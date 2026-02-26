Разделы

Desport Decathlon Декатлон

Desport - Decathlon - Декатлон

После ухода французской сети Decathlon с российского рынка в марте 2022 года, осенью 2023 года стало известно об открытии на месте ее торговых площадей магазинов под названием Desport.

26.02.2026 Старейший российский интернет-магазин за год снизил убытки в 60 раз 1
Цифровизация ритейла 2025 2
29.05.2025 Как «Декатлон» в Казахстане интегрировал кассовый софт в глобальную ИТ-систему 4
11.04.2025 «Яндекс Маркет» арендовал складское помещение в Домодедово 1
10.07.2024 Какого эффекта можно добиться благодаря цифровизации промышленности 1
27.12.2023 «Лига Цифровой Экономики» создала ИТ-инфраструктуру магазинов Desport 1
22.12.2023 Сеть магазинов Desport (ex. Decathlon) за три недели внедрила российскую ITSM-систему SimpleOne, способствуя запуску магазинов по всей России 1
20.06.2023 Александр Рыбьяков, технический продакт-менеджер: Жизненный цикл продукта и его управление зависят от профессионализма продакт-менеджера 1
06.03.2023 Топ-10 эллиптических тренажеров для дома: хиты продаж 1
25.01.2023 Из России вот-вот сбежит крупнейший поставщик терминалов для отечественных банков 1
28.07.2022 Девелопер «Ашана» и «Леруа мерлен» заменил американскую CRM на российскую 1
09.02.2022 Выручка ГК «СКБ Контур» по итогам 2021 года выросла на 25% до 22,6 млрд рублей 1
03.02.2022 «Aliexpress Россия» раскрыла результаты 2021 года: локальный бизнес вырос в 2,2 раза 1
28.12.2021 Российский сервис продаж через видеоканалы Eyebuy привлек $95 тыс. при оценке $2,5 млн 1
01.11.2021 «Яндекс.доставка» обеспечила сети спортивных товаров экспресс-доставкой 1
23.09.2021 Какие технологии помогут разработчикам цифровизировать Москву 1
01.09.2021 IBS Platformix обновил сетевую инфраструктуру для «Декатлон Россия» 4
16.06.2021 «Decathlon Россия» настроила автоматическую проверку контрагентов с помощью API «Контур.Фокуса» 2
13.04.2021 Ozon покупает бывший банк «Ашана» 1
17.02.2021 Финансовые итоги облачной платформы Yandex.Cloud 1
13.11.2020 За время распродажи россияне сделали покупки на AliExpress Россия на 19,3 млрд рублей 1
30.10.2020 «Декатлон» запустил кассы самообслуживания в российских магазинах 3
16.10.2020 Исследование HP: 85% производственных компаний планируют увеличить инвестиции в 3D-печать 1
07.09.2020 SAP Marketing Cloud и SAP S/4HANA получили сертификаты безопасности ФСТЭК 1
03.08.2020 ФРИИ увеличил свою долю в финтех-компании PimPay до 15% 1
03.03.2020 Ассортимент товаров российских компаний на Aliexpress достиг 1,5 млн позиций 1
09.12.2019 Алексей Петунин, SAP: Компьютерное зрение и искусственный интеллект стали для бизнеса повседневностью 1
01.07.2019 Decathlon завершил внедрение системы обучения SAP SuccessFactors Learning 2
26.06.2019 «Микрон» скатился в рекордные за 10 лет многомиллиардные убытки 1
27.11.2018 «Онланта» и «Первый БИТ» перевели часть процессов «Декатлон» на «1С» в облако 1
13.11.2018 ВТБ запустил эквайринговое обслуживание в сети магазинов «Эльдорадо» 1
03.10.2018 SAP Value Award: названы победители российского «ИТ-Оскара» 2018 г. 1
19.06.2018 ВТБ запустил эквайринговое обслуживание в сети магазинов «М.Видео» 1
05.02.2018 Clover Group представит прогнозную аналитику на международном рынке 1
20.10.2017 Форум SAP Retail & Consumer Industries состоится 24 октября 1
19.10.2017 «Декатлон» автоматизирует HR-процессы во всех филиалах страны с помощью SAP 1
19.01.2017 Алексей Киричек возглавил департамент эквайринга ВТБ24 1
30.06.2014 Ирина Кривенкова - Рост ИТ-рынка идет за счет технологий, предоставляющих бизнесу конкурентные преимущества либо экономию 1
24.12.2013 Екатерина Алексеева - Вопросы управления кадрами выгодно выносить в облако 3
20.04.2007 «Декатлон» внедряет АСУ персоналом «БОСС-Кадровик» 3

Публикаций - 40, упоминаний - 55

Desport и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 8652 8
SAP SE 5469 7
МегаФон 10142 4
SAP CIS - САП СНГ 864 4
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5334 3
ASUS - AsusTek Computer Inc 2115 3
9123 3
VK - Mail.ru Group 3539 3
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4633 3
McKinsey & Company Int 282 3
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 734 3
Dell EMC 5111 2
Alibaba Group 455 2
Microsoft Corporation 25356 2
Huawei 4304 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14710 2
Xiaomi 2048 2
Apple Inc 12780 2
Softline - Софтлайн 3353 2
Элемент ГК - Микрон - Micron 1611 2
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1274 2
Radius Group - Радиус груп - Радиус-ВИП - Radius-VIP - Радиус-Климат - Радиус-Дистрибуция - Russian Mining Center (RMC) - Русская майнинговая компания (РМК) 29 1
Элемент ГК - Микрон ВЗПП - Воронежский завод полупроводниковых приборов 33 1
Яндекс - Сейсмотек - Seismotech - ранее Яндекс.Терра 6 1
Nvidia Corp 3792 1
Intelion Mining - Интелион Майн - Intelion Data Systems - Интелион Север - Дата-центр Интелион - Интелион Дата 13 1
PIM Solutions - PimPay - ПИМ - Помощь Интернет-Магазинам 11 1
Masterdata - Мастердата 28 1
Zigmund & Shtain - Зигмунд Энд Штайн 6 1
Verifone 61 1
Xiaomi Poco Global 12 1
Просистемы 3 1
ЦБИ - Центр безопасности информации - ЦБИ-сервис 37 1
Ronavi Robotics - Ронави Роботикс - Ронави логистические системы 7 1
Ситроникс СТ - Ситроникс Смарт Технологии - ССТ 37 1
Softline - Sl Soft - БОСС Кадровые системы 98 1
Логика BPM 48 1
Системы и Технологии ГК 116 1
Газпром межрегионгаз - Газпром МРГ 112 1
Unlimited Production - Анлимитед Продакшен 89 1
Auchan Holding - Ашан Ритейл 327 7
Лемана ПРО - Ле Монлид - Leroy Merlin - Леруа Мерлен Восток 241 7
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3032 6
Лента - Сеть розничной торговли 2301 6
РЖД - Российские железные дороги 2021 4
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2750 4
Альфа-Банк 1893 4
36,6 - аптечная сеть 92 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8334 3
Почта России ПАО 2270 3
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 480 3
Fix Price - Фикс Прайс - Бэст Прайс - сеть магазинов 101 3
Familia - Фамилия - Торговая сеть 280 3
СДЭК - CDEK - Служба доставки Экспресс-курьер - СДЭК Глобал 212 2
Splat Global - Сплат-Косметика - BioMio 20 2
Улыбка Радуги - Федеральная сеть магазинов по уходу за собой и за домом 35 2
Sokolov - Лакса Трейдинг 81 2
Puma - Пума 50 2
Sunlight - Санлайт - Солнечный свет - ювелирная сеть 32 2
Decathlon Казахстан 2 2
Braun GmbH 77 2
Газпром ПАО 1428 2
Связной ГК 1385 2
АФК Система - Segezha Group - Сегежа Групп - Сегежский ЦБК - Сегежабумпром - Сегежский целлюлозно-бумажный комбинат - Segezha Packaging - Сегежская упаковка 145 2
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1138 2
ПСБ - Промсвязьбанк 918 2
Газпром нефть 680 2
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 286 2
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1703 2
Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова 360 2
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 490 2
Kari - Кари - сеть магазинов 75 2
АСГ - Алкогольная Сибирская Группа - Омсквинпром ЛВЗ - Рузский Купажный Завод 13 2
LEGO 255 2
Starta Capital Fund - венчурный фонд 16 1
Шоколадница - Кофе Хауз - Ваби Саби - Panda Express - сеть кофеен - dark kitchen EAZZYPIZZY - Нордфуд 58 1
Базэл - Базовый Элемент - Сибирский алюминий 109 1
L’Oreal 58 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Русполимет ПАО 10 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3538 2
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 259 2
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1032 2
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Агентство инноваций города Москвы ГБУ 154 1
Правительство Москвы - Департамент культуры города Москвы - Департамент семейной и молодёжной политики города Москвы, ДСМП - Комитет по делам семьи и молодёжи города Москвы 41 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13082 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3161 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5349 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5089 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1487 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 392 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2021 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3128 1
Федеральное казначейство России 1880 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2761 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы 281 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 258 1
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 140 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 74171 16
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34162 12
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57806 11
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2852 9
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13078 8
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23129 8
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17249 7
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23388 6
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18973 5
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4701 5
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6023 5
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13423 5
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7379 5
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26220 5
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 4066 4
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25613 4
Маркировка - Marking 1244 4
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4987 4
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12128 4
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 32213 4
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4166 4
RFID - Radio-frequency identification - Радиочастотная идентификация - Радиометки - ISO/IEC 18000, 14443 - стандарт метода модуляции и протокола обмена бесконтактных пассивных карт ближнего радиуса действия 1163 4
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3283 4
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7711 4
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12751 4
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 5726 4
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13133 3
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5708 3
Аксессуары 4144 3
HRM - Расчет заработной платы - Payroll calculation - Учет труда и заработной платы 1175 3
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2708 3
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 6958 3
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 629 3
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25778 3
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7484 3
Оцифровка - Digitization 4951 3
ЦРПТ - Честный знак РФ - Национальная система маркировки - ГИСМ - ГИС МТ - Государственная информационная система маркировки и прослеживаемости товаров - Система маркировки товаров средствами идентификации и отслеживания движения товаров 640 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 32069 3
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11365 3
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8232 3
SAP SuccessFactors - SAP SF 166 5
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 570 3
СКБ Контур - Контур.Фокус 1248 3
Alibaba Group - Taobao Tmall Commerce Group 110 2
Softline - Sl Soft - БОСС Кадровые системы - БОСС-HCM - БОСС Кадровик HRMS 252 2
VK - Mail.ru Одноклассники 1916 2
Xiaomi Poco X - Серия смартфонов 140 2
Apple Pay 508 2
Яндекс.Маркет - Yandex Market 1203 2
CSI Set Retail - CSI Set Retail SCO 94 2
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 633 2
Samsung Pay 295 2
Google Pay - Google Android Pay - Google Wallet 414 2
SAP SCP - SAP Cloud Platform 86 2
SAP Ariba 301 2
SAP EWM (WMS) - SAP Extended Warehouse Management - Управление складской логистикой 63 2
SAP CХ - SAP CEC - SAP Customer Experience 36 2
Visa payWave 77 1
Yota Devices - YotaPhone - Йотафон - Xinhua 99 109 1
SAP ABAP - Advanced Business Application Programming - Allgemeiner Berichts-Aufbereitungs-Prozessor - проприетарный внутренний язык программирования высокого уровня 47 1
Все Аптеки 18 1
SAP App Center 9 1
SAP Business One - SAP B1 97 1
SAP BO - SAP BusinessObjects - SAP BOBJ - SAP BObjects 242 1
SAP Marketing - SAP Hybris Marketing 15 1
SAP ATT - SAP Advanced Track and Trace 18 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - ФРГУ - Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций) 39 1
SAP SuccessFactors LMS - SAP SuccessFactors Learning Management System 5 1
Yandex B2B Tech - Яндекс 360 - Яндекс.Мессенджер - Yandex Message - Ямб - Я.Онлайн 49 1
Microsoft Power BI - PWBI - Microsoft BI - Microsoft Business Intelligence 226 1
Yandex DataSphere 30 1
JupyterHub - JupyterLab - Project Jupyter 62 1
Alibaba Group - AliExpress Plus - Global Digital Commerce Group 5 1
1С:УТ - 1С:Управление торговлей 472 1
Fortinet FortiGate VM - Fortinet FortiGate NGFW - Fortinet FortiGate Next-Generation Firewall Virtual Appliance - Fortinet Virtualized Next-Generation Firewall - Fortinet FortiGate Enterprise Firewall 118 1
Yandex Translate 6 1
iLife Robot Vacuum Cleaner - робот-пылесос 4 1
1С:WMS Логистика. Управление складом 89 1
1С-Рарус РестАрт 27 1
MIRO - RealtimeBoard - платформа для совместной работы распределенных команд (в том числе при дистанционной работе отдельных сотрудников) 106 1
Киричек Алексей 66 2
Петунин Алексей 58 2
Сергеев Дмитрий 61 2
Соколова Екатерина 14 1
Шульгин Александр 25 1
Белов Алексей 26 1
Галкин Максим 2 1
Селихов Дмитрий 12 1
Шенберг Дмитрий 21 1
Коновалов Олег 17 1
Копейка Ольга 2 1
Сатановская Ольга 4 1
Рубцов Сергей 33 1
Безбогов Сергей 61 1
Галеев Сергей 36 1
Чуканов Сергей 104 1
Гулевич Руслан 32 1
Кривенкова Ирина 9 1
Родина Елена 2 1
Катаева Елена 32 1
Иодковский Станислав 102 1
Делицин Леонид 11 1
Хомутов Никита 13 1
Бородин Никита 2 1
Pastor Ramon - Пастор Рамон 2 1
Уваров Степан 2 1
Алексеева Екатерина 4 1
Мраморов Дмитрий 29 1
Каськов Валентин 19 1
Лемякина Анна 16 1
Тиняков Сергей 13 1
Врацкий Андрей 167 1
Сологуб Денис 75 1
Власов Максим 22 1
Дмитриев Олег 6 1
Куджоян Вячеслав 1 1
Григорьев Артем 4 1
Изгалиева Ксения 1 1
Московкин Владимир 1 1
Наумова Виктория 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 158923 31
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46209 12
Франция - Французская Республика 8014 9
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53636 6
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18420 5
Казахстан - Республика 5856 4
Европа 24703 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18855 4
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3323 3
Россия - СФО - Новосибирск 4725 3
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2716 3
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2253 3
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2452 2
Азия - Азиатский регион 5777 2
Россия - УФО - Екатеринбург 4340 2
Германия - Федеративная Республика 12974 2
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2953 2
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3437 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край 2126 2
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа - Уфимская агломерация 1259 2
Россия - ЦФО - Московская область - Балашиха 381 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подольский район - Подольск 159 1
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 917 1
Москва - ЦАО - Космодамианская набережная 11 1
Россия - ЦФО - Московская область - Раменский район - Раменское 99 1
Беларусь - Белоруссия 6090 1
Индия - Bharat 5739 1
США - Нью-Йорк 3156 1
Африка - Африканский регион 3581 1
Китай - Тайвань 4154 1
Великобритания - Лондон 2412 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14561 1
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверь 758 1
Украина 7822 1
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 1078 1
Арктика - Арктический регион - Арктическая зона - Арктический бассейн 836 1
Нидерланды 3652 1
Азербайджан - Азербайджанская Республика 1082 1
Бангладеш - Народная Республика Бангладеш 349 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1355 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26123 16
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6437 15
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51494 12
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11821 7
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5326 7
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55235 6
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 32087 6
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8201 6
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1834 6
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5935 6
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15313 5
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4938 5
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17488 4
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6307 4
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5525 4
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2525 3
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3731 3
Торговля - FMCG&Retail - Товары для детей - Детские магазины - Goods for children - Children's stores 153 3
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3275 3
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6711 3
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3779 3
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2334 3
Автоматизация склада - SKU - Stock Keeping Unit - Единица складского учета - Идентификатор товарной позиции (артикул) 244 3
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5922 2
Fashion industry - Индустрия моды 324 2
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3417 2
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2827 2
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7320 2
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2598 2
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5752 2
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5340 2
Финансовые показатели - Financial indicators 2717 2
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Управление человеческими ресурсами - Рынок труда - Безработица 1614 2
Зоология - наука о животных 2795 2
Транспорт - Средства индивидуальной мобильности - Велосипед - Самокат - колёсное транспортное средство 805 2
Здравоохранение - Косметология - Cosmetology - косметика и парфюмерия - парфюмерно-косметическая продукция 1059 2
Ювелирное изделие - Ювелирное украшение - Ювелирное искусство - Jewelry 670 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10798 2
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2396 2
Туризм деловой - Corporate travel - Командировки - Системы управления командировками - Деловые поездки 1329 2
Harvard Business Review 22 1
Wylsacom - Валентин Петухов 13 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11455 1
FT - Financial Times 1266 1
CNews - ZOOM.CNews 1854 1
IDC - International Data Corporation 4950 2
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8435 2
Data Insight - Дейта Инсайт - Исследовательское агентство 132 2
Guinness World Records - Книга рекордов России 14 1
Мировой ИТ-рынок - Мировой рынок информационных технологий 144 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3772 1
Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Admetrix - Эд Метрикс - Исследовательская компания 180 1
НАФИ - Национальное агентство финансовых исследований 84 1
Skyeng - Образовательные технологии - Скаенг ОАНО ДПО 104 2
ЧГУ - Череповецкий государственный университет 12 1
МИСиС НИТУ - Центр компетенций НТИ Квантовые коммуникации - Институт физики и квантовой инженерии 54 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1120 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1308 1
SAP Value Award 6 1
Цифровой прорыв - ИТ-конкурс 31 1
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 366 1
SAP Retail & Consumer Industries Forum 1 1
Webby Awards - Премия Вебби 26 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1261 1
FISU Universiade - Универсиада - Международные и национальные спортивные соревнования среди студентов 118 1
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 183 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1223 1
CNews FORUM Кейсы 281 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 728 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1421914, в очереди разбора - 726628.
Создано именных указателей - 190973.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

