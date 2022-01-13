Разделы

Техника
|

Названы самые ненадежные комплектующие ПК: худшие процессоры, видеокарты, SSD, винчестеры и память

Согласно опубликованной американским сборщиком компьютеров, компанией Puget Systems, статистике, весьма еще «свежие» процессоры Intel Core 11 поколения, отличаются высоким процентом брака. Причем как в сравнении с образцами предыдущего поколения, так и конкурирующей линейкой AMD Ryzen 5000, которая, впрочем, тоже не идеальна. Зато серия чипов для рабочих станций Intel Xeon W 2200 продемонстрировала едва ли не безупречное качество. Помимо процессоров, Puget представила данные и по другим компонентам, в частности, по видеокартам и постоянным накопителям.

Надежное «железо»

Американская компания Puget Systems, которая занимается сборкой компьютеров на заказ, назвала самые надежные и наиболее проблемные комплектующие, с которыми ее сотрудникам приходилось иметь дело в период с 2019 по 2021 г.

Специалисты Puget, в частности, собрали статистику по частоте выхода из строя таких устройств как центральные процессоры (CPU), видеокарты (GPU), устройства хранения – твердотельные накопители (SSD) и жесткие диски (HDD), а также оперативная память и блоки питания (PSU). Проводить анализ надежности материнских плат в компании не решились – учитывая общую высокую сложность этого устройства и широкий спектр моделей, применявшихся Puget, ее итоги оказались бы нерепрезентативными.

Отдельно учитывались случаи отсеивания бракованных компонентов на этапе сборки системного блока работниками компании и ситуации, в которых «железо» ломалось уже в процессе эксплуатации покупателем.

Кроме того, как утверждают в Puget, в статистику не попали компьютерные компоненты, которые были повреждены в процессе транспортировки, а также в результате неправильного обращения со стороны клиентов и технических специалистов компании.

Процессоры

Как отмечает Pudget, современный процессор, несмотря на сложное внутреннее устройство, на самом деле является одним из наиболее надежных компонентов компьютера. В CPU нет механических элементов, как, например, в жестких дисках. Кроме того, процессоры проходят тщательную постпроизводственную проверку. Все, что нужно, чтобы такой чип долго «жил» – достаточное охлаждение и отказ от разгона.

В Puget сочли достаточными накопленные данные по следующим сериям процессоров: AMD Ryzen 5000, AMD Threadripper 3000, AMD Threadripper Pro 3000, Intel Core 10 и 11 поколений, Intel Core X 10000, Intel Xeon W 2200 и Intel Xeon Scalable второго поколения. Делать какие-либо выводы об Intel Xeon W 3300 и Intel Core 12 поколения специалисты не стали, поскольку эти две линейки достаточно новые.

puget_cpu.jpg

Сравнение частоты выхода из строя различных моделей процессоров (в лабораторных и «полевых» условиях соответственно)

Статистика, представленная Puget, во-первых, свидетельствует о фантастическом уровне надежности чипов Intel Xeon. Серия W 2200, нацеленная на рабочие станции, может похвастаться буквально нулевым показателем выхода из строя: ни с поломкой в процессе эксплуатации CPU данного семейства, ни с отказом при тестировании готовой сборки специалисты компании не сталкивались. Однако следует иметь в виду, что конфигураций на базе этих процессоров сборщик продал меньше всего, поэтому далеко идущих выводов из подобной статистики делать не стоит. Серверные Xeon Scalable второго поколения также продемонстрировали выдающийся результат: лишь 0,33% всех образцов было отбраковано, жалоб от клиентов на эти чипы не поступало.

Процессоры AMD в целом показали себя хуже условных чипов-конкурентов производства Intel. К примеру, около 2% процессоров популярной десктопной линейки Ryzen 5000, были отбракованы сотрудниками Puget; относительно 0,77% конфигураций на базе данных чипов у заказчиков возникли претензии, признанные обоснованными.

Однако 11 поколение процессоров Core показало откровенно провальные результаты – 5,28% брака и 1,32% поломок в работе – на фоне почти безупречного десятого (0,19% и 0,29% соответственно). В Puget такой исход считают странным, а издание Tom’s Hardware предполагает, что семейство Rocket Lake, к которому относится 11 поколение Intel Core, включает очень «горячие» модели, требующих качественного охлаждения.

В сентябре 2021 г. Cloudflare объявила о том, что построит 11 поколение своих граничных серверов на базе процессоров AMD Epyc 7713 (Milan). Крупный сервис по защите интернет-ресурсов отказался от чипов Intel Xeon Scalable третьего поколения из-за их чрезмерного, по мнению специалистов компании, уровня энергопотребления.

В июле 2021 г. CNews писал о серии тестов, проведенных специалистами Puget, которые продемонстрировали преимущество процессоров AMD Ryzen Threadripper Pro 3000 над Intel Xeon W 3300.

10 простых шагов: как эффективно внедрить ИИ в бизнес
Искусственный интеллект

В феврале 2021 г. сборщики ПК из компании PowerGPU обвинили AMD в высоком уровне брака в новых процессорах Ryzen 5000, который якобы достигает 6%.

Видеокарты

Статистика по видеокартам примечательна тем, что в ней отсутствуют графические ускорители компании AMD. Судя по опубликованным Puget данным, ее клиенты выбирают исключительно «железо» Nvidia. Что касается вендоров, то дефицитные нынче видеоадаптеры компания закупает преимущественно у Asus, EVGA, Gigabyte, MSI, PNY и, собственно, Nvidia.

Самыми надежными среди ускорителей новейшего семейства RTX 3000 оказались референсные модели, то есть выпущенные самой Nvidia (0,41%/0,26%). Они оснащены уникальной системой охлаждения, которая позволяет без особых проблем строить конфигурации из двух карт, поясняют в Puget.

puget_gpu.jpg

Сравнение частоты выхода из строя различных моделей видеокарт (в лабораторных и «полевых» условиях соответственно)

Бросаются в глаза ужасающие показатели отбраковки профессиональных адаптеров Nvidia Quadro RTX – на уровне 6,8%. Однако на самом деле, как отмечают в Puget, с качеством этих карт все не так плохо. Практически все отсеянные на этапе тестирования сборок устройства этой серии содержат производственный дефект, связанный с проблемным портом VirtualLink (USB-C) в модели RTX 4000. Крупная партия таких карт поступила на склады Puget в мае 2020 г.

Устройства хранения

Что касается жестких дисков, то, как признаются в Puget, компания в последние несколько лет в основном полагалась на продукцию Western Digital и лишь в 2021 г. всерьез взялась за устройства главного ее конкурента – Seagate. Поэтому данные по HDD Seagate в компании считают нерепрезентативными и не публикуют их.

Эксперты подвели итоги в области ИБ и сделали прогноз на 2022 г.: в тренде будет гибридная работа
ИТ в госсекторе

Тем не менее, следует отметить, что высокопроизводительные жесткие диски WD Ultrastar, нацеленные на корпоративный сегмент, выходят из строя и оказываются бракованными несколько чаще (0,73%/0,39%) нежели предназначенные для построения домашних «тихих» сетевых хранилищ (NAS) диски WD Red (0,52%/0,34%).

puget_storage.jpg

Сравнение частоты выхода из строя различных моделей HDD и SSD (в лабораторных и «полевых» условиях соответственно)

В разрезе сегмента SSD, опыт Puget показывает, что накопители на основе флеш-памяти компании Samsung традиционно демонстрируют высокий уровень надежности. Абсолютно беспроблемными по итогам 2019-2021 гг. были признаны SSD 870 EVO/QVO. Лишь 0,1% накопителей Samsung 860 Pro была отбракована сборщиками при полном отсутствии претензий на их счет со стороны клиентов. Показатели модели 980 Pro в форм-факторе M.2 также находятся на очень высоком уровне – 0,09% и 0,11%.

Значительно больше вопросов у специалистов Puget возникало к Seagate Firecuda 520 M.2 (0,65% брака). Впрочем, от заказчиков на этот SSD жалоб не поступало.

Дмитрий Степанов

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

В России введут штрафы для тех, кто закупает слишком мало отечественной радиоэлектроники

Закрывается крупнейший в мире онлайн-магазин ворованных кредиток

Продажи ПК показывают фантастический рост. Побит рекорд, который держался 10 лет

Вышел бесплатный «Мой офис» для дома под российские Linux

Из «Цифровой экономики» тихо исчезли программы строительства ЦОД на 91 миллиард

Единую биометрическую систему будут развивать Правительство, ЦБ и «Ростелеком», но не банки

MARKET.CNEWS

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Техника

Лучшие веб-камеры с разрешением 4K: выбор ZOOM

Полезные функции современных холодильников, за которые стоит платить

Лучшие смартфоны 2021 года: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Вселенная сама может нарушать законы физики

Ликбез RnD.CNews: как устроен квантовый мир

Алмазы с дефектами — идеальный интерфейс для квантовых компьютеров
Показать еще
Цифровая трансформация 2022 Цифровая трансформация 2022