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Nvidia Quadro GPU

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01.02.2024 Американские ИТ-фонды поглощают компанию, созданную экс-главой «Мегафона»

Quadro-I сливается с группой фондов Global Growth Holdings SPAC-компания Quadro Acquisition One Corporation (Quadro-I) нашла партнера для слияния. Им станет группа американских фондов Global Growth Holdings, принадлежащая бизнесмену Грегу Линдбергу (Greg Lind
07.04.2023 Американцы вложились в компанию экс-главы «Мегафона»

First Trust Capital Solutions стал совладельцем Quadro Acquisition Американский фонд First Trust Capital Solutions со штаб-квартирой в Чикаго собрал 7,3% компании Quadro Acquisition One (Quadro-I), имещий листинг на американско
09.03.2023 Японцы вложились в компанию, созданную экс-главой «Мегафона»

Nomura Holdings стала акционером Quadro Acquisition One Японская инвестиционная компания Nomura Holdings стала владельцем 4,4% акций SPAC-компании Quadro Acquisition One (Quadro-I), имеющий листинг на американско
20.08.2020 Zotac представляет первую рабочую станцию формата Мини-ПК с процессором десятого поколения и Nvidia Quadro RTX

рабочую станцию формата мини-ПК ZBOX Q Series с наиболее передовым и мощным графическим процессором Nvidia Quadro RTX . Новый ZBOX QCM7T3000 - первый мини-ПК с процессором Intel Core 10-го поко
21.11.2019 Acer представила в России творческий ПК ConceptD CT500. Цена

рхней панели. Новинка поддерживает современные комплектующие, в том числе новое поколение видеокарт Nvidia Quadro RTX 4000. Acer ConceptD CT500 отличается от обычных офисных ПК своим дизайном.

10.09.2019 Acer на IFA 2019: профессиональные устройства ConceptD Pro, сверхлегкий ноутбук и киберспортивная платформа

овых моделей ConceptD Pro — производительных ноутбуков с профессиональными дискретными видеокартами Nvidia Quadro для работы с графикой и инженерным ПО. Все устройства бренда ConceptD ориентиро
28.03.2018 Nvidia представила графический процессор Quadro GV100 для рабочих станций

Nvidia анонсировала графический процессор Nvidia Quadro GV100 с технологией Nvidia RTX, который впервые позволит дизайнерам применять трассиро
28.03.2018 Fujitsu заяила о поддержке технологий глубинного обучения своими новыми рабочими станциями и серверами

ддержкой глубокого обучения, отдельные модели рабочих станций CELSIUS теперь также имеют встроенный GPU NVIDIA Quadro GV100. Данная архитектура является самым мощным в мире решением для высокоп
01.08.2017 NVIDIA Quadro внутри тонкого корпуса

быть установлен жёсткий диск на 1 или 2 терабайта. PNY Prevail Pro P3000 использует видеоускоритель NVIDIA Quadro P3000 с 6Гб GDDR5 видеопамяти, а в P4000 установлена NVIDIA Quadro P4000 с 8Гб

08.02.2017 Nvidia представила новые графические ускорители Quadro для рабочих станций

Nvidia представила линейку решений Quadro на базе архитектуры Pascal, которые превращают настольные рабочие станции в суперкомпь
19.01.2017 MSI анонсировала новую линейку мобильных рабочих станций на базе Intel Core i7 и Nvidia Quadro

ных рабочих станций с новейшим, седьмым, поколением процессоров Intel Core i7 и новыми видеокартами Nvidia Quadro. Новые мобильные рабочие станции MSI, оптимизированные для работы с виртуальной
12.08.2014 Nvidia анонсировала новое поколение графических процессоров Quadro

Компания Nvidia представила новое поколение графических процессоров Nvidia Quadro. Как сообщили CNews в Nvidia, новая линейка становится платформой корпоративного уровн
24.07.2013 Arbyte представила новые модели графических станций на базе Nvidia Quadro K6000

х станций Arbyte CADStation WS400 и WS600 с новейшими профессиональными графическими картами Nvidia Quadro K6000 на архитектуре Kepler. По задумке Arbyte, эта видеокарта позволит конструкторам,
19.05.2011 Dassault Systèmes ускоряет автоматизированное проектирование с помощью Nvidia Quadro и Tesla

Компания Dassault Systèmes объявила о том, что Abaqus 6.11 — новая версия пакета по анализу конечных элементов (FEA) от Dassault SIMULIA — использует графические процессоры Nvidia Quadro и Tesla в комбинации с CPU для выполнения симуляций в автоматизированном проектировании (CAE) вдвое быстрее по сравнению с системой на CPU. По информации Dassault Système, пакет A
29.07.2010 Выпущен первый ноутбук с видеокартой Nvidia Fermi

представила несколько видеоадаптеров линейки Quadro Plex. В нее входят устройства Quadro Plex 7000, Quadro 6000, Quadro 5000 и Quadro 4000. Они построены на архитектуре Nvidia Fermi с поддержко
28.07.2010 Nvidia объявила об обновлении семейства процессоров Quadro

Компания Nvidia объявила о начале поставок графических процессоров Quadro на базе архитектуры последнего поколения Nvidia Fermi. Новые чипы обеспечивают 5-кратн
27.07.2010 Arbyte выводит на рынок новые графические станции на базе Quadro FX от Nvidia

ных графических станций Arbyte CADStation на базе новейшего поколения графических ускорителей серии Quadro FX компании Nvidia. По тестам, проведенным техническими специалистами, увеличение прои
28.05.2010 «Вокорд» создал технологию реконструкции 3D-моделей с использованием Nvidia Quadro

кратного прироста производительности алгоритмов реконструкции в сравнении с реализациями, работающими на центральном процессоре (CPU): Intel Core2 Quad Q6600 2,4 ГГц vs Intel Core2 Quad Q6600 2,4 ГГц Nvidia Quadro 3800 FX, утверждают в «Вокорд». По словам технического директора компании «Вокорд» Алексея Кадейшвили, «для задачи распознавания лиц в потоке разница между 5 сек (на CPU) и 0,5 се
19.04.2010 «Мосгаз» построил видеостену для мониторинга ситуаций с помощью решения Nvidia

ситуаций в режиме реального времени. Решение управляется многопроцессорной вычислительной системой Nvidia Quadro Plex, говорится в сообщении компании Nvidia. В течение последнего года «Мосгаз»
09.04.2010 Графические процессоры Nvidia Quadro сертифицированы для работы с Autodesk 2011

Компания Nvidia объявила о том, что графические процессоры Nvidia Quadro сертифицированы для работы с продуктами Autodesk 2011. AutoCAD 2011 обеспечивает польз
12.11.2009 Hess снизила ИТ–расходы с помощью технологии виртуализации Nvidia

еская компания Hess использует рабочие станции HP Z800, оснащенные графическими процессорами Nvidia Quadro с технологией Nvidia SLI Multi-OS, с целью снижения ИТ-расходов и повышения производит
02.06.2009 Parallels Workstation 4.0 Extreme теперь поставляется в комплекте с HP Z800

базе процессоров Intel Xeon 5500, Parallels Workstation 4.0 Extreme и выборочные модели видео-карт Nvidia Quadro FX. Продажи совместного решения партнеры начинают сегодня, 2 июня, через станда
31.03.2009 Nvidia обновила линейку профессиональных видеокарт

ких процессоров американская компания Nvidia представила 7 новых моделей профессиональных видеокарт Quadro. Возглавила анонс видеокарта Quadro FX 5800 – однослотовое решение с 240 вычисл
16.03.2009 «Аскон» и Nvidia ускорили работу «Компас-3D»

по ускорению работы САПР «Компас-3D» на компьютерах, оснащенных профессиональными решениями Nvidia Quadro FX. Итогом проведенных работ стал выход новой версии драйвера Quadro (release 1
25.11.2008 Arbyte начала поставку новых систем визуализации Nvidia Quadro Plex

Компания Arbyte объявила о начале поставок Nvidia Quadro Plex 2200 D2 и Nvidia Quadro Plex 2100 D4 – новых высокопроизводительных систем
24.07.2008 Суперкомпьютер Blue Gene/P получит супервидеокарту Eureka

омпьютера Blue Gene/P сверхмощной подсистемой визуализации Eureka на базе системы обработки графики NVIDIA Quadro Plex S4. Всего система будет включать 104 двухпроцессорных четырехядерных серве
29.04.2008 Новая линейка компьютеров Meijin Extreme

ложениями установлено 2GB памяти DDR2 с двухканальной архитектурой, пропускной способностью 8500 Gb/ sec. Графические станции, вошедшие в эту линейку компьютеров, построены на профессиональных платах NVIDIA Quadro FX 5600 с объемом видеопамяти 1536M и оптимизированы для работы 3d max. Увеличен и объем памяти - 4GB DDR2 с двухканальной архитектурой, пропускной способностью 8500 Gb/ seс. Кром
27.02.2008 Nvidia представила мобильный процессор Quadro FX 3600M

Компания Nvidia представила новый мобильный процессор Quadro FX 3600M для мощных игровых и рабочих ноутбуков. По словам Nvidia, благодаря новому ре
05.04.2007 8-ядерный Mac Pro: официально

dia GeForce 7300 GT с памятью 256 МБ (всего до 4-х видеокарт данного типа), ATI Radeon X1900 XT или Nvidia Quadro FX 4500 с объемом оперативной памяти 512 МБ. В случае установки 4-х видеокарт N
23.03.2007 Eurocom анонсировал ноутбук с жестким диском 600 ГБ

SLI-режиме, оперативной памятью 4 ГБ, жестким диском объемом 600 ГБ с поддержкой RAID 5, Bluetooth, Wi-Fi и даже HDTV-тюнером для приема цифрового сигнала. В качестве видеокарты также может выступать Nvidia Quadro FX 2500M с объемом памяти 512 МБ. Eurocom D900 Phantom Как ожидает компания, новая модель вполне сможет заменить мощную настольную рабочую станцию и будет интересна для инженеров,
07.03.2007 8-ядерный ПК уже в продаже. ФОТО

ой памяти может быть расширен до 16 ГБ. Вместо стандартной видеокарты могут быть установлены Nvidia Quadro FX 4500 X2 или 5500 с памятью до 1 ГБ, или ATI FireGL V5200. Жесткий диск может быть з
22.01.2007 Четырехъядерный ПК за ценой не постоит

ема Sony Vaio R Master будет оснащена процессором Intel Core 2 Quad Q6600, работающим на частоте 2,4 ГГц, 3 ГБ оперативной памяти, 3-ТБ винчестером, поддерживающим интерфейс SATA, а также видеокартой Nvidia Quadro FX 1500. Кроме того, компьютер будет поставляться со встроенным Blu-ray-приводом. Комплектация новинки также будет включать программное обеспечение для редактирования видеоматериа
18.01.2007 Sony Vaio RM: настольный компьютер стоимостью $8 тыс.

вейшим четырехъядерным процессором Intel Core 2 Quad Q6600 с тактовой частотой 2,4 ГГц, видеокартой Nvidia Quadro FX 1500, жестким диском с интерфейсом SATA объемом 2 ТБ и Blu-ray приводом. Все
17.01.2007 Дайджест мира ноутбуков – декабрь

к, например, в обновленном ноутбуке Dell Precision M90 дебютировал профессиональный графический чип nVidia Quadro FX 3500M. Он оснащен 512 Мбайтами памяти стандарта GDDR3, 256-битной шиной памя
20.12.2006 Arbyte обновил модельный ряд профессиональных графических станций

ия. В графических станциях Arbyte CADStation 400 и 600 используются только профессиональные решения Nvidia Quadro FX, обеспечивающие максимальную производительность приложений и высочайшее каче
14.08.2006 Дайджест. Состоялась долгожданная премьера новинки от Nikon

В составе базовой конфигурации будут 1 Гбайт оперативной памяти и видеокарта Nvidia GT 7300. При желании можно будет заменить видеоподсистему на более мощное решение ATI Radeon X1900XT или «монстра» Nvidia Quadro FX 4500. Компьютер для профессионалов Apple Mac Pro будет стоит от $2500 до $18500 в зависимости от конфигурации Как заявил в своем выступлении вице-президент Apple по маркетингу

10.08.2006 Вычислительный комплекс для атомной энергетики поставлен "Т-Платформы"

узел поддерживает 2 слота расширения PCI-Express, к которым подключили системную сеть и видео-карту NVIDIA Quadro FX 1400 Professional 3D: благодаря этой особенности управляющий узел можно испо
16.06.2006 Toshiba выпустила новый ноутбук из серии Tecra

ью DDR2 до 4 ГБ и 14,1-дюймовым дисплеем с разрешением WXGA+. Согласно спецификации, ноутбук будет работать на базе процессора Intel Core Duo с частотами 1,66 ГГц или 1,83 ГГц и графического адаптера nVidia Quadro NVS 110M. Кроме того, устройство будет оснащено кард-ридером 6-в-1, четырьмя USB-портами, FireWire, PCMCIA, интерфейсами WLAN и Bluetooth. Стоимость ноутбука Toshiba Tecra M7, как
31.03.2006 Dell представил два новых ноутбука

около 2 кг. Ноутбук имеет экран размером 14,1 дюймов и винчестер объемом 40 ГБ. Модель D820 немного тяжелее и оснащена экраном в 15,4 дюйма. Его оборудовали винчестером объемом в 120 ГБ и видеокартой Nvidia Quadro NVS 120M с оперативной памятью 512 МБ. Оба ноутбука можно заказать в комплектации с картами беспроводной связи операторов Cingular Wireless, Verizon Wireless или Vodafone (в Европ
27.03.2006 Polywell выпустила двухъядерную рабочую станцию

тельность графической подсистемы за счет использования одной или двух видеокарт NVidia nForce серии Quadro. Станция PolyStation SLI2-FX60 имеет следующую базовую комплектацию: двухъядерный проц

Публикаций - 279, упоминаний - 601

Nvidia Quadro GPU и организации, системы, технологии, персоны:

Nvidia Corp 4002 201
Intel Corporation 12811 108
HP Inc. 5883 58
Dell EMC 5180 47
Lenovo Group 2447 42
AMD - Advanced Micro Devices 4641 36
ASUS - AsusTek Computer Inc 2174 25
Acer Group - Acer Inc 2776 23
AMD Graphics Product Group - ATI 973 22
Dell Technologies - Dell Computer 2219 21
Microsoft Corporation 25775 18
Apple Inc 13156 18
Toshiba Corporation 2980 16
Fujitsu 2105 14
Sony 6739 14
PNY Technologies 37 13
Samsung Electronics 11065 12
IBM - International Business Machines Corp 9699 12
Adobe Systems 1597 12
MSI - Micro-Star International - Эмэсай Компьютер 740 11
VAIO 475 9
Autodesk 639 9
HP - Hewlett-Packard 3662 9
Wacom 143 8
HPE Compaq Computer Corp - HP Compaq Global Services 1966 8
ELSA AG - Elsa Optoelectronics Technology 37 8
Leadtek 60 7
FTS - Fujitsu Siemens Computers - Fujitsu Technology Solutions - Fujitsu Technology Group - Fujitsu Technology Systems - Fujitsu Computers - Fujitsu Computer Systems - Fujitsu Computer Products 788 6
Arbyte - Арбайт Компьютерз 120 6
МегаФон 10742 6
Kismet Acquisition One - Kismet-I 41 5
GDEV - Nexters Global - Nexters Studio, Некстерс студио - NX Studio, Эникс студио - NX Online, Эникс онлайн - Nexters Online, Некстерс онлайн - Lightmap Studio, Лайт мэп - Gamepositive, Гейм-позитив 46 5
Kismet Acquisition Three - Kismet-III 10 5
Kismet Acquisition Two - Kismet-II 11 5
Dell Alienware Corp 149 5
LG Electronics 3735 5
Dassault Systemes 235 5
Bang&Olufsen - B&O 148 4
Google LLC 12690 4
Новые башни ГК - ПБК - Первая башенная компания 27 4
Tesla Motors 461 11
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 394 5
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 5
Kismet Sponsor 17 5
Медиа-Телеком - МЕДИА1 - Медиа-1 34 5
Twelve Seas Capital - Twelve Seas Investment Company 5 5
Quadro Sponsor 5 5
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 5
Glazer Capital 6 4
Global Growth Holdings - Quadro-I - Quadro Acquisition One Corporation 4 4
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 4
TMT Investments 115 4
UFG Capital Partners 5 3
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 3
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 501 3
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 342 2
UFG Private Equity 39 2
Universal Pictures - DreamWorks Animation LLC 61 2
Intel Capital 148 2
Русский Стиль 45 2
РЖД - Российские железные дороги 2096 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 2
Mercedes-Benz Group - Mercedes-Benz AG 204 1
Fix Price - Фикс Прайс - Бэст Прайс - сеть магазинов 112 1
Роскосмос - РКС - Российские космические системы 152 1
ОК Лужники - Олимпийский комплекс Лужники - БСА Лужники - Большая спортивная арена Олимпийского комплекса Лужники 106 1
СПБ Биржа - Санкт-Петербургская биржа - российская фондовая биржа 60 1
Aston Martin 38 1
МОСГАЗ 45 1
Мариинский театр - Государственный академический - Мариинка 46 1
UMG - Universal Music Group - UMG Recordings 272 1
SPAR - EuroSpar - InterSpar - Спар - Евроспар - Продуктовые супермаркеты и гипермаркеты 80 1
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 504 1
Россети Тюмень - ЭСКО Тюменьэнерго - Энергосервисная компания 39 1
Сбер - Сбербанк Байкальский банк 8 1
Церих кэпитал менеджмент ИК 6 1
Церих банк 9 1
Беталинк 105 1
Beko - Beko Electronics 83 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 4
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 4
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1057 3
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 2
U.S. Department of Defense - United States Army - Армия США - Сухопутные войска США 631 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 2
U.S. Department of Energy - Министерство энергетики США 197 1
U.S. Department of Energy - ORNL - Oak Ridge National Laboratory - Ок-Риджская национальная лаборатория Министерства энергетики США 85 1
Судебная власть - Judicial power 2500 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 1
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 424 7
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 2
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 1
FSC - Forest Stewardship Council - Лесной попечительский совет 46 1
РАМУ - Российская Ассоциация Маркетинговых Услуг 62 1
MEF Forum - Metro Ethernet Forum 23 1
WiMAX Forum 69 1
SMPTE - Society of Motion Picture and Television Engineers - Общество инженеров кино и телевидения, OИКиТ 25 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 1
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 180
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта 4613 139
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 119
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 106
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13250 83
DDR - Double data rate 3083 69
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 5027 68
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14769 66
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 61
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 58
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3783 57
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 52
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6471 50
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18329 49
PCI - mini-PCI - PCIe - PCI Express - Peripheral Component Interconnect Express 1655 45
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6409 43
4K UHD - 4K Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3938 43
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4394 43
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 3192 42
SATA - Serial ATA - Последовательный интерфейс обмена данными с накопителями информации 1658 41
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 40
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 40
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13054 40
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 4455 39
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 37
Thunderbolt - аппаратный интерфейс, ранее известный как Light Peak 502 32
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 3145 31
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10700 31
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6462 31
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5866 31
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8777 29
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10744 29
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22559 29
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7938 29
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 4203 29
Graphics DDR SDRAM - GDDR SDRAM - Graphics Double Data Rate - Подвид энергозависимой динамической памяти с произвольным доступом (DRAM) и удвоенной скоростью передачи данных (DDR) 1107 29
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск - DVD+RW Alliance - Recordable DVD Council - VOB - DVD-Video Object - Versioned Object Base - формат файлов, используемый для хранения DVD-Video 5711 28
USB Type-C - USB-C - USB 3 2379 27
Биометрия - Дактилоскопия - Fingerprinting 2513 26
Виртуализация - RAID - Redundant Array of Independent Disks - Технология виртуализации данных для объединения нескольких физических дисковых устройств в логический модуль 1109 26
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1371 61
Intel Xeon CPU - Intel Prestonia - Серия серверных микропроцессоров 1445 59
Intel Core - Семейство процессоров 1251 50
Nvidia GeForce - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 871 39
Microsoft Windows 16882 32
Nvidia GeForce GTX 525 31
Dell Precision WorkStation - Серия рабочих станций 169 30
Microsoft Windows 10 1938 28
Lenovo ThinkPad - серия ноутбуков 493 28
Adobe RGB - Рабочее цветовое пространство 151 26
Intel Core 2 Duo - Intel Core 2 Extreme - Intel Penryn - Intel Yonah - Intel Conroe 1009 25
Nvidia CUDA - Compute Unified Device Architecture - Вычисления на графических процессорах 201 25
Nvidia GeForce RTX - Nvidia Titan RTX - Nvidia RTX Studio - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 468 23
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Microsoft Windows 2000 8678 11
Nvidia SLI 164 11
Nvidia GeForce GT 337 11
Dell Inspiron - Серия ноутбуков 317 11
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Autodesk AutoCAD 376 11
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Apple MacBook - серия ноутбуков 1081 10
Apple iPhone 6 4861 10
Intel Core vPro - Серия процессоров 117 10
Pantone Validated 80 10
Ксенин Алекс 311 9
Pette Bob - Пэтт Боб 10 7
Coble Gwen - Кобл Гвен 12 6
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Никитин Андрей 64 1
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Зыков Олег 18 1
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Юсупов Ренат 125 1
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Россия - РФ - Российская федерация 166168 80
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 41
Европа 24964 24
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Америка Северная - Североамериканский регион 3414 4
Кипр - Республика 636 4
Великобритания - Острова Кайман - Каймановы острова 63 3
США - Делавэр 176 3
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Беларусь - Белоруссия 6289 3
Канада 5082 3
США - Нью-Йорк 3180 3
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