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PTC Inc Parametric Technology Corporation
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
|20.08.2020
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PTC развивает Промышленный Интернет вещей на предприятиях с помощью ThingWorx 9.0
«Фабрика Цифровой Трансформации», инжиниринговая компания и партнер PTC, сообщает о предстоящем выходе новой версии платформы PTC ThingWorx, разработанной для более быстрого развертывания Промышленного Интернета вещей (IIoT) на производстве. ThingWorx 9.
|22.03.2018
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PTC представила CAD-систему Creo новейшей версии 5.0
Creo 5.0 также предлагает новый функционал в области топологической оптимизации геометрии, расчетной гидрогазодинамики, аддитивных (AMF) и традиционных технологий производства (CAM).«Сегодня решения PTC оснащены самыми передовыми технологиями, такими как интернет вещей (IoT) и дополненная реальность (AR), но при этом компания не забывает о своих традиционных преимуществах в САПР. PTC
|05.06.2017
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PTC и Ansys анонсировали платформу для цифрового моделирования в промышленном интернете вещей
Компания PTC и Ansys представили решение, которое позволит быстро добавить результаты инженерных расчетов Ansys в приложения, созданные на платформе PTC для промышленного интернета вещей ThingWor
|30.05.2017
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PTC представила новые приложения ThingWorx Manufacturing
Компания PTC объявила о запуске новых приложений ThingWorx для производства. Новые, основанные на ролях приложения для производства быстро развертываются и предоставляют промышленным предприятиям операт
|19.04.2017
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В САПР Creo появится модуль для работы в интернете вещей
Компания PTC объявила о появлении в системе автоматизированного проектирования Creo функционального модуля для работы в интернете вещей (IoT). Таким образом, PTC становится поставщиком САПР, пред
|30.03.2017
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PTC и OSIsoft ускорят разработку решений для промышленного интернета вещей
Компания PTC и OSIsoft объявили о намерении интегрировать IIoT-платформу ThingWorx с OSIsoft PI System для ускорения разработки решений для промышленного интернета вещей. Планируется, что интеграция поз
|15.03.2017
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PTC выпустила новую версию Mathcad Prime для точных вычислений при разработке изделий
Компания PTC объявила о выпуске новейшей версии математического инженерного программного обеспечения Mathcad Prime. Новые возможности PTC Mathcad Prime 4.0 помогают пользователям более эффективно
|20.02.2017
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Panasonic выбрала PTС ThingWorx для мониторинга работы проекторов высокой яркости
Компания PTC объявила о том, что глобальная производственная корпорация Panasonic сделала выбор в пользу платформы интернета вещей ThingWorx от PTC для проведения удаленного мониторинга и обслужи
|24.11.2016
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IBS Interlab, AVEVA, Global и PTC помогут российскому судостроению с 3D-моделированием и автоматизацией
казали CNews в компании, портфель продуктов, полностью совместимых с российским программно-аппаратным комплексом, дополнили популярные решения для судостроительной отрасли от компаний AVEVA, Global и PTC.В настоящее время программное обеспечение от AVEVA, Global и PTC тесно интегрировано в производственный цикл большинства судостроительных предприятий. AVEVA - комплекс программных ре
|21.11.2016
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PTC представил Creo 4.0 для проектирования интеллектуальных изделий
ь интеллектуальные сетевые изделия и использовать новые технологические возможности, такие как аддитивное производство и дополненная реальность. «Меня очень вдохновил выпуск Creo 4.0. Благодаря курсу PTC на использование модельно-ориентированного проектирования, мои клиенты могут направить все свои усилия на создание трехмерных цифровых моделей и, при необходимости, забыть о двухмерных черт
|17.10.2016
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PTC представила большое обновление AR-платформы Vuforia
ной модели, циклу выпуска и/или инвентарному номеру позволит повысить эффективность и снизить вероятность ошибки в заводских условиях. Благодаря интеграции VuMark с Vuforia Studio Enterprise компания PTC и ее портфолио решений оказываются в центре диджитализации физического мира, позволяя клиентам всецело управлять собственным брендингом».На конференции Microsoft Build 2016 было объявлено,
|12.07.2016
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PTC упрощает разработку приложений дополненной реальности с выпуском Vuforia Studio Enterprise
Компания PTC объявила о выходе Vuforia Studio Enterprise — нового инструмента для создания и публикации приложений дополненной реальности (AR). Vuforia Studio Enterprise тесно интегрирован с ПО для визу
|30.05.2016
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Epam совместно с PTC работает над созданием специализированных отраслевых решений интернета вещей
Компания PTC объявила о том, что Epam Systems, мировой поставщик решений для проектирования и разработки программных продуктов, объединит свои широкие возможности по конструированию и интеграции с платф
|24.05.2016
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PTC представила новую версию своей платформы интернета вещей ThingWorx
Компания PTC объявила о выходе ThingWorx 7 — новейшей версии своей платформы интернета вещей (IoT, ИВ). Новые возможности ThingWorx 7 включают расширенный набор инструментов управления подключенными изд
|16.05.2016
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PTC представила новую версию своего PLM-решения для розничной торговли
Компания PTC объявила о выходе последней версии своего решения PTC FlexPLM 11 для управления жи
|11.02.2016
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Проникновение «Интернета вещей» в России пока остается на низком уровне
Проникновение «Интернета вещей» в России пока остается на низком уровне, а доля страны в мировом рынке IoT крайне мала, сообщили CNews в компании PTC. Поэтому если в ближайшее время России не удастся совершить качественный рывок, существенно нарастив темпы инсталляции подключенных устройств, то к 2018 г. отставание станет весьма существе
|21.01.2016
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PTC выпустила решение Mathcad Gateway для универсального доступа к инженерным расчетам
Компания PTC объявила о выходе решения PTC Mathcad Gateway, объединяющего в себе вычислительные возможности программного обеспечения PTC Mathcad и удаленный доступ к расчетам в любое время
|14.12.2015
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Revolta Engineering и PTC договорились о стратегическом партнерстве в области IoT
омплексных решений и умных сетевых продуктов на базе технологий «Интернета вещей» (IoT), и компания PTC, глобальный поставщик технологических платформ и корпоративных приложений для интеллектуа
|30.11.2015
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PTC и Bosch Software Innovations сформировали альянс для создания промышленных IoT-решений
Компания PTC и подразделение Bosch Software Innovations объявили о заключении технологического альянса с целью интеграции платформы ThingWorx и комплекса Bosch IoT Suite. Новый Bosch IoT Suite M2M Conne
|25.11.2015
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PTC представила систему управления жизненным циклом «умных» сетевых изделий Windchill 11
Компания PTC представила программное обеспечение PTC Windchill 11 для управления жизненным цикл
|23.11.2015
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Softkey будет продвигать в России решения MathCAD и Creo от PTC
Компания Softkey, российский интернет-супермаркет программного обеспечения, и компания PTC, глобальный поставщик технологических платформ и корпоративных приложений для интеллектуа
|16.10.2015
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PTC приобрела платформу дополненной реальности Vuforia у Qualcomm за $65 млн
Компания PTC, глобальный поставщик технологических платформ и корпоративных приложений для интеллектуальных сетевых изделий, процессов и систем, объявила о заключении окончательного соглашения по приобр
|28.07.2015
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PTC представила новое IoT-решение ThingWorx Converge
Компания PTC представила новое предложение для интернета вещей — ThingWorx Converge. Это решение, предназначенное для управления устройствами и соединениями и быстрой разработки приложений, дополняет фу
|23.06.2015
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Airbus Helicopter применяет PLM-решение от PTC для разработки вертолета H160 нового поколения
вой производитель вертолетов Airbus Helicopters, подразделение Airbus Group, использует PLM-решение PTC Windchill для разработки своей недавно представленной винтокрылой машины H160. Об этом CN
|31.07.2014
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Datadvance присоединилась к партнерской программе PTC PartnerAdvantage
за, многодисциплинарной оптимизации и анализа данных, объявила о вступлении в партнерскую программу PTC PartnerAdvantage. Партнёрство, открывающее для компании широкие возможности, явилось итог
|25.05.2012
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PTC представила САПР Creo 2.0
Компания Parametric Technology Corporation (PTC), мировой разработчик систем автоматизированного проектирования и бизнес-платформы для пр
|27.04.2012
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Выручка PTC во втором квартале 2012 г. выросла на 4%
Корпорация PTC (Parametric Technology Corp.) подвела итоги второго квартала 2012 финансового года, завер
|10.04.2012
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PTC выпустила обновленную САПР CreoR и новую версию решения для управления инженерными данными Windchill
Корпорация PTC анонсировала выход CreoR 2.0, обновленной версии САПР нового поколения, которая увидела свет всего год назад. В CreoR 2.0 пользователи найдут более 490 технических новинок, а также новое пр
|01.03.2012
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PTC выпустила новую версию ПО для автоматизации расчетов Mathcad Prime 2.0
Компания PTC (Parametric Technology Corporation) анонсировала выпуск Mathcad Prime 2.0 — новой версии
|03.11.2011
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PTC заработала более $1 млрд на промышленных бизнес-платформах и удвоила показатели на российском рынке
Корпорация PTC (Parametric Technology Corp.) подвела итоги 2011 финансового года и сообщила о назначении
|01.08.2011
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Выручка PTC в третьем квартале 2011 г. превысила $292 млн
Корпорация PTC, мировой разработчик программных решений для автоматизированного проектирования и управления данными, объявила финансовые результаты за третий квартал (март-июнь) 2011 финансового года. Выр
|30.06.2011
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В российских школах будут изучать Creo
техническим университетом ЛЭТИ совместно с инженерно-консалтинговой компанией «Ирисофт» и компанией PTC (Parametric Technology Corporation). В рамках пилотного проекта Санкт-Петербургский госуд
|16.05.2011
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24 мая в Москве начнёт работу PTC Innovation Forum 2011
С 24 мая по 2 июня в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Киеве пройдет 7-ой Ежегодный форум PTC Innovation Forum 2011 — крупнейшее мероприятие компании PTC (Parametric Technology
|25.04.2011
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24 мая в Москве начнёт работу PTC Innovation Forum 2011
С 24 мая по 2 июня в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Киеве пройдет 7-ой Ежегодный форум PTC Innovation Forum 2011 — крупнейшее мероприятие компании PTC (Parametric Technology
|21.02.2011
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«Ирисофт» и ЛЭТИ открывают Центр компетенций по решениям PTC
ПбГЭТУ) ЛЭТИ объявили об открытии Центра компетенций по решениям Parametric Technology Corporation (PTC), который станет третьим Центом компетенции PTC в Санкт-Петербурге. В рамках Центр
|01.02.2011
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Hyundai Motor Company and Kia Motors Corporation выбрала PLM-систему от PTC
дразделениях. Корпорация HKMC два года проводила процесс бенчмаркинга, тестируя предложения различных вендоров PLM, и в итоге остановила свой выбор на Windchill, говорится в сообщении РТС. Решение от PTC служит единой платформой для консолидации многочисленный систем, в том числе автоматизированного проектирования. Создание такой PLM-платформы позволит заказчику управлять данными и процесса
|17.01.2011
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PTC выпустила Mathcad Prime 1.0 для автоматизации инженерных и математических вычислений
Компания PTC начала продажу новой версии программного продукта для автоматизации инженерных и математических вычислений Mathcad Prime, который претерпел кардинальные изменения: теперь у него привычный и
|08.12.2010
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PTC и Sener представили комплексную систему для проектирования судов и кораблей
Компании PTC и Sener в рамках конференции для российских судостроителей представили новейшие технологи
|19.11.2010
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Доход PTC по итогам 2010 финансового года превысил $1 млрд
Корпорация PTC подвела итоги за 2010 финансовый год, завершившийся 30 сентября. Доход PTC за отчетный период составил $1,01 млрд, таким образом, рост показателя, по сравнению с прошлым годом, соста
|11.11.2010
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PTC представила новую систему проектирования Creo
Корпорация PTC объявила о выпуске новой системы проектирования Creo. Новое решение позволяет объединить разные парадигмы моделирования, которые ранее были несовместимы: 2D-моделирование, прямое 3D-моделир
PTC Inc и организации, системы, технологии, персоны:
|Vivendi SA - Vivendi Universal 332 8
|Total Telecom 613 4
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 3
|Ведомости 1466 3
|Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 2
|Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1339 2
|Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - CNN Money - CNNfn 934 2
|Telecom.paper 194 2
|TAdviser - Центр выбора технологий 468 1
|Bloomberg 1627 1
|CNews - ZOOM.CNews 1866 1
|Cellular News 234 1
|PLMpedia 1 1
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