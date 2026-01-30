Разделы

Капустин Александр


СОБЫТИЯ


04.07.2024 «Авито» устроил поездку на «Алые паруса» для лучших студентов страны
05.02.2024 «Авито» запускает кошелек — встроенный финтех-сервис для оплаты на платформе
07.05.2013 В Москве пройдет Третий форум финансовых директоров розничного бизнеса Retail CFO 2013
07.05.2013 В Москве пройдет Третий форум финансовых директоров розничного бизнеса Retail CFO 2013 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Капустин Александр и организации, системы, технологии, персоны:

Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1357 2
Hilton Worldwide - Hilton Hotels & Resorts - Гостиничные Сети Хилтон 68 1
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 332 1
РФГ - Русская Фитнес Группа - Russian Fitness Group - World Class - Физкульт - фитнес-клуб 31 1
ЛЭТУАЛЬ - Л’Этуаль - Алькор и КО - L'Etoile - Торговая сеть 99 1
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 276 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1674 1
Globus - Глобус - Гиперглобус - сеть гипермаркетов 14 1
Crocs 8 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1130 1
X5 Group - Перекрёсток - E5.RU - онлайн-гипермаркет 38 1
Маратекс 4 1
ЦентрОбувь ТД 28 1
Prosperity Capital Management - Просперити Кэпитал Менеджмент 8 1
Автомир ГК 43 1
Auchan Holding - Ашан Ритейл 324 1
Магнит - Дикси - Сеть магазинов 179 1
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 533 1
Евросеть 1417 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 535 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3408 1
Российский клуб финансовых директоров 28 1
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5887 2
БТиЭ - Потребительская электроника - Электронные приборы - Электронная техника - Consumer Electronics 723 1
Кибербезопасность - FIDO U2F - FIDO2 - Universal 2nd Factor - открытый, бездрайверный протокол для двухфакторной аутентификации - SMS authentication 2FA - SMS-based two-factor authentication 956 1
FinTech - Банковская карта - bank card - дебетовая карта - debit card - карточный бизнес 1287 1
Управление финансами - Financial management 633 1
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5343 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57453 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31935 1
Avito - Авито доставка - Авито логистика 92 1
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 818 1
i-Free CardsMobile - Кошелёк Pay 623 1
Никитин Денис 6 1
Борисов Роман 31 1
Мильштейн Дмитрий 13 1
Чечин Андрей 3 1
Колпаков Максим 2 1
Кривошапко Алексей 1 1
Береговых Лариса 3 1
Макеев Николай 3 1
Пивень Сергей 9 1
Гареев Руслан 7 1
Чадин Сергей 4 1
Подлазов Михаил 3 1
Гугнина Светлана 1 1
Гориславец Елена 1 1
Ларюшкина Катерина 1 1
Демьяненко Анна 1 1
Конкина Вероника 1 1
Лунин Олег 3 1
Митин Алексей 3 1
Пташинский Василий 2 1
Скляров Михаил 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 158045 2
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1585 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46030 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18763 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1720 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2703 1
Россия - УФО - Екатеринбург 4314 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8143 2
Физика - Physics - область естествознания 2836 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26004 1
Налогообложение - ЕСН - Единый социальный налог 132 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10758 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5323 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51315 1
Салоны сотовой связи - Сеть салонов связи 516 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5411 1
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2300 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11777 1
ОмГТУ - Омский государственный технический университет 36 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1656 1
КГУ - Костромской государственный университет имени Н. А. Некрасова 8 1
ОГУ - Оренбургский государственный университет 29 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1291 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1112 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1258 1
