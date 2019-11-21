Acer представила в России творческий ПК ConceptD CT500. Цена

Acer представила на российском рынке новый ПК для специалистов творческих профессий, работающих с графикой и видео. Acer ConceptD CT500 отличается сдержанным и стильным дизайном, удобной конструкцией с беспроводной зарядкой и хабом на верхней панели. Новинка поддерживает современные комплектующие, в том числе новое поколение видеокарт Nvidia Quadro RTX 4000.

Acer ConceptD CT500 отличается от обычных офисных ПК своим дизайном. Белый матовый корпус контрастирует с черной вентиляционной решеткой с узором из треугольников и оранжевой светодиодной вставкой на передней панели. Верхняя панель корпуса выполнена из светлого дерева. При этом все элементы корпуса подчинены общей идее максимальной функциональности: на вентиляционной решетке предусмотрен держатель для наушников, а под деревянной панелью скрывается беспроводная зарядка Qi, рядом с которой находится удобный хаб с кардридером и USB-разъемами для подключения внешних устройств, в том числе USB 3.1 и USB Type-C, защищенный прозрачно крышкой.

«Под капотом» новинки скрыта мощная система, способная справиться даже с самыми требовательными приложениями для трехмерного моделирования и дизайна интерьера, обработки видео или создания анимации. Acer ConceptD CT500 поддерживает установку современных процессоров вплоть до Intel Core i9-9900K и до 64 Гб ОЗУ DDR4 с частотой 2666 МГц, но главным инструментом владельца ПК станет графический адаптер. Профессиональные видеокарты с 8 ГБ памяти позволяют быстро и эффективно справляться с любыми задачами, связанными с графическим контентом, а в версиях с Nvidia Quadro RTX 4000 поддерживаются новейшие технологии ИИ, увеличивающие производительность системы, и технология трассировки лучей в реальном времени для создания световых эффектов.

Для удобства пользователей и возможности расширить файловое хранилище в ConceptD CT500 предусмотрены удобные отсеки для жестких 2,5- и 3,5-дюймовых дисков. При этом сама система оборудована твердотельным накопителем M.2 PCIe емкостью до 1 ТБ, который обеспечивает максимально быструю загрузку ОС и приложений, и жестким диском емкостью до 2 ТБ для хранения рабочих материалов.

При разработке ConceptD CT500 инженеры Acer уделили особое внимание системе охлаждения. Три вентилятора эффективно отводят тепло от мощных компонентов, но даже при максимальной нагрузке — например, во время рендеринга трехмерной графики — уровень шума не будет подниматься выше 40 дБ.

Новый ПК отличается максимально простой и удобной системой мониторинга. ПО ConceptD Palette следит за нагрузкой на процессор и видеокарту, уровнем загрузки оперативной памяти и температурой всех основных компонентов. При этом технология System Health Indicator использует светодиодную подсветку на кнопке питания и передней панели корпуса, оперативно оповещая владельца о возможных неполадках в системе, меняя цвет подсветки.

ConceptD CT500 можно приобрести эксклюзивно в официальном интернет-магазине Aceronline.ru по цене от 155 990 рублей.