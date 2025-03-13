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Axoft Алькор ПАК


13.03.2025 Axoft создал конфигуратор ПАКов по направлениям виртуализации, СУБД, бэкапирования, ИБ 1
25.11.2024 Axoft представляет ПАК «Алькор» на базе решений «Гравитон», «Группы Астра» и «Лаборатории Касперского» 1
12.08.2024 Axoft создал программно-аппаратный комплекс для модернизации инфраструктуры образовательных организаций 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Axoft и организации, системы, технологии, персоны:

Axoft - Аксофт - Сервисный ИТ-дистрибутор 333 2
Код Безопасности 630 1
UserGate - Юзергейт - Entensys - eSafeLine 322 1
Норси-Транс - НТ 109 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4940 1
Intel Corporation 12235 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1953 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2916 1
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Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19836 2
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Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 395 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux Брест Виртуализация - Брест ПК СВ - Брест Средство виртуализации - Брест.VDI 42 1
3Logic Group - Ревотех - Гравитон 122 1
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Ким Олег 13 1
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Россия - РФ - Российская федерация 146114 2
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Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8665 1
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