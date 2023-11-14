Разделы

ФГИС ЕПГУ (РПГУ) Госуслуги РФ Решаем вместе ПОС Платформа обратной связи

ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Решаем вместе - ПОС - Платформа обратной связи

"Платформа обратной связи" - это единое окно цифровой обратной связи, которое дает возможность:

  • принимать и обрабатывать сообщения через Госуслуги, направлять их в компетентный орган;
  • быстро анализировать и вести контроль поступающих сообщений, следить за сроками их отработки;
  • получать обратную связь от гражданина, насколько он доволен ответом и решением вопроса.

К Платформе обратной связи сегодня подключено более 118 тыс. органов и организаций в 85 субъектах страны.

Отправить сообщение в ПОС можно через

  • формы на портале Госуслуг;
  • мобильное приложение «Госуслуги. Решаем вместе»;
  • виджеты ПОС на сайтах органов госвласти и организаций. Следить за статусом решения вопроса можно в личном кабинете Госуслуг.

СОБЫТИЯ

Опубликовать описание системы — book@cnews.ru


14.11.2023 Правительство Тюменской области использует Directum RX для обработки сообщений граждан из Платформы обратной связи

на обработку сообщений граждан и подготовку ответов. Об этом CNews сообщили представители Directum. Платформа обратной связи (ПОС) — цифровой инструмент общения россиян и власти. Пользователи м
30.08.2023 Directum выпустила решение для интеграции с «Платформой обратной связи»

бходимости переключаться между системами. Государство продолжает цифровизацию работы с гражданами. «Платформа обратной связи» (ПОС) — это подсистема на едином портале госуслуг, которая служит д
02.05.2023 Опубликован рейтинг регионов по работе на Платформе обратной связи в I квартале 2023 года

Минцифры опубликовало рейтинг регионов по внедрению Платформы обратной связи (ПОС) за I квартал 2023 г. ПОС — это возможность для граждан обратиться к властям онлайн и решить свой вопрос без лишней бюрократии. При составлении рейтинга работы с П
12.08.2022 Через платформу обратной связи на «Госуслугах» за полгода направлено более 1,65 млн запросов в органы власти

в в органы власти. Об этом заявил заместитель председателя Правительства России Дмитрий Чернышенко. Платформа обратной связи «Госуслуги. Решаем вместе» (ПОС) внедрена почти во всех субъектах Ро
12.03.2021 Цифровая платформа обратной связи «Госуслуги. Решаем вместе» будет запущена во всех субъектах страны

ифровой трансформации федеральных органов исполнительной власти. В нем принимал участие министр цифрового развития, связи массовых коммуникаций Максут Шадаев. На совещании обсуждался вопрос внедрения платформы обратной связи (ПОС) «Госуслуги. Решаем вместе», которая создается по поручению Президента России Владимира Путина в рамках федерального проекта «Цифровое государственное управление»

05.02.2021 В Минцифры России подвели итоги работы платформы обратной связи в 2020 году

слуг. В ходе встречи были подведены итоги внедрения платформы в 2020 г. и озвучены цели на текущий. Платформа обратной связи позволяет гражданам через форму на Едином портале госуслуг, мобильно

