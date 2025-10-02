Разделы

КГУ Костромской государственный университет имени Н. А. Некрасова


Костромской государственный университет – опорный вуз региона, созданный в 2016 году в результате объединения КГУ им. Н. А. Некрасова и Костромского государственного технологического университета. В составе КГУ восемь институтов, где обучается около 6,5 тыс. студентов по более чем 40 направлениям подготовки.  

02.10.2025 BPMSoft и Костромской госуниверситет договорились о сотрудничестве в сфере ИТ-образования 1
04.07.2024 «Авито» устроил поездку на «Алые паруса» для лучших студентов страны 1
23.09.2020 ИТ-директор Костромской области — в интервью CNews: Мы нашли уникальные способы работать в условиях ограниченного бюджета 1
27.08.2015 Дмитрий Смирнов назначен техническим директором Самарского филиала «Вымпелкома» 1
15.01.2014 Мария Лыкова назначена коммерческим директором «Tele2 Сахалин» 1
10.12.2008 Надзирать за ИТ-рынком России будет журналист 1
05.12.2007 В Москве прошла первая студенческая олимпиада по СУБД Oracle 1

Yandex - Яндекс 8181 1
Ростелеком 10144 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9074 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3049 1
ФОРС - Центр разработки 666 1
Ростелеком Центр - ЦентрТелеком - Центральная телекоммуникационная компания 514 1
ВымпелКом - Билайн Приволжский регион 59 1
Oracle Corporation 6812 1
ФОРС ГК - ФОРС холдинг 61 1
Oracle Россия и СНГ - Оракл компьютерное оборудование - Оракл Нидерланд Б. В. - Оракл Корпорейшн Номиниз Лимитед - Data Prime - Дата Прайм 254 1
Ростелеком - Связьинвест 1708 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7937 1
Завод им. Л.Б. Красина - Костромской завод полимерного машиностроения имени Л.Б. Красина 1 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1193 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12612 2
Правительство Костромской области - Костромская областная дума - органы государственной власти 27 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2228 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 898 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1444 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5159 1
Информика ФГАУ ГНИИ ИТТ - Государственный научно-исследовательский институт информационных технологий и телекоммуникаций 42 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2894 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4728 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Россвязьохранкультура - Федеральная служба по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия 174 1
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 476 1
Минкультуры РФ - Росохранкультура - Федеральная служба по надзору за соблюдением законодательства в области охраны культурного наследия 60 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 269 1
Союз журналистов России - Центральный дом журналиста, ЦДЖ, Домжур 24 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 55625 3
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21630 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 71197 2
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28676 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 22201 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16768 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8684 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 22502 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 16776 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7226 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13146 1
ЦУР - муниципальный центр управления регионом 54 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 10927 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12117 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11996 1
MedTech - Телемедицина - Telemedicine - Телемедицинские системы - Трансляционная медицина - Биотелеметрия - Биотелеметрические системы - Телерадиология 1290 1
Тонкий клиент - Thin client - Нулевой клиент - компьютер или программа-клиент в сетях с клиент-серверной или терминальной архитектурой 2566 1
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность - Расширенная реальность - Assisted Reality - Вспомогательная реальность - Дополненная виртуальность 1456 1
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4811 1
Ситуационный центр (СЦ) - Диспетчерский центр (ДЦ) - Situation, Dispatch Center - Информационно-аналитическая система ситуационного центра (АС СЦ) - Системы ситуационного управления - Situational management systems 1111 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16556 1
Smart City - Cognitive City - Умный город - Разумный город - Цифровой город - Интеллектуальный город 1505 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 13270 1
HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 1292 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9547 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11133 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11996 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13206 1
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 3886 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12772 1
Офисные приложения - Офисные пакеты ПО - Office Applications - Office Software packages - Текстовый редактор - Text Editor - Специализированные программы для работы с документами 2130 1
Туризм - TravelTech - ТревелТех - цифровые технологии в туристической отрасли 754 1
Мониторинг - система постоянного наблюдения за явлениями и процессами 606 1
Электронная очередь - Электронная запись - Электронная регистратура 235 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11157 1
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5742 1
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5523 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25303 1
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 4477 1
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 1980 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5693 1
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1072 1
ГЕОП РФ - Гособлако - Государственная единая облачная платформа - Управление государственной единой облачной платформой (УГЕОП) 189 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3405 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1039 1
НКТ - Р7-Офис 450 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Мое здоровье онлайн 46 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Решаем вместе - ПОС - Платформа обратной связи 64 1
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1108 1
Yandex B2B Tech - Яндекс 360 - Яндекс.Коннект - Yandex.Connect 217 1
Лыкова Мария 3 1
Диденко Дмитрий 5 1
Смирнов Дмитрий 96 1
Никитин Сергей 86 1
Кравцова Ольга 5 1
Путин Владимир 3309 1
Рейман Леонид 1053 1
Ситников Сергей 79 1
Медведев Дмитрий 1660 1
Зайцев Владимир 55 1
Боярсков Борис 37 1
Стрельчик Евгений 12 1
Пивень Сергей 9 1
Капустин Александр 3 1
Демьяненко Анна 1 1
Россия - ЦФО - Костромская область 428 5
Россия - РФ - Российская федерация 153796 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45142 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18315 3
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2881 2
Россия - ЦФО - Костромская область - Кострома 270 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7966 1
Россия - ПФО - Самарская область 1422 1
Россия - ЦФО - Ярославская область 901 1
Турция - Турецкая республика 2458 1
Россия - ЦФО - Ивановская область 542 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1314 1
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1602 1
Россия - ДФО - Сахалинская область 966 1
Россия - ЦФО - Смоленская область - Смоленск 481 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3024 1
Россия - УФО - Екатеринбург 4205 1
Россия - СЗФО - Калининградская область 1370 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 54124 5
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31245 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5742 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4184 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50469 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8428 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3322 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14770 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17139 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3718 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики 423 1
ГЧП - Государственно-частное партнёрство 116 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9432 1
Федеральный закон 223-ФЗ - О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц 387 1
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2230 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Умный город - Информационный город - Программа строительства умных городов - Цифровизация городского хозяйства 138 1
Здравоохранение - Эпидемиология - Самоизоляция, Self-isolation - Карантин, Quarantine - Lockdown, Локдаун - строгие санитарно-эпидемиологические ограничения по перемещению граждан 785 1
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1879 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10390 1
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7185 1
Доступный интернет - Бесплатный доступ к социально значимым сайтам - Реестр социально значимых ресурсов 723 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6832 1
Паспорт - Паспортные данные 2693 1
Негласное наблюдение - Covert surveillance - скрытое наблюдение - слежка - подслушивание - прослушка - отслеживание передвижений 538 1
Здравоохранение - Психология - Стресс - Stress - состояние повышенного напряжения 959 1
Зоология - наука о животных 2754 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10497 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5195 1
Образование в России 2493 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19934 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3720 1
Физика - Physics - область естествознания 2786 1
Туризм - Экскурсии - Экскурсионные туры - Аудиоэкскурсии 646 1
Здравоохранение - Гормоны счастья - Hormones of happiness 156 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1857 1
Федеральный закон 59-ФЗ - О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации 295 1
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 318 1
Газпром ГПМ - Радио - Газпром-Медиа Радио - Like FM - Радио Балтика 13 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3685 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 650 1
ВГУ - Воронежский государственный университет 60 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 422 1
МЭИ - Московский энергетический институт 154 1
ПетрГУ - Петрозаводский государственный университет Анатолия Воронина 41 1
СамГУ - Самарский государственный университет 24 1
ФОРС УКЦ - Учебно-консультационный центр 11 1
КубГУ - Кубанский государственный университет 32 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1609 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1056 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1221 1
ОмГТУ - Омский государственный технический университет 32 1
ОГУ - Оренбургский государственный университет 29 1
Синергия Университет - Московский финансово-промышленный университет НОЧУ ВО МФПУ - МФПА - Московская финансово-промышленная академия 69 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1248 2
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2568 1
