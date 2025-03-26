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НКТ Р7-Команда


26.03.2025 «Р7-Офис» подводит итоги 2024 года: рост выручки, стратегические партнерства и расширение функционала 1
06.12.2024 В приложении «Р7-Команда» для iOS появилась комната ожидания для удобного модерирования звонков 1
25.11.2024 Объявлены лауреаты CNews Awards 2024 1
20.11.2024 Новая «Р7-Команда» для Android: работа с документами в чате, ответы на вложения и группировка участников звонка 1
11.10.2024 «Р7-Команда» для ПК: работаем с документами не выходя из чата 1
04.10.2024 Новый сервер «Р7-Команда»: практичнее для пользователя, удобнее для администратора 1
23.09.2024 Модуль «Р7-Команда» для Android получил крупное обновление 1
12.08.2024 Axoft создал программно-аппаратный комплекс для модернизации инфраструктуры образовательных организаций 1
28.05.2024 Вышла новая версия «Р7-Команда» для Android: больше возможностей авторизации и администрирования 1
23.04.2024 Глобальное обновление «Р7-Команда»: индикатор качества сети, управление групповыми чатами и поддержка «тяжелых» файлов 1
13.03.2024 Обновлены приложения «Р7-Команда» для iOS и Android 1
14.07.2022 7 шагов для быстрого внедрения «Р7-Офис» в больших компаниях 1
30.03.2022 8 российских корпоративных мессенджеров. Выбор CNews 2
15.07.2021 Вышла новая версия отечественного офисного пакета «Р7-Офис» 1
11.02.2021 Представлено крупное обновление «Р7-Офис» 1

Публикаций - 15, упоминаний - 16

НКТ и организации, системы, технологии, персоны:

8343 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1968 2
VK - Mail.ru Group 3470 2
CommuniGate Systems - СталкерСофт 180 2
Cisco Systems 5136 1
Yandex - Яндекс 7518 1
Microsoft Corporation 24727 1
Новые облачные технологии (НОТ) 455 1
Актив - Актив-софт - Актив Технологии - Рутокен - Rutoken - Aktiv.Consulting 863 1
Directum - Директум 1104 1
Red Hat 1318 1
TrueConf - ТруКонф 403 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4025 1
Adobe Systems 1557 1
Salesforce.com 428 1
НКТ - Новые Коммуникационные Технологии - Р7 46 1
VK Tech - ВК Технологии - VK Цифровые технологии - ВК Цифровые технологии - Mail.ru Цифровые технологии 264 1
Unlimited Production - Анлимитед Продакшен 24 1
Nextcloud 26 1
Норси-Транс - НТ 110 1
Код Безопасности 633 1
UserGate - Юзергейт - Entensys - eSafeLine 326 1
Axoft - Аксофт - Сервисный ИТ-дистрибутор 335 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12951 1
Ростелеком 9817 1
R-Vision - Р-Вижн 162 1
Ростелеком - TData - ТДата 28 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РуПост 215 1
Скала^р - ранее InterLab IBS 203 1
Diasoft - Диасофт 902 1
СалютДевайсы - СберДевайсы - SberDevices 323 1
Базальт СПО - BaseALT 673 1
Ростелеком - РТК-ЦОД - Ростелеком Центры обработки данных - Ростелеком-ЦОД 204 1
Т1 Сервионика - Servionica 259 1
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 514 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1466 1
WSS Consulting - ВСС Консалтинг 54 1
NGR Softlab - Энджиар Софтлаб 52 1
Т1 Иннотех 180 1
Некст ЦТР - Центр технологий роботизации 37 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7448 2
РЖД - Российские железные дороги 1926 1
Газпром ПАО 1351 1
Лента - Сеть розничной торговли 2102 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2835 1
FESCO - Транспортная группа - ФЭСКО - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство - ВМТП - Владивостокский морской торговый порт - Дальрефтранс - Трансгарант 144 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 460 1
РусГидро ПАО - ГидроОГК 311 1
Алроса АК - Алмазы России — Саха 208 1
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 469 1
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 250 1
ФосАгро 127 1
LEGO 246 1
Илим ГК - Ilim Group - Илим Палп - Илим Тимбер Индастри - Илим Эксим - Илим Инновации 74 1
ФосАгро - Апатит - Балаковские минудобрения, БМУ - Череповецкий Азот 66 1
ФСК ГК - Финансово-строительная компания - Лидер 48 1
Кофемания 55 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11835 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3167 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2923 1
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 255 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4245 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5025 1
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 387 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5521 1
Правительство Мексики - органы государственной власти 14 1
Мосгордума - Московская городская Дума 143 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1917 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8190 9
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30116 8
Chat - Чат - средство обмена сообщениями по компьютерной сети в режиме реального времени - текстовый канал связи 2050 8
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4365 7
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7228 5
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24446 5
Desktop computer - Десктоп - Настольный компьютер - Настольный ПК 2561 5
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 3980 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67503 4
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11242 4
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6355 4
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25676 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51638 3
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12675 3
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6920 3
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2556 3
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15939 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28229 2
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2277 2
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8239 2
EPUB - Electronic Publication 145 2
FB2 - FictionBook 125 2
BookReader - Букридер - Электронная книга (устройство) - цифровые книги 1495 2
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16257 2
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4310 2
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 3924 2
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 1862 2
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 2015 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21480 2
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10658 2
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 3041 2
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 2906 2
Private Cloud - Частные облака - Приватные облака - Корпоративные облака - Защищенное корпоративное облако, ЗКО 1145 2
Офисные приложения - Офисные пакеты ПО - Office Applications - Office Software packages 2007 2
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 1496 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19978 2
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6208 2
Email - Почтовый шлюз - Почтовый сервер - сервер электронной почты - почтовый сервис - почтовый клиент - Mail Transfer Agent, MTA 1851 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13435 2
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10239 2
НКТ - Р7-Офис 392 11
Google Android 14137 6
Apple iOS 7890 4
Linux OS 10100 2
Новые облачные технологии - МойОфис 798 2
Microsoft Windows 15790 2
Microsoft Teams - MS Teams 556 2
СБК - Communigate Pro - Коммуникационная платформа 244 2
Slack - Мессенджер - Searchable Log of All Conversation and Knowledge - Журнал бесед и данных с функцией поиска 206 2
Microsoft Office Open XML - Microsoft OOXML 119 2
VK WorkSpace - Mail.ru для Бизнеса 143 2
Базальт СПО - BaseALT - Альт домен 28 2
Ланит - Lansoft - LANSOFT Document Management - LanDocs LDM - Lanit Document Management - LDM.КЭДО - LDM.Express - LDM.Аналитика - LDM.Финансовый архив - LDM.Документооборот 126 2
Apple macOS 2085 1
Kaspersky OS 126 1
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1636 1
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 986 1
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 843 1
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 872 1
Postman - Samoware - Универсальный коммуникационный клиент 16 1
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 498 1
TrueConf MCU Server - Сервер видеоконференцсвязи 190 1
Microsoft Office PowerPoint - ppt-pptx-pptm 763 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers 1345 1
VK - Mail.ru MyTeam - мессенджер 32 1
Сбер - Dialog - Диалог - Салют для бизнеса - Мессенджер 75 1
Microsoft Office Excel 1209 1
Microsoft Office Word 824 1
Apple macOS X - OS X Rhapsody - OS X Mavericks 1521 1
Syntellect Tessa 44 1
Ascensio System SIA - OnlyOffice 32 1
Новые облачные технологии - МойОфис Частное облако - MyOffice Private Cloud 74 1
Росатом - РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - Логос Платформа САПР 26 1
Linux - Debian GNU 476 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус ОСРВ - Промышленная операционная система реального времени 17 1
VK Teams 68 1
Google WebP 28 1
Новые облачные технологии - МойОфис Логос 2 1
Unlimited Production - eXpress.ms 20 1
НКТ - Р7-Сервер 1 1
Вяльятага Николай 3 1
Хвостова Юлия 4 1
Галкин Николай 108 1
Шадаев Максут 1024 1
Урусов Виктор 131 1
Суровец Дмитрий 77 1
Геллерман Михаил 35 1
Апалькова Наталья 1 1
Шустрова Наталья 15 1
Богдашов Валерий 22 1
Пирогова Ирина 29 1
Лазуков Станислав 30 1
Ермаков Валерий 128 1
Панченко Иван 144 1
Глазков Александр 138 1
Нестеров Алексей 145 1
Мельникова Алиса 92 1
Биккужин Рамиль 43 1
Козырев Алексей 323 1
Шаповалов Александр 16 1
Шарак Андрей 63 1
Кирьянова Александра 138 1
Григорьев Александр 22 1
Пудов Дмитрий 43 1
Закоржевский Вячеслав 33 1
Ермаков Иван 28 1
Кубарев Алексей 55 1
Шикинов Александр 24 1
Агеев Денис 35 1
Верисов Михаил 23 1
Трандин Сергей 93 1
Ларин Андрей 23 1
Семенов Михаил 23 1
Масляный Константин 19 1
Грознов Илья 5 1
Самойленко Дмитрий 17 1
Книгин Михаил 17 1
Яценко Вадим 59 1
Григорян Александр 12 1
Ельцов Александр 9 1
Россия - РФ - Российская федерация 146585 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52351 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3158 1
ЮАР - Южно-Африканская Республика 566 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43658 1
Россия - СКФО - Северо-Кавказский федеральный округ 684 1
Москва - СВАО - Медведково - Южное Медведково - Северное Медведково 31 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8731 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18870 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51800 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29580 2
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2438 2
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14670 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3998 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5863 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3469 1
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1259 1
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3185 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3261 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6261 1
Аудит - аудиторский услуги 2728 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 2883 1
Образование в России 2247 1
КПД - Коэффициент полезного действия - Efficiency factor 457 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7922 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтехимия - Нефтехимическая промышленность 56 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2457 1
Цифровая трансформация - Экономика данных цифровая трансформация государства - Data economy 286 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5834 1
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 772 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2346 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24427 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1288 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6032 1
Добывающий сектор экономики - Горнодобывающие и угольные предприятия - Горная промышленность, добыча - Минерально-сырьевой комплекс - Mining enterprises - Mining industry 816 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4724 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48608 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7115 1
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 1925 1
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2442 1
Почта - услуги почтовой связи - почтовые услуги - почтовые отправления - почтовая логистика 1586 1
Металлургия - Металлургическая промышленность - Metallurgical industry - День металлурга - третье воскресенье июля - металлоторговля 641 1
Стресс - Stress - состояние повышенного напряжения 812 1
Химическая промышленность - Chemical industry 273 1
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6211 1
Издательское дело - Издательство - Книгоиздание - книжная индустрия - Publishing - Book Industry 1649 1
Зоология - Энтомология - Насекомые - Пчёлы - Bees - Медоносная пчела 80 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8169 1
Gartner - Гартнер 3565 1
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 338 1
LLNL - Lawrence Livermore National Laboratory - Ливерморская национальная лаборатория им. Э. Лоуренса 197 1
CNews AWARDS - награда 523 2
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1121 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1349126, в очереди разбора - 762055.
Создано именных указателей - 171723.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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