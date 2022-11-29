Компьютеризация - компьютерные комплектующие - аксессуары - accessories

В России вопреки санкциям радикально подешевели комплектующие для ПК. В чем причина Аномальный ритейл В ноябре 2022 г. в России зафиксировано парадоксальное снижение цен на некоторые комплектующие для ПК, пишет «Коммерсант». Компьютерное «железо» дешевеет, несмотря на западные санкции, уход иностранных производителей и необходимость завоза из продукции по параллельному импо

Импортозамещение не нужно? Российские цены на ПК и комплектующие падают, дефицита на них нет омпании готовы пойти на это, несмотря на санкции, в ритейлере не уточнили. «Поставки компьютеров и ноутбуков продолжаются, – заверили издание представители «Ситилинка». – Мы также получаем регулярные поставки комплектующих для ПК по всем категориям. Существуют небольшие проблемы с поставками процессоров и жестких дисков, которые мы решаем». Цены спланировали вниз Аналитики издания отметили,

Названы самые ненадежные комплектующие ПК: худшие процессоры, видеокарты, SSD, винчестеры и память Надежное «железо» Американская компания Puget Systems, которая занимается сборкой компьютеров на заказ, назвала самые надежные и наиболее проблемные комплектующие, с которыми ее сотрудникам приходилось иметь дело в период с 2019 по 2021 г. Специалисты Puget, в частности, собрали статистику по частоте выхода из строя таких устройств как цент

Исследование «Ростеха»: 65% производителей оборудования для интернета вещей используют отечественные комплектующие нденции развития технологий интернета вещей (IoT) в России. Экспертный опрос показал, что большинство российских производителей оборудования для интернета вещей – около 65% – используют отечественные комплектующие при изготовлении продукции. При этом у четвертой части из них доля российских деталей в себестоимости продукции превышает 50%. Решения для интернета вещей широко применяются в раз

Под Новый год в Москве взлетели цены на ПК и комплектующие диски — почти на 4%. В преддверии Нового года сильнее всего ослабление рубля сказалось на ценах на компьютеры и комплектующие Основной причиной роста цен на цифровую технику аналитики называют

В Москву прибыли первые самолеты с комплектующими для создания систем видеонаблюдения на избирательных участках В Москву из Шанхая спецрейсами прибыли первые два грузовых самолета Boeing-747 с комплектующими для программно-аппаратных комплексов (ПАК), которые будут размещаться на избирательных участках для видео-наблюдения за голосованием и подсчетом голосов избирателей на выборах пр

Префектура САО Москвы закупает комплектующие к компьютерной технике нии открытого аукциона № 32-0108716-08, в рамках которого разыгрывает право на поставку комплектующих и запасных частей к компьютерной технике для нужд ГУ Москвы ИС САО. Заказчику требуются следующие комплектующие и запчасти к компьютерной технике: процессоры CPU Intel Q9300 Core 2 Quad 2,5ГГц, материнские платы Intel DX38BT, модули памяти DDR2 SDRAM 2ГБ PC-6400 800МГц Hynix Original, винче

Dell закупит в Китае комплектующие на сумму $23 млрд. Один из ведущих мировых производителей компьютеров и периферийных устройств, компания Dell в 2008 г. намерена приобрести у китайских партнеров комплектующие на сумму $23 млрд. Об этом сегодня сообщили представители компании на пресс-конференции в Пекине, посвященной 10-летию присутствия компании на китайском рынке. Объем закупок Dell

Выборгская таможня задержала контрабандные комплектующие для компьютеров упная партия контрабандной электроники, которую пытались ввезти из Финляндии. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Северо-Западной таможни при проверке фуры были обнаружены комплектующие для компьютеров на общую сумму в несколько десятков миллионов рублей. Груз предназначался одной из коммерческих фирм в Москве. В настоящее время автомобиль и контрабандный груз по

ФСО России закупает комплектующие к СВТ ФСО России планирует приобрести комплектующие к средствам вычислительной техники (СВТ), в связи с чем объявила открытый аукцион № А-4/4 по выбору ИТ-поставщика. На закупку комплектующих к СВТ заказчик истратит до 4 000 тыс. р

МЭРТ отменит ставки таможенных пошлин на комплектующие к мобильникам вы МЭРТ РФ Германа Грефа, было принято решение отменить сроком на 9 месяцев ставки ввозных таможенных пошлин в отношении отдельных комплектующих к мобильным телефонам, сообщает РБК. Сейчас пошлины на комплектующие к телефонам составляют от 5% до 20%. При этом было принято решение сохранить действующую ставку ввозной таможенной пошлины 5% на готовые мобильные телефоны. Комиссия также утверди

NASA ищет в интернете комплектующие для своих компьютеров Национальное американское аэрокосмическое агентство (NASA) надеется с помощью интернета найти комплектующие для компьютеров, обеспечивающих техническую поддержку и работу шаттла агентства, запущенного 20 лет назад. "Железо", используемое в этих компьютерах, сейчас не производится. NASA

NASA ищет в интернете комплектующие для своих компьютеров Национальное американское аэрокосмическое агентство (NASA) надеется с помощью интернета найти комплектующие для компьютеров, обеспечивающих техническую поддержку и работу шаттла агентства, запущенного 20 лет назад. "Железо", используемое в этих компьютерах, сейчас не производится. NASA