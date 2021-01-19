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Красюков Дмитрий


19.01.2021 SAP и «Логинет» разработают интегрированное решение по управлению транспортировками 1
10.11.2020 В SAP CIS сменился исполнительный директор 2
07.09.2020 SAP Marketing Cloud и SAP S/4HANA получили сертификаты безопасности ФСТЭК 1
18.06.2020 SAP запустила портал SAP for Me для клиентов по всему миру 1
19.11.2019 SAP и Минкомсвязи России помогут российским разработчикам выйти на международные рынки 1
15.08.2019 SAP локализовал глобальное решение по маркировке товаров под требования «Честного знака» 1
18.04.2019 SAP стремится попасть в Реестр российского ПО. Эксперт объяснил, как это можно сделать 2
17.04.2019 SAP перенесла флагманское решение 4HANA Cloud в московский ЦОД 1
17.04.2019 SAP перенесет решение S/4HANA Cloud в российские ЦОДы 1
01.04.2019 В российском SAP седьмой гендиректор за 10 лет 1
22.11.2018 InfoWatch и SAP CIS займутся защитой корпоративных данных российских клиентов 1
18.10.2018 SAP и банк «Открытие» стали партнерами по ИТ-трансформации 2
16.08.2018 Гипермаркет «Глобус» запустил программу лояльности в облаке SAP с помощью «Мастердата» 1
25.05.2018 ФК «Зенит» и SAP CIS подготовят специалистов для индустрии спортивного маркетинга 2
24.05.2018 ДВФУ и SAP CIS подготовят специалистов для работы с AR и VR в бизнесе 1
22.02.2018 В российском SAP сменился шестой гендиректор за девять лет 1
14.02.2018 «М.Видео» улучшила логистику после обновления SAP TM 1
19.01.2018 «Лента» с помощью SAP становится real-time ритейлером 1
21.12.2017 «Альфа-Банк» перевел формирование налоговой отчетности на платформу SAP 1
20.11.2017 Merlion с помощью SAP повысит операционную эффективность 1
06.10.2017 SAP и Сбербанк приступили к разработке совместного решения по управлению закупками 1
13.04.2017 «Техносила» в 2 раза ускорила формирование контента на сайте с SAP Hybris 1
27.12.2016 ЦБ начал принимать отчетность в новом цифровом формате. Мнения разработчиков 2
26.12.2016 «Мегаполис» сократил затраты на некоммерческие закупки с помощью SAP Ariba 1
22.11.2016 «М.Видео» завершил внедрение системы управления лояльностью на базе SAP CRM 1
24.10.2016 «Ашан Ритейл Россия» построит единую систему управления персоналом на базе SAP HCM 1
05.09.2016 SAР предложила создать онлайн-платформу кадрового развития для Дальневосточного региона 2
25.04.2016 Промсвязьбанк оптимизировал управление кредитными рисками с помощью SAP Bank Analyzer Limit Manager 1
03.03.2016 «Аэрофлот» внедрил систему учета рабочего времени и расчета зарплаты на базе SAP HCM 1
04.12.2015 Бюджеты на «облака» в банковском секторе увеличатся в 2 раза в 2016 г. 1
13.11.2014 Большие данные открывают новые каналы розничных продаж 2
27.10.2014 Банкам не хватает данных и аналитических инструментов для управления рисками 1
15.10.2014 SAP: Большие данные могут серьезно преобразовать ландшафт современного банковского рынка 4
25.08.2014 «Промсвязьбанк» оптимизировал планирование затрат на персонал с помощью SAP ERP HCM 1
18.11.2013 SAP выпускает первый релиз российской локализации SAP Banking Services 1
11.11.2013 «Уральский банк реконструкции и развития» оптимизировал обслуживание клиентов с помощью SAP Business Communication Management 1
19.09.2013 Сургут станет «умным городом» с помощью SAP 1
18.06.2013 Облачные CRM захватили 40% рынка 2
14.06.2013 Кризис подстегивает спрос на CRM 2
22.05.2013 SAP и IBS завершили пилотное внедрение MES-системы в «Пермской научно-производственной приборостроительной компании» 1

Публикаций - 43, упоминаний - 55

Красюков Дмитрий упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

SAP CIS - САП СНГ 757 41
SAP SE 3220 39
Microsoft Corporation 11168 5
IBM 3557 4
HEC 20 3
SAP Labs CIS - SAP Labs СНГ 54 2
MOLGA Consulting - МОЛГА Консалтинг 55 2
Сколково - SK ИТ - Skolkovo ITCluster - Кластер информационных технологий 211 2
IBS - ИБС ИТ Услуги 1001 2
Novardis - Новардис Консалтинг 41 1
SAP Ukraine - САП Украина 4 1
Globus - Глобус-ИТ - Мобильные бизнес-решения - e-Legion 33 1
Хомнет Консалтинг 127 1
Merlion - Мерлион 275 1
SAP Markets Europe GmbH 1 1
SAP.iO Foundries 2 1
Masterdata - Мастердата 16 1
Сберкорус - Корус Консалтинг СНГ 82 1
R-Style - Эр-Стайл ГК 154 1
R-Style Softlab - Эр-Стайл Софтлаб 443 1
Neoflex - Неофлекс 141 1
Росплатформа - Р-Платформа 56 1
Siemens AG - Сименс Россия 675 1
SAS Institute 597 1
Softline - Софтлайн 1475 1
InfoWatch - Инфовотч 615 1
ЦРПТ - Центр развития перспективных технологий 143 1
Cisco Systems 2056 1
Oracle Sun Microsystems 396 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2770 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 3
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 154 2
АСГ - Алкогольная Сибирская Группа 9 2
Альфа-Банк 1127 2
Белоруснефть - Государственное производственное объединение 2 1
РЖД - Российские железные дороги 1081 1
ACBA Bank - ACBA-Credit Agricole Bank - АКБА-Кредит Агриколь Банк 3 1
Decathlon - Декатлон 22 1
ФК Зенит Санкт-Петербург - российский футбольный клуб 12 1
Сафмар ПФГ - Промышленно-финансовая группа 32 1
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 1
ОВК НПК - Объединенная Вагонная Компания 17 1
Акрон ГК - Akron Holding 19 1
Уралхим ОХК АО 43 1
ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 158 1
Лента - Сеть розничной торговли 189 1
Segezha Group - Сегежа Групп 85 1
Банк Зенит 132 1
Открытие ФК 538 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1285 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5806 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 1
Координационный центр МПК по ВТ ФГБУ - Межправкомиссия по вычислительной технике - Координационный центр межправительственной комиссии по сотрудничеству в области вычислительной техники 9 1
Минцифры РФ - Экспертный совет по программному обеспечению при Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 68 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 123 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов 184 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2234 2
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10397 2
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 209 1
DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации 547 1
Big Data - Большие данные 1136 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1456 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1038 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1224 1
SAP SuccessFactors 110 5
SAP Ariba 71 5
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 293 5
SAP ERP HCM - Human Capital Management 152 4
SAP CEC - SAP Customer Experience 27 4
SAP HEC - SAP HANA Enterprise Cloud 43 4
SAP IBP - SAP Integrated Business Planning 14 3
SAP HANA - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 408 3
SAP SCP - SAP Cloud Platform 77 3
SAP C/4HANA - SAP Hybris 57 3
SAP BW - SAP Business Warehouse 84 2
SAP NetWeaver PI - SAP Process Integration - SAP PI 19 2
SAP for Banking - SAP Core Banking - SAP Banking Services 11 2
Хомнет НФО 13 1
SAP Marketing Cloud - SAP Hybris Marketing Cloud 5 1
SAP Certified - SAP Partner Network - SAP Value Partnership - Партнёрские статусы, сертификаты и программы - SAP ICC - SAP Integration and Certification Center - Центр интеграции и сертификации SAP 57 1
SAP ERP HCM - SAP PY - SAP Payroll Processing 3 1
InfoWatch Prediction - UEBA (User and Entity Behavior Analytics) 5 1
SAP EHSM - SAP Environmental, Health and Safety Management 5 1
SAP CRM Loyalty Management 5 1
SAP TMS - SAP Transportation Management and Logistics System 28 1
SAP BO - SAP BusinessObjects Disclosure Management - SAP DM 3 1
SAP MES - SAP Manufacturing Execution System 4 1
SAP PCM - SAP Product Content Management - SAP Hybris PCM - SAP Hybris Product Content Management 2 1
SAP Business All-in-One 40 1
SAP Campaign Management 1 1
SAP FS-BA - SAP Bank Analyzer 3 1
SAP ERP HCM - SAP CM - SAP Compensation Management 1 1
SAP ERP HCM - SAP PT - SAP Personnel Time Management 1 1
SAP for Me 1 1
FlexSoft - FXL Data Force 4 1
SAP Business Suite 65 1
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 146 1
InfoWatch Traffic Monitor - IWTM - DLP-система 127 1
SAP ERP - SAP SAP Enterprise Resource Planning - mySAP 445 1
SAP EWM (WMS) - SAP Extended Warehouse Management - Управление складской логистикой 44 1
SAP Cloud Analytics - SAP Cloud for Analytic 18 1
SAP ERP Retail - SAP for Retail 61 1
R-Style Softlab - RS-Bank 228 1
Diasoft Flextera BI 12 1
Филатов Андрей 99 5
Постолатий Виталий 20 2
Орехов Вячеслав 41 2
Гонтарев Павел 69 2
Богачев Игорь 172 2
Шлыков Алексей 9 2
Мацоцкий Сергей 150 2
Мартынов Владислав 78 2
Парменова Наталия 62 2
Кочеврин Илья 1 1
Огнев Александр 1 1
Малышев Игорь 13 1
Крицын Артем 3 1
Курков Игорь 1 1
Ройтенберг Марк 13 1
Thomsen Hartmut - Томсен Хартмут 3 1
Шахова Мария 2 1
Савельев Алексей 4 1
Метечко Александр 6 1
Погудин Александр 6 1
Касперская Наталья 199 1
Медведев Дмитрий 1434 1
Сплат-Косметика - Splat 12 1
Соловьев Максим 3 1
Виноградов Дмитрий 21 1
Кузьмич Всеволод 30 1
Земцов Дмитрий 10 1
Шохин Александр 21 1
Dzeba Iris - Джеба Ирис 11 1
Сергеев Сергей 63 1
Рубанов Владимир 61 1
Русанов Сергей 44 1
Петунин Алексей 58 1
Россия - Российская федерация - РФ 57680 36
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7988 7
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17483 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14181 3
Восточная Европа 1691 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3968 3
Франция - Французская Республика 2143 2
Германия - Федеративная Республика 3674 2
Европа 3788 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7218 2
Средняя Азия - Среднеазиатский регион 133 1
Испания - Королевство 1258 1
Азербайджан - Азербайджанская Республика 501 1
Россия - Вологда 193 1
Черкизон - Черкизовский рынок 61 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1293 1
Германия - Вальдорф 9 1
Италия - Итальянская Республика 1401 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 762 1
Россия - УФО - Екатеринбург 2075 1
Сингапур - Республика 808 1
Беларусь - Белоруссия 2099 1
Армения - Республика 690 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5670 1
Казахстан - Республика 2650 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5772 1
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 2
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 111 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2236 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1210 1
НК РФ - Налоговый кодекс Российской Федерации 118 1
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 848 1
COO - Chief Operating Officer - исполнительный директор 13 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3227 1
Нейротехнологии - Нейробиология - Нейрокогнитивная наука - Нейростимуляция и нейросенсиг - Neurostimulation 24 1
SAP Community Network 4 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет 201 2
INSEAD - L'Institut europeen d'administration des affaires - Европейский институт управления бизнесом 35 2
SAP Education CIS Учебный Центр - Университетский Альянс - SAP Next-Gen Lab 44 2
ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики 152 1
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 83 1
МИРБИС - Московская международная высшая школа бизнеса 44 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 119 1
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 26 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 322 1
Loyalty Awards 1 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 769501, в очереди разбора - 673185.
Создано именных указателей - 46354.
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