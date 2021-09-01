Cloudflare забраковала новейшие процессоры Intel из-за их колоссальной «прожорливости»

Cloudflare вновь выбирает AMD

Cloudflare, специализирующаяся на защите веб-ресурсов, отказалась от использования в новом поколении собственных серверов чипов Intel, поскольку те потребляют слишком много электроэнергии.

Как сообщил в корпоративном блоге представитель Cloudflare Крис Хауэллс (Chris Howells), специалисты компании с середины 2020 г. заняты подбором оптимальной конфигурации будущих граничных серверов 11 поколения, которые будут задействованы при оказании услуг клиентам во всем мире.

В Cloudflare, в частности, провели оценку последнего (третьего) поколения серверных процессоров Intel Xeon Scalable под кодовым именем Ice Lake. Хотя чипы Intel и оказались в состоянии конкурировать с решениями AMD Epyc в том, что касается чистой производительности, уровень энергопотребления продукта Intel специалистов Cloudflare не устроил. Так, сервер на базе Intel Xeon в сборе нуждался в мощности, примерно на 100 Вт большей, нежели аналогичный, собранный с использованием AMD Epyc. Разница в 100 Вт, по словам Хауэллса, огромна.

Cloudflare вновь предпочла процессоры AMD чипам Intel

В итоге Cloudflare решила остановиться на 64-ядерном процессоре Epyc 7713 (Milan). Именно этот чип в дальнейшем будет использоваться при развертывании обширной сети граничных серверов компании в более чем 200 точках по всему свету.

Помимо продукции Intel и AMD, в Cloudflare также рассматривали возможность использования 80-ядерных ARM-чипов компании Ampere Computing, основанной в 2017 г. бывшим президентом Intel Рене Джеймс (Renee James).

«Сердцем» актуальных машин (10 поколения) Cloudflare является 48-ядерный AMD Epyc 7642 (Rome), выпущенный в 2019 г. и продававшийся по цене $4,775 тыс. за штуку.

Курс на сокращение энергопотребления

Показатель энергоэффективности используемого оборудования является одним из ключевых для Cloudflare, объясняет Хауэллс. Компания постоянно работает над снижением операционных расходов. В решении этой задачи далеко не последнюю роль играет сокращение затрат на оплату электроэнергии, потребляемой серверами.

В погоне за увеличением энергоэффективности специалисты Cloudflare также озаботились и заменой других серверных компонентов. Так, вместо трех накопителей Samsung емкостью 960 ГБ теперь будет применяться конфигурация с двумя дисками по 1,92 ТБ. Благодаря этому удастся «выиграть» 6 Вт и дополнительный терабайт дискового пространства.

Анализ предыдущих конфигураций также показал, что оборудование машин 512 ГБ памяти не окупается, поэтому в Cloudflare решили ограничиться 384 ГБ, однако перейти с DDR4-2933 на DDR4-3200.

Компания решила продолжить использование двухпортовых 25-гигабитных Ethernet-адаптеров Mellanox ConnectX-4, поскольку не увидела практического смысла в наращивании скорости сетевых интерфейсов.

В целом Хауэллс характеризует изменения в конфигурации, которые серверы компании претерпели при переходе от 10 к 11 поколению, как «точечное усовершенствование». По сравнению с ним переход от девятого поколения к десятому, сопровождавшийся отказом от двухсокетной конфигурации на базе Intel в пользу односокетной на основе AMD, можно назвать «колоссальным скачком».

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Тем не менее, нынешняя модернизация парка серверов, несмотря на ее относительно скромные масштабы, по оценке Cloudflare, позволит сервисам компании обрабатывать на 29% больше запросов нежели сейчас, причем без повышения текущего уровня потребления электроэнергии.

Подробнее о выбранных процессорах

Серверные процессоры Epyc линейки 7003 (Milan) на базе архитектуры Zen 3 компания AMD выпустила в марте 2021 г., окрестив их «самыми производительными в мире».

Выбранную Cloudflare модель 7713 можно назвать «предфлагманской»: 64 ядра (128 потоков), работает на частоте в диапазоне 2-3,5 ГГц, несет кэш-память третьего уровня объемом 256 МБ и характеризуется теплопакетом (TDP) 225-240 Вт. Цена процессора на момент релиза составляла $7,89 тыс. за штуку.

Intel представила свою, призванную конкурировать с AMD Epyc 7003, линейку серверных процессоров третьего поколения Xeon Scalable чуть позднее – в начале апреля 2021 г. Intel утверждала, что ее новые чипы справляются с популярными нагрузками в области искусственного интеллекта до 1,5 раз быстрее в сравнении с флагманским AMD Epyc 7763.

С какими именно чипами Xeon Scalable по уровню энергопотребления сравнивали в Cloudflare, в записи за авторством Хауэллса не уточняется. Однако напомним, что топовая модель данной линейки – Xeon Platinum 8380 – имеет 40 ядер, 60 МБ кэш-памяти третьего уровня, TDP на уровне 270 Вт и работает на частоте 2,3-3,4 ГГц. Platinum 8380 на старте предлагался по цене $8,099 тыс., существенно дешевле флагмана предыдущего поколения – Xeon Platinum 8280, который обходился покупателю в $10 тыс.

Чем занимается Cloudflare

Cloudflare – американская компания, основанная в июле 2009 г. Она предоставляет услуги сети доставки содержимого (Content Delivery Network, CDN), защиты от DDoS-атак, безопасного доступа к ресурсам и серверов доменных имен (DNS).

У компании есть клиенты по всему миру. По собственным данным, она защищает примерно 25 млн интернет-ресурсов, около 19% ее клиентов входят в список Fortune 1000, оборудование компании обрабатывает в среднем 25 млн HTTP-запросов в секунду.

В августе 2021 г. Cloudflare сообщила об успешно отраженной DDoS-атаке на инфраструктуру одного из клиентов компании, принадлежащего к индустрии финансов. В ней приняло участие 20 тыс. ботов из 125 стран, которые обращались к защищенному с помощью сервисов Cloudflare ресурсу 17,5 млн раз в секунду.