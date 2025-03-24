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Т1 Интеграция Силарон ПАК АСУ ТП
Т1 Интеграция и организации, системы, технологии, персоны:
|Книгин Михаил 17 3
|Шаповалов Александр 16 2
|Шадаев Максут 1023 1
|Суровец Дмитрий 77 1
|Глазков Александр 138 1
|Нестеров Алексей 145 1
|Панченко Иван 144 1
|Ермаков Валерий 128 1
|Мельникова Алиса 92 1
|Галкин Николай 108 1
|Биккужин Рамиль 43 1
|Козырев Алексей 323 1
|Шарак Андрей 63 1
|Кирьянова Александра 138 1
|Григорьев Александр 22 1
|Фетисов Алексей 43 1
|Пудов Дмитрий 43 1
|Закоржевский Вячеслав 33 1
|Урусов Виктор 131 1
|Ермаков Иван 28 1
|Кубарев Алексей 55 1
|Шикинов Александр 24 1
|Агеев Денис 35 1
|Верисов Михаил 23 1
|Душа Игорь 22 1
|Трандин Сергей 93 1
|Ларин Андрей 23 1
|Семенов Михаил 23 1
|Масляный Константин 19 1
|Грознов Илья 5 1
|Самойленко Дмитрий 17 1
|Богдашов Валерий 22 1
|Лазуков Станислав 30 1
|Пирогова Ирина 29 1
|Яценко Вадим 59 1
|Григорян Александр 12 1
|Собачкин Александр 5 1
|Геллерман Михаил 35 1
|Ельцов Александр 8 1
|Аникин Дмитрий 45 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
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