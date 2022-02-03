Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 186151
ИКТ 14437
Организации 11194
Ведомства 1492
Ассоциации 1069
Технологии 3532
Системы 26413
Персоны 80214
География 2984
Статьи 1569
Пресса 1260
ИАА 739
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2741
Мероприятия 877

Crocs


СОБЫТИЯ

Опубликовать описание организации — book@cnews.ru


03.02.2022 «Aliexpress Россия» раскрыла результаты 2021 года: локальный бизнес вырос в 2,2 раза 1
04.10.2021 Freework совместно с Navicon разработала приложение для подбора временных сотрудников 1
20.05.2021 Crocs повышает скорость работы 1С в «Облаке КРОК» 1
15.03.2021 «Aliexpress Россия» возобновила работу через «Юmoney» 1
08.12.2020 AliExpress ввела единый тариф на доставку для продавцов 1
17.07.2013 В Москве пройдет конференция по корпоративным системам риск-менеджмента 1
07.05.2013 В Москве пройдет Третий форум финансовых директоров розничного бизнеса Retail CFO 2013 1

Публикаций - 8, упоминаний - 8

Crocs и организации, системы, технологии, персоны:

Xiaomi 1955 2
МегаФон 9847 2
Redmond - Редмонд - Илот - Инновационные решения 125 2
К2Тех - K2 Cloud - K2 Облако - K2 Cloud Облачная платформа - К2 Автомотив Клауд - ранее Крок Облачные сервисы - Крок Облако - Крок Облачная платформа - Крок Виртуальный дата-центр 194 1
Samsung Electronics 10605 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14118 1
Navicon - Навикон 317 1
8928 1
Bosch - Bosch and Siemens Home Appliances Group - BSH Hausgeräte - Bosch-Siemens Hausgeräte - BSHG - Robert Bosch GmbH - БСХ бытовые приборы 483 1
Анкор - Ancor - Кадровая компания 44 1
AMS-Osram - Osram - Osram Opto Semiconductors GmbH - ams OSRAM AG - Austria Microsystems AG - Austria Mikro Systeme - Osram Sylvania 38 1
Freework - Фриворк - Платформа для подбора временных сотрудников 1 1
Alibaba Group 449 1
ASUS - AsusTek Computer Inc 2096 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4497 1
data.ai - App Annie 85 1
BBK Realme - РМ Коммьюникейшн 484 1
Zigmund & Shtain - Зигмунд Энд Штайн 5 1
Nintendo 797 1
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 704 1
Крок - Croc 1814 1
Google LLC 12222 1
Merlion - Golder-Electronics - Голдер Электроникс - Vitek, Röndell, Maxwell, Coolfort 52 1
Xiaomi Poco Global 12 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1120 3
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 476 3
Почта России ПАО 2235 2
Связной ГК 1384 2
LEGO 255 2
Auchan Holding - Ашан Ритейл 317 2
Alibaba Group - Cainiao Smart Logistics Group - Cainiao Network - Цайняо саплай чейн менеджмент - Международный логистический оператор 19 2
Puma - Пума 49 2
Braun GmbH 77 2
Hilton Worldwide - Hilton Hotels & Resorts - Гостиничные Сети Хилтон 68 2
Четыре Лапы 18 1
Магнит - Магнит Маркет - KazanExpress - КазаньЭкспресс - маркетплейс 60 1
Норникель - Норильский Никель НПФ 3 1
Globus - Глобус - Гиперглобус - сеть гипермаркетов 14 1
Автомир ГК 43 1
Prosperity Capital Management - Просперити Кэпитал Менеджмент 8 1
ЕЗ ОЦМ - Екатеринбургский завод по обработке цветных металлов 1 1
ЦентрОбувь ТД 28 1
Маратекс 4 1
X5 Group - Перекрёсток - E5.RU - онлайн-гипермаркет 38 1
Trussardi - Т.р.с. дистрибьюшн 4 1
Магнит - Дикси - Сеть магазинов 176 1
Евросеть 1417 1
Интер РАО ЕЭС ПАО 351 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1903 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 861 1
Visa International 1969 1
ФосАгро 148 1
Kari - Кари - сеть магазинов 74 1
NanduQ - Qiwi 1003 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 505 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1631 1
ЛЭТУАЛЬ - Л’Этуаль - Алькор и КО - L'Etoile - Торговая сеть 98 1
Finn Flare - ФФ Стайл 45 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 557 1
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 487 1
Sokolov - Лакса Трейдинг 79 1
ВкусВилл - Избёнка 184 1
Лента - Сеть розничной торговли 2256 1
Верный - торговая сеть 310 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5212 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2146 1
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 763 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3235 1
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 257 1
Российский клуб финансовых директоров 28 2
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12956 2
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12213 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17076 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 72731 2
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2796 2
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5636 1
Индустрия красоты - Товары для красоты, ухода за собой и здоровья - BeautyTech - Гаджеты красоты - Техника для индивидуального ухода - Beauty and health products - Beauty gadgets - Equipment for individual care 321 1
Бронирование - Booking 795 1
Аксессуары 4118 1
Рабочий календарь - Календарный план - Work Calendar - Calendar Plan - Онлайн-органайзер 1089 1
TMS - Test Management System - Системы управления тестированием - Тестирование программного обеспечения - TestOps - test operations 480 1
EA - Enterprise Architecture - Enterprise Services - Enterprise-решения - Бизнес-приложение - Business Application - Информационные бизнес-системы - Прикладное программное обеспечение для корпоративного сектора 2142 1
Управление финансами - Financial management 633 1
Оповещение и уведомление - Notification 5347 1
FinTech - Банковская карта - bank card - дебетовая карта - debit card - карточный бизнес 1281 1
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Посудомоечная машина - Посудомойки - Мойки - Dishwasher 362 1
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2635 1
Офисная техника - оргтехника - периферия - периферийное оборудование - peripheral equipment 473 1
Agile software development - Agile Programming - Гибкая методология разработки 675 1
Public cloud - Публичное облако - Публичные облачные решения 337 1
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10306 1
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3258 1
NPS - Net Promoter Score - Индекс потребительской лояльности 246 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25999 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27103 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 22933 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31840 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 56960 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 5548 1
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8151 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12296 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25598 1
БТиЭ - Робот-пылесос - Умный пылесос - Robot Vacuum Cleaner - RoboCleaner - Робот-уборщик 274 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16666 1
Почтомат - постамат - Автоматизированная почтовая станция - Postmats - Automated postal station 123 1
FinTech - Банковская карта виртуальная - цифровая банковская карта 111 1
БТиЭ - Потребительская электроника - Электронные приборы - Электронная техника - Consumer Electronics 719 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 33827 1
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12694 1
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 2850 1
Google Android 14641 2
Apple iOS 8224 2
Procter&Gamble - Pampers 9 1
Xiaomi Redmi A - серия смартфонов 139 1
Alibaba Group - Taobao Tmall Commerce Group 110 1
Google Play - Google Store - Android Market 3422 1
Apple - App Store 2999 1
Google Pay - Google Android Pay - Google Wallet 410 1
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги - Yandex Money 880 1
VK - Mail.ru Одноклассники 1901 1
Все Аптеки 18 1
Gen Digital - Avast Smart Life 25 1
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4090 1
iLife Robot Vacuum Cleaner - робот-пылесос 4 1
Xiaomi Poco X - Серия смартфонов 132 1
Fortinet SPU - Security Processor Unit - Процессор безопасности 24 1
Яндекс.Метрика - Yandex.Metrika - Webvisor - Вебивизор 313 1
Google Android APP - Google Android Advanced Protection Program 703 1
Береговых Лариса 3 2
Сергеев Дмитрий 61 2
Чадин Сергей 4 1
Чечин Андрей 3 1
Пивень Сергей 9 1
Макеев Николай 3 1
Кривошапко Алексей 1 1
Колпаков Максим 2 1
Капустин Александр 3 1
Скляров Михаил 2 1
Пташинский Василий 2 1
Митин Алексей 3 1
Лунин Олег 3 1
Гугнина Светлана 1 1
Конкина Вероника 1 1
Ларюшкина Катерина 1 1
Гориславец Елена 1 1
Березин Максим 131 1
Подлазов Михаил 3 1
Шаров Владимир 34 1
Мильштейн Дмитрий 13 1
Борисов Роман 28 1
Липатов Евгений 1 1
Нанумян Альбина 1 1
Михайлов Игорь 12 1
Никитин Денис 5 1
Гареев Руслан 7 1
Россия - РФ - Российская федерация 156163 5
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45571 4
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2636 2
Россия - УФО - Екатеринбург 4252 2
Россия - СФО - Новосибирск 4627 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3239 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2407 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18142 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18494 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2900 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3342 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2177 1
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа - Уфимская агломерация 1224 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подольский район - Подольск 157 1
Россия - ЦФО - Московская область - Чеховский район - Чехов 89 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8071 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25875 3
Фулфилмент - Fulfillment - комплекс операций с момента оформления заказа покупателем и до момента получения им покупки 170 2
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2268 2
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5890 2
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5371 2
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Самозанятые - Федеральный закон 422-ФЗ - Об установлении специального налогового режима для работающих на себя граждан (самозанятых) - Фрилансер - Freelancer 613 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51102 1
Энергетика - Energy - Energetically 5505 1
Паспорт - Паспортные данные 2721 1
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1816 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5270 1
Транспорт - Средства индивидуальной мобильности - Велосипед - Самокат - колёсное транспортное средство 788 1
CRM - Клиентоориентированность - Клиентоориентированный сервис - Клиентоцентричность 358 1
Здравоохранение - Косметология - Cosmetology - косметика и парфюмерия - парфюмерно-косметическая продукция 1043 1
Строительство - Товары для строительства и ремонта - Do It Yourself, DIY - самодельничество или «сделай сам» 336 1
Аудит - аудиторский услуги 3076 1
Ювелирное изделие - Ювелирное украшение - Ювелирное искусство - Jewelry 656 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10697 1
Торговля - FMCG&Retail - Товары для детей - Детские магазины - Goods for children - Children's stores 153 1
Торговля - FMCG&Retail - Товары для дома, интерьера, дачи и сада - Goods for home, cottage and garden 64 1
Торговля - FMCG&Retail - Подгузники - Diapers 19 1
Логистика - Курьерские услуги - Курьерская доставка 1429 1
Логистика - Прямая поставка - Дропшип - Dropshipping 10 1
Салоны сотовой связи - Сеть салонов связи 514 1
Налогообложение - ЕСН - Единый социальный налог 132 1
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2778 1
GMV - Gross Merchandise Volume - Gross Merchandise Value - Общий объём оборота товаров - Общая стоимость того, что было продано в определенный промежуток времени 121 1
Автоматизация склада - SKU - Stock Keeping Unit - Единица складского учета - Идентификатор товарной позиции (артикул) 229 1
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1170 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15032 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3761 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5252 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2477 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4747 1
НПФ - Негосударственный пенсионный фонд 492 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6764 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - ЕГРИП - Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей - ПБОЮЛ - предприниматель без образования юридического лица 205 1
НМГ - СТС Медиа - Сеть телевизионных станций - телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 108 1
Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Admetrix - Эд Метрикс - Исследовательская компания 167 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1402322, в очереди разбора - 733283.
Создано именных указателей - 186151.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

7 ноутбуков с самыми плавными экранами: хиты продаж

10 удобных функций Telegram в 2025 году, о которых не все знают

Обзор смартфона iQOO Z10R: достойное решение в среднеценовом сегменте

Показать еще

Наука

OLED объединили с метаповерхностями: голографические гаджеты из фантастики — уже реальность

Исследование древнего кладбища перевернуло устоявшиеся представления о жизни в каменном веке

Если квантовые вычисления отвечают на неразрешимые вопросы, то как понять, что ответы верные?
Показать еще