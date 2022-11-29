Компьютеризация компьютерные комплектующие аксессуары accessories
|29.11.2022
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В России вопреки санкциям радикально подешевели комплектующие для ПК. В чем причина
Аномальный ритейл В ноябре 2022 г. в России зафиксировано парадоксальное снижение цен на некоторые комплектующие для ПК, пишет «Коммерсант». Компьютерное «железо» дешевеет, несмотря на западные санкции, уход иностранных производителей и необходимость завоза из продукции по параллельному импо
|11.05.2022
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Импортозамещение не нужно? Российские цены на ПК и комплектующие падают, дефицита на них нет
омпании готовы пойти на это, несмотря на санкции, в ритейлере не уточнили. «Поставки компьютеров и ноутбуков продолжаются, – заверили издание представители «Ситилинка». – Мы также получаем регулярные поставки комплектующих для ПК по всем категориям. Существуют небольшие проблемы с поставками процессоров и жестких дисков, которые мы решаем». Цены спланировали вниз Аналитики издания отметили,
|13.01.2022
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Названы самые ненадежные комплектующие ПК: худшие процессоры, видеокарты, SSD, винчестеры и память
Надежное «железо» Американская компания Puget Systems, которая занимается сборкой компьютеров на заказ, назвала самые надежные и наиболее проблемные комплектующие, с которыми ее сотрудникам приходилось иметь дело в период с 2019 по 2021 г. Специалисты Puget, в частности, собрали статистику по частоте выхода из строя таких устройств как цент
|17.01.2020
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Исследование «Ростеха»: 65% производителей оборудования для интернета вещей используют отечественные комплектующие
нденции развития технологий интернета вещей (IoT) в России. Экспертный опрос показал, что большинство российских производителей оборудования для интернета вещей – около 65% – используют отечественные комплектующие при изготовлении продукции. При этом у четвертой части из них доля российских деталей в себестоимости продукции превышает 50%. Решения для интернета вещей широко применяются в раз
|28.12.2015
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Под Новый год в Москве взлетели цены на ПК и комплектующие
диски — почти на 4%. В преддверии Нового года сильнее всего ослабление рубля сказалось на ценах на компьютеры и комплектующие Основной причиной роста цен на цифровую технику аналитики называют
|20.01.2012
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В Москву прибыли первые самолеты с комплектующими для создания систем видеонаблюдения на избирательных участках
В Москву из Шанхая спецрейсами прибыли первые два грузовых самолета Boeing-747 с комплектующими для программно-аппаратных комплексов (ПАК), которые будут размещаться на избирательных участках для видео-наблюдения за голосованием и подсчетом голосов избирателей на выборах пр
|11.08.2008
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Префектура САО Москвы закупает комплектующие к компьютерной технике
нии открытого аукциона № 32-0108716-08, в рамках которого разыгрывает право на поставку комплектующих и запасных частей к компьютерной технике для нужд ГУ Москвы ИС САО. Заказчику требуются следующие комплектующие и запчасти к компьютерной технике: процессоры CPU Intel Q9300 Core 2 Quad 2,5ГГц, материнские платы Intel DX38BT, модули памяти DDR2 SDRAM 2ГБ PC-6400 800МГц Hynix Original, винче
|20.03.2008
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Dell закупит в Китае комплектующие на сумму $23 млрд.
Один из ведущих мировых производителей компьютеров и периферийных устройств, компания Dell в 2008 г. намерена приобрести у китайских партнеров комплектующие на сумму $23 млрд. Об этом сегодня сообщили представители компании на пресс-конференции в Пекине, посвященной 10-летию присутствия компании на китайском рынке. Объем закупок Dell
|13.02.2008
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Выборгская таможня задержала контрабандные комплектующие для компьютеров
упная партия контрабандной электроники, которую пытались ввезти из Финляндии. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Северо-Западной таможни при проверке фуры были обнаружены комплектующие для компьютеров на общую сумму в несколько десятков миллионов рублей. Груз предназначался одной из коммерческих фирм в Москве. В настоящее время автомобиль и контрабандный груз по
|08.02.2008
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ФСО России закупает комплектующие к СВТ
ФСО России планирует приобрести комплектующие к средствам вычислительной техники (СВТ), в связи с чем объявила открытый аукцион № А-4/4 по выбору ИТ-поставщика. На закупку комплектующих к СВТ заказчик истратит до 4 000 тыс. р
|27.06.2007
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МЭРТ отменит ставки таможенных пошлин на комплектующие к мобильникам
вы МЭРТ РФ Германа Грефа, было принято решение отменить сроком на 9 месяцев ставки ввозных таможенных пошлин в отношении отдельных комплектующих к мобильным телефонам, сообщает РБК. Сейчас пошлины на комплектующие к телефонам составляют от 5% до 20%. При этом было принято решение сохранить действующую ставку ввозной таможенной пошлины 5% на готовые мобильные телефоны. Комиссия также утверди
|15.05.2002
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NASA ищет в интернете комплектующие для своих компьютеров
Национальное американское аэрокосмическое агентство (NASA) надеется с помощью интернета найти комплектующие для компьютеров, обеспечивающих техническую поддержку и работу шаттла агентства, запущенного 20 лет назад. "Железо", используемое в этих компьютерах, сейчас не производится. NASA
|15.05.2002
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NASA ищет в интернете комплектующие для своих компьютеров
Национальное американское аэрокосмическое агентство (NASA) надеется с помощью интернета найти комплектующие для компьютеров, обеспечивающих техническую поддержку и работу шаттла агентства, запущенного 20 лет назад. "Железо", используемое в этих компьютерах, сейчас не производится. NASA
|02.04.2002
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В 2002 году в России будет продано 4,4 млн. телевизоров
ссийские компании Erisson и Rolsen. Полный технологический процесс, основанный на ноу-хау компании. Производитель сам делает разработку схемотехники и софта, на основе разработок поэлементно закупает комплектующие и проводит технический анализ соответствия. Только после этого начинается непосредственно сборка печатных плат и телевизора. Помимо этого, производитель покупает пресс-форму и изг
Компьютеризация замечен на рынке с организациями, системами, технологиями и персонами:
|Путин Владимир 2899 16
|Иванов Борис 58 13
|Trump Donald J. - Трамп Дональд 377 12
|Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 369 7
|Jobs Steve - Джобс Стив 1004 7
|Сергунина Наталья 330 6
|Чукарин Алексей 58 6
|Воронецкий Эдуард 46 6
|Иванов Сергей 374 5
|Дегтев Геннадий 203 5
|Ксенин Алекс 311 5
|Рейман Леонид 1037 5
|Юсупов Ренат 115 5
|Аитов Тимур 197 5
|Шадаев Максут 797 4
|Медведев Дмитрий 1641 4
|Мишустин Михаил 565 4
|Славинский Михаил 13 4
|Gates William Henry - Гейтс Билл 902 4
|Осеевский Михаил 292 4
|Абрамов Алексей 41 4
|Фурсин Алексей 156 4
|Матвиенко Валентина 109 4
|Сотин Денис 189 4
|Попова Мария 140 4
|Покровский Иван 100 4
|Прохоров Александр 102 4
|Коржаков Андрей 14 4
|Буров Олег 25 4
|Ефимов Владимир 116 4
|Мангутов Владислав 27 3
|Степанов Владимир 49 3
|Давыдов Александр 47 3
|Александров Александр 50 3
|Державин Александр 11 3
|Опанасенко Всеволод 131 3
|Кирьянова Александра 105 3
|Виноградов Дмитрий 74 3
|Чаркин Евгений 270 3
|Кокорич Михаил 8 3
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