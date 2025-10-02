Разделы

BPMSoft и Костромской госуниверситет договорились о сотрудничестве в сфере ИТ-образования

Разработчик low-code платформы со встроенными ИИ-инструментами BPMSoft (входит в ИТ-холдинг Lansoft) и Костромской государственный университет (КГУ) подписали соглашение о партнерстве. Оно предусматривает совместные образовательные проекты и практическую подготовку студентов в области цифровых технологий. Об этом CNews сообщили представители BPMSoft.

Инициатором сотрудничества выступил институт «Высшая ИТ-школа» КГУ, который готовит специалистов по инжинирингу информационных систем, кибербезопасности, прикладной математике и информатике. Учащиеся будут выполнять практические задания на платформе BPMSoft и работать в составе проектных команд, пробуя себя в разных ролях – от аналитика и дизайнера до разработчика и тестировщика. Партнерство предполагает также организацию стажировок и программы трудоустройства выпускников.

Академический директор института «Высшая ИТ-школа» Алексей Рогожин отметил, что совместная работа с компанией позволит университету интегрировать в учебный процесс современные ИТ-решения: «Мы создаем для учащихся условия, максимально приближенные к задачам, с которыми они столкнутся на рынке. Партнерство с BPMSoft объединит академическую подготовку и реальные бизнес-практики».

Руководитель программы «BPMSoft Образование» Юлия Голякина подчеркнула прикладное значение соглашения: «Молодые люди получат возможность освоить технологии low-code и искусственного интеллекта, востребованные в компаниях разных отраслей. Это поможет им быстрее адаптироваться к профессиональной среде и расширит карьерные перспективы».

Сотрудничество с КГУ реализуется в рамках академической программы «BPMSoft Образование». За полтора года к инициативе присоединились более 35 вузов, обучение на платформе прошли свыше двух тыс. студентов.

