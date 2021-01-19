Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Красюков Дмитрий
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 43, упоминаний - 55
Красюков Дмитрий упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Филатов Андрей 99 5
|Постолатий Виталий 20 2
|Орехов Вячеслав 41 2
|Гонтарев Павел 69 2
|Богачев Игорь 172 2
|Шлыков Алексей 9 2
|Мацоцкий Сергей 150 2
|Мартынов Владислав 78 2
|Парменова Наталия 62 2
|Кочеврин Илья 1 1
|Огнев Александр 1 1
|Малышев Игорь 13 1
|Крицын Артем 3 1
|Курков Игорь 1 1
|Ройтенберг Марк 13 1
|Thomsen Hartmut - Томсен Хартмут 3 1
|Шахова Мария 2 1
|Савельев Алексей 4 1
|Метечко Александр 6 1
|Погудин Александр 6 1
|Касперская Наталья 199 1
|Медведев Дмитрий 1434 1
|Сплат-Косметика - Splat 12 1
|Соловьев Максим 3 1
|Виноградов Дмитрий 21 1
|Кузьмич Всеволод 30 1
|Земцов Дмитрий 10 1
|Шохин Александр 21 1
|Dzeba Iris - Джеба Ирис 11 1
|Сергеев Сергей 63 1
|Рубанов Владимир 61 1
|Русанов Сергей 44 1
|Петунин Алексей 58 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 769501, в очереди разбора - 673185.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 769501, в очереди разбора - 673185.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru