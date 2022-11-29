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Компьютеризация компьютерные комплектующие аксессуары accessories

Компьютеризация - компьютерные комплектующие - аксессуары - accessories


29.11.2022 В России вопреки санкциям радикально подешевели комплектующие для ПК. В чем причина

Аномальный ритейл В ноябре 2022 г. в России зафиксировано парадоксальное снижение цен на некоторые комплектующие для ПК, пишет «Коммерсант». Компьютерное «железо» дешевеет, несмотря на западные санкции, уход иностранных производителей и необходимость завоза из продукции по параллельному импо
11.05.2022 Импортозамещение не нужно? Российские цены на ПК и комплектующие падают, дефицита на них нет

омпании готовы пойти на это, несмотря на санкции, в ритейлере не уточнили. «Поставки компьютеров и ноутбуков продолжаются, – заверили издание представители «Ситилинка». – Мы также получаем регулярные поставки комплектующих для ПК по всем категориям. Существуют небольшие проблемы с поставками процессоров и жестких дисков, которые мы решаем». Цены спланировали вниз Аналитики издания отметили,
13.01.2022 Названы самые ненадежные комплектующие ПК: худшие процессоры, видеокарты, SSD, винчестеры и память

Надежное «железо» Американская компания Puget Systems, которая занимается сборкой компьютеров на заказ, назвала самые надежные и наиболее проблемные комплектующие, с которыми ее сотрудникам приходилось иметь дело в период с 2019 по 2021 г. Специалисты Puget, в частности, собрали статистику по частоте выхода из строя таких устройств как цент
17.01.2020 Исследование «Ростеха»: 65% производителей оборудования для интернета вещей используют отечественные комплектующие

нденции развития технологий интернета вещей (IoT) в России. Экспертный опрос показал, что большинство российских производителей оборудования для интернета вещей – около 65% – используют отечественные комплектующие при изготовлении продукции. При этом у четвертой части из них доля российских деталей в себестоимости продукции превышает 50%. Решения для интернета вещей широко применяются в раз
28.12.2015 Под Новый год в Москве взлетели цены на ПК и комплектующие

диски — почти на 4%. В преддверии Нового года сильнее всего ослабление рубля сказалось на ценах на компьютеры и комплектующие Основной причиной роста цен на цифровую технику аналитики называют
20.01.2012 В Москву прибыли первые самолеты с комплектующими для создания систем видеонаблюдения на избирательных участках

В Москву из Шанхая спецрейсами прибыли первые два грузовых самолета Boeing-747 с комплектующими для программно-аппаратных комплексов (ПАК), которые будут размещаться на избирательных участках для видео-наблюдения за голосованием и подсчетом голосов избирателей на выборах пр
11.08.2008 Префектура САО Москвы закупает комплектующие к компьютерной технике

нии открытого аукциона № 32-0108716-08, в рамках которого разыгрывает право на поставку комплектующих и запасных частей к компьютерной технике для нужд ГУ Москвы ИС САО. Заказчику требуются следующие комплектующие и запчасти к компьютерной технике: процессоры CPU Intel Q9300 Core 2 Quad 2,5ГГц, материнские платы Intel DX38BT, модули памяти DDR2 SDRAM 2ГБ PC-6400 800МГц Hynix Original, винче
20.03.2008 Dell закупит в Китае комплектующие на сумму $23 млрд.

Один из ведущих мировых производителей компьютеров и периферийных устройств, компания Dell в 2008 г. намерена приобрести у китайских партнеров комплектующие на сумму $23 млрд. Об этом сегодня сообщили представители компании на пресс-конференции в Пекине, посвященной 10-летию присутствия компании на китайском рынке. Объем закупок Dell

13.02.2008 Выборгская таможня задержала контрабандные комплектующие для компьютеров

упная партия контрабандной электроники, которую пытались ввезти из Финляндии. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Северо-Западной таможни при проверке фуры были обнаружены комплектующие для компьютеров на общую сумму в несколько десятков миллионов рублей. Груз предназначался одной из коммерческих фирм в Москве. В настоящее время автомобиль и контрабандный груз по
08.02.2008 ФСО России закупает комплектующие к СВТ

ФСО России планирует приобрести комплектующие к средствам вычислительной техники (СВТ), в связи с чем объявила открытый аукцион № А-4/4 по выбору ИТ-поставщика. На закупку комплектующих к СВТ заказчик истратит до 4 000 тыс. р
27.06.2007 МЭРТ отменит ставки таможенных пошлин на комплектующие к мобильникам

вы МЭРТ РФ Германа Грефа, было принято решение отменить сроком на 9 месяцев ставки ввозных таможенных пошлин в отношении отдельных комплектующих к мобильным телефонам, сообщает РБК. Сейчас пошлины на комплектующие к телефонам составляют от 5% до 20%. При этом было принято решение сохранить действующую ставку ввозной таможенной пошлины 5% на готовые мобильные телефоны. Комиссия также утверди
15.05.2002 NASA ищет в интернете комплектующие для своих компьютеров

Национальное американское аэрокосмическое агентство (NASA) надеется с помощью интернета найти комплектующие для компьютеров, обеспечивающих техническую поддержку и работу шаттла агентства, запущенного 20 лет назад. "Железо", используемое в этих компьютерах, сейчас не производится. NASA

15.05.2002 NASA ищет в интернете комплектующие для своих компьютеров

Национальное американское аэрокосмическое агентство (NASA) надеется с помощью интернета найти комплектующие для компьютеров, обеспечивающих техническую поддержку и работу шаттла агентства, запущенного 20 лет назад. "Железо", используемое в этих компьютерах, сейчас не производится. NASA

02.04.2002 В 2002 году в России будет продано 4,4 млн. телевизоров

ссийские компании Erisson и Rolsen. Полный технологический процесс, основанный на ноу-хау компании. Производитель сам делает разработку схемотехники и софта, на основе разработок поэлементно закупает комплектующие и проводит технический анализ соответствия. Только после этого начинается непосредственно сборка печатных плат и телевизора. Помимо этого, производитель покупает пресс-форму и изг

Публикаций - 1114, упоминаний - 1151

Компьютеризация замечен на рынке с организациями, системами, технологиями и персонами:

Intel Corporation 11845 146
Samsung Electronics 9912 106
Apple Inc 11554 92
Microsoft Corporation 23955 79
HP Inc. 5608 78
Nvidia Corp 3284 66
AMD - Advanced Micro Devices 3973 65
Dell EMC 4964 64
IBM - International Business Machines Corp 9313 59
Acer Group - Асер Маркетинг Сервисиз 2460 57
ASUS - AsusTek Computer Inc 1987 56
7522 50
Sony 6477 46
Lenovo Group 2225 45
Huawei 3658 43
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3000 42
LG Electronics 3559 40
Google LLC 11308 36
HP - Hewlett-Packard 3614 33
Dell Technologies - Dell Computer 2114 31
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 10590 30
Cisco Systems 4986 29
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 451 25
Toshiba Corporation 2904 25
Xiaomi 1463 24
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial 2627 23
Ростех - Автоматика Концерн 1531 23
Oracle Corporation 6471 21
РТИ Микрон - Micron 1324 21
Merlion - Мерлион 653 21
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5631 21
Siemens AG - Siemens Group 2547 21
Yandex - Яндекс 6330 20
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1045 20
Smart Technologies - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 681 19
Цифра ГК 2246 18
Philips 2033 18
Fujitsu 2024 18
MSI - Micro-Star International - Эмэсай Компьютер 567 18
Qualcomm Technologies 1741 17
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 6733 33
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1989 25
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 6379 21
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1063 17
Газпром ПАО 1211 16
РЖД - Российские железные дороги 1753 14
НСПК - Национальная система платежных карт 700 13
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 13
Лента - Сеть розничной торговли 1868 11
Связной ГК 1356 11
Почта России ПАО 1979 10
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 308 9
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 481 9
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2585 9
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 620 8
Открытие ФК - Банк Открытие 523 8
Tesla Motors 363 7
Евросеть 1402 7
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 917 7
Техносила - СервисТрейд 241 7
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 519 7
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 246 7
eBay Inc 1605 6
BMW Group 423 6
Sollers УАЗ - Ульяновский автомобильный завод 131 6
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 399 6
Wildberries - Вайлдберриз - Ягодки 457 6
Whirlpool - Indesit - Hotpoint-Ariston 131 6
Volkswagen Audi Group 198 5
ВЭБ.РФ - ВЭБ Инновации - VEB Ventures - ВЭБ Венчурс - венчурный фонд 89 5
GM - General Motors - Джи ЭМ СНГ 456 5
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 1043 5
Интеррос - Росбанк АКБ 577 5
Мотовилихинские заводы - Мотовилиха 16 5
ГПБ - Газпромбанк 1004 5
Nissan Motor - Ниссан Мотор Рус - Ниссан Россия - Ниссан Мануфэкчуринг Рус - японский автопроизводитель 261 5
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 748 5
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 384 5
Daewoo 101 5
Gorenje 93 5
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2201 72
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 10181 50
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5393 37
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4118 32
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1012 32
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3129 30
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2806 28
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4643 28
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5030 26
Президент Российской Федерации 3970 25
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2572 23
Правительство Москвы 2137 22
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2681 22
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2880 21
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1377 17
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1706 15
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1098 12
ВЭБ.РФ - ФРП РФ - Фонд развития промышленности 122 12
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1762 10
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2619 10
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 3289 10
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 748 10
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3089 10
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 361 10
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1727 9
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1740 9
ФТС РФ - Региональные таможенные управления - МАПП - Многосторонний автомобильный пункт пропуска 259 9
МВД РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел Российской Федерации 1243 8
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3383 8
ОЭЗ Технополис Москва Печатники - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 353 8
Федеральное казначейство России 1636 8
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 461 8
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 261 7
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1280 7
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1630 7
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 859 7
Правительство Москвы - ДИиПП Москва - Департамент инвестиционной и промышленной политики и предпринимательства города Москвы 221 7
Федеральная служба по оборонному заказу - Гособоронзаказ - Рособоронзаказ 120 7
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы 267 6
Судебная власть - Judicial power 2196 6
4CIO 762 16
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 417 13
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 527 9
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2639 9
НАУЭТ - Национальная ассоциация участников электронной торговли 109 8
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6174 8
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 99 6
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 104 5
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1387 4
OLPC - One Laptop per Child 81 4
РАМУ - Российская Ассоциация Маркетинговых Услуг 49 3
WECA - Wireless Ethernet Compatibility Alliance - Wi-Fi Alliance - Альянс совместимости беспроводного оборудования Ethernet 73 3
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 266 3
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 226 3
АПЭАП - Ассоциация производителей электронной аппаратуры и приборов 22 2
CCIX - Cache Coherent Interconnect for Accelerators - консорциум AMD, ARM, Huawei, IBM, Mellanox, Qualcomm и Xilinx, 9 2
КПК - Коммунистическая политическая партия Китая - Чжунго гунчаньдан 33 2
СоюзМаш России - Союз машиностроителей России 37 2
HAMAS - Ḥarakat al-Muqāwamah al-ʾIslāmiyyah - ХАМАС - Харакат аль-Мукаввама аль-Исламия - Исламское движение сопротивления - Палестинское исламистское движение 23 2
JEDEC - Joint Electron Device Engineering Council - Комитет инженерной стандартизации полупроводниковой продукции при Electronic Industries Alliance 62 2
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 266 2
Доверенная платформа - Ассоциация разработчиков компьютерных технологий доверия и безопасности - Тайзен.ру - Ассоциация разработчиков и пользователей открытой операционной системы Tizen 44 2
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 633 2
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 206 2
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 251 2
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 68 1
ИКТ кластер Калужской области - Калужский кластер информационных и коммуникационных технологий 2 1
Спецтехника РАА - Российская Акционерная Ассоциация 62 1
AEB - Association of European Businesses - АЕБ - Ассоциация европейского бизнеса 18 1
Greenpeace - Гринпис 119 1
Ассоциация онлайновых магазинов 2 1
Коммунизм - Коммунистические партии 69 1
ЦеСТ - Центр свободных технологий 30 1
Электрокабель 8 1
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 117 1
CCSDS - Consultative Committee for Space Data Systems - Международный Консультативный Комитет по космическим системам передачи данных 4 1
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 240 1
Станкоинструмент 3 1
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 82 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 266 1
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 19777 281
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 13665 251
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Computer equipment 15324 233
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 57600 231
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 14889 217
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 43128 175
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 27274 173
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 8724 145
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 22454 144
ОС - Операционная система - OS - Operating system 23291 139
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 22458 138
Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12065 124
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 11153 123
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 9580 119
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 27655 115
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13213 112
Аккумулятор электрический - системы хранения электроэнергии - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 8982 110
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 11637 107
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 7247 107
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 16405 106
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 3358 102
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 26444 102
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 8606 100
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 11938 99
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 10675 96
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13417 95
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 4147 93
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 2912 90
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 2731 83
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 6844 82
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 23140 82
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 10801 78
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) 5813 74
Телевизор - Телевизионный приёмник - ТВ-приемник - TV Receiver 6837 73
Motherboard - Mainboard - Main circuit board - Материнская плата - Системная плата - System board 1341 73
Электроника - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 6285 71
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 3798 67
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 5737 66
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 10780 66
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10226 66
Microsoft Windows 14912 61
Google Android 13254 60
Linux OS 8930 48
Apple iPhone - серия смартфонов 6812 44
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4832 38
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1252 33
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 847 33
Intel Core - Семейство процессоров 1150 30
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1297 28
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 2996 28
Apple iPhone 6 4862 28
Microsoft Windows 2000 8661 27
Nvidia GeForce - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 692 25
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 852 24
Nvidia GeForce GTX 514 23
Nvidia GeForce RTX - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 231 22
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2579 21
СКБ Контур - Контур.Фокус 873 21
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1884 21
AMD Ryzen - Серия микропроцессоров 401 20
Microsoft Windows 10 1604 20
Яндекс.Маркет 751 20
1С:ERP Управление предприятием 422 18
Microsoft Windows XP 2536 18
Apple iOS 7246 18
Intel Core i3 - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 690 16
Google Play - Google Store - Android Market 3125 16
Intel Celeron - Серия процессоров 953 16
Intel x86 - архитектура процессора 1714 16
AMD Radeon Graphics - серия видеокарт 608 16
4A Games - Metro Exodus - Метро: исход - компьютерная игра (Шутер от первого лица) 746 15
Intel Core i - Cерия процессоров 492 15
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2384 15
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