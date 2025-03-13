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Axoft Алькор ПАК
Axoft и организации, системы, технологии, персоны:
|Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2916 1
|Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11794 1
|Фильченков Александр 11 1
|Черняков Никита 2 1
|Хвостова Юлия 4 1
|Вяльятага Николай 3 1
|Ким Олег 13 1
|Усова Марина 21 1
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