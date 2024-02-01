Nvidia Quadro GPU

Американские ИТ-фонды поглощают компанию, созданную экс-главой «Мегафона» Quadro-I сливается с группой фондов Global Growth Holdings SPAC-компания Quadro Acquisition One Corporation (Quadro-I) нашла партнера для слияния. Им станет группа американских фондов Global Growth Holdings, принадлежащая бизнесмену Грегу Линдбергу (Greg Lind

Американцы вложились в компанию экс-главы «Мегафона» First Trust Capital Solutions стал совладельцем Quadro Acquisition Американский фонд First Trust Capital Solutions со штаб-квартирой в Чикаго собрал 7,3% компании Quadro Acquisition One (Quadro-I), имещий листинг на американско

Японцы вложились в компанию, созданную экс-главой «Мегафона» Nomura Holdings стала акционером Quadro Acquisition One Японская инвестиционная компания Nomura Holdings стала владельцем 4,4% акций SPAC-компании Quadro Acquisition One (Quadro-I), имеющий листинг на американско

Zotac представляет первую рабочую станцию формата Мини-ПК с процессором десятого поколения и Nvidia Quadro RTX рабочую станцию формата мини-ПК ZBOX Q Series с наиболее передовым и мощным графическим процессором Nvidia Quadro RTX . Новый ZBOX QCM7T3000 - первый мини-ПК с процессором Intel Core 10-го поко

Acer представила в России творческий ПК ConceptD CT500. Цена рхней панели. Новинка поддерживает современные комплектующие, в том числе новое поколение видеокарт Nvidia Quadro RTX 4000. Acer ConceptD CT500 отличается от обычных офисных ПК своим дизайном.

Acer на IFA 2019: профессиональные устройства ConceptD Pro, сверхлегкий ноутбук и киберспортивная платформа овых моделей ConceptD Pro — производительных ноутбуков с профессиональными дискретными видеокартами Nvidia Quadro для работы с графикой и инженерным ПО. Все устройства бренда ConceptD ориентиро

Nvidia представила графический процессор Quadro GV100 для рабочих станций Nvidia анонсировала графический процессор Nvidia Quadro GV100 с технологией Nvidia RTX, который впервые позволит дизайнерам применять трассиро

Fujitsu заяила о поддержке технологий глубинного обучения своими новыми рабочими станциями и серверами ддержкой глубокого обучения, отдельные модели рабочих станций CELSIUS теперь также имеют встроенный GPU NVIDIA Quadro GV100. Данная архитектура является самым мощным в мире решением для высокоп

NVIDIA Quadro внутри тонкого корпуса быть установлен жёсткий диск на 1 или 2 терабайта. PNY Prevail Pro P3000 использует видеоускоритель NVIDIA Quadro P3000 с 6Гб GDDR5 видеопамяти, а в P4000 установлена NVIDIA Quadro P4000 с 8Гб

Nvidia представила новые графические ускорители Quadro для рабочих станций Nvidia представила линейку решений Quadro на базе архитектуры Pascal, которые превращают настольные рабочие станции в суперкомпь

MSI анонсировала новую линейку мобильных рабочих станций на базе Intel Core i7 и Nvidia Quadro ных рабочих станций с новейшим, седьмым, поколением процессоров Intel Core i7 и новыми видеокартами Nvidia Quadro. Новые мобильные рабочие станции MSI, оптимизированные для работы с виртуальной

Nvidia анонсировала новое поколение графических процессоров Quadro Компания Nvidia представила новое поколение графических процессоров Nvidia Quadro. Как сообщили CNews в Nvidia, новая линейка становится платформой корпоративного уровн

Arbyte представила новые модели графических станций на базе Nvidia Quadro K6000 х станций Arbyte CADStation WS400 и WS600 с новейшими профессиональными графическими картами Nvidia Quadro K6000 на архитектуре Kepler. По задумке Arbyte, эта видеокарта позволит конструкторам,

Dassault Systèmes ускоряет автоматизированное проектирование с помощью Nvidia Quadro и Tesla Компания Dassault Systèmes объявила о том, что Abaqus 6.11 — новая версия пакета по анализу конечных элементов (FEA) от Dassault SIMULIA — использует графические процессоры Nvidia Quadro и Tesla в комбинации с CPU для выполнения симуляций в автоматизированном проектировании (CAE) вдвое быстрее по сравнению с системой на CPU. По информации Dassault Système, пакет A

Выпущен первый ноутбук с видеокартой Nvidia Fermi представила несколько видеоадаптеров линейки Quadro Plex. В нее входят устройства Quadro Plex 7000, Quadro 6000, Quadro 5000 и Quadro 4000. Они построены на архитектуре Nvidia Fermi с поддержко

Nvidia объявила об обновлении семейства процессоров Quadro Компания Nvidia объявила о начале поставок графических процессоров Quadro на базе архитектуры последнего поколения Nvidia Fermi. Новые чипы обеспечивают 5-кратн

Arbyte выводит на рынок новые графические станции на базе Quadro FX от Nvidia ных графических станций Arbyte CADStation на базе новейшего поколения графических ускорителей серии Quadro FX компании Nvidia. По тестам, проведенным техническими специалистами, увеличение прои

«Вокорд» создал технологию реконструкции 3D-моделей с использованием Nvidia Quadro кратного прироста производительности алгоритмов реконструкции в сравнении с реализациями, работающими на центральном процессоре (CPU): Intel Core2 Quad Q6600 2,4 ГГц vs Intel Core2 Quad Q6600 2,4 ГГц Nvidia Quadro 3800 FX, утверждают в «Вокорд». По словам технического директора компании «Вокорд» Алексея Кадейшвили, «для задачи распознавания лиц в потоке разница между 5 сек (на CPU) и 0,5 се

«Мосгаз» построил видеостену для мониторинга ситуаций с помощью решения Nvidia ситуаций в режиме реального времени. Решение управляется многопроцессорной вычислительной системой Nvidia Quadro Plex, говорится в сообщении компании Nvidia. В течение последнего года «Мосгаз»

Графические процессоры Nvidia Quadro сертифицированы для работы с Autodesk 2011 Компания Nvidia объявила о том, что графические процессоры Nvidia Quadro сертифицированы для работы с продуктами Autodesk 2011. AutoCAD 2011 обеспечивает польз

Hess снизила ИТ–расходы с помощью технологии виртуализации Nvidia еская компания Hess использует рабочие станции HP Z800, оснащенные графическими процессорами Nvidia Quadro с технологией Nvidia SLI Multi-OS, с целью снижения ИТ-расходов и повышения производит

Parallels Workstation 4.0 Extreme теперь поставляется в комплекте с HP Z800 базе процессоров Intel Xeon 5500, Parallels Workstation 4.0 Extreme и выборочные модели видео-карт Nvidia Quadro FX. Продажи совместного решения партнеры начинают сегодня, 2 июня, через станда

Nvidia обновила линейку профессиональных видеокарт ких процессоров американская компания Nvidia представила 7 новых моделей профессиональных видеокарт Quadro. Возглавила анонс видеокарта Quadro FX 5800 – однослотовое решение с 240 вычисл

«Аскон» и Nvidia ускорили работу «Компас-3D» по ускорению работы САПР «Компас-3D» на компьютерах, оснащенных профессиональными решениями Nvidia Quadro FX. Итогом проведенных работ стал выход новой версии драйвера Quadro (release 1

Arbyte начала поставку новых систем визуализации Nvidia Quadro Plex Компания Arbyte объявила о начале поставок Nvidia Quadro Plex 2200 D2 и Nvidia Quadro Plex 2100 D4 – новых высокопроизводительных систем

Суперкомпьютер Blue Gene/P получит супервидеокарту Eureka омпьютера Blue Gene/P сверхмощной подсистемой визуализации Eureka на базе системы обработки графики NVIDIA Quadro Plex S4. Всего система будет включать 104 двухпроцессорных четырехядерных серве

Новая линейка компьютеров Meijin Extreme ложениями установлено 2GB памяти DDR2 с двухканальной архитектурой, пропускной способностью 8500 Gb/ sec. Графические станции, вошедшие в эту линейку компьютеров, построены на профессиональных платах NVIDIA Quadro FX 5600 с объемом видеопамяти 1536M и оптимизированы для работы 3d max. Увеличен и объем памяти - 4GB DDR2 с двухканальной архитектурой, пропускной способностью 8500 Gb/ seс. Кром

Nvidia представила мобильный процессор Quadro FX 3600M Компания Nvidia представила новый мобильный процессор Quadro FX 3600M для мощных игровых и рабочих ноутбуков. По словам Nvidia, благодаря новому ре

8-ядерный Mac Pro: официально dia GeForce 7300 GT с памятью 256 МБ (всего до 4-х видеокарт данного типа), ATI Radeon X1900 XT или Nvidia Quadro FX 4500 с объемом оперативной памяти 512 МБ. В случае установки 4-х видеокарт N

Eurocom анонсировал ноутбук с жестким диском 600 ГБ SLI-режиме, оперативной памятью 4 ГБ, жестким диском объемом 600 ГБ с поддержкой RAID 5, Bluetooth, Wi-Fi и даже HDTV-тюнером для приема цифрового сигнала. В качестве видеокарты также может выступать Nvidia Quadro FX 2500M с объемом памяти 512 МБ. Eurocom D900 Phantom Как ожидает компания, новая модель вполне сможет заменить мощную настольную рабочую станцию и будет интересна для инженеров,

8-ядерный ПК уже в продаже. ФОТО ой памяти может быть расширен до 16 ГБ. Вместо стандартной видеокарты могут быть установлены Nvidia Quadro FX 4500 X2 или 5500 с памятью до 1 ГБ, или ATI FireGL V5200. Жесткий диск может быть з

Четырехъядерный ПК за ценой не постоит ема Sony Vaio R Master будет оснащена процессором Intel Core 2 Quad Q6600, работающим на частоте 2,4 ГГц, 3 ГБ оперативной памяти, 3-ТБ винчестером, поддерживающим интерфейс SATA, а также видеокартой Nvidia Quadro FX 1500. Кроме того, компьютер будет поставляться со встроенным Blu-ray-приводом. Комплектация новинки также будет включать программное обеспечение для редактирования видеоматериа

Sony Vaio RM: настольный компьютер стоимостью $8 тыс. вейшим четырехъядерным процессором Intel Core 2 Quad Q6600 с тактовой частотой 2,4 ГГц, видеокартой Nvidia Quadro FX 1500, жестким диском с интерфейсом SATA объемом 2 ТБ и Blu-ray приводом. Все

Дайджест мира ноутбуков – декабрь к, например, в обновленном ноутбуке Dell Precision M90 дебютировал профессиональный графический чип nVidia Quadro FX 3500M. Он оснащен 512 Мбайтами памяти стандарта GDDR3, 256-битной шиной памя

Arbyte обновил модельный ряд профессиональных графических станций ия. В графических станциях Arbyte CADStation 400 и 600 используются только профессиональные решения Nvidia Quadro FX, обеспечивающие максимальную производительность приложений и высочайшее каче

Дайджест. Состоялась долгожданная премьера новинки от Nikon В составе базовой конфигурации будут 1 Гбайт оперативной памяти и видеокарта Nvidia GT 7300. При желании можно будет заменить видеоподсистему на более мощное решение ATI Radeon X1900XT или «монстра» Nvidia Quadro FX 4500. Компьютер для профессионалов Apple Mac Pro будет стоит от $2500 до $18500 в зависимости от конфигурации Как заявил в своем выступлении вице-президент Apple по маркетингу

Вычислительный комплекс для атомной энергетики поставлен "Т-Платформы" узел поддерживает 2 слота расширения PCI-Express, к которым подключили системную сеть и видео-карту NVIDIA Quadro FX 1400 Professional 3D: благодаря этой особенности управляющий узел можно испо

Toshiba выпустила новый ноутбук из серии Tecra ью DDR2 до 4 ГБ и 14,1-дюймовым дисплеем с разрешением WXGA+. Согласно спецификации, ноутбук будет работать на базе процессора Intel Core Duo с частотами 1,66 ГГц или 1,83 ГГц и графического адаптера nVidia Quadro NVS 110M. Кроме того, устройство будет оснащено кард-ридером 6-в-1, четырьмя USB-портами, FireWire, PCMCIA, интерфейсами WLAN и Bluetooth. Стоимость ноутбука Toshiba Tecra M7, как

Dell представил два новых ноутбука около 2 кг. Ноутбук имеет экран размером 14,1 дюймов и винчестер объемом 40 ГБ. Модель D820 немного тяжелее и оснащена экраном в 15,4 дюйма. Его оборудовали винчестером объемом в 120 ГБ и видеокартой Nvidia Quadro NVS 120M с оперативной памятью 512 МБ. Оба ноутбука можно заказать в комплектации с картами беспроводной связи операторов Cingular Wireless, Verizon Wireless или Vodafone (в Европ