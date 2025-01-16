Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 166197
ИКТ 12983
Организации 10187
Ведомства 1441
Ассоциации 966
Технологии 3379
Системы 24912
Персоны 70402
География 2712
Статьи 1506
Пресса 1175
ИАА 682
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2547
Мероприятия 843

Schneider Electric Aveva Авева

Schneider Electric - Aveva - Авева


16.01.2025 Positive Technologies выпустила новую версию системы мониторинга безопасности промышленных инфраструктур PT Industrial Security Incident Manager 1
11.12.2024 «Динамические Системы» представляют решения для опасных производственных объектов, разработанные в рамках участия в программе льготного кредитования ИТ-проектов Минцифры России 1
05.11.2024 Ольга Макова -

Ольга Макова, «Рексофт»: Тренд на малолюдность не означает сокращение персонала

 1
23.10.2024 Компании EXEPLANT и САПРАН объявляют о своем партнерстве. 1
16.10.2024 Fplus и Ctrl2GO Solutions представили индустриальный ПАК для диагностики промышленного оборудования 1
01.12.2023 Избавить российских железнодорожников от софта Siemens и GE будет стоить более 10 миллиардов 1
18.07.2023 Активный рекрутинг возобновился по всем типам софтверных компаний 1
28.06.2023 Выходец из «Росатома» с коллегами создал АСУ ТП на замену ПО Siemens и Schneider Electric 1
30.05.2023 «Рексофт» вошел в совет по промышленным решениям АПКИТ 1
01.03.2023 «Рексофт» и ИНИУС стали партнерами в сфере промышленных тренажерных комплексов 1
14.02.2023 В группе «Рексофт» назначен директор по организационному развитию 1
02.02.2023 Группа «Рексофт» и АО «Нефтеавтоматика» стали партнерами 1
28.12.2022 Как выбрать подходящего сервисного партнера для обслуживания ИТ-инфраструктуры 1
19.12.2022 PT ICS обнаруживает атаки на AVEVA System Platform 1
05.12.2022 Группа «Рексофт» создает Центр развития технологий АСУТП и цифровизации производства 1
02.12.2022 ИТ-компания Потанина вышла на освободившийся рынок, набрав бывших сотрудников Siemens и Schneider Electric 1
19.10.2022 «Систэм электрик» представила российское ПО для автоматизации промышленных и гражданских объектов 1
19.09.2022 Александр Гольцов -

Александр Гольцов, «АМТ-Груп»: Защита КИИ и АСУ ТП — главный драйвер рынка информационной безопасности

 1
23.06.2022 Разработка «СиСофт девелопмент» для проектов строительства заменит более 10 зарубежных продуктов 1
05.05.2022 Российские разработчики ПО предложили властям создать САПР для проектирования электроники за 30 миллиардов 1
22.03.2022 ГК «Цифра» запустила горячую линию и предложила российские аналоги зарубежного ПО для промышленности 1
11.03.2022 Началось создание российской САПР высшей сложности — для проектирования кораблей 1
01.11.2021 Aveva помогла Санкт-Петербургскому Горному университету создать единую среду моделирования технологических процессов 1
13.10.2021 Исследование Aveva: 85% промышленных компаний увеличат инвестиции в цифровую трансформацию и устойчивое развитие 1
08.09.2021 Фонд «Сколково» и Accenture проводят конференцию «Облака и бизнес: новые точки роста» 1
31.08.2021 Фонд «Сколково» и Accenture приглашают на конференцию «Облака и бизнес: новые точки роста» 1
07.07.2021 Aveva и Wood выпустили новое промышленное решение для ускорения цифровых преобразований 2
21.06.2021 Aveva помогла Henkel обеспечить экологическую стабильность по всей производственно-сбытовой цепочке 1
03.12.2020 Итоги Wonderware Online Форум 2020. Новинки и тренды в сфере умного производства 2
02.11.2020 Wonderware Online форум 2020: будущее сегодня 1
21.10.2020 «Инфотекс»» и Schneider Electric сообщили о совместимости своих продуктов 1
06.08.2020 X-Com масштабировала ИТ-инфраструктуру «Ленгипронефтехима» 1
20.05.2020 Schneider Electric и AVEVA предоставят комплексные решения распределенным и гипермасштабируемым ЦОДам 1
02.09.2019 Wonderware Форум 2019. Ускорение инноваций: преобразите своё цифровое будущее 1
18.09.2018 Цифровая трансформация бизнеса на Форуме Wonderware 2018 1
04.09.2018 Цифровая трансформация бизнеса на Форуме Wonderware 2018 1
26.03.2018 Как управлять капитальным строительством в эпоху цифровой трансформации 2
24.11.2016 IBS Interlab, AVEVA, Global и PTC помогут российскому судостроению с 3D-моделированием и автоматизацией 1
07.04.2016 Stack Group представила решение VDI GRID для работы системы AVEVA в облачной среде 2
20.11.2013 Intergraph представил новое решение для проектирования - Intergraph Smart 3D 2014 1

Публикаций - 43, упоминаний - 47

Schneider Electric и организации, системы, технологии, персоны:

Schneider Electric 575 16
Siemens AG - Siemens Group 2589 16
Рексофт - Reksoft 419 8
Schneider Electric - Aveva - Wonderware 36 7
Dassault Systemes 220 7
SAP SE 5276 6
Klinkmann - Клинкманн 11 5
Accenture plc 682 5
Honeywell 282 5
IBM - International Business Machines Corp 9441 5
Рексофт Консалтинг - Reksoft Consulting 22 5
Microsoft Corporation 24624 4
DP Technology - Hexagon - Intergraph 80 4
Oracle Corporation 6687 4
Yandex - Яндекс 7339 3
Сумма Технологий 23 3
Softline - Софтлайн 2810 3
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1178 3
Цифра ГК - Вист Групп - Vist Group 44 3
HPE - Hewlett Packard Enterprise 625 2
Schneider Electric Центр Инноваций 5 2
Крок - Croc 1777 2
Google LLC 11775 2
VK - Mail.ru Group 3455 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12551 2
Ростелеком 9700 2
Cisco Systems 5114 2
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2160 2
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 445 2
PTC Inc - Parametric Technology Corporation 154 2
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 789 2
Salesforce.com 427 2
Цифра ГК 2426 2
Accenture Technology - Accenture Digital - Accenture Analytics 31 2
Bentley Systems 57 2
Аскон - Ascon - Аскон – Системы проектирования - Аскон Интеграция - Аскон — интеграционные решения 399 2
Top Systems - Топ Системы 64 2
Schneider Electric - Systeme Electric - Систэм Электрик - Шнейдер Электрик Системс Россия 127 2
Омегальянс - Exeplant - ЭкзеПлэнт - MES Engineering - МЕС Инжиниринг 5 2
AdAstra - АдАстра 15 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2803 3
Красцветмет - Красноярский завод цветных металлов имени В.Н. Гулидова - 23 3
Yokogawa Electric - Иокогава Электрик 26 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 2
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 507 2
Газпром нефть 618 2
Digital October - Группа Цифровой Октябрь 90 2
ГПБ - Газпромбанк 1084 2
РЖД - Российские железные дороги 1903 2
Роснефть НК - нефтяная компания 514 2
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1025 2
Лемана ПРО - Ле Монлид - Leroy Merlin - Леруа Мерлен Восток 216 2
Bentley Motors 71 2
Лахта Центр - Газпром-Сити 12 2
PepsiCo - Pepsi Bottling - Пепсико 204 1
Алроса АК - Алмазы России — Саха 202 1
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 246 1
Intouch Insurance - Интач Страхование 33 1
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 926 1
Henkel AG - Schwarzkopf&Henkel - Henkel Laundry & Home Care - LAB Industries - Лаб Индастриз - Henkel Rus - Хенкель Рус - Хенкель-Пемос - Хенкель-ЭРА - Шварцкопфф и Хенкель 51 1
Росатом - Росэнергоатом - Ростовская АЭС - Волгодонская АЭС - атомная электростанция 40 1
Сургутнефтегаз - СНГ 269 1
Unilever - Юнилевер Русь 151 1
Газпром ПАО 1342 1
ПСБ - Промсвязьбанк 851 1
Интеррос - Interros - Вайтлив Холдингс Лимитед 61 1
Окей - О'Кей - Гипермаркет 206 1
ОСК - Объединённая судостроительная корпорация 82 1
SLB - Schlumberger - Шлюмберже - Шлюмберже Индастриз - Шлюмберже Лоджелко 69 1
Росатом АСЭ ИК - Атомстройэкспорт - Атомэнергопроект НИАЭП (Нижегородская инжиниринговая компания) - Инжиниринговый дивизион Госкорпорации Росатом - ИСК Росатомстрой - НИКИМТ-Атомстрой 190 1
НКНХ - Нижнекамскнефтехим 25 1
Резонанс НПП 370 1
Малахит СПМБМ - Санкт-Петербургское морское бюро машиностроения «Малахит» имени академика Н.Н. Исанина 6 1
Малахит 21 1
СДС Холдинг - Азот КАО - Агрохимическая корпорация - Сибур Минудобрения - Сибур Минеральные удобрения 15 1
Сургутнефтегаз - Ленгипронефтехим - Ленгипрогаз 4 1
ТЭП - Теплоэлектропроект 4 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 962 1
Яндекс.Драйв - Яндекс.Каршеринг - Оператор каршеринга 197 1
Daikin Industries 46 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11624 4
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3046 3
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1965 3
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2802 2
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 330 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5908 2
ОЭЗ ТВТ Иннополис - Особая экономическая зона технико-внедренческого типа 85 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4510 1
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 313 1
Ростехнадзор РФ - Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору - Госатомнадзор 211 1
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 454 1
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 285 1
Главгосэкспертиза России ФАУ - Главное управление государственной экспертизы 93 1
IACCM - International Association for Contract & Commercial Management - Международная ассоциация по управлению контрактами и коммерческой деятельностью 1 1
AACE - Association for Advancement of Cost Engineering - Ассоциация развития стоимостного инжиниринга 5 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 308 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 721 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50398 28
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65952 24
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30684 23
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19279 16
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов - АСТУ - автоматизированная система технологического (телемеханического) управления 1224 15
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами 751 8
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27359 8
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13100 8
SCADA - Supervisory Control And Data Acquisition - ПАК сбора данных и диспетчерского контроля - АСУ ТП 397 8
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11053 7
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29676 7
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 3726 7
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6665 6
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10075 6
IIoT - Industrial Internet of Things - Промышленный интернет вещей 1079 5
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4606 5
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13359 5
BMS - Building Management System - АСУЗ - Автоматическая система управления зданием - Автоматизация зданий - Умные здания - Интеллектуальные здания - Эксплуатация зданий и помещений различного назначения 535 4
АСОДУ - автоматизированная система оперативного диспетчерского контроля и управления инженерным оборудованием и системами - Автоматика и телемеханика - диспетчеризация автоматизированных систем управления технологическими процессами 23 4
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15715 4
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12517 4
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9374 4
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21134 4
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11615 4
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3064 4
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6218 4
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5308 4
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5778 3
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3156 3
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 4991 3
СМИС - Система Мониторинга Инженерных Систем 12 3
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1224 3
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 2948 3
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11345 3
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды 6083 3
EAM - Enterprise Asset Management - Plant Asset Management software - Система управления промышленными активами - ТОиР - ТОРО - Системы технического обслуживания и ремонта оборудования - УФАП - Управление фондами и активами предприятия 775 3
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25335 3
CAE - Computer-Aided Engineering - Компьютерная инженерия - ПО для инженерных задач: расчётов, анализа и симуляции физических процессов - Software Engineering - Программная инженерия - инженерный анализ 398 3
Оповещение и уведомление - Notification 4605 3
HMI - Human-Machine Interface - Человеко-машинный интерфейс - HCI - Human-Computer Interaction - Человеко-компьютерное взаимодействие 750 2
Schneider Electric - Aveva System Platform - Wonderware ArchestrA System Platform 5 3
Schneider Electric - Aveva MES - Aveva Manufacturing Execution System - Wonderware Factelligence MES 12 3
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1553 3
Schneider Electric EcoStruxure 68 2
Polycom PDMS - Polycom Device Management Service 14 2
CSoft - СиСофт ГК - TDMS Technical Data Management System 45 2
Dassault Systemes - Catia 79 2
DP Technology - Hexagon - Intergraph SmartPlant 13 2
Schneider Electric - Vijeo Citect - Cicode - CitectSCADA - CitectHistorian 14 2
Schneider Electric - Aveva InTouch HMI - Wonderware InTouch HMI 9 2
Positive Technologies - PT ISIM - Industrial Security Incident Manager 70 2
Schneider Electric - Aveva PriSM Predictive Analytics 4 2
Ctrl2Go SmartDiagnostics 13 2
Google YouTube - Видеохостинг 2747 1
InfoTeCS - ViPNet VPN-решение 302 1
Apple AirPods - Наушники 133 1
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 621 1
InfoTeCS - ViPNet Client 88 1
Schneider Electric - Aveva ProCon 1 1
Nvidia GRID VDI 3 1
Nvidia GRID vGPU 49 1
Nvidia Maxwell Architecture 6 1
Stack Group - M1Cloud - Дата-центр Stack.М1 129 1
DP Technology - Hexagon - Intergraph PP&M - Intergraph Process, Power & Marine 10 1
Microsoft SMS Connect - Microsoft Systems Management Server 29 1
InfoTeCS - ViPNet Coordinator 62 1
PTC Creo 40 1
Aggregion - Автоматизация лицензионного процессинга - Лицензирование цифрового контента, управления доступа к нему, защиты авторских прав 13 1
InfoTeCS - ViPNet Administrator 10 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1047 1
CSoft Model Studio CS 15 1
Microsoft SQL Server - MS SQL 1659 1
Autodesk Revit 113 1
Microsoft Windows BitLocker 936 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3216 1
AMT Group - InfoDiode АПК 58 1
DP Technology - Hexagon - Intergraph Smart 3D 5 1
Autodesk Advance Steel 3 1
Минпромторг РФ - ММПП - Модульная мультисервисная промышленная платформа 17 1
Cisco Secure PIX Firewall - Cisco Secure Firewall - Cisco Secure Firewall Cloud Native - Cisco PIX - Cisco Private Internet eXchange 29 1
Макова Ольга 6 4
Фролагин Денис 3 3
Шойхет Борис 11 2
Паршин Константин 63 2
Диланян Вартан 16 2
Григорьева Мария 25 2
Каем Кирилл 34 2
Егоров Александр 85 2
Скорочкин Андрей 10 2
Гусев Дмитрий 70 1
Васильев Евгений 119 1
Лебедев Алексей 23 1
Александров Юрий 4 1
Надеин Андрей 13 1
Сафронов Павел 1 1
Гришин Константин 1 1
Андреев Александр 26 1
Бажин Владимир 2 1
Шестаков Александр 38 1
Керейник Юрий 4 1
Sharma Pankaj - Шарма Панкадж 1 1
Цветков Сергей 19 1
Зиганшин Эльдар 2 1
Сунгуров Андрей 15 1
Амиров Алексей 1 1
Пылков Александр 1 1
Колбин Евгений 67 1
Руденко Дмитрий 30 1
Филатов Евгений 28 1
Лимаренко Валерий 12 1
Сериченко Денис 1 1
Зарецкий Николай 1 1
Соколова Ольга 25 1
Сереченко Денис 13 1
Каменева Жамиля 11 1
Basharuli Nukri - Башарули Нукри 8 1
Биветски Андрей 14 1
Дутов Сергей 8 1
Вислоцкий Илья 9 1
Цветков Александр 13 1
Россия - РФ - Российская федерация 144195 34
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43156 13
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17365 9
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14110 6
Украина 7608 4
Франция - Французская Республика 7845 4
Финляндия - Финляндская Республика 3603 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52100 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13317 3
Германия - Федеративная Республика 12682 3
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2243 3
Швеция - Стокгольм 389 3
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1493 3
Казахстан - Республика 5525 2
Европа 21767 2
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 559 2
Европа Восточная 3075 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2955 1
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1353 1
Турция - Турецкая республика 2351 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3097 1
Нидерланды - Амстердам 607 1
Австрия - Вена 253 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 1872 1
Беларусь - Белоруссия 5638 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17025 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14191 1
Швеция - Королевство 3619 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1374 1
Азия - Азиатский регион 5528 1
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 1152 1
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1776 1
Россия - СФО - Томская область - Томск 934 1
Россия - ПФО - Пензенская область 589 1
Ближний Восток 2943 1
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1116 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14315 16
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51002 10
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8368 8
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4000 5
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5764 5
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1205 5
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47984 5
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29014 5
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2438 4
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2331 4
Энергетика - Energy - Energetically 5082 4
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7834 4
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1366 3
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3930 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24080 3
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1189 3
HRM - Корпоративная культура - Corporate culture 305 3
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 1979 3
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5346 3
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 1898 3
Металлургия - Металлургическая промышленность - Metallurgical industry - День металлурга - третье воскресенье июля - металлоторговля 630 3
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 5746 3
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13487 2
Судостроение - кораблестроение - судоремонтные предприятия - надводная морская и речная техника 156 2
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 2801 2
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 4970 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18452 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6121 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4811 2
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2762 2
Страхование - Страховое дело - Insurance 5826 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16300 2
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3140 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6958 2
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4006 2
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2185 2
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6936 2
СВО - Специальная военная операция на Украине - Спецоперация на Украине 659 2
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3127 2
Санкции - Антироссийские санкции - Санкции против России 532 2
Bloomberg 1286 1
Коммерсантъ - Издательский дом 1859 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3198 1
Juniper Research 522 1
СПбГМТУ - Санкт-Петербургский государственный морской технический университет - Корабелка - Севмашвтуз - Ленинградский Кораблестроительный Институт 33 3
СПГУ - Санкт-Петербургский горный университет 20 1
Росатом - РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики 157 1
Росатом - Атомпроект - ВНИПИЭТ ГИ - Восточно-Европейский головной научно-исследовательский и проектный институт энергетических технологий - СПбАЭП - Санкт-Петербургский научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт - Атомэнергопроект 13 1
СПбГТИ ТУ - Санкт-Петербургский государственный технологический институт (технический университет) 10 1
Институт инженерной физики АНО 6 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335485, в очереди разбора - 773260.
Создано именных указателей - 166197.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






MARKET.CNEWS

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Техника

Где легально слушать музыку: стриминговые сервисы, которые работают в России в 2025 году

Как изучать звездное небо при помощи смартфона: лучшие приложения

7 увлекательных бесплатных игр для iOS и Android, в которые можно играть без геймпада

Показать еще

Наука

Загадочные камни возрастом 12 000 лет — предшественники колеса?

Самое холодное место во Вселенной раскрывает тайны антиматерии

В древнеегипетской кружке найдено 2000-летнее психоделическое зелье
Показать еще