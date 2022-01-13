Названы самые ненадежные комплектующие ПК: худшие процессоры, видеокарты, SSD, винчестеры и память

Надежное «железо»

Американская компания Puget Systems, которая занимается сборкой компьютеров на заказ, назвала самые надежные и наиболее проблемные комплектующие, с которыми ее сотрудникам приходилось иметь дело в период с 2019 по 2021 г.

Специалисты Puget, в частности, собрали статистику по частоте выхода из строя таких устройств как центральные процессоры (CPU), видеокарты (GPU), устройства хранения – твердотельные накопители (SSD) и жесткие диски (HDD), а также оперативная память и блоки питания (PSU). Проводить анализ надежности материнских плат в компании не решились – учитывая общую высокую сложность этого устройства и широкий спектр моделей, применявшихся Puget, ее итоги оказались бы нерепрезентативными.

Отдельно учитывались случаи отсеивания бракованных компонентов на этапе сборки системного блока работниками компании и ситуации, в которых «железо» ломалось уже в процессе эксплуатации покупателем.

Кроме того, как утверждают в Puget, в статистику не попали компьютерные компоненты, которые были повреждены в процессе транспортировки, а также в результате неправильного обращения со стороны клиентов и технических специалистов компании.

Процессоры

Как отмечает Pudget, современный процессор, несмотря на сложное внутреннее устройство, на самом деле является одним из наиболее надежных компонентов компьютера. В CPU нет механических элементов, как, например, в жестких дисках. Кроме того, процессоры проходят тщательную постпроизводственную проверку. Все, что нужно, чтобы такой чип долго «жил» – достаточное охлаждение и отказ от разгона.

В Puget сочли достаточными накопленные данные по следующим сериям процессоров: AMD Ryzen 5000, AMD Threadripper 3000, AMD Threadripper Pro 3000, Intel Core 10 и 11 поколений, Intel Core X 10000, Intel Xeon W 2200 и Intel Xeon Scalable второго поколения. Делать какие-либо выводы об Intel Xeon W 3300 и Intel Core 12 поколения специалисты не стали, поскольку эти две линейки достаточно новые.

Сравнение частоты выхода из строя различных моделей процессоров (в лабораторных и «полевых» условиях соответственно)

Статистика, представленная Puget, во-первых, свидетельствует о фантастическом уровне надежности чипов Intel Xeon. Серия W 2200, нацеленная на рабочие станции, может похвастаться буквально нулевым показателем выхода из строя: ни с поломкой в процессе эксплуатации CPU данного семейства, ни с отказом при тестировании готовой сборки специалисты компании не сталкивались. Однако следует иметь в виду, что конфигураций на базе этих процессоров сборщик продал меньше всего, поэтому далеко идущих выводов из подобной статистики делать не стоит. Серверные Xeon Scalable второго поколения также продемонстрировали выдающийся результат: лишь 0,33% всех образцов было отбраковано, жалоб от клиентов на эти чипы не поступало.

Процессоры AMD в целом показали себя хуже условных чипов-конкурентов производства Intel. К примеру, около 2% процессоров популярной десктопной линейки Ryzen 5000, были отбракованы сотрудниками Puget; относительно 0,77% конфигураций на базе данных чипов у заказчиков возникли претензии, признанные обоснованными.

Однако 11 поколение процессоров Core показало откровенно провальные результаты – 5,28% брака и 1,32% поломок в работе – на фоне почти безупречного десятого (0,19% и 0,29% соответственно). В Puget такой исход считают странным, а издание Tom’s Hardware предполагает, что семейство Rocket Lake, к которому относится 11 поколение Intel Core, включает очень «горячие» модели, требующих качественного охлаждения.

В сентябре 2021 г. Cloudflare объявила о том, что построит 11 поколение своих граничных серверов на базе процессоров AMD Epyc 7713 (Milan). Крупный сервис по защите интернет-ресурсов отказался от чипов Intel Xeon Scalable третьего поколения из-за их чрезмерного, по мнению специалистов компании, уровня энергопотребления.

В июле 2021 г. CNews писал о серии тестов, проведенных специалистами Puget, которые продемонстрировали преимущество процессоров AMD Ryzen Threadripper Pro 3000 над Intel Xeon W 3300.

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В феврале 2021 г. сборщики ПК из компании PowerGPU обвинили AMD в высоком уровне брака в новых процессорах Ryzen 5000, который якобы достигает 6%.

Видеокарты

Статистика по видеокартам примечательна тем, что в ней отсутствуют графические ускорители компании AMD. Судя по опубликованным Puget данным, ее клиенты выбирают исключительно «железо» Nvidia. Что касается вендоров, то дефицитные нынче видеоадаптеры компания закупает преимущественно у Asus, EVGA, Gigabyte, MSI, PNY и, собственно, Nvidia.

Самыми надежными среди ускорителей новейшего семейства RTX 3000 оказались референсные модели, то есть выпущенные самой Nvidia (0,41%/0,26%). Они оснащены уникальной системой охлаждения, которая позволяет без особых проблем строить конфигурации из двух карт, поясняют в Puget.

Сравнение частоты выхода из строя различных моделей видеокарт (в лабораторных и «полевых» условиях соответственно)

Бросаются в глаза ужасающие показатели отбраковки профессиональных адаптеров Nvidia Quadro RTX – на уровне 6,8%. Однако на самом деле, как отмечают в Puget, с качеством этих карт все не так плохо. Практически все отсеянные на этапе тестирования сборок устройства этой серии содержат производственный дефект, связанный с проблемным портом VirtualLink (USB-C) в модели RTX 4000. Крупная партия таких карт поступила на склады Puget в мае 2020 г.

Устройства хранения

Что касается жестких дисков, то, как признаются в Puget, компания в последние несколько лет в основном полагалась на продукцию Western Digital и лишь в 2021 г. всерьез взялась за устройства главного ее конкурента – Seagate. Поэтому данные по HDD Seagate в компании считают нерепрезентативными и не публикуют их.

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Тем не менее, следует отметить, что высокопроизводительные жесткие диски WD Ultrastar, нацеленные на корпоративный сегмент, выходят из строя и оказываются бракованными несколько чаще (0,73%/0,39%) нежели предназначенные для построения домашних «тихих» сетевых хранилищ (NAS) диски WD Red (0,52%/0,34%).

Сравнение частоты выхода из строя различных моделей HDD и SSD (в лабораторных и «полевых» условиях соответственно)

В разрезе сегмента SSD, опыт Puget показывает, что накопители на основе флеш-памяти компании Samsung традиционно демонстрируют высокий уровень надежности. Абсолютно беспроблемными по итогам 2019-2021 гг. были признаны SSD 870 EVO/QVO. Лишь 0,1% накопителей Samsung 860 Pro была отбракована сборщиками при полном отсутствии претензий на их счет со стороны клиентов. Показатели модели 980 Pro в форм-факторе M.2 также находятся на очень высоком уровне – 0,09% и 0,11%.

Значительно больше вопросов у специалистов Puget возникало к Seagate Firecuda 520 M.2 (0,65% брака). Впрочем, от заказчиков на этот SSD жалоб не поступало.