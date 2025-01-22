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Вяльятага Николай



22.01.2025 «Комфортел» и Axoft внедрили систему резервного копирования «Кибер Бэкап» в образовательной организации 1
12.08.2024 Axoft создал программно-аппаратный комплекс для модернизации инфраструктуры образовательных организаций 1
26.06.2024 «Видеомакс» и Axoft создали программно-аппаратный комплекс средств виртуализации 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Вяльятага Николай и организации, системы, технологии, персоны:

Axoft - Аксофт - Сервисный ИТ-дистрибутор 323 2
Код Безопасности 616 1
UserGate - Юзергейт - Entensys - eSafeLine 310 1
Voxys - Воксис - Инфо-контент (Beeper) - Комфортел (Comfortel) - Телеком-Экспресс - ЛоджиКолл - аутсорсинговый call-центр 36 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1880 1
Норси-Транс - НТ 108 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2805 1
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды 6086 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50438 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66005 2
Бюджетирование - Системы бюджетного управления - Технологии оперативного управления и бюджетирования - Бюджетное планирование - План-фактный анализ - Бюджетный контроль 1694 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19307 1
Email - Почтовый шлюз - Почтовый сервер - сервер электронной почты - почтовый сервис - почтовый клиент - Mail Transfer Agent, MTA 1824 1
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 1430 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2472 1
Directory Service - Служба каталогов - средство иерархического представления ресурсов и информации об этих ресурсах - Управление службой каталогов и доменом, а также учетными записями 133 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6221 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10084 1
Виртуализация - Hypervisor - Гипервизор - монитор виртуальных машин 534 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9379 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15720 1
HCI - Hyper-Converged Infrastructure - Гиперконвергентная инфраструктура - Гиперконвергенция 1005 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29688 1
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4023 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24127 1
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 2650 1
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 2477 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 7989 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13110 1
ОС - Российские операционные системы - Отечественные операционные системы - импортонезависимые ОС 316 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4096 1
НКТ - Р7-Сервер 1 1
НКТ - Р7-Команда 14 1
Базальт СПО - BaseALT - Альт домен 21 1
Киберпротект - Кибер Бэкап 97 1
Ideco NGFW 10 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 528 1
Хвостова Юлия 3 1
Мухин Денис 23 1
Юнисов Александр 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 144277 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7836 2
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14325 2
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2338 2
КПД - Коэффициент полезного действия - Efficiency factor 449 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8383 1
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала 1875 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29033 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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