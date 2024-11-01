Компьютеризация - компьютерные комплектующие - аксессуары - accessories

Компьютеры снова становятся роскошью. Цены на комплектующие опередили инфляцию и продолжают расти ,9 тыс. руб. в среднем. В «Мегамаркете» уверены, что падение цен обусловлено «перенасыщением рынка» комплектующими, которые поставляются по параллельному импорту, а также «возросшей конкуренцие

Назад в 90-е. Россияне переходят на ПК кустарной сборки, спрос на компьютерные комплектующие вырос в разы х устройств для охлаждения ПК — на 15%. Кому нужны запчасти от компьютеров Из России ушли сервисные центры ведущих мировых компьютерных компаний, что заставляет пользователей, самостоятельно закупать комплектующие и заниматься ремонтом и апгрейдом. Важную роль в росте продаж сыграл отложенный спрос: многие, кто хотел обновить ПК в прошлом году, решили сделать это в 2024 г., считает представ

«Росэлектроника» создала комплектующие для турбин электростанций взамен импортным существующими российскими и зарубежными образцами. В настоящий момент на рынке нет изделий, которые обладают аналогичными характеристиками, что позволит не только заменять труднодоступные иностранные комплектующие, но и повысит эффективность работы оборудования. В ближайшее время мы планируем приступить к испытаниям разработанных образцов», – сказал генеральный директор НИИЭИ Иван Пугачев.

Начались поставки комплектующих для первого полностью российского спутника связи «Экспресс-АМУ4» , обеспечивая передачу данных, в том числе цифровое телевещание. Об этом в конце мая 2024 г. информирует пресс-служба корпорации. «Информационные спутниковые системы» им. Решетнева» В России начались поставки комплектующих для первого полностью отечественного спутника «Экспресс-АМУ4» «При разработке новой ЭКБ особое внимание уделялось отказоустойчивости изделий и системе телеметрии, посколь

Производители: Мы бы уже два года выпускали российские счетчики, если бы могли купить отечественные комплектующие тайской. По словам эксперта, получается замкнутый круг: пока закон не запрещает закупать китайские счетчики, спроса на отечественную продукцию не будет из-за ее высокой стоимости. При этом российские комплектующие обходятся дороже, чем китайские, как раз из-за отсутствия крупных заказов. До тех пор, пока спрос не увеличится, разница в цене будет существовать. Однако производство компонентов

В российских сервисных центрах закончились оригинальные комплектующие для iPhone и Macbook от Apple Оригинальные запчасти от Apple закончились В центрах Apple в России закончились оригинальные комплектующие для iPhone и Macbook, о чем пишет издание «Ведомости» в начале мая 2024 г. со ссылкой сотрудников центров и независимого аналитика. Смартфоны iPhone 14 и 15 не обслуживаются в Рос

В ФСБ переданы материалы о поставке в госсектор ПК из Реестра, но с иностранными комплектующими уют, однако заключений Минпромторга не получали, и в российском реестре их нет. Наличие же продукта в ГИСП подтверждением «российскости» не является. Если бы в акте экспертизы были указаны именно эти комплектующие, системный блок набрал бы лишь 80 баллов. Кроме того, «Элпитех» и GS Group сообщили CNews, что не сотрудничают с Life Tech, хотя те заявляли их продукцию в числе комплектующих. По

В России вопреки санкциям радикально подешевели комплектующие для ПК. В чем причина Аномальный ритейл В ноябре 2022 г. в России зафиксировано парадоксальное снижение цен на некоторые комплектующие для ПК, пишет «Коммерсант». Компьютерное «железо» дешевеет, несмотря на западные санкции, уход иностранных производителей и необходимость завоза из продукции по параллельному импо

Импортозамещение не нужно? Российские цены на ПК и комплектующие падают, дефицита на них нет омпании готовы пойти на это, несмотря на санкции, в ритейлере не уточнили. «Поставки компьютеров и ноутбуков продолжаются, – заверили издание представители «Ситилинка». – Мы также получаем регулярные поставки комплектующих для ПК по всем категориям. Существуют небольшие проблемы с поставками процессоров и жестких дисков, которые мы решаем». Цены спланировали вниз Аналитики издания отметили,

Названы самые ненадежные комплектующие ПК: худшие процессоры, видеокарты, SSD, винчестеры и память Надежное «железо» Американская компания Puget Systems, которая занимается сборкой компьютеров на заказ, назвала самые надежные и наиболее проблемные комплектующие, с которыми ее сотрудникам приходилось иметь дело в период с 2019 по 2021 г. Специалисты Puget, в частности, собрали статистику по частоте выхода из строя таких устройств как цент

Исследование «Ростеха»: 65% производителей оборудования для интернета вещей используют отечественные комплектующие нденции развития технологий интернета вещей (IoT) в России. Экспертный опрос показал, что большинство российских производителей оборудования для интернета вещей – около 65% – используют отечественные комплектующие при изготовлении продукции. При этом у четвертой части из них доля российских деталей в себестоимости продукции превышает 50%. Решения для интернета вещей широко применяются в раз

Под Новый год в Москве взлетели цены на ПК и комплектующие диски — почти на 4%. В преддверии Нового года сильнее всего ослабление рубля сказалось на ценах на компьютеры и комплектующие Основной причиной роста цен на цифровую технику аналитики называют

В Москву прибыли первые самолеты с комплектующими для создания систем видеонаблюдения на избирательных участках В Москву из Шанхая спецрейсами прибыли первые два грузовых самолета Boeing-747 с комплектующими для программно-аппаратных комплексов (ПАК), которые будут размещаться на избирательных участках для видео-наблюдения за голосованием и подсчетом голосов избирателей на выборах пр

Префектура САО Москвы закупает комплектующие к компьютерной технике нии открытого аукциона № 32-0108716-08, в рамках которого разыгрывает право на поставку комплектующих и запасных частей к компьютерной технике для нужд ГУ Москвы ИС САО. Заказчику требуются следующие комплектующие и запчасти к компьютерной технике: процессоры CPU Intel Q9300 Core 2 Quad 2,5ГГц, материнские платы Intel DX38BT, модули памяти DDR2 SDRAM 2ГБ PC-6400 800МГц Hynix Original, винче

Dell закупит в Китае комплектующие на сумму $23 млрд. Один из ведущих мировых производителей компьютеров и периферийных устройств, компания Dell в 2008 г. намерена приобрести у китайских партнеров комплектующие на сумму $23 млрд. Об этом сегодня сообщили представители компании на пресс-конференции в Пекине, посвященной 10-летию присутствия компании на китайском рынке. Объем закупок Dell

Выборгская таможня задержала контрабандные комплектующие для компьютеров упная партия контрабандной электроники, которую пытались ввезти из Финляндии. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Северо-Западной таможни при проверке фуры были обнаружены комплектующие для компьютеров на общую сумму в несколько десятков миллионов рублей. Груз предназначался одной из коммерческих фирм в Москве. В настоящее время автомобиль и контрабандный груз по

ФСО России закупает комплектующие к СВТ ФСО России планирует приобрести комплектующие к средствам вычислительной техники (СВТ), в связи с чем объявила открытый аукцион № А-4/4 по выбору ИТ-поставщика. На закупку комплектующих к СВТ заказчик истратит до 4 000 тыс. р

МЭРТ отменит ставки таможенных пошлин на комплектующие к мобильникам вы МЭРТ РФ Германа Грефа, было принято решение отменить сроком на 9 месяцев ставки ввозных таможенных пошлин в отношении отдельных комплектующих к мобильным телефонам, сообщает РБК. Сейчас пошлины на комплектующие к телефонам составляют от 5% до 20%. При этом было принято решение сохранить действующую ставку ввозной таможенной пошлины 5% на готовые мобильные телефоны. Комиссия также утверди

NASA ищет в интернете комплектующие для своих компьютеров Национальное американское аэрокосмическое агентство (NASA) надеется с помощью интернета найти комплектующие для компьютеров, обеспечивающих техническую поддержку и работу шаттла агентства, запущенного 20 лет назад. "Железо", используемое в этих компьютерах, сейчас не производится. NASA

NASA ищет в интернете комплектующие для своих компьютеров Национальное американское аэрокосмическое агентство (NASA) надеется с помощью интернета найти комплектующие для компьютеров, обеспечивающих техническую поддержку и работу шаттла агентства, запущенного 20 лет назад. "Железо", используемое в этих компьютерах, сейчас не производится. NASA