«Гравитон» разработал сервер С2062И для использования в сферах транспорта и телекома

Российский производитель вычислительной техники «Гравитон» разработал и запустил в производство новый сервер С2062И. Типоразмер оборудования оптимален для использования организациями сферы телекома и транспорта. Сервер включен в Единый реестр российской промышленной продукции Минпромторга России.

Сервер С2062И построен на базе материнской платы «Тундра» собственной разработки и оснащен двумя процессорами Intel Xeon 2 поколения. Это решение для использования в телеком-отрасли, которое позволяет эффективно справляться с основными задачами. Доступная цена сервера обеспечивает экономию бюджета.

Одна из особенностей сервера — компактный корпус длиной 450 мм вместо стандартных 650 мм, характерных для типоразмера 2U. Это позволяет устанавливать его в телекоммуникационные шкафы различных размеров, которые широко применяются в сферах телекома и транспорта. Порты ввода и вывода расположены на фронтальной части корпуса сервера, что облегчает работу в ограниченных пространствах. Поддерживается горячая замена блоков питания и накопителей.

В сервер С2062И может устанавливаться до 6 накопителей форм-фактора 2,5”. Объем оперативной памяти — до 2 ТБ. Возможна установка профессиональных ускорителей Nvidia Quadro RTX A2000.

«Сервер С2062И специально создан под требования заказчиков, специфика ИТ-инфраструктур которых требует применения нетиповых решений. Наша компания работает на опережение и предлагает продукты, применение которых приносит максимальную выгоду и эффективность работы. Уверен, что заказчики телекоммуникационной и транспортной отраслей оценят новинку», — сказал Александр Фильченков, директор по серверной продукции «Гравитон».