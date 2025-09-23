Получите все материалы CNews по ключевому слову
Пивень Сергей
УПОМИНАНИЯ
Пивень Сергей и организации, системы, технологии, персоны:
|Softkey - Софткей 210 1
|Inventive Retail Group - Инвентив Ритейл 82 1
|Kismet Acquisition One - Kismet-I 40 1
|Сколково - SK Biomed - СК Биомед - Кластер биомедицинских технологий 9 1
|iiko - айко 52 1
|РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 266 1
|Российский клуб финансовых директоров 28 1
|Борисов Роман 25 2
|Пташинский Василий 2 2
|Мильштейн Дмитрий 13 2
|Подлазов Михаил 3 2
|Немченко Екатерина 2 2
|Колпаков Максим 2 1
|Капустин Александр 3 1
|Кривошапко Алексей 1 1
|Береговых Лариса 3 1
|Гареев Руслан 7 1
|Кораблев Денис 19 1
|Скляров Михаил 2 1
|Федоров Алексей 127 1
|Мучник Феликс 68 1
|Правдивый Владимир 15 1
|Зарубина Камила 10 1
|Макеев Николай 3 1
|Подольский Виталий 15 1
|Рыжков Дмитрий 7 1
|Шостик Татьяна 2 1
|Никитин Денис 5 1
|Чадин Сергей 4 1
|Чечин Андрей 3 1
|Дашков Сергей 5 1
|Бровко Эрик 5 1
|Шуленин Вячеслав 6 1
|Таврин Иван 119 1
|Гуз Иван 15 1
|Митин Алексей 3 1
|Лунин Олег 3 1
|Альхамов Олег 1 1
|Тишин Кирилл 1 1
|Гугнина Светлана 1 1
|Конкина Вероника 1 1
|Демьяненко Анна 1 1
|Ларюшкина Катерина 1 1
|Гориславец Елена 1 1
|Сысикова Дарья 1 1
|Юматова Наталья 24 1
|Ракина Анна 1 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1385506, в очереди разбора - 729987.
Создано именных указателей - 183516.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.