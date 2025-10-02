Получите все материалы CNews по ключевому слову
КГУ Костромской государственный университет имени Н. А. Некрасова
Костромской государственный университет – опорный вуз региона, созданный в 2016 году в результате объединения КГУ им. Н. А. Некрасова и Костромского государственного технологического университета. В составе КГУ восемь институтов, где обучается около 6,5 тыс. студентов по более чем 40 направлениям подготовки.
УПОМИНАНИЯ
КГУ и организации, системы, технологии, персоны:
|Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7937 1
|Завод им. Л.Б. Красина - Костромской завод полимерного машиностроения имени Л.Б. Красина 1 1
|Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1193 1
|Лыкова Мария 3 1
|Диденко Дмитрий 5 1
|Смирнов Дмитрий 96 1
|Никитин Сергей 86 1
|Кравцова Ольга 5 1
|Путин Владимир 3309 1
|Рейман Леонид 1053 1
|Ситников Сергей 79 1
|Медведев Дмитрий 1660 1
|Зайцев Владимир 55 1
|Боярсков Борис 37 1
|Стрельчик Евгений 12 1
|Пивень Сергей 9 1
|Капустин Александр 3 1
|Демьяненко Анна 1 1
|ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 318 1
|Газпром ГПМ - Радио - Газпром-Медиа Радио - Like FM - Радио Балтика 13 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3685 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1387632, в очереди разбора - 729615.
Создано именных указателей - 184022.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.