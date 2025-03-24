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Т1 Интеграция Силарон ПАК АСУ ТП


24.03.2025 По итогам 2024 года выручка Т1 выросла на 29% и составила более 249 млрд: в фокусе была продажа ПО и оборудования 2
Российская АСУ ТП на замену западным решениям: что умеет новая DCS-система? 7
25.11.2024 Объявлены лауреаты CNews Awards 2024 2
10.10.2024 Возможности новой отечественной АСУ ТП от Т1 представлены предприятиям ТЭК 3
26.06.2024 Холдинг «Т1»: российские ИТ-решения для машиностроения достигли технологической зрелости 2
22.05.2024 В России создана импортонезависимая АСУ ТП для крупных предприятий с непрерывным производством 4

Публикаций - 6, упоминаний - 20

Т1 Интеграция и организации, системы, технологии, персоны:

Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1466 5
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1966 3
Honeywell 284 2
Emerson 84 2
Т1 Холдинг - Т1 Группа 279 2
R-Vision - Р-Вижн 162 1
Ростелеком 9808 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12935 1
8333 1
CSoft Development - СиСофт Девелопмент ГК - СиСофт Разработка - Consistent Software 68 1
Скала^р - ранее InterLab IBS 202 1
ABB Group - Asea Brown Boveri 319 1
Diasoft - Диасофт 900 1
СалютДевайсы - СберДевайсы - SberDevices 323 1
Базальт СПО - BaseALT 670 1
Цифра ГК 2449 1
Ростелеком - РТК-ЦОД - Ростелеком Центры обработки данных - Ростелеком-ЦОД 204 1
Т1 Сервионика - Servionica 258 1
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 512 1
ПроСофт - ProSoft 78 1
WSS Consulting - ВСС Консалтинг 54 1
NGR Softlab - Энджиар Софтлаб 52 1
Т1 Иннотех 180 1
Промконтроллер ПК - Текон - Текон-Автоматика 18 1
Некст ЦТР - Центр технологий роботизации 37 1
Айсорс - ранее Цифровые Закупочные Сервисы, ЦЗС 30 1
Нефтеавтоматика 5 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Тантор Лабс 237 1
МСК Групп - Даком М 78 1
Сбер - СберБизнес Софт 60 1
AutoFAQ - ДипХакЛаб 30 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РуПост 215 1
НИИТеплоприбор - Научно-исследовательский институт теплоэнергетического приборостроения 2 1
Novo BI - Ново Биай 14 1
Ланит - Lansoft - Лансофт 54 1
Ростелеком - TData - ТДата 28 1
CoWork - Коворкинг Платформ 18 1
Т1 ИИ - Т1 Искусственный интеллект 30 1
Yokogawa Electric - Иокогава Электрик 26 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7442 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2831 1
FESCO - Транспортная группа - ФЭСКО - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство - ВМТП - Владивостокский морской торговый порт - Дальрефтранс - Трансгарант 144 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 460 1
РусГидро ПАО - ГидроОГК 311 1
Алроса АК - Алмазы России — Саха 208 1
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 469 1
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 250 1
ФосАгро 127 1
Московская Биржа - ММВБ-РТС - Фондовая биржа 422 1
LEGO 246 1
Илим ГК - Ilim Group - Илим Палп - Илим Тимбер Индастри - Илим Эксим - Илим Инновации 74 1
ФосАгро - Апатит - Балаковские минудобрения, БМУ - Череповецкий Азот 66 1
Яков и партнеры - McKinsey&Company Russia - Мак-Кинзи и компания СиАйЭс 36 1
ФСК ГК - Финансово-строительная компания - Лидер 48 1
Кофемания 55 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6007 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4237 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1917 1
Мосгордума - Московская городская Дума 143 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67421 6
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BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10401 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8236 1
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РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РуПост - RuPost - RuPost Desktop X - почтовый клиент 285 1
NGR Softlab - Alertix SIEM-система 30 1
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РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Astra DB Tantor Platform - Астра база данных тантор платформа СУБД 278 1
Новые облачные технологии - МойОфис - Squadus 76 1
Базальт СПО - BaseALT - Альт домен 27 1
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Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V Pangolin 64 1
NGR Softlab - Infrascope РАМ-решение 30 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Tantor XData 23 1
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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