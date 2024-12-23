Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 166197
ИКТ 12983
Организации 10187
Ведомства 1441
Ассоциации 966
Технологии 3379
Системы 24912
Персоны 70402
География 2712
Статьи 1506
Пресса 1175
ИАА 682
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2547
Мероприятия 843

Фильченков Александр



Рынок ПАК 2024 1
23.12.2024 Первый в России — «Гравитон» стартует поставки серверов С2124Б для высокопроизводительных вычислений на базе отечественного процессора 1
17.12.2024 Александр Фильченков -

Александр Фильченков, «Гравитон»: ПАКи могут оставить классическую инфраструктуру далеко позади

 1
09.12.2024 Гиперконвергентная платформа виртуализации vStack HCP и серверы «Гравитон» прошли проверку на совместимость 1
29.11.2024 «Гравитон» запустил в продажу флагманские серверы «С2252ИУ» с поддержкой до 25 SSD-накопителей 1
25.11.2024 Axoft представляет ПАК «Алькор» на базе решений «Гравитон», «Группы Астра» и «Лаборатории Касперского» 1
07.11.2024 «Гравитон» предлагает доступные реестровые серверы на базе Intel Xeon 3-го поколения 1
11.10.2024 «К2 НейроТех» и «Гравитон» договорились о совместном создании суперкомпьютерных решений 1
19.09.2024 «Гравитон» увеличил производство серверов на процессорах Intel Xeon 5-го поколения 1
23.07.2024 «Гравитон» разработал сервер С2062И для использования в сферах транспорта и телекома 1
27.04.2024 Первые в России — «Гравитон» вывел на рынок реестровые серверы общего назначения на базе процессоров 4-го и 5-го поколений 1

Публикаций - 11, упоминаний - 11

Фильченков Александр и организации, системы, технологии, персоны:

Intel Corporation 12197 4
SAS Institute 971 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1876 2
К2Тех 130 1
К2Тех - К2 НейроТех 15 1
K2 - К2РУ - SourceCode 86 1
Axoft - Аксофт - Сервисный ИТ-дистрибутор 322 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4875 1
Базальт СПО - ALT Linux - Альт Линукс 229 1
Ростех - Росэлектроника - Импульс НПО 1256 1
Microsoft Corporation 24625 1
Скала^р - ранее InterLab IBS 195 1
Smart Technologies - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 847 1
Broadcom - VMware 2359 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2802 8
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4510 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11624 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3134 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4077 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29676 10
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65954 8
1U, 2U, 4U - Монтажная единица измерения высоты специального оборудования стандарта 19-дюймовых стоек 655 6
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13361 6
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19280 6
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20791 5
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9275 5
PCIe - PCI Express - Peripheral Component Interconnect Express 1254 4
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды 6084 4
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3210 3
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 4991 3
HPC - High Performance Computing - Supercomputer - Суперкомпьютер - СверхЭВМ, СуперЭВМ, сверхвычислитель - высокопроизводительные вычисления - высокопроизводительных вычислительных ресурсы - супервычисления 1595 3
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9374 3
DDR - Double data rate 2730 2
NVMe - NVM Express - NVMHCI - Non-Volatile Memory Host Controller Interface Specification - Спецификация на протоколы доступа к твердотельным накопителям SSD 562 2
Motherboard - Mainboard - Main circuit board - Материнская плата - Системная плата - System board 1473 2
SATA - Serial ATA - Последовательный интерфейс обмена данными с накопителями информации 1386 2
Hot Swap - горячая замена - HotPlug - горячее подключение 516 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27359 2
Нагрузочное тестирование - Load testing 525 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11945 2
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4694 1
SFF - Small Form Factorr - форм-фактор 88 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20598 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8123 1
Компьютеризация - TDP - Thermal Design Power - Требования к системе охлаждения процессора 273 1
Инсорсинг - Insourcing - Инхаус-команда - inhouse, in-house разработка в компаниях - внутренний, не выходящий за рамки организации 738 1
Gen V - кибератаки пятого поколения 1185 1
Электроэнергетика - Smart Grid - Smart Metering - Умные (интеллектуальные) сети электроснабжения - умная энергетика - зеленая энергетика - Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности 2178 1
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 3715 1
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13802 1
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2364 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10155 1
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 2948 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24114 1
Кибербезопасность - APT - Advanced Persistent Threats - Таргетированные, направленные или целевые атаки - развитая устойчивая угроза - сложно детектируемые сетевые атаки 639 1
Кибербезопасность - DDP - Distributed Deception Platform - Платформы создания распределенной инфраструктуры ложных целей - Sandbox - Песочница - изолированная среда для безопасного исполнения компьютерных программ - Системы киберобмана 586 1
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12597 1
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 1429 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15715 1
3Logic Group - Ревотех - Гравитон 113 9
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 378 8
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1553 4
Intel Xeon - Серия серверных микропроцессоров 1338 3
Intel Xeon Scalable Family - Intel Xeon Gold - Масштабируемые микропроцессоры 250 3
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 915 2
НТЦ ИТ Роса - Хром 118 1
Nvidia DGX - Суперкомпьютеры 122 1
Intel Sapphire Rapids - серия 10-нанометровых серверных чипов 27 1
Intel Xeon Emerald Rapids - серия серверных процессоров 9 1
Intel Core i10 Ice Lake Comet Lake Sunny Cove - Intel Core iX - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 178 1
Axoft - Алькор ПАК 1 1
Kaspersky Anti Targeted Attack Platform - KATA 117 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux Брест Виртуализация - Брест ПК СВ - Брест Средство виртуализации 41 1
Intel Core - Семейство процессоров 1200 1
Kaspersky Endpoint Detection and Response - Kaspersky EDR - KEDR 104 1
ITG - ITglobal.com - vStack HCP - ВиСтэк РУС 81 1
3Logic Group - Ревотех - Гравитон - Гелиус - Helius.Astra ПАК - Helius.КУБ 9 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra AIC - Astra Infrastructure Cloud - Облачный ПАК Группы Астра 18 1
Скала^р МХД.О - Машина хранения данных 9 1
Путин Владимир 3171 1
Вишняк Олег 8 1
Ким Олег 12 1
Усова Марина 19 1
Карпов Евгений 40 1
Черняков Никита 2 1
Урусов Виктор 127 1
Россия - РФ - Российская федерация 144197 11
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 2938 3
Россия - СЗФО - Архангельская область - Онежский район - Онега 29 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51003 5
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8369 3
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18454 2
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2331 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47984 2
Правительство РФ - Национальный центр развития искусственного интеллекта - Национальная стратегия развития искусственного интеллекта 72 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1189 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2438 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29014 1
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2365 1
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала 1873 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335485, в очереди разбора - 773260.
Создано именных указателей - 166197.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






MARKET.CNEWS

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Техника

Где легально слушать музыку: стриминговые сервисы, которые работают в России в 2025 году

Как изучать звездное небо при помощи смартфона: лучшие приложения

7 увлекательных бесплатных игр для iOS и Android, в которые можно играть без геймпада

Показать еще

Наука

Загадочные камни возрастом 12 000 лет — предшественники колеса?

Самое холодное место во Вселенной раскрывает тайны антиматерии

В древнеегипетской кружке найдено 2000-летнее психоделическое зелье
Показать еще