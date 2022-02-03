«Aliexpress Россия» раскрыла результаты 2021 года: локальный бизнес вырос в 2,2 раза

Совместное предприятие «Aliexpress Россия», акционерами которого являются VK, USM International, Alibaba и РФПИ, объявило бизнес-результаты календарного 2021 г.

Суммарный оборот «Aliexpress Россия» (GMV) за 2021 г. составил 306 млрд руб. (не включая услуги). Оборот локального бизнеса (продажи товаров из России) не включая услуги превысил 110 млрд руб. и вырос на 124% год к году, составив 36% общего оборота. Общий оборот Aliexpress Россия вырос на 46% год к году.

В декабре 2021 г. среднее ежедневное количество локальных заказов достигло 205 тыс. в день. Этот показатель за год вырос на 220%. Общее число заказов за 2021 г. составило 309 млн, при этом средний чек благодаря динамичному росту локального бизнеса вырос за год более чем на 20%.

Количество уникальных покупателей за год превысило 28,7 млн человек. При этом количество покупателей локальных товаров выросло в 2 раза за год. Улучшение сервиса «Aliexpress в России» показало свой результат: существенно вырос показатель NPS (удовлетворённости покупателей) благодаря улучшению скорости и своевременности доставки, увеличению ассортимента и обновлению приложения. Помимо этого, вырос retention (показатель возвращаемости пользователей), частота покупок и конверсия в покупку.

Количество уникальных пользователей за 2021 г. превысило 80,2 млн, что на 31% выше прошлогоднего показателя, а общая зарегистрированная аудитория превышает 200 млн пользователей. Ежемесячная аудитория (MAU) Aliexpress составляет 35 млн человек, ежедневная (DAU) – 12,5 млн человек. По этой метрике, согласно статистике Mediascope (данные января 2022), Aliexpress остаётся самым посещаемым маркетплейсом в России, а также находится в топе по скачиваниям за 2021 г. по статистике App Annie (январь 2022).

Топ-10 активных городов по покупкам на Aliexpress: Москва, Санкт-Петербург, Краснодар, Нижний Новгород, Екатеринбург, Казань, Новосибирск, Ростов-на-Дону, Уфа и Самара.

Количество SPU (уникальных товарных единиц без учёта цветов и размеров) с доставкой из Китая, России и других стран составляет более 211 млн и продолжает оставаться самым большим на рынке e-commerce в России. Количество SPU год к году выросло более, чем на 52%. Количество SPU российских продавцов увеличилось более чем на 184% за год и составило 16,5 млн.

Также справочно приводится показатель SKU (уникальные товарные единицы с учётом цветов и размеров), который по состоянию на конец 2021 г. составил более 3,2 млрд SKU (локальный и трансграничный бизнесы) и вырос на 48% к прошлому году.

Общее число продавцов на Aliexpress составляет более 400 тыс., оно увеличилось на 69% за год. Количество российских продавцов выросло на 193% за год и составило 102,5 тыс.

Летом 2021 г. «Aliexpress Россия» запустила локальное приложение в iOS и Android, которое стало самым скачиваемым среди приложений для покупок в России по данным App Annie. Как и в прошлом полугодии, пользователи проводят в локальном приложении на 20% больше времени, чем в глобальном. Среднее время, которое проводит пользователь в приложении – 13 минут. По сравнению с глобальным приложением вновь улучшились показатели лояльности: коэффициент удержания пользователей (retention) и частота покупок.

Количество заказов через канал «Есть!» в пиковые периоды составляет 20 тыс. в сутки. Этот показатель вырос на 671% по сравнению с 2020 г. На сегодняшний день «Есть!» работает в 120 городах России, доставляя из таких магазинов и сервисов как «Самокат», «Вкусвилл», «Ашан», «Лента», Metro, «Лемурр», «Четыре лапы», «Верный», а также осуществляя онлайн-бронирование лекарств совместно с сервисом «Все аптеки».

Дмитрий Сергеев, генеральный директор «Aliexpress Россия», сказал: «В 2021 г. мы практически завершили полную локализацию бизнеса, построив полноценную отдельную российскую компанию с собственной технологической базой. У нас есть возможности и ресурсы для активных инвестиций, прежде всего, в логистическую инфраструктуру. Мы убеждены в огромном потенциале российского рынка электронной торговли и уверены в том, что борьба за лидерство на нём только начинается. У Aliexpress есть уникальный ассортимент, конкурентный локальный продукт и огромная пользовательская аудитория. Наша основная задача в 2022 г. – принципиальное улучшение пользовательского опыта и сервиса, чтобы наши покупатели могли получить товары из другой страны за неделю, а из России – на следующий день, причём по столь же доступным и привлекательным ценам».

Популярные категории по обороту (GMV): телефоны и коммуникации (рост на 42%); компьютеры и офисная техника (рост на 53%); автомобильные запчасти и аксессуары (рост на 42%); товары для дома и сада (рост на 42%); инструменты (рост на 51%);

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Топ категорий по количеству заказов: товары для дома и сада; товары для красоты и здоровья; ювелирные украшения и бижутерия; автомобильные запчасти; электроника; инструменты;

Самые популярные категории по обороту (GMV): телефоны и коммуникации (рост на 98% год к году); устройства для дома (рост на 65%); электроника (рост на 50%); компьютеры и офисная техника (рост на 129%); инструменты (рост на 131%); автомобильные запчасти и аксессуары (рост на 90%);

Топ категорий по количеству заказов: товары для дома и сада (4,4 млн заказов с ростом на 454%); телефоны и коммуникации (3 млн заказов с ростом на 142%); красота и здоровье (2,9 млн заказов с ростом на 170%); инструменты (2,9 млн заказов с ростом на 174%); электроника (2,8 млн заказов с ростом на 75%); устройства для дома (1,3 млн заказов с ростом на 87%); автомобильные запчасти и аксессуары (2,6 млн заказов с ростом на 154%).

Самые растущие категории по количеству заказов: товары для свадьбы и праздников, продукты питания, виртуальные товары, устройства для дома, ювелирные украшения, товары для дома и сада, канцелярские товары для офиса и школы, мебель и нижнее белье.

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Топ локальных магазинов и самых быстрорастущих за год: производители и продавцы электроники и гаджетов «Мегафон», Molnia Electronics, Xiaomi, «Связной», Poco Russian Official Store, Smart Life, «Ситилинк», Realme, Asus, товары для детей и хобби Lego, производитель бытовой техники Zigmund & Shtain, Redmond, Braun, Vitek, производители одежды и обуви Crocs, Decathlon, «Все майки», Icebear, Puma, «Твоё», игры Nintendo, супермаркеты «Гармония цен», «Сима ленд», косметика «Улыбка радуги», линзы «Оптик сити», продукты питания «Самокат» и «Вкусвилл», ювелирные изделия Sunlight, Sokolov и другие.

В топ-10 товаров на «Aliexpress Россия» по количеству заказов вошли шнурки без завязывания, бумага А4, USB-кабель, дрель, смартфон Xiaomi Redmi 9A, стекло для смартфона. В топ-10 локальных товаров кроме перечисленных вошли таблетки для посудомоечной машины Finish, контактные линзы Acuvue Oasys, подгузники Pampers, смартфон Xiaomi Poco X3, цифровая карта для пополнения бумажника в PlayStation и робот-пылесос iLife V50.

На сегодняшний день компания имеет 30,5 тыс. партнёрских пунктов выдачи заказов (отделения и постаматы). Заказы Aliexpress выдаются в отделениях «Связного» (включая брендированные Aliexpress), брендированных постаматах, управляемых логистическим оператором «Цайняо» (более 1 тыс. точек), кобрендированных отделениях Kazanexpress, отделениях с «Почтой России», а также в постаматах и на кассах магазинов X5 Retail Group.

Площадь фулфилмента «Aliexpress Россия» составляет более 140 тыс. квадратных метров: в рамках развития фулфилмента к 45 тыс. квадратных метров склада «Цайняо» в Домодедово добавился партнёрский склад на 8 тыс. квадратных метров в Подольске, первый собственный фулфилмент-центр в Чехове на 55 тыс. квадратных метров, а также площадь фулфилмента Kazanexpress. В 2022 г. компания планирует увеличить площади фулфилмента в Москве и других городах России до 300 тыс. квадратных метров благодаря партнёрскому проекту с «Почтой России» (100 тыс. квадратных метров) и развитию собственной логистической инфраструктуры (до 200 тыс. квадратных метров), в рамках которой Aliexpress запланировал открытие и строительство фулфилмент-центров в Екатеринбурге, Ростове-на-Дону и Казани.

Аудитория социальной коммерции в «Одноклассниках» и «Вконтакте» за 2021 г. составила порядка 13 млн уникальных пользователей. На сегодняшний день доля социальной коммерции в общем обороте составляет более 6%.

Основные планы «Aliexpress Россия» текущего года: увеличение логистических мощностей, создание собственной стабильной инфраструктуры и последовательное улучшение клиентского опыта. В 2021 г. Aliexpress запустил собственное локальное приложение, разработанное в России, обновлённую программу лояльности для пользователей, перевёл службу поддержки на собственные мощности, открыв офис в Нижнем Новгороде, а также начал обработку локальных заказов на собственном складе в Чехове. В планах – продолжать увеличивать ассортимент локальных продавцов и их оборот, развивать и улучшать собственное мобильное приложение, эффективную и оперативную поддержку пользователей и полностью поменять опыт доставки, существенно сократив сроки доставки из Китая и выстроив контролируемую доставку из России.

Команда «Aliexpress Россия» за 2021 г. выросла почти в два раза. Большую часть составляет ИТ-разработка, во второй половине года также добавились сотрудники офиса в Нижнем Новгороде и склада в Чехове. В 2022 г. Aliexpress планирует увеличение команды еще как минимум в два раза в Москве и создать более 6 тыс. рабочих мест в логистике и службе поддержки.