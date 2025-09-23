Разделы

Пивень Сергей


УПОМИНАНИЯ


23.09.2025 Екатерина Немченко возглавила HR «Авито» 1
23.09.2025 Управляющим директором «Авито» по работе с людьми назначена Екатерина Немченко 1
11.10.2024 Стали известны имена победителей конкурса сценариев для «Цифрового ликбеза» 1
10.07.2024 В «Авито» назначен руководитель направления M&A 1
04.07.2024 «Авито» устроил поездку на «Алые паруса» для лучших студентов страны 1
14.04.2023 Владимир Правдивый завершает работу в «Авито» 1
17.03.2023 Платформа «Здоровье.ру» привлекла 307 млн руб. от Kama Flow и клуба «Синдикат» 1
30.07.2014 В Москве состоится Четвертый форум финансовых директоров ритейла Retail CFO 2014 1
07.05.2013 В Москве пройдет Третий форум финансовых директоров розничного бизнеса Retail CFO 2013 1

Публикаций - 9, упоминаний - 9

Пивень Сергей и организации, системы, технологии, персоны:

Softkey - Софткей 210 1
Inventive Retail Group - Инвентив Ритейл 82 1
Kismet Acquisition One - Kismet-I 40 1
Сколково - SK Biomed - СК Биомед - Кластер биомедицинских технологий 9 1
iiko - айко 52 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1178 7
Евросеть 1414 2
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1107 2
Auchan Holding - Ашан Ритейл 311 2
Globus - Глобус - Гиперглобус - сеть гипермаркетов 14 2
Автомир ГК 43 2
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 511 1
Техносила - СервисТрейд - Техношок 261 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1560 1
ЛЭТУАЛЬ - Л’Этуаль - Алькор и КО - L'Etoile - Торговая сеть 98 1
Holiday Inn - Холидей ИНН 87 1
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 315 1
Магнит - Дикси - Сеть магазинов 173 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 533 1
Лента - Утконос 178 1
Henderson - Хендерсон -ТАМИ И КО 4 1
Росинтер Ресторантс - Rosinter 48 1
Kismet Capital Group - KCG - Кисмет Капитал Груп 15 1
Hilton Worldwide - Hilton Hotels & Resorts - Гостиничные Сети Хилтон 68 1
Crocs 7 1
Kama Flow - КФ Венчурс 20 1
Здоровье Города - Здоровье.ру 9 1
AngelsDeck 13 1
Prosperity Capital Management - Просперити Кэпитал Менеджмент 8 1
Fun&Sun - TUI Group - TUI Russia & CIS - TUI Россия и СНГ - TUI Travel PLC - VKO Group - Mostravel - ТТ-Трэвел - туристическая компания 27 1
РФГ - Русская Фитнес Группа - Russian Fitness Group - World Class - Физкульт - фитнес-клуб 31 1
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 265 1
ЦентрОбувь ТД 28 1
Маратекс 4 1
Maximum Education 5 1
ВЭБ.РФ - Sk Capital - СК Капитал - Сколково Венчурные инвестиции - Skolkovo Ventures - венчурный фонд 42 1
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 380 1
ВТБ - ВИМ Инвестиции - ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями - VTB Capital - ВТБ Инвест - Бизнес Финанс 291 1
X5 Group - Перекрёсток - E5.RU - онлайн-гипермаркет 38 1
Федеральное казначейство России 1844 1
МИК - Московский инновационный кластер 153 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3201 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12563 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 266 1
Российский клуб финансовых директоров 28 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 55416 3
Управление финансами - Financial management 628 2
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7849 2
Бюджетирование - Бюджетный процесс - Системы бюджетного управления - Технологии оперативного управления и бюджетирования - Бюджетное планирование - План-фактный анализ - Бюджетный контроль 1929 1
БТиЭ - Потребительская электроника - Электронные приборы - Электронная техника - Consumer Electronics 706 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 16628 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 70913 1
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8028 1
B2C - Business-to-consumer - Бизнес для Потребителя 1123 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8452 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11962 1
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2370 1
MedTech - Medical (HealthTech, e-Health, Digital Health) technology - МедТех - Цифровое (электронное) здоровье - Цифровизация здравоохранения (медицины) - Цифровые медицинские инструменты - Медицинские информационные продукты - Медицинская информатика 1702 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12730 1
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5727 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 30541 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 452 1
Avito - Авито услуги 88 1
Avito - Авито работа - Авито подработка 355 1
Avito - Авито товары 20 1
Avito - Авито авто 58 1
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 561 1
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1302 1
Avito - Авито недвижимость 25 1
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 416 1
Bending Spoons - Evernote 197 1
Цифровая экономика АНО - Экспертный совет по цифровой грамотности и кибергигиене - Цифровой ликбез 9 1
Avito - Авито доставка - Авито логистика 91 1
Борисов Роман 25 2
Пташинский Василий 2 2
Мильштейн Дмитрий 13 2
Подлазов Михаил 3 2
Немченко Екатерина 2 2
Колпаков Максим 2 1
Капустин Александр 3 1
Кривошапко Алексей 1 1
Береговых Лариса 3 1
Гареев Руслан 7 1
Кораблев Денис 19 1
Скляров Михаил 2 1
Федоров Алексей 127 1
Мучник Феликс 68 1
Правдивый Владимир 15 1
Зарубина Камила 10 1
Макеев Николай 3 1
Подольский Виталий 15 1
Рыжков Дмитрий 7 1
Шостик Татьяна 2 1
Никитин Денис 5 1
Чадин Сергей 4 1
Чечин Андрей 3 1
Дашков Сергей 5 1
Бровко Эрик 5 1
Шуленин Вячеслав 6 1
Таврин Иван 119 1
Гуз Иван 15 1
Митин Алексей 3 1
Лунин Олег 3 1
Альхамов Олег 1 1
Тишин Кирилл 1 1
Гугнина Светлана 1 1
Конкина Вероника 1 1
Демьяненко Анна 1 1
Ларюшкина Катерина 1 1
Гориславец Елена 1 1
Сысикова Дарья 1 1
Юматова Наталья 24 1
Ракина Анна 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 153420 5
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45063 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18278 3
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2591 1
Россия - УФО - Екатеринбург 4198 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2143 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1664 1
Россия - СКФО - Ставропольский край - Ставрополь 503 1
Россия - ЮФО - Ростовская область 1637 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3301 1
Россия - УФО - Тюменская область - Тюменский район - Тюмень 934 1
Россия - ДФО - Сахалинская область 961 1
Россия - СЗФО - Вологодская область 732 1
Россия - ЮФО - Астраханская область - Астрахань 426 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Анапа 178 1
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1542 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31177 3
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10468 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50376 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25450 2
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5301 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17102 2
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9407 2
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5384 2
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2233 2
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2219 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7823 1
Налогообложение - ЕСН - Единый социальный налог 132 1
Лесное хозяйство - Лесная промышленность - Лесозаготовительная техника - Регулирование лесопользования - контроль за использованием лесных ресурсов - Инициатива устойчивого лесопользования - Sustainable Forestry Initiative 1363 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6195 1
Здравоохранение - Болезнь - Заболевание - Disease - Morbus 1948 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4674 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10374 1
Синдикат - одна из форм объединения предприятий 79 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 54015 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4590 1
Салоны сотовой связи - Сеть салонов связи 510 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3616 1
ОВЗ - Ограниченные возможности здоровья 21 1
Физика - Physics - область естествознания 2785 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1608 2
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1055 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1216 1
КГУ - Костромской государственный университет имени Н. А. Некрасова 6 1
ОГУ - Оренбургский государственный университет 29 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 556 1
ОмГТУ - Омский государственный технический университет 32 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 501 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1246 1
