PTC Inc - Parametric Technology Corporation

PTC развивает Промышленный Интернет вещей на предприятиях с помощью ThingWorx 9.0 «Фабрика Цифровой Трансформации», инжиниринговая компания и партнер PTC, сообщает о предстоящем выходе новой версии платформы PTC ThingWorx, разработанной для более быстрого развертывания Промышленного Интернета вещей (IIoT) на производстве. ThingWorx 9.

PTC представила CAD-систему Creo новейшей версии 5.0 Creo 5.0 также предлагает новый функционал в области топологической оптимизации геометрии, расчетной гидрогазодинамики, аддитивных (AMF) и традиционных технологий производства (CAM).«Сегодня решения PTC оснащены самыми передовыми технологиями, такими как интернет вещей (IoT) и дополненная реальность (AR), но при этом компания не забывает о своих традиционных преимуществах в САПР. PTC

PTC и Ansys анонсировали платформу для цифрового моделирования в промышленном интернете вещей Компания PTC и Ansys представили решение, которое позволит быстро добавить результаты инженерных расчетов Ansys в приложения, созданные на платформе PTC для промышленного интернета вещей ThingWor

PTC представила новые приложения ThingWorx Manufacturing Компания PTC объявила о запуске новых приложений ThingWorx для производства. Новые, основанные на ролях приложения для производства быстро развертываются и предоставляют промышленным предприятиям операт

В САПР Creo появится модуль для работы в интернете вещей Компания PTC объявила о появлении в системе автоматизированного проектирования Creo функционального модуля для работы в интернете вещей (IoT). Таким образом, PTC становится поставщиком САПР, пред

PTC и OSIsoft ускорят разработку решений для промышленного интернета вещей Компания PTC и OSIsoft объявили о намерении интегрировать IIoT-платформу ThingWorx с OSIsoft PI System для ускорения разработки решений для промышленного интернета вещей. Планируется, что интеграция поз

PTC выпустила новую версию Mathcad Prime для точных вычислений при разработке изделий Компания PTC объявила о выпуске новейшей версии математического инженерного программного обеспечения Mathcad Prime. Новые возможности PTC Mathcad Prime 4.0 помогают пользователям более эффективно

Panasonic выбрала PTС ThingWorx для мониторинга работы проекторов высокой яркости Компания PTC объявила о том, что глобальная производственная корпорация Panasonic сделала выбор в пользу платформы интернета вещей ThingWorx от PTC для проведения удаленного мониторинга и обслужи

IBS Interlab, AVEVA, Global и PTC помогут российскому судостроению с 3D-моделированием и автоматизацией казали CNews в компании, портфель продуктов, полностью совместимых с российским программно-аппаратным комплексом, дополнили популярные решения для судостроительной отрасли от компаний AVEVA, Global и PTC.В настоящее время программное обеспечение от AVEVA, Global и PTC тесно интегрировано в производственный цикл большинства судостроительных предприятий. AVEVA - комплекс программных ре

PTC представил Creo 4.0 для проектирования интеллектуальных изделий ь интеллектуальные сетевые изделия и использовать новые технологические возможности, такие как аддитивное производство и дополненная реальность. «Меня очень вдохновил выпуск Creo 4.0. Благодаря курсу PTC на использование модельно-ориентированного проектирования, мои клиенты могут направить все свои усилия на создание трехмерных цифровых моделей и, при необходимости, забыть о двухмерных черт

PTC представила большое обновление AR-платформы Vuforia ной модели, циклу выпуска и/или инвентарному номеру позволит повысить эффективность и снизить вероятность ошибки в заводских условиях. Благодаря интеграции VuMark с Vuforia Studio Enterprise компания PTC и ее портфолио решений оказываются в центре диджитализации физического мира, позволяя клиентам всецело управлять собственным брендингом».На конференции Microsoft Build 2016 было объявлено,

PTC упрощает разработку приложений дополненной реальности с выпуском Vuforia Studio Enterprise Компания PTC объявила о выходе Vuforia Studio Enterprise — нового инструмента для создания и публикации приложений дополненной реальности (AR). Vuforia Studio Enterprise тесно интегрирован с ПО для визу

Epam совместно с PTC работает над созданием специализированных отраслевых решений интернета вещей Компания PTC объявила о том, что Epam Systems, мировой поставщик решений для проектирования и разработки программных продуктов, объединит свои широкие возможности по конструированию и интеграции с платф

PTC представила новую версию своей платформы интернета вещей ThingWorx Компания PTC объявила о выходе ThingWorx 7 — новейшей версии своей платформы интернета вещей (IoT, ИВ). Новые возможности ThingWorx 7 включают расширенный набор инструментов управления подключенными изд

PTC представила новую версию своего PLM-решения для розничной торговли Компания PTC объявила о выходе последней версии своего решения PTC FlexPLM 11 для управления жи

Проникновение «Интернета вещей» в России пока остается на низком уровне Проникновение «Интернета вещей» в России пока остается на низком уровне, а доля страны в мировом рынке IoT крайне мала, сообщили CNews в компании PTC. Поэтому если в ближайшее время России не удастся совершить качественный рывок, существенно нарастив темпы инсталляции подключенных устройств, то к 2018 г. отставание станет весьма существе

PTC выпустила решение Mathcad Gateway для универсального доступа к инженерным расчетам Компания PTC объявила о выходе решения PTC Mathcad Gateway, объединяющего в себе вычислительные возможности программного обеспечения PTC Mathcad и удаленный доступ к расчетам в любое время

Revolta Engineering и PTC договорились о стратегическом партнерстве в области IoT омплексных решений и умных сетевых продуктов на базе технологий «Интернета вещей» (IoT), и компания PTC, глобальный поставщик технологических платформ и корпоративных приложений для интеллектуа

PTC и Bosch Software Innovations сформировали альянс для создания промышленных IoT-решений Компания PTC и подразделение Bosch Software Innovations объявили о заключении технологического альянса с целью интеграции платформы ThingWorx и комплекса Bosch IoT Suite. Новый Bosch IoT Suite M2M Conne

PTC представила систему управления жизненным циклом «умных» сетевых изделий Windchill 11 Компания PTC представила программное обеспечение PTC Windchill 11 для управления жизненным цикл

Softkey будет продвигать в России решения MathCAD и Creo от PTC Компания Softkey, российский интернет-супермаркет программного обеспечения, и компания PTC, глобальный поставщик технологических платформ и корпоративных приложений для интеллектуа

PTC приобрела платформу дополненной реальности Vuforia у Qualcomm за $65 млн Компания PTC, глобальный поставщик технологических платформ и корпоративных приложений для интеллектуальных сетевых изделий, процессов и систем, объявила о заключении окончательного соглашения по приобр

PTC представила новое IoT-решение ThingWorx Converge Компания PTC представила новое предложение для интернета вещей — ThingWorx Converge. Это решение, предназначенное для управления устройствами и соединениями и быстрой разработки приложений, дополняет фу

Airbus Helicopter применяет PLM-решение от PTC для разработки вертолета H160 нового поколения вой производитель вертолетов Airbus Helicopters, подразделение Airbus Group, использует PLM-решение PTC Windchill для разработки своей недавно представленной винтокрылой машины H160. Об этом CN

Datadvance присоединилась к партнерской программе PTC PartnerAdvantage за, многодисциплинарной оптимизации и анализа данных, объявила о вступлении в партнерскую программу PTC PartnerAdvantage. Партнёрство, открывающее для компании широкие возможности, явилось итог

PTC представила САПР Creo 2.0 Компания Parametric Technology Corporation (PTC), мировой разработчик систем автоматизированного проектирования и бизнес-платформы для пр

Выручка PTC во втором квартале 2012 г. выросла на 4% Корпорация PTC (Parametric Technology Corp.) подвела итоги второго квартала 2012 финансового года, завер

PTC выпустила обновленную САПР CreoR и новую версию решения для управления инженерными данными Windchill Корпорация PTC анонсировала выход CreoR 2.0, обновленной версии САПР нового поколения, которая увидела свет всего год назад. В CreoR 2.0 пользователи найдут более 490 технических новинок, а также новое пр

PTC выпустила новую версию ПО для автоматизации расчетов Mathcad Prime 2.0 Компания PTC (Parametric Technology Corporation) анонсировала выпуск Mathcad Prime 2.0 — новой версии

PTC заработала более $1 млрд на промышленных бизнес-платформах и удвоила показатели на российском рынке Корпорация PTC (Parametric Technology Corp.) подвела итоги 2011 финансового года и сообщила о назначении

Выручка PTC в третьем квартале 2011 г. превысила $292 млн Корпорация PTC, мировой разработчик программных решений для автоматизированного проектирования и управления данными, объявила финансовые результаты за третий квартал (март-июнь) 2011 финансового года. Выр

В российских школах будут изучать Creo техническим университетом ЛЭТИ совместно с инженерно-консалтинговой компанией «Ирисофт» и компанией PTC (Parametric Technology Corporation). В рамках пилотного проекта Санкт-Петербургский госуд

24 мая в Москве начнёт работу PTC Innovation Forum 2011 С 24 мая по 2 июня в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Киеве пройдет 7-ой Ежегодный форум PTC Innovation Forum 2011 — крупнейшее мероприятие компании PTC (Parametric Technology

24 мая в Москве начнёт работу PTC Innovation Forum 2011 С 24 мая по 2 июня в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Киеве пройдет 7-ой Ежегодный форум PTC Innovation Forum 2011 — крупнейшее мероприятие компании PTC (Parametric Technology

«Ирисофт» и ЛЭТИ открывают Центр компетенций по решениям PTC ПбГЭТУ) ЛЭТИ объявили об открытии Центра компетенций по решениям Parametric Technology Corporation (PTC), который станет третьим Центом компетенции PTC в Санкт-Петербурге. В рамках Центр

Hyundai Motor Company and Kia Motors Corporation выбрала PLM-систему от PTC дразделениях. Корпорация HKMC два года проводила процесс бенчмаркинга, тестируя предложения различных вендоров PLM, и в итоге остановила свой выбор на Windchill, говорится в сообщении РТС. Решение от PTC служит единой платформой для консолидации многочисленный систем, в том числе автоматизированного проектирования. Создание такой PLM-платформы позволит заказчику управлять данными и процесса

PTC выпустила Mathcad Prime 1.0 для автоматизации инженерных и математических вычислений Компания PTC начала продажу новой версии программного продукта для автоматизации инженерных и математических вычислений Mathcad Prime, который претерпел кардинальные изменения: теперь у него привычный и

PTC и Sener представили комплексную систему для проектирования судов и кораблей Компании PTC и Sener в рамках конференции для российских судостроителей представили новейшие технологи

Доход PTC по итогам 2010 финансового года превысил $1 млрд Корпорация PTC подвела итоги за 2010 финансовый год, завершившийся 30 сентября. Доход PTC за отчетный период составил $1,01 млрд, таким образом, рост показателя, по сравнению с прошлым годом, соста