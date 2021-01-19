Красюков Дмитрий

В SAP CIS сменился исполнительный директор 2

SAP запустила портал SAP for Me для клиентов по всему миру 1

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SAP перенесла флагманское решение 4HANA Cloud в московский ЦОД 1

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InfoWatch и SAP CIS займутся защитой корпоративных данных российских клиентов 1

ДВФУ и SAP CIS подготовят специалистов для работы с AR и VR в бизнесе 1

В российском SAP сменился шестой гендиректор за девять лет 1

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SAP и Сбербанк приступили к разработке совместного решения по управлению закупками 1

Промсвязьбанк оптимизировал управление кредитными рисками с помощью SAP Bank Analyzer Limit Manager 1

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Банкам не хватает данных и аналитических инструментов для управления рисками 1

SAP выпускает первый релиз российской локализации SAP Banking Services 1