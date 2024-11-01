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Компьютеризация компьютерные комплектующие аксессуары accessories

Компьютеризация - компьютерные комплектующие - аксессуары - accessories

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru


01.11.2024 Компьютеры снова становятся роскошью. Цены на комплектующие опередили инфляцию и продолжают расти

,9 тыс. руб. в среднем. В «Мегамаркете» уверены, что падение цен обусловлено «перенасыщением рынка» комплектующими, которые поставляются по параллельному импорту, а также «возросшей конкуренцие
31.07.2024 Назад в 90-е. Россияне переходят на ПК кустарной сборки, спрос на компьютерные комплектующие вырос в разы

х устройств для охлаждения ПК — на 15%. Кому нужны запчасти от компьютеров Из России ушли сервисные центры ведущих мировых компьютерных компаний, что заставляет пользователей, самостоятельно закупать комплектующие и заниматься ремонтом и апгрейдом. Важную роль в росте продаж сыграл отложенный спрос: многие, кто хотел обновить ПК в прошлом году, решили сделать это в 2024 г., считает представ
27.06.2024 «Росэлектроника» создала комплектующие для турбин электростанций взамен импортным

существующими российскими и зарубежными образцами. В настоящий момент на рынке нет изделий, которые обладают аналогичными характеристиками, что позволит не только заменять труднодоступные иностранные комплектующие, но и повысит эффективность работы оборудования. В ближайшее время мы планируем приступить к испытаниям разработанных образцов», – сказал генеральный директор НИИЭИ Иван Пугачев.

27.05.2024 Начались поставки комплектующих для первого полностью российского спутника связи «Экспресс-АМУ4»

, обеспечивая передачу данных, в том числе цифровое телевещание. Об этом в конце мая 2024 г. информирует пресс-служба корпорации. «Информационные спутниковые системы» им. Решетнева» В России начались поставки комплектующих для первого полностью отечественного спутника «Экспресс-АМУ4» «При разработке новой ЭКБ особое внимание уделялось отказоустойчивости изделий и системе телеметрии, посколь
07.05.2024 Производители: Мы бы уже два года выпускали российские счетчики, если бы могли купить отечественные комплектующие

тайской. По словам эксперта, получается замкнутый круг: пока закон не запрещает закупать китайские счетчики, спроса на отечественную продукцию не будет из-за ее высокой стоимости. При этом российские комплектующие обходятся дороже, чем китайские, как раз из-за отсутствия крупных заказов. До тех пор, пока спрос не увеличится, разница в цене будет существовать. Однако производство компонентов
02.05.2024 В российских сервисных центрах закончились оригинальные комплектующие для iPhone и Macbook от Apple

Оригинальные запчасти от Apple закончились В центрах Apple в России закончились оригинальные комплектующие для iPhone и Macbook, о чем пишет издание «Ведомости» в начале мая 2024 г. со ссылкой сотрудников центров и независимого аналитика. Смартфоны iPhone 14 и 15 не обслуживаются в Рос
05.04.2024 В ФСБ переданы материалы о поставке в госсектор ПК из Реестра, но с иностранными комплектующими

уют, однако заключений Минпромторга не получали, и в российском реестре их нет. Наличие же продукта в ГИСП подтверждением «российскости» не является. Если бы в акте экспертизы были указаны именно эти комплектующие, системный блок набрал бы лишь 80 баллов. Кроме того, «Элпитех» и GS Group сообщили CNews, что не сотрудничают с Life Tech, хотя те заявляли их продукцию в числе комплектующих. По
29.11.2022 В России вопреки санкциям радикально подешевели комплектующие для ПК. В чем причина

Аномальный ритейл В ноябре 2022 г. в России зафиксировано парадоксальное снижение цен на некоторые комплектующие для ПК, пишет «Коммерсант». Компьютерное «железо» дешевеет, несмотря на западные санкции, уход иностранных производителей и необходимость завоза из продукции по параллельному импо
11.05.2022 Импортозамещение не нужно? Российские цены на ПК и комплектующие падают, дефицита на них нет

омпании готовы пойти на это, несмотря на санкции, в ритейлере не уточнили. «Поставки компьютеров и ноутбуков продолжаются, – заверили издание представители «Ситилинка». – Мы также получаем регулярные поставки комплектующих для ПК по всем категориям. Существуют небольшие проблемы с поставками процессоров и жестких дисков, которые мы решаем». Цены спланировали вниз Аналитики издания отметили,
13.01.2022 Названы самые ненадежные комплектующие ПК: худшие процессоры, видеокарты, SSD, винчестеры и память

Надежное «железо» Американская компания Puget Systems, которая занимается сборкой компьютеров на заказ, назвала самые надежные и наиболее проблемные комплектующие, с которыми ее сотрудникам приходилось иметь дело в период с 2019 по 2021 г. Специалисты Puget, в частности, собрали статистику по частоте выхода из строя таких устройств как цент
17.01.2020 Исследование «Ростеха»: 65% производителей оборудования для интернета вещей используют отечественные комплектующие

нденции развития технологий интернета вещей (IoT) в России. Экспертный опрос показал, что большинство российских производителей оборудования для интернета вещей – около 65% – используют отечественные комплектующие при изготовлении продукции. При этом у четвертой части из них доля российских деталей в себестоимости продукции превышает 50%. Решения для интернета вещей широко применяются в раз
28.12.2015 Под Новый год в Москве взлетели цены на ПК и комплектующие

диски — почти на 4%. В преддверии Нового года сильнее всего ослабление рубля сказалось на ценах на компьютеры и комплектующие Основной причиной роста цен на цифровую технику аналитики называют
20.01.2012 В Москву прибыли первые самолеты с комплектующими для создания систем видеонаблюдения на избирательных участках

В Москву из Шанхая спецрейсами прибыли первые два грузовых самолета Boeing-747 с комплектующими для программно-аппаратных комплексов (ПАК), которые будут размещаться на избирательных участках для видео-наблюдения за голосованием и подсчетом голосов избирателей на выборах пр
11.08.2008 Префектура САО Москвы закупает комплектующие к компьютерной технике

нии открытого аукциона № 32-0108716-08, в рамках которого разыгрывает право на поставку комплектующих и запасных частей к компьютерной технике для нужд ГУ Москвы ИС САО. Заказчику требуются следующие комплектующие и запчасти к компьютерной технике: процессоры CPU Intel Q9300 Core 2 Quad 2,5ГГц, материнские платы Intel DX38BT, модули памяти DDR2 SDRAM 2ГБ PC-6400 800МГц Hynix Original, винче
20.03.2008 Dell закупит в Китае комплектующие на сумму $23 млрд.

Один из ведущих мировых производителей компьютеров и периферийных устройств, компания Dell в 2008 г. намерена приобрести у китайских партнеров комплектующие на сумму $23 млрд. Об этом сегодня сообщили представители компании на пресс-конференции в Пекине, посвященной 10-летию присутствия компании на китайском рынке. Объем закупок Dell

13.02.2008 Выборгская таможня задержала контрабандные комплектующие для компьютеров

упная партия контрабандной электроники, которую пытались ввезти из Финляндии. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Северо-Западной таможни при проверке фуры были обнаружены комплектующие для компьютеров на общую сумму в несколько десятков миллионов рублей. Груз предназначался одной из коммерческих фирм в Москве. В настоящее время автомобиль и контрабандный груз по
08.02.2008 ФСО России закупает комплектующие к СВТ

ФСО России планирует приобрести комплектующие к средствам вычислительной техники (СВТ), в связи с чем объявила открытый аукцион № А-4/4 по выбору ИТ-поставщика. На закупку комплектующих к СВТ заказчик истратит до 4 000 тыс. р
27.06.2007 МЭРТ отменит ставки таможенных пошлин на комплектующие к мобильникам

вы МЭРТ РФ Германа Грефа, было принято решение отменить сроком на 9 месяцев ставки ввозных таможенных пошлин в отношении отдельных комплектующих к мобильным телефонам, сообщает РБК. Сейчас пошлины на комплектующие к телефонам составляют от 5% до 20%. При этом было принято решение сохранить действующую ставку ввозной таможенной пошлины 5% на готовые мобильные телефоны. Комиссия также утверди
15.05.2002 NASA ищет в интернете комплектующие для своих компьютеров

Национальное американское аэрокосмическое агентство (NASA) надеется с помощью интернета найти комплектующие для компьютеров, обеспечивающих техническую поддержку и работу шаттла агентства, запущенного 20 лет назад. "Железо", используемое в этих компьютерах, сейчас не производится. NASA

15.05.2002 NASA ищет в интернете комплектующие для своих компьютеров

Национальное американское аэрокосмическое агентство (NASA) надеется с помощью интернета найти комплектующие для компьютеров, обеспечивающих техническую поддержку и работу шаттла агентства, запущенного 20 лет назад. "Железо", используемое в этих компьютерах, сейчас не производится. NASA

02.04.2002 В 2002 году в России будет продано 4,4 млн. телевизоров

ссийские компании Erisson и Rolsen. Полный технологический процесс, основанный на ноу-хау компании. Производитель сам делает разработку схемотехники и софта, на основе разработок поэлементно закупает комплектующие и проводит технический анализ соответствия. Только после этого начинается непосредственно сборка печатных плат и телевизора. Помимо этого, производитель покупает пресс-форму и изг

Публикаций - 1481, упоминаний - 1527

Компьютеризация и организации, системы, технологии, персоны:

Intel Corporation 12811 176
Samsung Electronics 11064 129
Apple Inc 13154 117
HP Inc. 5883 94
Nvidia Corp 4002 93
Microsoft Corporation 25775 89
AMD - Advanced Micro Devices 4641 89
Dell EMC 5180 78
Acer Group - Acer Inc 2776 67
IBM - International Business Machines Corp 9699 64
9594 64
ASUS - AsusTek Computer Inc 2174 63
Lenovo Group 2446 59
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 55
Sony 6739 55
Huawei 4675 54
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 782 44
LG Electronics 3735 41
Элемент ГК - Микрон - Micron 1688 40
Yandex - Яндекс 9215 38
Xiaomi - Сяоми 2231 37
Google LLC 12688 37
Dell Technologies - Dell Computer 2219 35
Cisco Systems 5372 34
Ростелеком 10948 33
MSI - Micro-Star International - Эмэсай Компьютер 740 33
HP - Hewlett-Packard 3662 33
Merlion - Мерлион - Merlion Distribution - Мерлион дистрибуция 986 30
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1828 29
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1271 29
S8 Capital - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 1084 29
Toshiba Corporation 2980 28
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2692 27
Марвел-Дистрибуция - Fplus - Фплюс - Ф-Плюс Оборудование и разработки - Ф-Плюс Мобайл - Fplusmobile - F+ tech - F+ data 419 25
Oracle Corporation 7074 24
Philips 2099 23
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology - Worldwide Semiconductor Manufacturing 1101 23
Siemens AG - Siemens Group 2673 23
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 22
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 21
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2948 60
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1755 31
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 30
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 28
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1308 21
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1661 20
Газпром ПАО 1493 17
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 17
РЖД - Российские железные дороги 2096 15
НСПК - Национальная система платежных карт 948 15
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 13
Почта России ПАО 2370 13
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 13
Связной ГК 1401 11
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 10
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 9
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 9
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 493 9
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 342 9
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 326 9
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 8
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 461 8
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 530 8
Техносила - СервисТрейд - Техношок - Диал Электроникс 265 8
eBay Inc 1640 7
Tesla Motors 461 7
Евросеть 1421 7
ГПБ - Газпромбанк 1273 6
BMW Group 482 6
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 497 6
Hyundai Motor Company 436 6
Sollers - УАЗ - Ульяновский автомобильный завод 140 6
Hisense - Gorenje - Горенье БТ 128 6
Холодильник.ру - Holodilnik.Ru - Эдил-Импорт 88 6
GM - General Motors - Джи ЭМ СНГ 479 6
Whirlpool - Indesit - Hotpoint-Ariston 155 6
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1246 5
ВЭБ.РФ - ВЭБ Инновации - VEB Ventures - ВЭБ Венчурс - венчурный фонд 96 5
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 617 5
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 5
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3901 151
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 65
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6540 54
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 48
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 35
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 32
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 32
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 32
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 32
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 31
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 30
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 26
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 25
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 24
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 20
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 19
ВЭБ.РФ - ФРП РФ - Фонд развития промышленности - РФТР ФГАУ - Российский фонд технологического развития 197 18
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 456 17
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 16
ОЭЗ Технополис Москва - Печатники - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 626 16
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 15
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 14
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 14
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1168 13
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 13
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 12
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 11
Судебная власть - Judicial power 2500 11
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 10
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 439 10
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 9
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 9
Правительство Москвы - ДИиПП Москва - Департамент инвестиционной и промышленной политики и предпринимательства города Москвы 474 9
Федеральная служба по оборонному заказу - Гособоронзаказ - Рособоронзаказ 274 9
ФТС РФ - Региональные таможенные управления - МАПП - Многосторонний автомобильный пункт пропуска 263 9
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 8
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 8
Федеральное казначейство России 1949 8
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 8
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 737 8
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 13
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 181 12
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 11
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 9
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 126 8
НАУЭТ - Национальная ассоциация участников электронной торговли 114 8
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 6
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 6
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 5
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 5
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 424 5
VDI - Verein Deutscher Ingenieur - Федеральное объединение немецких инженеров - Союз немецких инженеров - Ассоциация немецких инженеров 5 4
Ассоциация предприятий в сфере радиоэлектроники, информационных технологий, цифровых инноваций и инжиниринга 15 4
КПП АНО - Консорциум печатных плат 19 4
OLPC - One Laptop per Child 82 4
АПЭАП - Ассоциация производителей электронной аппаратуры и приборов 25 3
IMIA - International Medical Informatics Association - Международная ассоциация медицинской информатики 5 3
Международная академия информатизации 14 3
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 264 3
Wi-Fi Alliance - WECA - Wireless Ethernet Compatibility Alliance - Альянс совместимости беспроводного оборудования Ethernet 87 3
РАМУ - Российская Ассоциация Маркетинговых Услуг 62 3
АКРП Консорциум дизайн-центров - Ассоциация консорциумов дизайн-центров и предприятий радиоэлектронной промышленности 19 2
РАСПП - Российско-Азиатский Союз промышленников и предпринимателей 13 2
Консорциум робототехники и систем интеллектуального управления 14 2
КонфОП - Международная конфедерация обществ потребителей 8 2
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 227 2
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 2
АНО ТТ - Консорциум Телекоммуникационные технологии 61 2
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 2
JEDEC - Joint Electron Device Engineering Council - Комитет инженерной стандартизации полупроводниковой продукции при Electronic Industries Alliance 69 2
HAMAS - Ḥarakat al-Muqāwamah al-ʾIslāmiyyah - ХАМАС - Харакат аль-Мукаввама аль-Исламия - Исламское движение сопротивления - Палестинское исламистское движение 24 2
GS1 - Международная организация стандартизации учёта и штрихового кодирования логистических единиц 34 2
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 2
CCIX - Cache Coherent Interconnect for Accelerators - консорциум AMD, ARM, Huawei, IBM, Mellanox, Qualcomm и Xilinx, 10 2
СоюзМаш России - Союз машиностроителей России 57 2
КПК - Коммунистическая политическая партия Китая - Чжунго гунчаньдан 45 2
Доверенная платформа - Ассоциация разработчиков компьютерных технологий доверия и безопасности - Тайзен.ру - Ассоциация разработчиков и пользователей открытой операционной системы Tizen 64 2
Электрокабель 13 1
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 1
Совет Главных Конструкторов - Ассоциация предприятий отечественного производителей телекоммуникационного оборудования 28 1
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22571 359
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25784 358
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 314
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16977 293
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RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 216
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Linux OS 11533 64
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Московский Политех - Московский политехнический университет 104 2
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 493 2
РАН НИИСИ ФГУ ФНЦ - Научно-исследовательский институт системных исследований Российской академии наук 55 2
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ТГУ - Томский государственный университет 233 2
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 648 2
СГАУ имени Королёва - Самарский государственный аэрокосмический университет имени С.П. Королёва - Куйбышевский авиационный институт - КуАИ им. С. П. Королёва 83 2
РАН ИПС - Институт программных систем имени А.К. Айламазяна Российской академии наук 102 2
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 24
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1281 13
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 10
CNews AWARDS - награда 571 9
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 635 9
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1282 6
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 749 6
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 660 5
CNews FORUM Кейсы 313 5
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 952 5
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2194 4
День молодёжи - 27 июня 1087 4
Computex - Тайбэйская международная компьютерная выставка- Taipei International Information Technology Show 138 3
Армия - Международный военно-технический форум 68 3
МАКС - Международный авиационно-космический салон 232 3
Рождество Христово - Рождественские каникулы 664 3
Hemus 4 2
WWDC - Apple Worldwide Developers Conference 182 2
CeBIT 614 2
Рейтинг Рунета - Всероссийский конкурс сайтов и приложений 95 2
MIPS Securika 10 2
Industrie Forum Design Award 2 2
Восточный календарь - Китайский календарь - Китайский Новый год - Праздник весны 37 2
Белые ночи САПР 21 1
Государственная премия Российской Федерации - Награды президента Российской Федерации - Премия Президента Российской Федерации 23 1
Навитех-Экспо 32 1
Comtek - Комтек - Международная выставка информационных технологий 70 1
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 227 1
Black Hat - Конференция 120 1
Startup Village - международная стартап-конференция 62 1
Merlion IT Solutions Summit 9 1
CNews Баттл 69 1
FIFA Confederations Cup - Кубок конфедераций - соревнование по футболу среди национальных сборных 89 1
Microsoft for Startups - Microsoft BizSpark - Microsoft Startup Accelerator Programme 60 1
АТЭС - Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество - Азиатско-Тихоокеанскмй Форум 90 1
РИФ - Российский Интернет Форум 109 1
Red Dot Design Award 57 1
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 399 1
Международный женский день - 8 марта 418 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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