Фильченков Александр
Фильченков Александр и организации, системы, технологии, персоны:
|Путин Владимир 3171 1
|Вишняк Олег 8 1
|Ким Олег 12 1
|Усова Марина 19 1
|Карпов Евгений 40 1
|Черняков Никита 2 1
|Урусов Виктор 127 1
|Россия - РФ - Российская федерация 144197 11
|Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 2938 3
|Россия - СЗФО - Архангельская область - Онежский район - Онега 29 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335485, в очереди разбора - 773260.
Создано именных указателей - 166197.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.