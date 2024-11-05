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Нефтеавтоматика

Нефтеавтоматика

АО «Нефтеавтоматика» — инженерная производственная компания, специализирующаяся на разработке и внедрении автоматизированных систем управления, измерения и информатизации технологических процессов и производств, производстве блочного оборудования, средств автоматизации и измерения. Компания реализует проекты по изготовлению и поставке оборудования, комплексные проекты «под ключ», располагает территориально-распределенной современной производственной базой общей площадью более 70 тыс. м² и эффективной организационной структурой. В компании работают более 2500 сотрудников. 

СОБЫТИЯ

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05.11.2024 Ольга Макова -

Ольга Макова, «Рексофт»: Тренд на малолюдность не означает сокращение персонала

 1
22.05.2024 В России создана импортонезависимая АСУ ТП для крупных предприятий с непрерывным производством 1
08.02.2024 Евгений Минеев, «Рексофт»: Компании все чаще применяют ИИ и генеративные инструменты к типовым операциям 1
02.02.2023 Группа «Рексофт» и АО «Нефтеавтоматика» стали партнерами 6
22.03.2011 В Уральском филиале «АйТи» новый руководитель 1

Публикаций - 7, упоминаний - 12

Нефтеавтоматика и организации, системы, технологии, персоны:

Рексофт - Reksoft 480 4
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2925 3
Schneider Electric 607 3
Yokogawa Electric - Иокогава Электрик 43 3
Siemens AG - Siemens Group 2662 3
Softline - Софтлайн 3627 2
Schneider Electric - Aveva - Авева 50 2
ПроСофт - ProSoft 82 2
Промконтроллер ПК - Текон - Текон-Автоматика 19 2
Postgres Professional - ППГ - Постгрес профессиональный разработка 572 2
Рексофт - RNT Group - РНТ Груп - ЭПАМ Систэмз - ЭПАМ Решения 52 1
Cyberphysics - Сайберфизикс 7 1
НИИТеплоприбор - Научно-исследовательский институт теплоэнергетического приборостроения 2 1
Accenture plc 713 1
CSoft Development - СиСофт Девелопмент ГК - СиСофт Разработка - Consistent Software - СиСофт Дистрибуция - CS Trade - Си Эс Трэйд - CS Group - СИЭС Групп - СиСофт ГК - CSoft Group 119 1
СФР - ПФР Департамент информационных технологий 205 1
ABB Group - Asea Brown Boveri 328 1
Honeywell 305 1
Цифра ГК - Вист Групп - Vist Group 46 1
EPAM Solutions - EPAM Systems - Effective Programming for America 427 1
Цифра ГК 157 1
АйТи 1511 1
SimbirSoft - СимбирСофт 122 1
Emerson 95 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1607 1
Softline - Develonica - Девелоника 165 1
Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова 368 2
Международный аэропорт Пулково - ВВСС - Воздушные Ворота Северной Столицы - IATA: LED, ICAO: ULLI - Northern Capital Gateway 251 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8688 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 529 1
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 504 1
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 271 1
Московская Биржа - ММВБ-РТС - Фондовая биржа 444 1
Роснефть НК - Башнефть ПАО АНК - УНПЗ - Уфимский нефтеперерабатывающий завод - Уфанефтехим - Башкирнефтепродукт 134 1
Сибур Холдинг - НИОСТ - НИО Сибур-Томскнефтехим 22 1
БЭСК - Башкирская электросетевая компания - Башкирэнерго 32 1
Яков и партнеры - McKinsey&Company Russia - Мак-Кинзи и компания СиАйЭс 63 1
Сибур Холдинг - Кстово 4 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5484 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6485 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3396 1
Правительство Республики Башкортостан - Администрация Президента Башкортостана - Государственное собрание — Курултай Республики Башкортостан 112 1
СФР - ПФР Региональные отделения - ОПФР - УПФР - Управления Пенсионного фонда - ИД ПФР - Исполнительные дирекции и территориальных органах ПФР 128 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5907 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 35555 6
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 60684 5
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 24979 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 63789 3
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов - АСТУ - автоматизированная система технологического (телемеханического) управления 1553 3
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 21376 2
SCADA - Supervisory Control And Data Acquisition - ПАК сбора данных и диспетчерского контроля - АСУ ТП 490 2
Консалтинг технологический - ИТ-консалтинг - IT-consulting - консалтинг в сфере информационных технологий 936 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 15792 2
OPC Foundation - OPC HDA - OPC Historical Data Access 5 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9758 1
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами - Оперативное планирование и управление производством 996 1
HMI - Human-Machine Interface - MMI - Man-Machine Interface - Человеко-машинный интерфейс - HCI - Human-Computer Interaction - Человеко-компьютерное взаимодействие 873 1
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 2912 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7762 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12017 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27924 1
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1668 1
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная, проактивная) аналитика 3740 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6402 1
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8530 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7699 1
Радиоэлектроника - Радиоэлектронная отрасль - Радиоэлектронные средства (РЭС) - Радиоаппаратура - Radioelectronics - Радиоинженер - Инженер электронной техники - Электронная компонентная база - электронные компоненты - радиодетали - радиооборудование 1906 1
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3537 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7548 1
ISO 9000, 9001, 9002 - Quality management systems (Requirements) - стандарты системы менеджмента качества 929 1
ModBus - Открытый коммуникационный протокол на архитектуре ведущий-ведомый (master-slave) 190 1
КИПиА - КИП и А - контрольно-измерительные приборы и автоматика - IMU - Inertial Measurement Unit - Инерциальные измерительные модули 128 1
OPC Foundation - OPC DA - OPC Data Access - протокол обмена данными с устройствами или программными компонентами 9 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4728 1
Инжиниринг - Реверс-инжиниринг - Обратный инжиниринг - Обратная разработка - Reverse engineering 105 1
Человеческие ресурсы - Подбор персонала (кадров) - Набор персонала - Поиск работы - Recruitment - Рекрутинг - Рекрутмент - Applicant Tracking System, ATS - Система управления кандидатами - Система автоматизации рекрутинга 1610 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12011 1
Язык программирования - Programming language - Среда разработки 2463 1
Фотокамеры - Трансфокатор - Объектив переменного фокусного расстояния - Вариообъектив или зум-объектив (zoom) - Transfocator, variobjector 2000 1
Искусственный интеллект - Генеративный ИИ - ГенИИ - Gen AI, GenAI - Generative AI - «Креативный» искусственный интеллект - Генеративный искусственный интеллект - Generative artificial intelligence 1094 1
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 5051 1
Компьютеризация - компьютерные комплектующие - аксессуары - accessories 1455 1
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 3584 1
EA - Enterprise Architecture - Enterprise Services - Enterprise-решения - Бизнес-приложение - Business Application - Информационные бизнес-системы - Прикладное программное обеспечение для корпоративного сектора 2307 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2331 2
Tibbo Technology - Tibbo Systems - Объединение Агрегейт - AggreGate 22 1
АйТи СКС - Монтаж структурированной кабельной системы 25 1
НИИТеплоприбор - Квинт-8 ПТК 2 1
Рексофт - RNT Group - Синапс 5 1
Т1 Интеграция - Силарон ПАК АСУ ТП 14 1
Linux OS 11371 1
Microsoft Windows 16754 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5584 1
PTC OPC UA - PTC OPC Unified Architecture 44 1
Siemens - Simatic Profibus - открытая промышленная сеть 25 1
Макова Ольга 8 2
Егоров Александр 88 1
Минеев Евгений 10 1
Синяченко Андрей 10 1
Мерзляков Родион 1 1
Тафинцев Руслан 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 163944 5
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47160 2
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1416 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2500 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19319 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3300 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14740 1
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1689 1
Узбекистан - Республика 1972 1
Россия - УФО - Челябинская область 1478 1
Россия - ПФО - Оренбургская область - Оренбуржье 690 1
Сербия - Республика 369 1
Швеция - Стокгольм 410 1
Россия - Западная Сибирь - Западно-Сибирский регион 313 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1450 3
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2723 3
Добывающий сектор экономики - Горнодобывающие и угольные предприятия - Горная промышленность, добыча - Минерально-сырьевой комплекс - Mining enterprises - Mining industry - добыча полезных ископаемых 1002 3
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11301 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21292 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8743 2
Металлургия - Металлургическая промышленность - Metallurgical industry - День металлурга - третье воскресенье июля - металлоторговля 715 2
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтехимия - Нефтехимическая промышленность 68 2
Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал - Аэровокзальный комплекс - Аэродром 1884 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6966 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6629 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3619 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2950 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 2102 1
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2998 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15791 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10775 1
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3355 1
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2242 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 52816 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33228 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17953 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3922 1
Энергетика - Energy - Energetically 5759 1
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Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8735 1
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Химическая промышленность - Chemical industry 303 1
Электроэнергетика - Тепловая электростанция - теплоэнергетика, теплоснабжение - теплоэлектроцентраль, ТЭЦ 205 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8414 1
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