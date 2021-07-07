Aveva и Wood выпустили новое промышленное решение для ускорения цифровых преобразований

Aveva сформировала новый альянс с Wood, задачей которого является ускорение цифровой трансформации в топливной, энергетической, химической и добывающей промышленности. С этой целью компании выпустили новое решение Connected Build, ставшее важной частью системы цифровых двойников (Digital Twin). Wood стандартизовала применение Aveva Enterprise Resource Management в качестве ключевого компонента решения Connected Build для своих заказчиков во всем мире.

Connected Build ускоряет реализацию проектов, повышает качество совместной работы при новом строительстве и облегчает цифровую модернизацию действующих предприятий. Заложенные в решение принципы эффективного проектирования обеспечивают точность возведения новых сооружений, реализацию экологических и экономических преимуществ, а также улучшают технику безопасности.

Новое решение Connected Build — это ключевой элемент стратегии проектирования цифровых двойников Wood Engineering Digital Twin. Благодаря его возможностям данные о статусе проекта и наличии материалов предоставляются всем заинтересованным сторонам в реальном времени, что оптимизирует выполнение проекта за счет повышения производительности труда и сокращает финансовые и временные затраты. Применение Connected Build на этапах проектирования и строительства ускоряет и упрощает сдачу проекта, приближает сроки начала производства и повышает цифровую устойчивость заказчиков Wood.

«Новая операционная среда требует новых динамичных инженерных решений. Aveva является убежденным сторонником смелой инновационной стратегии Wood, направленной на надежное и последовательное повышение эффективности капитальных проектов и оптимизацию операций в промышленности. Используя решение Connected Build, Aveva и Wood помогают заказчикам в разных отраслях и географических регионах получать выгоду за счет цифровой трансформации на основе данных», — сказал Амиш Сабхарвал (Amish Sabharwal), исполнительный вице-президент инжинирингового подразделения Aveva.

«Альянс Aveva и Wood объединил технологии проектирования и экспертные знания с опытом практической реализации, и в результате наши заказчики в топливной, энергетической, химической и добывающей промышленности получили рост эффективности проектов, экологичность и операционную гибкость», — сказал Даррен Мартин (Darren Martin), главный технолог группы Wood.

Цифровой двойник Connected Build от Wood установил новый стандарт цифровой инженерии. С его помощью компании смогли повысить безопасность и увеличить эффективность активов, при этом снизив общую стоимость проекта, операционные издержки и расходы на техобслуживание.

Сотрудничество Aveva и Wood длится не первый год. Ранее Wood объединила свое решение ввода в эксплуатацию Go-Technology с программным комплексом Aveva Engineering Design. Чтобы ускорить развитие решения Connected Build, Wood стандартизовала приложение Aveva Enterprise Resource Management, создав единую координирующую платформу для всех проектных стадий — планирования и закупки материалов, прогрессивного пакетирования работ (Advanced Work Packaging (AWP)), строительства, завершения проекта и ввода в эксплуатацию.

В перспективе Aveva и Wood будут стратегически координировать свою деятельность, уделяя особое внимание максимально эффективному обслуживанию общих заказчиков с применением новых технологических разработок и достижений.