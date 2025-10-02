Костромской государственный университет – опорный вуз региона, созданный в 2016 году в результате объединения КГУ им. Н. А. Некрасова и Костромского государственного технологического университета. В составе КГУ восемь институтов, где обучается около 6,5 тыс. студентов по более чем 40 направлениям подготовки.