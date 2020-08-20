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PTC Inc Parametric Technology Corporation

PTC Inc - Parametric Technology Corporation

СОБЫТИЯ

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20.08.2020 PTC развивает Промышленный Интернет вещей на предприятиях с помощью ThingWorx 9.0

«Фабрика Цифровой Трансформации», инжиниринговая компания и партнер PTC, сообщает о предстоящем выходе новой версии платформы PTC ThingWorx, разработанной для более быстрого развертывания Промышленного Интернета вещей (IIoT) на производстве. ThingWorx 9.
22.03.2018 PTC представила CAD-систему Creo новейшей версии 5.0

Creo 5.0 также предлагает новый функционал в области топологической оптимизации геометрии, расчетной гидрогазодинамики, аддитивных (AMF) и традиционных технологий производства (CAM).«Сегодня решения PTC оснащены самыми передовыми технологиями, такими как интернет вещей (IoT) и дополненная реальность (AR), но при этом компания не забывает о своих традиционных преимуществах в САПР. PTC

05.06.2017 PTC и Ansys анонсировали платформу для цифрового моделирования в промышленном интернете вещей

Компания PTC и Ansys представили решение, которое позволит быстро добавить результаты инженерных расчетов Ansys в приложения, созданные на платформе PTC для промышленного интернета вещей ThingWor
30.05.2017 PTC представила новые приложения ThingWorx Manufacturing

Компания PTC объявила о запуске новых приложений ThingWorx для производства. Новые, основанные на ролях приложения для производства быстро развертываются и предоставляют промышленным предприятиям операт
19.04.2017 В САПР Creo появится модуль для работы в интернете вещей

Компания PTC объявила о появлении в системе автоматизированного проектирования Creo функционального модуля для работы в интернете вещей (IoT). Таким образом, PTC становится поставщиком САПР, пред
30.03.2017 PTC и OSIsoft ускорят разработку решений для промышленного интернета вещей

Компания PTC и OSIsoft объявили о намерении интегрировать IIoT-платформу ThingWorx с OSIsoft PI System для ускорения разработки решений для промышленного интернета вещей. Планируется, что интеграция поз
15.03.2017 PTC выпустила новую версию Mathcad Prime для точных вычислений при разработке изделий

Компания PTC объявила о выпуске новейшей версии математического инженерного программного обеспечения Mathcad Prime. Новые возможности PTC Mathcad Prime 4.0 помогают пользователям более эффективно
20.02.2017 Panasonic выбрала PTС ThingWorx для мониторинга работы проекторов высокой яркости

Компания PTC объявила о том, что глобальная производственная корпорация Panasonic сделала выбор в пользу платформы интернета вещей ThingWorx от PTC для проведения удаленного мониторинга и обслужи
24.11.2016 IBS Interlab, AVEVA, Global и PTC помогут российскому судостроению с 3D-моделированием и автоматизацией

казали CNews в компании, портфель продуктов, полностью совместимых с российским программно-аппаратным комплексом, дополнили популярные решения для судостроительной отрасли от компаний AVEVA, Global и PTC.В настоящее время программное обеспечение от AVEVA, Global и PTC тесно интегрировано в производственный цикл большинства судостроительных предприятий. AVEVA - комплекс программных ре
21.11.2016 PTC представил Creo 4.0 для проектирования интеллектуальных изделий

ь интеллектуальные сетевые изделия и использовать новые технологические возможности, такие как аддитивное производство и дополненная реальность. «Меня очень вдохновил выпуск Creo 4.0. Благодаря курсу PTC на использование модельно-ориентированного проектирования, мои клиенты могут направить все свои усилия на создание трехмерных цифровых моделей и, при необходимости, забыть о двухмерных черт
17.10.2016 PTC представила большое обновление AR-платформы Vuforia

ной модели, циклу выпуска и/или инвентарному номеру позволит повысить эффективность и снизить вероятность ошибки в заводских условиях. Благодаря интеграции VuMark с Vuforia Studio Enterprise компания PTC и ее портфолио решений оказываются в центре диджитализации физического мира, позволяя клиентам всецело управлять собственным брендингом».На конференции Microsoft Build 2016 было объявлено,

12.07.2016 PTC упрощает разработку приложений дополненной реальности с выпуском Vuforia Studio Enterprise

Компания PTC объявила о выходе Vuforia Studio Enterprise — нового инструмента для создания и публикации приложений дополненной реальности (AR). Vuforia Studio Enterprise тесно интегрирован с ПО для визу
30.05.2016 Epam совместно с PTC работает над созданием специализированных отраслевых решений интернета вещей

Компания PTC объявила о том, что Epam Systems, мировой поставщик решений для проектирования и разработки программных продуктов, объединит свои широкие возможности по конструированию и интеграции с платф
24.05.2016 PTC представила новую версию своей платформы интернета вещей ThingWorx

Компания PTC объявила о выходе ThingWorx 7 — новейшей версии своей платформы интернета вещей (IoT, ИВ). Новые возможности ThingWorx 7 включают расширенный набор инструментов управления подключенными изд
16.05.2016 PTC представила новую версию своего PLM-решения для розничной торговли

Компания PTC объявила о выходе последней версии своего решения PTC FlexPLM 11 для управления жи
11.02.2016 Проникновение «Интернета вещей» в России пока остается на низком уровне

Проникновение «Интернета вещей» в России пока остается на низком уровне, а доля страны в мировом рынке IoT крайне мала, сообщили CNews в компании PTC. Поэтому если в ближайшее время России не удастся совершить качественный рывок, существенно нарастив темпы инсталляции подключенных устройств, то к 2018 г. отставание станет весьма существе
21.01.2016 PTC выпустила решение Mathcad Gateway для универсального доступа к инженерным расчетам

Компания PTC объявила о выходе решения PTC Mathcad Gateway, объединяющего в себе вычислительные возможности программного обеспечения PTC Mathcad и удаленный доступ к расчетам в любое время
14.12.2015 Revolta Engineering и PTC договорились о стратегическом партнерстве в области IoT

омплексных решений и умных сетевых продуктов на базе технологий «Интернета вещей» (IoT), и компания PTC, глобальный поставщик технологических платформ и корпоративных приложений для интеллектуа
30.11.2015 PTC и Bosch Software Innovations сформировали альянс для создания промышленных IoT-решений

Компания PTC и подразделение Bosch Software Innovations объявили о заключении технологического альянса с целью интеграции платформы ThingWorx и комплекса Bosch IoT Suite. Новый Bosch IoT Suite M2M Conne
25.11.2015 PTC представила систему управления жизненным циклом «умных» сетевых изделий Windchill 11

Компания PTC представила программное обеспечение PTC Windchill 11 для управления жизненным цикл
23.11.2015 Softkey будет продвигать в России решения MathCAD и Creo от PTC

Компания Softkey, российский интернет-супермаркет программного обеспечения, и компания PTC, глобальный поставщик технологических платформ и корпоративных приложений для интеллектуа
16.10.2015 PTC приобрела платформу дополненной реальности Vuforia у Qualcomm за $65 млн

Компания PTC, глобальный поставщик технологических платформ и корпоративных приложений для интеллектуальных сетевых изделий, процессов и систем, объявила о заключении окончательного соглашения по приобр
28.07.2015 PTC представила новое IoT-решение ThingWorx Converge

Компания PTC представила новое предложение для интернета вещей — ThingWorx Converge. Это решение, предназначенное для управления устройствами и соединениями и быстрой разработки приложений, дополняет фу
23.06.2015 Airbus Helicopter применяет PLM-решение от PTC для разработки вертолета H160 нового поколения

вой производитель вертолетов Airbus Helicopters, подразделение Airbus Group, использует PLM-решение PTC Windchill для разработки своей недавно представленной винтокрылой машины H160. Об этом CN
31.07.2014 Datadvance присоединилась к партнерской программе PTC PartnerAdvantage

за, многодисциплинарной оптимизации и анализа данных, объявила о вступлении в партнерскую программу PTC PartnerAdvantage. Партнёрство, открывающее для компании широкие возможности, явилось итог
25.05.2012 PTC представила САПР Creo 2.0

Компания Parametric Technology Corporation (PTC), мировой разработчик систем автоматизированного проектирования и бизнес-платформы для пр
27.04.2012 Выручка PTC во втором квартале 2012 г. выросла на 4%

Корпорация PTC (Parametric Technology Corp.) подвела итоги второго квартала 2012 финансового года, завер
10.04.2012 PTC выпустила обновленную САПР CreoR и новую версию решения для управления инженерными данными Windchill

Корпорация PTC анонсировала выход CreoR 2.0, обновленной версии САПР нового поколения, которая увидела свет всего год назад. В CreoR 2.0 пользователи найдут более 490 технических новинок, а также новое пр
01.03.2012 PTC выпустила новую версию ПО для автоматизации расчетов Mathcad Prime 2.0

Компания PTC (Parametric Technology Corporation) анонсировала выпуск Mathcad Prime 2.0 — новой версии

03.11.2011 PTC заработала более $1 млрд на промышленных бизнес-платформах и удвоила показатели на российском рынке

Корпорация PTC (Parametric Technology Corp.) подвела итоги 2011 финансового года и сообщила о назначении
01.08.2011 Выручка PTC в третьем квартале 2011 г. превысила $292 млн

Корпорация PTC, мировой разработчик программных решений для автоматизированного проектирования и управления данными, объявила финансовые результаты за третий квартал (март-июнь) 2011 финансового года. Выр
30.06.2011 В российских школах будут изучать Creo

техническим университетом ЛЭТИ совместно с инженерно-консалтинговой компанией «Ирисофт» и компанией PTC (Parametric Technology Corporation). В рамках пилотного проекта Санкт-Петербургский госуд
16.05.2011 24 мая в Москве начнёт работу PTC Innovation Forum 2011

С 24 мая по 2 июня в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Киеве пройдет 7-ой Ежегодный форум PTC Innovation Forum 2011 — крупнейшее мероприятие компании PTC (Parametric Technology
25.04.2011 24 мая в Москве начнёт работу PTC Innovation Forum 2011

С 24 мая по 2 июня в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Киеве пройдет 7-ой Ежегодный форум PTC Innovation Forum 2011 — крупнейшее мероприятие компании PTC (Parametric Technology
21.02.2011 «Ирисофт» и ЛЭТИ открывают Центр компетенций по решениям PTC

ПбГЭТУ) ЛЭТИ объявили об открытии Центра компетенций по решениям Parametric Technology Corporation (PTC), который станет третьим Центом компетенции PTC в Санкт-Петербурге. В рамках Центр
01.02.2011 Hyundai Motor Company and Kia Motors Corporation выбрала PLM-систему от PTC

дразделениях. Корпорация HKMC два года проводила процесс бенчмаркинга, тестируя предложения различных вендоров PLM, и в итоге остановила свой выбор на Windchill, говорится в сообщении РТС. Решение от PTC служит единой платформой для консолидации многочисленный систем, в том числе автоматизированного проектирования. Создание такой PLM-платформы позволит заказчику управлять данными и процесса
17.01.2011 PTC выпустила Mathcad Prime 1.0 для автоматизации инженерных и математических вычислений

Компания PTC начала продажу новой версии программного продукта для автоматизации инженерных и математических вычислений Mathcad Prime, который претерпел кардинальные изменения: теперь у него привычный и
08.12.2010 PTC и Sener представили комплексную систему для проектирования судов и кораблей

Компании PTC и Sener в рамках конференции для российских судостроителей представили новейшие технологи
19.11.2010 Доход PTC по итогам 2010 финансового года превысил $1 млрд

Корпорация PTC подвела итоги за 2010 финансовый год, завершившийся 30 сентября. Доход PTC за отчетный период составил $1,01 млрд, таким образом, рост показателя, по сравнению с прошлым годом, соста
11.11.2010 PTC представила новую систему проектирования Creo

Корпорация PTC объявила о выпуске новой системы проектирования Creo. Новое решение позволяет объединить разные парадигмы моделирования, которые ранее были несовместимы: 2D-моделирование, прямое 3D-моделир

Публикаций - 163, упоминаний - 235

PTC Inc и организации, системы, технологии, персоны:

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СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 9
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 9
Проектирование - процесс определения архитектуры, компонентов, интерфейсов и других характеристик системы или её части 1693 9
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Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26307 8
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PTC Inc - Windchill - FlexPLM 50 37
PTC Inc - ThingWorx 27 21
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Siemens Teamcenter 73 10
Oracle E-Business Suite - OEBS - Oracle EBS 620 9
Autodesk AutoCAD 376 9
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Oracle Applications 90 8
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Autodesk Inventor 76 6
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Microsoft Windows 16882 5
Аскон - Лоцман:PLM 100 5
HTC Wildfire - серия смартфонов 62 5
Linux OS 11533 5
Microsoft Office 4170 4
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1518 4
Microsoft Office Excel - XLS-XLSX 1402 4
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Microsoft Windows 2000 8678 3
Top Systems - T-Flex CAD - T‑Flex CAE 42 3
SAP PLM - SAP Product Lifecycle Management - mySAP PLM 11 3
Autodesk AutoCAD LT 29 3
Dassault Systemes - Delmia 31 3
Google Android 15244 3
Apple iOS 8583 3
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 3
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1793 2
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 944 2
Microsoft Hololens 76 2
Dassault Systemes - 3DExperience 76 2
Autodesk Maya 70 2
Autodesk Revit 125 2
Тарасов Арсений 45 8
Heppelmann Jim - Хеппельманн Джим 6 6
Шолохов Андрей 13 5
Тасев Александр 15 5
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Гарринчев Сергей 5 4
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Богданов Максим 40 2
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Греф Герман 485 1
Глазков Александр 151 1
Ellison Larry - Ellison Lawrence Joseph - Эллисон Ларри - Эллисон Лоуренс Джозеф 320 1
Иванов Алексей 163 1
Богачев Игорь 183 1
Лашин Ренат 87 1
Массух Илья 239 1
Петров Дмитрий 79 1
Амириди Юлия 28 1
Холинов Андрей 18 1
Морозов Сергей 61 1
Хомяков Сергей 65 1
Муллахметова Гузель 11 1
Шершульский Владислав 22 1
Василенко Александр 99 1
Горный Александр 44 1
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СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 32
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 27
Европа 24964 24
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 22
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Германия - Федеративная Республика 13221 12
Франция - Французская Республика 8177 11
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 10
Ближний Восток 3154 7
Европа Восточная 3138 6
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Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 5
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Великобритания - Лондон 2432 3
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Швеция - Королевство 3782 3
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Америка - Американский регион 2206 2
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Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1833 2
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США - Нью-Йорк 3180 2
Африка - Африканский регион 3641 2
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1823 2
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Австрия - Австрийская Республика 1357 2
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ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 3129 15
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 15
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 15
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M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4802 7
Логистика сбытовая - Сбыт 2566 7
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6594 6
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги - Коммунальные службы 3962 6
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 6
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Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2748 6
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CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5715 4
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции - Трансграничная торговля 3986 4
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Total Telecom 613 4
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Ведомости 1466 3
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Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1339 2
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - CNN Money - CNNfn 934 2
Telecom.paper 194 2
TAdviser - Центр выбора технологий 468 1
Bloomberg 1627 1
CNews - ZOOM.CNews 1866 1
Cellular News 234 1
PLMpedia 1 1
Gartner - Гартнер 3658 7
IDC - International Data Corporation 4975 5
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 3
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 2
Internet Stock Report 994 2
Bear Stearns 79 2
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 1
GCI - The Global Competitiveness Index - Индекс глобальной конкурентоспособности 26 1
ABI Research 236 1
ISEAD GII - Global Innovation Index - Глобальный инновационный индекс - Глобальный индекс инноваций 18 1
VDC Research Group 14 1
IMD World Digital Competitiveness Ranking - Индекс цифровой конкурентоспособности 3 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 851 1
HDI - Human Development Index - Индекс человеческого развития 4 1
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 368 1
Gartner - AMR Research 48 1
StartupIndex - Стартап Индекс 6 1
DaraTech 5 1
Schnitger Corp 1 1
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 334 6
СПбГМТУ - Санкт-Петербургский государственный морской технический университет - Корабелка - Севмашвтуз - Ленинградский Кораблестроительный Институт 49 4
PTC University - PTCU - PTC's Worldwide Education Initiative - PTC Academic Program 4 4
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 353 3
СПбГЭТУ ЛЭТИ - Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет имени В.И. Ульянова (Ленина) 143 3
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 2
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МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 1
МГУ ВМК - Факультет вычислительной математики и кибернетики МГУ имени М.В. Ломоносова 169 1
ТГУ - Томский государственный университет 233 1
Росатом - РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики 172 1
КНИТУ-КАИ - Казанский национальный исследовательский технический университет имени А.Н. Туполева - КГТУ имени А.Н. Туполева 100 1
ГБОУ Президентский ФМЛ - Президентский физико-математический лицей 12 1
ТГУ - Тольяттинский государственный университет 14 1
РАМН НИИ МТ ФГБНУ - Научно-исследовательский институт медицины труда имени академика Н.Ф. Измерова 14 1
Военмех БГТУ - Балтийский государственный технический университет им. Д. Ф. Устинова 36 1
УГТУ-УПИ - Уральский государственный технический университет - УПИ имени первого президента России Б. Н. Ельцина - УПИ имени С.М. Кирова 40 1
СФУ - Сибирский федеральный университет 99 1
НИЦ Институт имени Н.Е. Жуковского - ЦАГИ ФГУП - Центральный аэрогидродинамический институт имени профессора Н. Е. Жуковского 126 1
БНТУ - Белорусский национальный технический университет 9 1
РАН ИППИ - Институт проблем передачи информации им. А. А. Харкевича РАН ФГБУН 32 1
Гуманитарно-экономический институт имени B. C. Черномырдина - Московский государственный открытый университет - Московский государственный машиностроительный университет, МАМИ - Московский государственный вечерний металлургический институт, МГВМИ 23 1
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 284 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 1
МАКС - Международный авиационно-космический салон 232 3
ICPC - The International Collegiate Programming Contest - Международная студенческая олимпиада по программированию 93 2
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 2
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 339 1
Иннопром - Innoprom - Международная промышленная выставка 95 1
Hannover Messe - Ганноверская промышленная выставка-ярмарка 22 1
Microsoft Build - конференция 39 1
CX World Forum - Customer eXperience World Forum 4 1
Docflow 148 1
Связь-Экспокомм 276 1
Softool - Софтул - Софтулийские Игры 90 1
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