаперевозчиков 1
24.07.2017 «Северсталь» внедрила систему управления логистикой на базе SAP 1
17.07.2017 Как микросервисы помогают решать макрозадачи 3
01.06.2017 «Норбит» представила омниканальную платформу SAP Hybris для оптимизации онлайн-бизнеса 3
01.06.2017 «Детский мир» инвестирует 260 млн руб. в развитие проектов SAP 2
18.05.2017 SAP представила обновленную платформу SAP Leonardo 1
17.05.2017 SAP упростила поиск и покупку партнерских бизнес-приложений в SAP App Center 1
18.04.2017 SAP отметила 25 лет работы в России и 45 лет — в мире. Итоги «SAP Форума» 1
13.04.2017 «Техносила» в 2 раза ускорила формирование контента на сайте с SAP Hybris 1
06.03.2017 IDC, SAP: Потенциал цифровой трансформации малых и средних предприятий раскрыт не полностью 1
10.02.2017 SAP анонсировала интеллектуальную систему ERP нового поколения на базе SAP S/4HANA Cloud 1
09.02.2017 SAP представила новую версию Omnichannel Banking для электронных банковских услуг 1
12.01.2017 «Большой Универсальный Магазин» развивает бизнес на базе SAP Hybris on HANA 2
29.11.2016 Юрий Шеховцов: Ничто не мешает отечественному продукту быть качественным 1
16.06.2016 «Юлмарт» и SAP СНГ объявили о новом этапе сотрудничества по созданию глобальной торговой онлайн-площадки 3
16.05.2016 «Рив Гош» завершила внедрение e-commerce-платформы SAP Hybris 1
23.03.2016 SAP стала лидером «Магического квадранта» в области управления маркетинговыми ресурсами 2
17.02.2016 diHouse создал b2b-портал на базе платформы SAP Hybris 1
14.12.2015 «Техносила» внедряет новую e-commerce платформу на основе SAP Hybris 2

Публикаций - 57, упоминаний - 96

SAP C/4HANA упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

SAP SE 3218 51
SAP CIS - САП СНГ 757 13
Oracle Corporation 3360 7
Amazon Inc - Amazon.com 1473 5
Accenture - Аксенчер 533 5
Microsoft Corporation 11143 4
SAP Gigya 6 4
Columbus - Колумбус 125 3
Adobe Systems 813 3
Novardis - Новардис Консалтинг 41 3
SAP CallidusCloud Software 3 3
SAP Labs CIS - SAP Labs СНГ 54 3
3770 3
Галактика - Корпорация 250 3
Google LLC 7168 3
EPAM Systems - ЭПАМ Систэмз - Effective Programming for America 302 2
Qualtrics 20 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2767 2
Accenture Interactive 11 2
Masterdata - Мастердата 16 2
Accenture Technology 19 2
TeamIdea - Тимидея Групп 17 2
Ланит ГК 1160 2
IBM 3554 2
Ланит - Норбит - Norbit 203 2
OpenText 160 2
Микротест 177 1
SAP Consulting 28 1
3M - Три Эм - Minnesota Mining and Manufacturing Company 78 1
Консист Бизнес Групп 58 1
Сбербанк Технологии - СберТех 203 1
BearingPoint - БерингПоинт 26 1
Artezio - Артезио 36 1
First Line Software 28 1
SAP Business Network Group - SAP Business Networks 2 1
SAP America 5 1
diHouse - Дихаус 39 1
Nikon 263 1
SAP Leonardo Center 2 1
BSH Hausgeräte - Bosch-Siemens Hausgeräte 1 1
Северсталь ПАО 204 5
КамАЗ - Камский автомобильный завод 247 2
Техносила 143 2
РЖД - Российские железные дороги 1081 2
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 126 2
Парфюм Стандарт - Рив Гош - Rive Gauche 22 1
SNCF - Nationale des Chemins de fer Français - Национальная компания французских железных дорог 7 1
Северсталь ЧерМК - Череповецкий металлургический комбинат 9 1
Porsche 36 1
ФК Зенит Санкт-Петербург - российский футбольный клуб 12 1
Газпром нефть 382 1
Мегаполис ТК 90 1
Naspers 56 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1431 1
Salym Petroleum - Салым Петролеум 6 1
Nespresso 15 1
Procter&Gamble - P&G 94 1
AliExpress Tmall 52 1
eBay Inc 532 1
Юлмарт - Ulmart Holdings 169 1
GS Home Shopping Inc 2 1
Ростатом - Росэнергоатом ПАО 141 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 216 1
Аэрофлот 493 1
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 188 1
ЕВРАЗ Групп - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 190 1
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 154 1
X5 Group 599 1
McDonald’s - Макдоналдс 90 1
Банк Зенит 131 1
X5 Group - Пятерочка 559 1
BMW 252 1
Daimler AG 71 1
Открытие ФК 538 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1283 1
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1373 2
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1241 1
Президент Российской Федерации 1442 1
Руссофт - Russoft 251 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 153 1
IATA - The International Air Transport Association - Международная ассоциация воздушного транспорта 42 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10396 10
B2C - Business-to-consumer - Бизнес для Потребителя 318 8
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 948 8
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1455 6
Big Data - Большие данные 1136 5
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2257 4
e-Commerce - Электронная коммерция 299 4
Agile software development - Гибкая методология разработки 222 4
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1174 2
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4559 2
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 2
Data Lake - Озеро данных 82 2
ROI - Return On Investment - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции 184 2
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика 784 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1035 2
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами 174 2
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2233 2
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 2
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 723 2
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1223 1
ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий 402 1
IAC - Infrastructure as Code - IaaC - Infrastructure-as-a-Сode - Инфраструктура, как код 21 1
Микросервисная архитектура - вариант сервис-ориентированной архитектуры программного обеспечения 13 1
SOA - Service-Oriented Architecture - СОА - Сервис-ориентированная архитектура 221 1
3D-печать 135 1
ИТ-аутсорсинг 671 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 1
XML - Extensible Markup Language - Расширяемый язык разметки - RSS - Rich Site Summary 427 1
WMS - Warehouse Management System - Система управления складом 225 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1638 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов 184 1
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1582 1
CI/CD - Continuous integration & Continuous delivery - Непрерывная интеграция и доставка ПО 50 1
DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации 547 1
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 252 1
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность 261 1
OpenSource software - Открытое программное обеспечение 771 1
ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Мобильный банк 693 1
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов 351 1
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 292 13
SAP SCP - SAP Cloud Platform 77 9
SAP Ariba 71 8
SAP SuccessFactors 110 8
SAP HANA - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 408 8
SAP Leonardo 24 6
SAP CEC - SAP Customer Experience 27 4
SAP Commerce - SAP Hybris Commerce Suite 17 4
SAP Cloud Analytics - SAP Cloud for Analytic 18 4
SAP Concur 23 3
SAP TMS - SAP Transportation Management and Logistics System 28 3
SAP ERP - SAP SAP Enterprise Resource Planning - mySAP 445 3
SAP NetWeaver 62 3
Microsoft Azure 1171 3
SAP Fiori 40 2
SAP Leonardo Machine Learning Foundation 5 2
SAP Certified - SAP Partner Network - SAP Value Partnership - Партнёрские статусы, сертификаты и программы - SAP ICC - SAP Integration and Certification Center - Центр интеграции и сертификации SAP 57 2
Java - Язык программирования 1179 2
Node.js - программная платформа 58 2
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 593 2
SAP BW - SAP Business Warehouse 84 2
SAP SCP - SAP Cloud Platform Blockchain 6 2
SAP Fieldglass 8 2
SAP App Center 9 2
Google TensorFlow 67 2
SAP PCM - SAP Product Content Management - SAP Hybris PCM - SAP Hybris Product Content Management 2 2
SAP EWM (WMS) - SAP Extended Warehouse Management - Управление складской логистикой 44 2
Google Android 10751 2
Apache Hadoop 339 2
Google Cloud Platform - GCP 194 2
SAP CEC - SAP Customer Engagement & Commerce 6 2
AWS - Amazon Web Services 569 2
SAP Data Custodian 1 1
SAP for Utilities - SAP IS-U - SAP Industry-Specific Solution for the Utilities Industry - SAP Cloud for Utilities 9 1
SAP Basis 9 1
SAP Commerce Cloud Travel Accelerator - SAP Hybris Commerce Travel 6 1
SAP BW/4HANA - SAP NetWeaver Business Warehouse 11 1
SAP S/4HANA Finance 15 1
SAP BW/4HANA - SAP BW on HANA 14 1
AMD Sapphire 20 1
Пронин Алексей 9 6
McDermott William R. "Bill" - Билл МакДермотт 44 5
Юрьев Илья 45 4
Руденко Дмитрий 25 3
Красюков Дмитрий 43 3
Черных Дмитрий 13 2
Дунаев Сергей 28 2
Востриков Юрий 19 2
Гонтарев Павел 69 2
Кочеврин Илья 1 1
Егоров Максим 23 1
Соловьев Максим 3 1
Чирахов Владимир 8 1
Plattner Hasso - Платтнер Хассо 4 1
Кураш Антон 32 1
Нагов Антон 5 1
Федоринов Сергей 23 1
Ткаченко Сергей 5 1
Mueller Juergen - Мюллер Юрген 5 1
Малышев Игорь 13 1
Агузумцян Ара 19 1
Альшуллер Генрих 1 1
Whipple Brian - Уиппл Брайан 4 1
Ollagnier Jean-Marc - Олланье Жан-Марк 2 1
Ройтенберг Марк 13 1
Brown Dave - Браун Дэйв 5 1
Путин Владимир 1828 1
Натрусов Артем 121 1
Русанов Сергей 44 1
Сергеев Сергей 63 1
Fabricio Granja - Фабрисио Гранжа 61 1
Morgan Jennifer - Морган Дженнифер 6 1
Овчаренко Юрий 25 1
Klein Christian - Кляйн Кристиан 13 1
Баланова Светлана 29 1
Бондарь Юрий 11 1
Mucic Luka - Мучич Лука 14 1
Шеховцов Юрий 33 1
Никифоров Николай 1126 1
Bezos Jeff - Безос Джефф 72 1
Россия - Российская федерация - РФ 57617 23
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7978 8
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5660 6
Ближний Восток 1478 5
Европа 3781 5
Северная Америка 1414 5
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5764 4
Америка 465 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14159 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17458 3
Бразилия - Федеративная Республика 1131 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3955 3
Африка 1494 3
Индия - Республика 2181 3
Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 761 3
Австралия - Австралийский Союз 1129 3
Южная Корея - Республика 1466 2
Франция - Французская Республика 2139 2
Германия - Федеративная Республика 3664 2
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 842 2
Япония 2808 2
Иран - Исламская Республика Иран 376 1
США - Гавайи 12 1
Восточная Азия 27 1
Европа Северная - Скандинавия 275 1
Южная Африка 159 1
Европа Западная 618 1
Малайзия 344 1
Индонезия - Республика 386 1
США - Лас Вегас - Las Vegas 405 1
Франция - Париж 374 1
Индия - Бангалор 71 1
США - Нью-Йорк 1098 1
Азия - Азиатский регион 1525 1
Беларусь - Минск 328 1
Южная Америка 313 1
Испания - Барселона 537 1
Латинская Америка 725 1
Испания - Королевство 1258 1
Украина 3389 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4026 5
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3226 4
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1163 2
GDPR - General Data Protection Regulation EU - Общий регламент защиты персональных данных 130 2
МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 302 2
KPI - Key Performance Indicators - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 97 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2864 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1209 1
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 848 1
CFO - Chief Financial Officer - Финансовый директор 48 1
Инсорсинг - Инхаус 20 1
Торговля - FMCG&Retail - FMCG - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса 282 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 1
Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 316 1
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 111 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2234 1
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1010 1
Fortune 95 2
IDC - International Data Corporation 2728 8
Gartner 2196 3
Forrester Research 387 2
Juniper Research 278 1
CNews Analytics 1991 1
Data Insight - Исследовательское агентство 71 1
Forrester Wave 19 1
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 91 1
SAP Education CIS Учебный Центр - Университетский Альянс - SAP Next-Gen Lab 44 2
ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики 152 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет 200 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 119 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 322 3
SAP Forum 28 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 767275, в очереди разбора - 670960.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






MARKET.CNEWS

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Стирально-сушильная машина или отдельная сушка: что выбрать?

Обзор JBL Bar 5.0 Multibeam: кинотеатральный звук в компактном формате

Обзор гибкого смартфона Samsung Galaxy Z Fold3: на пути к совершенству

Показать еще

Наука

Квантовый Интернет уже близко: ученые достигли квантовой телепортации между двумя чипами

Новый протокол квантовой криптографии стал устойчив к помехам

Речевой нейропротез переводит сигналы мозга прямо в слова
Показать еще