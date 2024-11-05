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Нефтеавтоматика
АО «Нефтеавтоматика» — инженерная производственная компания, специализирующаяся на разработке и внедрении автоматизированных систем управления, измерения и информатизации технологических процессов и производств, производстве блочного оборудования, средств автоматизации и измерения. Компания реализует проекты по изготовлению и поставке оборудования, комплексные проекты «под ключ», располагает территориально-распределенной современной производственной базой общей площадью более 70 тыс. м² и эффективной организационной структурой. В компании работают более 2500 сотрудников.
СОБЫТИЯ
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Нефтеавтоматика и организации, системы, технологии, персоны:
|Макова Ольга 8 2
|Егоров Александр 88 1
|Минеев Евгений 10 1
|Синяченко Андрей 10 1
|Мерзляков Родион 1 1
|Тафинцев Руслан 2 1
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